Лавров: Москва готова содействовать снятию блокады с Кубы

Россия вновь подтверждает: тактика «осажденной крепости» для Гаваны не может длиться вечно. На встрече глав МИД БРИКС в Нью-Дели Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья обсудили этот вопрос. Как итог: Москва готова содействовать снятию блокады.

Российский МИД заявил о готовности оказывать Гаване «политико-дипломатическую и материальную поддержку». Куба должна получить и политическую поддержку, и реальные ресурсы, чтобы выжить в условиях, когда США превратили целую страну в заложника своих «правил».

Почему это важно прямо сейчас? Накануне кубинский министр энергетики признал критическое состояние системы: топливо закончилось, в Гаване вспыхнули протесты. Блокада, которую на Западе лицемерно называют «санкциями», душит экономику и провоцирует хаос. Москва же последовательно выступает против подобных односторонних мер со стороны американцев.

Переговоры Лаврова с представителями Кубы – не единственная тема. На этой же встрече обсуждалось стратегическое партнерство с Индией. Россия не только расширяет круг союзников, но и создает логистические и политические «обходные пути» для тех, кого пытается изолировать США.

Снятие блокады и исключение Кубы из «списка спонсоров терроризма» – вопрос не просто справедливости. Это вопрос выживания целого государства, которое Вашингтон методично пытается загнать в каменный век.
    andranick
    +8
    Сегодня, 14:42
    Как итог: Москва готова содействовать снятию блокады.
    В переводе с дипломатического - нам пофиг на судьбу Кубы. Пока будут "готовиться", Куба будет уже всё.
      knn54
      +3
      Сегодня, 15:35
      "Говорить — не мешки ворочать".
    Aken
    +4
    Сегодня, 14:45
    Тот танкер был единственным. Больше не будет.
    ARIONkrsk
    +7
    Сегодня, 14:51
    О свей блокаде бы задумались и решили ее, а то всякие шавки задерживают безнаказанно суда.
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 14:52
    ""Россия вновь подтверждает: тактика «осажденной крепости» для Гаваны не может длиться вечно.""
    Вообще то, хороший пример можно взять с американцев. Последовательной позиции, когда без разницы сколько лет прошло, кто сидит в главном кресле страны, а линию гнут свою. У них есть ещё много таких примеров.
    Касательно осаждённой крепости. Поколение "видевшее" ужасы правления Батисты почти ушло, а у новых давно часть родни в США зарабатывает и деньги домой посылает.
    Седов
    +8
    Сегодня, 14:58
    С Заявлениями у нас всегда всё хорошо было. Но красными линиями Кубу не спасти.
      ettore
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Седов
      С Заявлениями у нас всегда всё хорошо было. Но красными линиями Кубу не спасти.

      Так тут даже линий нет.
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:58
    Под " парами", но пустой в Венесуэле стоит танкер " Экспандер" под Российским Флагом .
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 15:03
    Москва готова содействовать снятию блокады.

    Если перевести на нормальный Русский язык - у нас ещё осталась красная краска.
    Fachmann
    +7
    Сегодня, 15:16
    Жаль Кубу, легендарный Остров свободы.
    Как это не печально осозновать, но судьба социалистической Кубы практически определена.
    Эпоха Фиделя Кастро окончательно уходит в историю...
    А как мы вдохновенно пели в детстве:
    "Куба - любовь моя!
    Остров зари багровой…
    Песня летит, над планетой звеня:
    «Куба - любовь моя!».

    Слышишь чеканный шаг?
    Это идут барбудос.
    Небо над ними - как огненный стяг…
    Слышишь чеканный шаг?

    Мужество знает цель!
    Стала легендой Куба…
    Вновь говорит вдохновенно Фидель, -
    Мужество знает цель!

    Родина или смерть! –
    Это бесстрашных клятва.
    Солнцу свободы над Кубой гореть!
    Родина или смерть!

    Куба - любовь моя!
    Остров зари багровой…
    Песня летит, над планетой звеня:
    «Куба - любовь моя!».
    VictorB
    +3
    Сегодня, 15:29
    Да, уж.
    Но сделать-то почти ничего нельзя.
    Обратитесь к лидерам стран Латинской Америки, пристыдите их. Публично пристыдите. И персонально каждого лидера.
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 15:33
    А вот построила бы Куба в своё время у себя АЭС, никаких проблем с электроэнергией не было бы.
      VictorB
      +2
      Сегодня, 16:00
      А вот построила бы Куба в своё время у себя АЭС

      Так это мы им строили АЭС. И построили бы, особых препятствий не было. Разве что сроки сорвали, как обычно. Но в итоге построили бы. Но перестройка спутала все планы.
    Костадинов
    0
    Сегодня, 15:41
    Танкеров с горючим не главное. Надо ремонт ТЕЦ работающих на кубинском мазуте и линии електропередач. Ето на первих порах хватит.
    Слово
    -1
    Сегодня, 18:23
    Что-то не припомню, что-бы у Лаврова слова не расходились с делом.