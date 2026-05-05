Пир во время чумы или На что с толком потратить миллиард долларов?
В государстве российском очередное треволнение. Надо (хоть далеко не все россияне понимают это) бороться с интернет-угрозами, не щадя кошелька государственного, который наполняют всё те же россияне.
На это Роскомнадзору выделят около 40 млрд рублей: деньги пойдут на развитие системы АСБИ, которая управляет ТСПУ и фильтрацией трафика в Рунете. Параллельно РКН планирует увеличить пропускную способность ТСПУ до 831 Тбит/с и прогонять через них до 98 % всего российского интернет-трафика. Общий бюджет федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», в рамках которого финансируется Роскомнадзор, к 2030 году должен вырасти до 83,7 млрд рублей.
Сумма более чем серьёзная, особенно учитывая дефицит российского бюджета, который уже не столько трещит по швам, сколько представляет собой набор здоровенных дыр.
Наверное, пора пройтись по определениям
АСБИ — автоматизированная система обеспечения безопасности, то, что должно защитить россиян от… от каких-то там угроз. Это централизованная система управления, которая позволяет РКН в реальном времени управлять фильтрацией трафика на ТСПУ, установленных на сетях всех провайдеров РФ.
ТСПУ — технические средства противодействия угрозам, основа АСБИ; собственно, угрозам эти штуковины не сильно противодействуют, а вот трафик россиян отслеживают очень таки даже да.
То есть денежки будут тратиться не на мифические угрозы, выдуманные в недрах Роскомнадзора, а на то, чтобы РКН был в курсе, куда и зачем ходят в интернете россияне. Бюджет будет оплачивать развитие системы фильтрации трафика.
Большая часть средств пойдёт на модернизацию и закупку нового оборудования (ТСПУ), которое является основой АСБИ.
К 2030 году пропускную способность АСБИ планируют увеличить в 2,5 раза — до 954 Тбит/с (ранее планировалось 752,6 Тбит/с). Это необходимо для обработки 100 % интернет-трафика в России к 2026 году. Обработка интернет-трафика — это вообще интересно, а если Роскомнадзор сможет обрабатывать 100 % трафика, это уже сулит россиянам небывалую защиту от неизвестных пока угроз.
Борьба с обходом блокировок тоже является неотъемлемой частью борьбы за светлое будущее, и не стоит об этом забывать. Одной из ключевых задач модернизации является повышение эффективности блокировки VPN-сервисов (до 96 %) и выявление «зеркал» запрещённых сайтов с помощью ИИ. На разработку систем ИИ для этих целей отдельно выделяется около 2,27 миллиарда рублей.
Россияне не должны посещать в интернете те сайты, которые им не надо посещать. А что можно посещать, а что нельзя, решать точно не гражданам России, а тем, кто ратует за моральный облик электората, то есть тем же сотрудникам Роскомнадзора. Они, по идее, будут лучше осведомлены, куда можно ходить россиянам за информацией, а куда не стоит. Всё по господину Замятину, роман которого «Мы» подвигнул Джорджа Оруэлла на «1984», а Рэя Брэдбери — на «451 градус по Фаренгейту».
Роскомнадзор объясняет необходимость дополнительных вложений ежегодным ростом объёма трафика у операторов связи и развитием сетей. То есть — больше блокировок богу блокировок, как-то так…
Мощность устройств ТСПУ, встроенных в инфраструктуру провайдеров, используемых для блокировки и замедления сайтов, к 2030 году увеличится в 2,5 раза. Проект федеральный, и на него планируется выделить почти 84 миллиарда рублей.
То есть власти желают получить на выходе беспрецедентный уровень контроля за интернет-предпочтениями граждан России с последующей отсечкой «ненужного и вредоносного» по версии РКН.
Самое время вспомнить Конституцию Российской Федерации.
Статья 29, части 4 и 5. Впрочем, объявить любой способ поиска информации в интернете незаконным — дело очень простое.
Цель яснее некуда: власти, вливая десятки миллиардов рублей в развитие АСБИ, декларируют обеспечение «сетевого суверенитета и информационной безопасности» в интернете к 2030 году.
На самом деле — не что иное, как возможность ограничивать и блокировать на выбор любые направления в интернете.
А на Конституцию можно и плюнуть. В первый раз, что ли?
Основа современных российских ТСПУ — это технология глубокой инспекции трафика, она же Deep Packet Inspection, или DPI. Через эти устройства проходит трафик российских пользователей. Они анализируют его и принимают решение о пропуске, замедлении или блокировке запроса. Теперь ещё к анализу трафика будет привлекаться ИИ, но с этим делом пока можно спать спокойно: более-менее работоспособный ИИ у нас трудится на базе законотворчества, так что…
Но вот ТСПУ уже работают. Мы начали массово ощущать на себе работу ТСПУ в составе АСБИ во второй половине 2025 г., когда внезапно лишились возможности беспрепятственно звонить через WhatsApp и Telegram. К концу 2025 года WhatsApp, по данным РБК, был замедлен в России на 80 %. А потом и совсем пожелал пользователям хорошего коннекта и стал историей.
В начале 2026 г. в стране начали замедлять и Telegram. К первым числам марта 2026 г. пользоваться им стало почти невозможно — текстовые сообщения отправлялись и приходили очень медленно, а на загрузку медиафайлов, даже документов в формате Word, уходили минуты.
Сообщество ответило активным пользованием VPN, особенно после того, как раскушали, что представляет собой «Чудо-Маха». И, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Telegram не то что не умер — жив-здоров, и все желающие пользуются им, как прежде. Вопрос исключительно в навороченности применённого программного обеспечения.
Однако именно после начала массового замедления Telegram в России внезапно стали доступны ранее заблокированные или замедленные сервисы, в том числе и сам Telegram. Они периодически открываются на устройствах пользователей без специальных технических средств, и тому есть объяснение.
Внезапная такая доступность заблокированных сайтов — это следствие перехода ТСПУ в режим bypass, при котором блокировка не осуществляется. Этот режим, по словам экспертов, включается, когда ТСПУ не справляются с обработкой проходящего через них трафика.
Байпас, если по-нашему, — это обход, то есть перепускной канал, резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния или для иных целей. Термин больше из гидравлики, но суть его одна: выручить систему при перегрузке.
Понятно, что, если система не справляется, надо усиливать систему. Больше мощности, больше узлов фильтрации, больше всего. Чтобы ни один байт не ушёл «налево», неучтённым.
Даниил Щербаков, заместитель гендиректора Servicepipe:
Итак, о нас во власти хотят знать всё, и пусть это не совсем законно, но такое желание наблюдается. Не уверен, что из этого что-то выйдет: пока до 2030 года будут ваять новые центры подглядки и подслушки, определёнными лицами будут разработаны новые способы обхода и объезда. Это борьба — она бесконечная, как с табаком или порнухой. Без шанса на победу, если всерьёз.
Другой вопрос: а стоит ли это желание таких денег?
84 миллиарда рублей — сумма, конечно, большая, но для удобства её лучше перевести в доллары. По сегодняшнему курсу это примерно 1,1 миллиарда долларов. Это очень много.
Это, например, 31 400 «Гераней» (стоимость одного БПЛА этого типа — 35 000 долларов).
Танки Т-90М «Прорыв» с самым современным фаршем стоимостью 5 миллионов долларов — можно построить 220 штук. Если принять, что в танковом полку 94 танка… Два полка, и ещё мотострелкам останется.
Мои любимые Су-35С. В экспортных контрактах самолёт стоит 100–104 миллиона долларов, ВКС РФ получают самолёты по более комфортным ценам — около 80–85 миллионов за штуку. Получается 12 самолётов, полноценная эскадрилья!
Ракеты «Искандер». Стоимость одного пуска оценивается в 3 миллиона долларов, так что на эти деньги можно было бы построить 366 ракет. И применить.
«Оникс». Ракета, у которой в графе «Перехваты» на той стороне до сих пор красуется жирный ноль. Стоит 1,25 миллиона долларов, то есть можно сделать 880 ракет.
Или построить четыре фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Очень хорошие корабли, каждый стоит около 250 миллионов долларов.
Можно, например, 10 лет содержать город Псков, бюджет которого составлял в 2025 году 7,7 миллиарда рублей.
Или Кострому, бюджет которой — 10,9 миллиарда рублей. 7 лет жизни.
А про сверхдефицитные теперь лекарства для детей, на которые родители побираются в том же интернете и различных фондах, даже говорить не хочется.
В общем, можно очень много полезного сделать для страны. Список того, на что не хватает денег, можно продолжать до бесконечности, бюджет — одна сплошная дыра.
А что, а давайте по бюджету пройдёмся?
На 2026 год российский бюджет свёрстан с расчётом на доходы в размере 40,3 триллиона рублей и расходы в 44,1 триллиона рублей. Дефицит, то есть разница между тем, сколько государство получает и сколько тратит, был заложен на уровне 3,8 трлн рублей. Но уже в первом квартале этот ориентир превышен на 21 %.
По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в январе–марте 2026 года составили 8,31 триллиона рублей, что на 8,2 % ниже показателей аналогичного периода прошлого года. При этом расходы составили 12,88 триллиона рублей — на 17 % выше прошлогодних.
Вот, собственно, и весь рубль до копейки: деньги в казну поступают медленнее, а тратятся быстрее. Отсюда и растущий дефицит.
И понятно, что дальше будет только хуже
Но происходящее по нашей теме всё больше напоминает пир во время чумы. Логика «сказали — отключим, значит, отключим» побеждает любые соображения цены и здравого смысла. А цена, между тем, выписана прямо в бюджетной строке — десятки миллиардов рублей.
И ведь странная штука получается. Мобильный интернет отключают, мобильную связь в прифронтовых городах делают эпизодической, ТСПУ наращивают — а беспилотники как летали к целям, так и летают. Удары по Туапсе и другим объектам говорят сами за себя: проблема явно не в трафике мессенджеров. Даже если завтра выключить Рунет целиком, на траектории чужих БПЛА это никак не повлияет. Об этом уже было сказано не раз.
Главный же вопрос — не технический. Курс на тотальную фильтрацию и блокировки подаётся под соусом заботы о безопасности граждан. Но всё больше людей, на чьи налоги эта забота и оплачивается, начинают подозревать, что направлена она не совсем в их сторону.
Чем закончится этот странный карнавал штрафов, поборов и запретов — предсказать трудно. А вот то, что он рано или поздно закончится, — исторический факт. И в каждом случае подобного финала есть один общий мотив: в какой-то момент общество перестаёт считать проблемы власти своими собственными. Римские легионы расходились, вместо того чтобы сражаться с варварами. Русская императорская армия в 1917-м разошлась по домам. Девятнадцать миллионов членов КПСС в 1991-м остались дома, когда разваливалась их страна.
Примеров много, и все они об одном: запретами и фильтрами лояльность не покупается. Её либо есть на что опереть, либо нет. И сколько ни вкладывай в новые узлы фильтрации, главный канал — между обществом и государством — этим оборудованием не чинится. Скорее наоборот.
