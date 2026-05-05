Иран: Никаких планов бить по Фуджейре не было, это итог военной авантюры США

Официальный Тегеран комментирует сообщения ближневосточных и западных СМИ о том, что это иранские дроны и ракеты ударили по объектам ТЭК в ОАЭ.

Так, высокопоставленный иранский военный чиновник опроверг обвинения в намерении Ирана ударить по нефтяным объектам Объединённых Арабских Эмиратов, в частности по порту Фуджейра, в нарушение режима прекращения огня. По его словам, Иран не имел плана атаковать объекты ОАЭ, а произошедшее является результатом военной авантюры США.



Чиновника цитирует иранское ТВ:

Исламская Республика не имела никакой заранее спланированной программы по атаке на указанные нефтяные объекты. То, что произошло, стало продуктом военного авантюризма США, направленного на создание прохода для судов через запрещённые участки Ормузского пролива. Американские военные должны нести за это ответственность.

По версии Тегерана, инцидент с пожаром на нефтяном терминале Фуджейра представляет собой провокацию противников Ирана, направленную на эскалацию напряжённости в регионе и срыв дипломатических процессов. Иранские официальные лица призвали Вашингтон прекратить «уродливое использование силы в дипломатии» и остановить военные авантюры в чувствительном нефтяном районе, который влияет на экономики всех стран мира.

Напомним, накануне власти ОАЭ обвинили Иран в запуске дронов и ракет, в результате чего на объектах нефтехимической индустрии Фуджейры вспыхнул крупный пожар, пострадали люди. Иран категорически отверг эти обвинения, назвав их полностью ложными.

Напомним, что на днях Трамп объявил об операции в Ормузе по военному сопровождению нефтяных и газовых танкеров. В Иране дают понять, что этот номер не пройдёт.
5 комментариев
  1. Old Shoe Звание
    Old Shoe
    +6
    Сегодня, 08:26
    Больше похоже на провокацию Израиля. Уж очень им не хочется, чтобы мир там наступил. Для Нитаньяху это сразу вылы am Будут любой ценой натравливать соседей на Иран
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:09
      Old Shoe
      Сегодня, 08:26

      hi Здесь обоюдное желание сионистов вместе с тщеславным рыжим Сатаной из Фашингтона, которого опустили ниже не могу, причём в год юбилея матрасников - 250 лет со дня основания и личного юбилея 80-летия, к тому же через пару месяцев начинается ЧМ по футболу, основная часть игр и церемоний пройдёт у полосатых, а на БВ позитивчиком и не пахнет.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:30
    Сионы поступили как их родственники хахлы , провокации у них в крови
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 08:40
    Вполне допускаю что это провокация Израиля, всё соответствует их натуре.
  4. tralmaster Звание
    tralmaster
    0
    Сегодня, 08:45
    Они когда нибудь что то новое придумают, очередной Вьетнам.