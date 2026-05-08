Украинцы массово покидают Киев перед 9 мая на фоне заявлений Зеленского
Украинцы начали массово покидать Киев перед 9 мая, на выезде из города гигантские пробки. Об этом сообщают украинские ресурсы.
Жители Киева стараются покинуть столицу Украины 8 мая, поскольку ожидают, что Зеленский все же отдаст приказ атаковать Москву и сорвать парад Победы. А находиться в городе, который может попасть под массированный удар российских ракет, желающих крайне мало. И, как утверждают украинцы, даже если сейчас киевский клоун выступит и поклянется, что не будет атаковать российскую столицу, большинство все равно покинет Киев, так как веры Зеленскому нет.
Украинцы массово уезжают из Киева, на дорогах уже многокилометровые пробки.
Как заявила одна из выезжающих из города украинок, у простых людей «бункера нет», как у Зеленского, поэтому и стараются люди переждать 9 мая где-нибудь подальше от Киева.
Ранее российское Минобороны призвало мирных жителей Киева покинуть город, как говорится, на всякий случай. В заявлении военного ведомства говорится, что в случае попыток бандеровского режима сорвать парад в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева.
Зеленский уже сорвал перемирие, вступившее в силу в ноль часов 8 мая, поэтому исключать вариант с атаками на Москву 9 мая нельзя.
