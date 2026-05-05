Пир во время чумы или На что с толком потратить миллиард долларов?

В государстве российском очередное треволнение. Надо (хоть далеко не все россияне понимают это) бороться с интернет-угрозами, не щадя кошелька государственного, который наполняют всё те же россияне.

На это Роскомнадзору выделят около 40 млрд рублей: деньги пойдут на развитие системы АСБИ, которая управляет ТСПУ и фильтрацией трафика в Рунете. Параллельно РКН планирует увеличить пропускную способность ТСПУ до 831 Тбит/с и прогонять через них до 98 % всего российского интернет-трафика. Общий бюджет федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», в рамках которого финансируется Роскомнадзор, к 2030 году должен вырасти до 83,7 млрд рублей.



Сумма более чем серьёзная, особенно учитывая дефицит российского бюджета, который уже не столько трещит по швам, сколько представляет собой набор здоровенных дыр.

Наверное, пора пройтись по определениям


АСБИ — автоматизированная система обеспечения безопасности, то, что должно защитить россиян от… от каких-то там угроз. Это централизованная система управления, которая позволяет РКН в реальном времени управлять фильтрацией трафика на ТСПУ, установленных на сетях всех провайдеров РФ.

ТСПУ — технические средства противодействия угрозам, основа АСБИ; собственно, угрозам эти штуковины не сильно противодействуют, а вот трафик россиян отслеживают очень таки даже да.

То есть денежки будут тратиться не на мифические угрозы, выдуманные в недрах Роскомнадзора, а на то, чтобы РКН был в курсе, куда и зачем ходят в интернете россияне. Бюджет будет оплачивать развитие системы фильтрации трафика.

Большая часть средств пойдёт на модернизацию и закупку нового оборудования (ТСПУ), которое является основой АСБИ.

К 2030 году пропускную способность АСБИ планируют увеличить в 2,5 раза — до 954 Тбит/с (ранее планировалось 752,6 Тбит/с). Это необходимо для обработки 100 % интернет-трафика в России к 2026 году. Обработка интернет-трафика — это вообще интересно, а если Роскомнадзор сможет обрабатывать 100 % трафика, это уже сулит россиянам небывалую защиту от неизвестных пока угроз.

Борьба с обходом блокировок тоже является неотъемлемой частью борьбы за светлое будущее, и не стоит об этом забывать. Одной из ключевых задач модернизации является повышение эффективности блокировки VPN-сервисов (до 96 %) и выявление «зеркал» запрещённых сайтов с помощью ИИ. На разработку систем ИИ для этих целей отдельно выделяется около 2,27 миллиарда рублей.

Россияне не должны посещать в интернете те сайты, которые им не надо посещать. А что можно посещать, а что нельзя, решать точно не гражданам России, а тем, кто ратует за моральный облик электората, то есть тем же сотрудникам Роскомнадзора. Они, по идее, будут лучше осведомлены, куда можно ходить россиянам за информацией, а куда не стоит. Всё по господину Замятину, роман которого «Мы» подвигнул Джорджа Оруэлла на «1984», а Рэя Брэдбери — на «451 градус по Фаренгейту».

Роскомнадзор объясняет необходимость дополнительных вложений ежегодным ростом объёма трафика у операторов связи и развитием сетей. То есть — больше блокировок богу блокировок, как-то так…

Мощность устройств ТСПУ, встроенных в инфраструктуру провайдеров, используемых для блокировки и замедления сайтов, к 2030 году увеличится в 2,5 раза. Проект федеральный, и на него планируется выделить почти 84 миллиарда рублей.

То есть власти желают получить на выходе беспрецедентный уровень контроля за интернет-предпочтениями граждан России с последующей отсечкой «ненужного и вредоносного» по версии РКН.

Самое время вспомнить Конституцию Российской Федерации.


Статья 29, части 4 и 5. Впрочем, объявить любой способ поиска информации в интернете незаконным — дело очень простое.

Цель яснее некуда: власти, вливая десятки миллиардов рублей в развитие АСБИ, декларируют обеспечение «сетевого суверенитета и информационной безопасности» в интернете к 2030 году.

На самом деле — не что иное, как возможность ограничивать и блокировать на выбор любые направления в интернете.

А на Конституцию можно и плюнуть. В первый раз, что ли?


Основа современных российских ТСПУ — это технология глубокой инспекции трафика, она же Deep Packet Inspection, или DPI. Через эти устройства проходит трафик российских пользователей. Они анализируют его и принимают решение о пропуске, замедлении или блокировке запроса. Теперь ещё к анализу трафика будет привлекаться ИИ, но с этим делом пока можно спать спокойно: более-менее работоспособный ИИ у нас трудится на базе законотворчества, так что…

Но вот ТСПУ уже работают. Мы начали массово ощущать на себе работу ТСПУ в составе АСБИ во второй половине 2025 г., когда внезапно лишились возможности беспрепятственно звонить через WhatsApp и Telegram. К концу 2025 года WhatsApp, по данным РБК, был замедлен в России на 80 %. А потом и совсем пожелал пользователям хорошего коннекта и стал историей.

В начале 2026 г. в стране начали замедлять и Telegram. К первым числам марта 2026 г. пользоваться им стало почти невозможно — текстовые сообщения отправлялись и приходили очень медленно, а на загрузку медиафайлов, даже документов в формате Word, уходили минуты.

Сообщество ответило активным пользованием VPN, особенно после того, как раскушали, что представляет собой «Чудо-Маха». И, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Telegram не то что не умер — жив-здоров, и все желающие пользуются им, как прежде. Вопрос исключительно в навороченности применённого программного обеспечения.

Однако именно после начала массового замедления Telegram в России внезапно стали доступны ранее заблокированные или замедленные сервисы, в том числе и сам Telegram. Они периодически открываются на устройствах пользователей без специальных технических средств, и тому есть объяснение.

Внезапная такая доступность заблокированных сайтов — это следствие перехода ТСПУ в режим bypass, при котором блокировка не осуществляется. Этот режим, по словам экспертов, включается, когда ТСПУ не справляются с обработкой проходящего через них трафика.

Байпас, если по-нашему, — это обход, то есть перепускной канал, резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния или для иных целей. Термин больше из гидравлики, но суть его одна: выручить систему при перегрузке.

Понятно, что, если система не справляется, надо усиливать систему. Больше мощности, больше узлов фильтрации, больше всего. Чтобы ни один байт не ушёл «налево», неучтённым.

Даниил Щербаков, заместитель гендиректора Servicepipe:

«Показатель в 954 Тбит/с — реально очень большая цифра. Для сравнения: по официальным данным Минцифры, в 2024 г. через российские сети прошло 188,5 эксабайта трафика — это соответствует примерно 30 Тбит/с среднего трафика всего Рунета».

Итак, о нас во власти хотят знать всё, и пусть это не совсем законно, но такое желание наблюдается. Не уверен, что из этого что-то выйдет: пока до 2030 года будут ваять новые центры подглядки и подслушки, определёнными лицами будут разработаны новые способы обхода и объезда. Это борьба — она бесконечная, как с табаком или порнухой. Без шанса на победу, если всерьёз.

Другой вопрос: а стоит ли это желание таких денег?


84 миллиарда рублей — сумма, конечно, большая, но для удобства её лучше перевести в доллары. По сегодняшнему курсу это примерно 1,1 миллиарда долларов. Это очень много.

Это, например, 31 400 «Гераней» (стоимость одного БПЛА этого типа — 35 000 долларов).

Танки Т-90М «Прорыв» с самым современным фаршем стоимостью 5 миллионов долларов — можно построить 220 штук. Если принять, что в танковом полку 94 танка… Два полка, и ещё мотострелкам останется.


Мои любимые Су-35С. В экспортных контрактах самолёт стоит 100–104 миллиона долларов, ВКС РФ получают самолёты по более комфортным ценам — около 80–85 миллионов за штуку. Получается 12 самолётов, полноценная эскадрилья!

Ракеты «Искандер». Стоимость одного пуска оценивается в 3 миллиона долларов, так что на эти деньги можно было бы построить 366 ракет. И применить.

«Оникс». Ракета, у которой в графе «Перехваты» на той стороне до сих пор красуется жирный ноль. Стоит 1,25 миллиона долларов, то есть можно сделать 880 ракет.

Или построить четыре фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Очень хорошие корабли, каждый стоит около 250 миллионов долларов.


Можно, например, 10 лет содержать город Псков, бюджет которого составлял в 2025 году 7,7 миллиарда рублей.

Или Кострому, бюджет которой — 10,9 миллиарда рублей. 7 лет жизни.


А про сверхдефицитные теперь лекарства для детей, на которые родители побираются в том же интернете и различных фондах, даже говорить не хочется.

В общем, можно очень много полезного сделать для страны. Список того, на что не хватает денег, можно продолжать до бесконечности, бюджет — одна сплошная дыра.

А что, а давайте по бюджету пройдёмся?


На 2026 год российский бюджет свёрстан с расчётом на доходы в размере 40,3 триллиона рублей и расходы в 44,1 триллиона рублей. Дефицит, то есть разница между тем, сколько государство получает и сколько тратит, был заложен на уровне 3,8 трлн рублей. Но уже в первом квартале этот ориентир превышен на 21 %.

По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в январе–марте 2026 года составили 8,31 триллиона рублей, что на 8,2 % ниже показателей аналогичного периода прошлого года. При этом расходы составили 12,88 триллиона рублей — на 17 % выше прошлогодних.

Вот, собственно, и весь рубль до копейки: деньги в казну поступают медленнее, а тратятся быстрее. Отсюда и растущий дефицит.

И понятно, что дальше будет только хуже


Но происходящее по нашей теме всё больше напоминает пир во время чумы. Логика «сказали — отключим, значит, отключим» побеждает любые соображения цены и здравого смысла. А цена, между тем, выписана прямо в бюджетной строке — десятки миллиардов рублей.

И ведь странная штука получается. Мобильный интернет отключают, мобильную связь в прифронтовых городах делают эпизодической, ТСПУ наращивают — а беспилотники как летали к целям, так и летают. Удары по Туапсе и другим объектам говорят сами за себя: проблема явно не в трафике мессенджеров. Даже если завтра выключить Рунет целиком, на траектории чужих БПЛА это никак не повлияет. Об этом уже было сказано не раз.

Главный же вопрос — не технический. Курс на тотальную фильтрацию и блокировки подаётся под соусом заботы о безопасности граждан. Но всё больше людей, на чьи налоги эта забота и оплачивается, начинают подозревать, что направлена она не совсем в их сторону.

Чем закончится этот странный карнавал штрафов, поборов и запретов — предсказать трудно. А вот то, что он рано или поздно закончится, — исторический факт. И в каждом случае подобного финала есть один общий мотив: в какой-то момент общество перестаёт считать проблемы власти своими собственными. Римские легионы расходились, вместо того чтобы сражаться с варварами. Русская императорская армия в 1917-м разошлась по домам. Девятнадцать миллионов членов КПСС в 1991-м остались дома, когда разваливалась их страна.

Примеров много, и все они об одном: запретами и фильтрами лояльность не покупается. Её либо есть на что опереть, либо нет. И сколько ни вкладывай в новые узлы фильтрации, главный канал — между обществом и государством — этим оборудованием не чинится. Скорее наоборот.
  1. turembo Звание
    turembo
    +23
    Сегодня, 04:31
    Честно я мягко говоря в шоке, никто не дискредитирует власть так, как сама эта власть. Реально решение идет одно другого глупее, и откровенно говоря злят народ и народные массы. И каждый день народ офигевает от происходящего, например на выходные запретили параллельный импорт компьютерных комплектующих. Типа для поддержки отечественных производителей, есть ли у нас свой аналог тех же Intel, я видимо где то пропустил. Что вообще происходит?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 05:41
      Каждый день на ВО мы обсуждаем одну из болезненных тем, но от нашего мнения мало что зависит, чтобы направить людей, принимающих непопулярные решения на позитивчик.
      Чтобы больше понимать причины, необходимо вернуться к истокам цивилизации и культуры с времён Древней Руси.
      Всегда находились яркие личности, чья деятельность сопровождалась защитой интересов большинства нации, но власть расправлялась с ними одинаковым образом, в давние времена их ожидала казнь, как это случилось с бунтарями Степаном Разиным и Емельяном Пугачёвым, казнённым на Болотной площади в Москве соответственно в XVII-XVIII веках.
      Ближе к нашей эпохе с неугодными поступали ссылками в лагеря или психушки, где они медленно умирали или такие люди устраняются по событиям трёхлетней давности.
      Одну из причин подобного отношения выразил на одном из экономических форумов некто Греф, основная мысль - Плебс не должен быть умным, чтобы не тратиться на бесплатное образование, им проще было управлять.
      Что мы ощущаем в полной мере на примере образования своих детей и внуков в последнее время всей деградацией учебного процесса в школе и ВУЗах, за редким исключением, у кого находятся средства вложения в будущее своих внуков.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +4
        Сегодня, 06:31
        Цитата: ZovSailor
        Плебс не должен быть умным, чтобы не тратиться на бесплатное образование, им проще было управлять.
        В первые годы слово "капитализм" даже не звучало, было "демократия", свободный рынок... Были живы ветераны, была сильна память советской морали, сейчас новоявленные "дворяне" начали наглеть, перестали бояться, им бы холопов, да вседозволенность. Видимо, приватизация по господину Чубайсу, что уже в бегах, кажется необратимым приобретением, а расстрел Белого дома из танков, забытым преступлением.
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          +2
          Сегодня, 07:19
          Одна станция метро 4-5 млрд рублей. Итого 16 станций метро и депо. Можно в 2-х городах-миллионниках решить транспортные проблемы.
          1. Panin (michman)
            Panin (michman)
            +1
            Сегодня, 07:32
            Цитата: Гражданский
            Транспортные проблемы решаются только в Москве. Дайте мне такой же бюджет и я вам в Екатеринбурге метро построю как в столице.
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 06:46
      Да просто кто-то кому-то что-то где-то зачемоданил. Будем не условный трансуенд с асусом в пк ставить, а говна куски из подвала дядюшки Ляо с трудновыговаривыемыми названиями и такой же гарантией работы. Или наши марки созданные с шильдиком из того же подвала. Москвичи от электроники. Повысим дружественный товарооборот. Прикиньте чел такой вернулся с операции, думает вернётся купит квартирку и обставить её хай теком. А теперь... Ну обставит подвальным калом...

      Рубрика "вредные советы". Подсказываю депутатам что делать дальше- запретить серый ввоз запчастей на бумеры, мерсы и прочие тойоты для поднятия автотаза.
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:01
      Что вообще происходит?
      Может кланы внутри России готовятся к операции приемник?
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +17
    Сегодня, 04:47
    Это не борьба с интернет-угрозами, а борьба с критикой власти, которая ещё осталось только в Интернете. Скоро и ее не останется
    1. Кариб Звание
      Кариб
      +7
      Сегодня, 05:44
      Перевожу на русский. Тех кто не согласен, бывшие кухни, отдушины всех мастей выгоняют на улицы на баррикады. Осталось понять кто опять хочет выгнать народ? Власть не хочет, управлять по старому? Или кто то втемяшил власти свои интересы, замаскировал?
      1. Энный Звание
        Энный
        +1
        Сегодня, 07:34
        Втемяшить можно только тому, кто сам этим не занимается и не в теме. Поделом
      2. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 07:52
        Цитата: Кариб
        "Ничто не ново под Луною".
        Все по дедушке Ленину - "Мосты, почта, телеграф". Только тогда это делалось для захвата власти, а теперь для удержания.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 06:52
      Не только, просто " уважаемые люди " сперва придумали за много лярдов блокировать недовольство и провокации, а потом за новые лярды бороться с обходом их ограничений, 84 лярда-деньги не маленькие, можно неплохо так освоить их.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 08:01
        Но происходящее по нашей теме всё больше напоминает пир во время чумы.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:53
      И еще попытка навязать "правильное мнение". Так, например проводится опрос "Ты патриот?" или "Ты за Россию?" и попробуй нажать на ответ "Да", тебе тут же вылезет "новый" сайт на который обязательно нужно подписаться.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 05:34
    Такие действия власти резко отталкивают меня от нее...я не могу поддерживать тех кто так нагло нарушает конституцию России и права ее граждан.
  4. Гардамир Звание
    Гардамир
    +5
    Сегодня, 05:42
    Интересно будкт ли работать Топвар. У меня например реклама интересная "яхта для жизни на воде под 6%". Интересно сколько олигархов звходит на сайт, чобы их зацепила эта релама. Или при фактическом отключении интернета. новости будем узнавать из рекламы?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:04
      Топвар у меня без впн работает хреново
    2. bar Звание
      bar
      +1
      Сегодня, 07:34
      По тому как взялись за прополку, будет, но не долго. Пора скачивать архивы на дискетку sad
  5. Sensor Звание
    Sensor
    +2
    Сегодня, 05:43
    Фрагмент выступления Г. Зюганова,
    https://vk.com/wall-36578247_2675661
    Вот для этого перлюстрация интернет трафика и вводится.
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 05:54
    Можно искать многие причины того или иного явления.Но все упирается,как не покажется странным,в разгул бюрократии.Он опасен для любого государства.Салтыков-Щедрин назвал власть чиновников Системой.Мало того,что бюрократия отнимает в свои ряды ценных специалистов.Бюрократия ищет способы для своего безбедного существования.Бюрократия на самом низу сама устанавливает свои правила.Вижу причины только в этом.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +3
      Сегодня, 07:02
      понятно.. опять бояре плохие-именно они все портят в стране...
      1. Николай Малюгин Звание
        Николай Малюгин
        0
        Сегодня, 08:01
        Николай. И бояре в том числе.Но я хочу сказатьо другом.Каждая система,будь она социалистической или капиталистической, диктует свои правила.И если эти правила не соблюдаются,получается ерунда.Нельзя смешивать правила одной системы с правилами другой.Что зачастую делается.
    2. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 07:56
      Да Вы серьезно что ли?! То есть Вы реально считаете, что в том что творится виноваты какие то неопределенные, серенькие и размытые "бюрократы" пусть и средней руки?!
  7. bar Звание
    bar
    +7
    Сегодня, 06:03
    Непонятна цель всего этого. Ну пусть у них всё получится, и что? Беспилотники перестанут летать?
    В отсутствии собственной идеологии, не способной заполнить образовавшийся вакуум, начнется гниение и разложение, как бутулизм в герметичной банке. Природа не терпит пустоты. На незасеянном поле обязательно вырастут сорняки, сколько их не пропалывай.
    Цель не понятна recourse
    1. Адрей Звание
      Адрей
      -1
      Сегодня, 07:59
      Да ладно! Неужели непонятна?
      А эти то тут причем?
      А вот здесь Вы точно ошибаетесь. Идеология у этих людей есть и уже четко прослеживается.
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      0
      Сегодня, 08:02
      Цель не понятна

      Опора и надежа со своими корешами-олигархами боятся своего собственного народа. И правильно делают.
      А ситуация складывается классическая:
      Верхи не могут жить по старому, а низы не хотят.
      И контроль интернета - это просто агония власти. 1917 год не за горами...
  8. Комментарий был удален.
  9. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 07:09
    Проглоченная "пенсионная реформа", введение утиль- и прочих "технологических" сборов при безмолвии податного сословия и "волшебник Чуров" зовут на новые подвиги.
  10. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 07:16
    Когда разваливали СССР, то говорили во имя демократии и свободы слова, ну а материальные трудности переживем ради таких свобод. Теперь получается и последние права заберут. Так и за жалобу на помещика можно будет под розги угодить.
  11. anclevalico Звание
    anclevalico
    +1
    Сегодня, 07:16
    Денюжки пристроят, можно не сомневаться.
  12. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 07:21
    Вот и думай,кто на самом деле враги России.
  13. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 07:23
    Внутри страны, есть лояльные западу силы, которые лоббируют все остросоциальные законопроекты и их принятие. Это самый обычный саботаж.
    1. tatra Звание
      tatra
      +2
      Сегодня, 07:33
      Путина давно стали называть "тефлоновым ", в смысле ,что он всегда умудряется делать вид ,что он "ни при чем " ко всему плохому ,что происходит со страной и народом в его правление
    2. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 08:01
      То-есть это опять Обама у нас в подъездах гадит?
  14. Staff Звание
    Staff
    +1
    Сегодня, 07:28
    Ходят слухи о том что Маск допиливает свою систему, прямой передачи интернета от спутника в смартфон.. А если до 30 года допилить и не какие блокировки не будет дейстовать. Как система gps при отключеном моб интернете.. Тогда что будет?
  15. Энный Звание
    Энный
    0
    Сегодня, 07:31
    Надеюсь что к указанным годам наверху будут сидеть другие ребята и другой ркн. А мы в сентябре немного этому поможем
    1. tatra Звание
      tatra
      0
      Сегодня, 07:34
      Дело не в этих ребятах ,а в том ,кто им приказывает всё это делать
  16. Huggi Звание
    Huggi
    0
    Сегодня, 07:46
    Проект направлен на защиту граждан, но не всех, а определенных, что все понимают, но говорить об это себе дороже. От беспилотников эти граждане давно зашищены, если что.