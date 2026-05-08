Украинцы массово покидают Киев перед 9 мая на фоне заявлений Зеленского

Украинцы начали массово покидать Киев перед 9 мая, на выезде из города гигантские пробки. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Жители Киева стараются покинуть столицу Украины 8 мая, поскольку ожидают, что Зеленский все же отдаст приказ атаковать Москву и сорвать парад Победы. А находиться в городе, который может попасть под массированный удар российских ракет, желающих крайне мало. И, как утверждают украинцы, даже если сейчас киевский клоун выступит и поклянется, что не будет атаковать российскую столицу, большинство все равно покинет Киев, так как веры Зеленскому нет.



Украинцы массово уезжают из Киева, на дорогах уже многокилометровые пробки.

Как заявила одна из выезжающих из города украинок, у простых людей «бункера нет», как у Зеленского, поэтому и стараются люди переждать 9 мая где-нибудь подальше от Киева.

Ранее российское Минобороны призвало мирных жителей Киева покинуть город, как говорится, на всякий случай. В заявлении военного ведомства говорится, что в случае попыток бандеровского режима сорвать парад в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева.

Зеленский уже сорвал перемирие, вступившее в силу в ноль часов 8 мая, поэтому исключать вариант с атаками на Москву 9 мая нельзя.

  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +5
    Вчера, 19:40
    Гляньте, еще у кого-то мозги остались... Удивительно
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      +1
      Вчера, 19:44
      Надеюсь, что правильно всё делают! Главное чтобы пук в никуда не получится. Нас реально перестали воспринимать всерьез, точнее одного гроссмейстера.
      Мирные - берегите Себя.
      Бородач
        Бородач
        +7
        Вчера, 20:08
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Надеюсь, что правильно всё делают! Главное чтобы пук в никуда не получится. Нас реально перестали воспринимать всерьез, точнее одного гроссмейстера.
        Мирные - берегите Себя.

        А я на дачу не поехал.
        Буду в Москве парад смотреть.
        И самолёты рядом с домом должны пролететь. Хотя они и над дачей пролетают. Просто из квартиры лучше видно.
        bubalik
          bubalik
          +3
          Вчера, 20:13
          А из нашего окна
          Площадь Красная видна.(с) smile
          Boton
            Boton
            0
            Вчера, 20:36
            А из нашего окошка
            Лишь околица немножко.
            Сараюшка и курятник,
            На верёвке старый ватник...
    frruc
      frruc
      +2
      Вчера, 19:44
      Правильно делают, ведь всякое может случиться.
    Ganzaless
      Ganzaless
      +1
      Вчера, 19:46
      Цитата: Foggy Dew
      Гляньте, еще у кого-то мозги остались... Удивительно

      Инстинкт самосохранения скорее всего ..Если Зе спровоцирует и Россия долбанет все же (надеюсь ) то вернутся и Зе уже болтать будет ,где нибудь в Маями и "руководить " под двойной охраной англосаксов и моссада ..
  desomorphineprettysweet
    desomorphineprettysweet
    0
    Вчера, 19:40
    ну так запустят не по мск, а по другим регионам. будет ли ответ?
    Джексон
      Джексон
      0
      Сегодня, 05:55
      Не, вчера кто то из думских хенералов уже выступал, что это, если что, не считается.
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    +2
    Вчера, 19:40
    Вполне нормально реакция , зачем им рисковать своими жизнями?!
    Хоть предупредило их МО РФ и на том спасибо ☝️ наверное с израильтян взяли пример 🤔те иногда, изредка но предупреждали в Секторе Газа .Вот в Бейруте без этого обошлись....
  Глухой
    Глухой
    0
    Вчера, 19:40
    Крысы с коробля бегут? (с)
    А этот где? Которые битой сбивал Кинжалы над кукуевым?
  майор Юрик
    майор Юрик
    0
    Вчера, 19:41
    Сцыкнулось хутору и правильно! Кажись доигрались в безнаказанность, но все же есть сомненья в силе предупреждения селюков, но очень верится.... negative
  Аркадий007
    Аркадий007
    +4
    Вчера, 19:41
    От просроченного уже ничего не зависит.
    Решения принимает не он и ВСУ управляет не он.
    частное лицо
      частное лицо
      0
      Вчера, 19:58
      Да при всём желании БПЛА не долетят до Красной Площади. Вокруг Москвы столько ПВО к празднику подтянули усилив уже имеющееся расчёты что муха не пролетит, собьют на подлёте. А значит какелам нечего боятся по куеву не прилетит ,а вот по российским городам скорее всего да.
      topol717
        topol717
        -4
        Вчера, 20:23
        Т.е. запуск с территории Москвы вы исключаете?
        частное лицо
          частное лицо
          +1
          Вчера, 21:03
          В Москве в эти дни столько всеразличных спецслужб что это практически не возможно.
      Аркадий007
        Аркадий007
        0
        Вчера, 21:50
        Вот оно и обидно, что про другие города в заявлении МИДа ничего сказано не было.
        Ждём С.
      двп
        двп
        0
        Сегодня, 05:52
        Не известно что и как придумали киевские отморозки. Вспомните атаку в Иркутской области и Приморье-беспилотники вылетали прям из машин. Там могли заранее завести в Москву всё что угодно. Нельзя исключать и взрывы в домах,по образцу девяностых. Гастарбайтеров полная Москва и Подмосковье. Так что быть нужно на чеку. Неизвестно какие инструкции получили Зеленский и его компания от своих европейских хозяев.
    Ganzaless
      Ganzaless
      -1
      Вчера, 20:00
      Ну это еще ,как его к власти привели и таскали по всей европе и все ему лыбились ..Сионизм за ним стоит !
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +6
    Вчера, 19:42
    А что тут удивительного? лучше где-то на природе, выпить водки, рубануть шашлыка, чем весь день 9 -го мая, просидеть в Метро)))
    Ganzaless
      Ganzaless
      -3
      Вчера, 19:51
      Так и по "природе " могут долбануть Герани с ИИ..Для них все что движется уже станет целью скоро .. Дымок костерок и т..д. Надоело уже ВСЕ это от леопольда Николай .И за счет жизней наших бойцов и гражданских ..Бывший начальник Генштаба ,уже в Думе буквально наэмоциях заявил ,когда мы начнем воевать по настоящему ,сколько вам нужно потерь еще ..И он прав
  К-50
    К-50
    0
    Вчера, 19:47
    Послы всякие не разбегаются? Так что наверное всё таки не рискнёт. Хотя кто их нарокоманов разберёт. what
  Irokez
    Irokez
    +1
    Вчера, 19:55
    И отпраздовать инкогнито День Победы. )))
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +3
    Вчера, 19:56
    Пусть уезжают. Скатертью дорога. Уехать - у них ума хватило. А вот разогнать нечесть которая кричала "москаляку на гиляку"- тут как то не очень, переживали.. Иудушки...
  Евгений_4
    Евгений_4
    +1
    Вчера, 20:03
    А может они валят в том числе и за город на дачи, природу.В Киеве, как и в Москве живут на широкую ногу. И как бы отдельно от страны. Война где-то там, а не в столицах.
    У них сегодня выходной день. Валят на все выходные. Поэтому и автомобилей много на выезде из города.
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Вчера, 20:25
      В Москве по ТЭЦ, подстанциям и складам не прилетало, а вот в Киеве много где взрывалось и горело, да и в метро частенько приходилось громадянам отсиживаться. Так что, дело не в выходных на природе, а в понимании возможных последствий действий своего чокнутого "лидера нации".
  james
    james
    -6
    Вчера, 20:03
    еще кто-то верит, что ответка будет?
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Вчера, 20:27
      Как видите, верят настолько, что предпочитают быть подальше от Киева.
      Джексон
        Джексон
        0
        Сегодня, 06:03
        Что делают жители российских мегаполисов в пятницу и субботу летом? Ломятся толпами на дачу и шашлыки. Почему думаете, что в данном случае они бегут от гипотетического удара? Не факт , хотя, возможно и совмещают дачу и риск получения ответки...
  Ivanhoe
    Ivanhoe
    -2
    Вчера, 20:07
    Ако Кремъл беше изпълнил дори част от заканите и предупрежденията си, щеше да е достатъчно да заяви "Препоръчваме на гражданите да напуснат Киев, поради предстоящ ядрен удар" и там жива душа нямаше да остане.
  voalm
    voalm
    +3
    Вчера, 20:10
    Да ладно вам разгонять. Может у них тоже три дня выходных. Из Питера не выехать не из-за ударов, а все загород ломятся, пока погода позволяет.
    Andobor
      Andobor
      0
      Вчера, 20:42
      Какие три дня? ЦИПСОта антикриз каклячий включает.
  Див Дивыч
    Див Дивыч
    +3
    Вчера, 20:28
    Во многих городах на выходные пробки, люди едут на выходные либо отдыхать, либо делать личные дела.
  Сергей3
    Сергей3
    0
    Сегодня, 06:41
    А чего ТЦК бездействуют? wassat Перекрыли дорогу и забирай всех, вместе с автомобилем. wassat