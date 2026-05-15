Боец с позывным Шорох рассказал, как 8 месяцев удерживал позицию в одиночку
Восемь месяцев в одиночку. 64 сброса с украинского дрона «Баба-яга». Минус 15 килограммов веса. Так можно коротко охарактеризовать подвиг российского военного.
Боец 71-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Шорох рассказал военкору RT, как удерживал позицию у Работино. Задача была не из простых: закрепиться и вести наблюдение, чтобы враг не прошел дальше. Заступил 22 мая. Вышел только 29 января.
Посылки с припасами ему доставляли дронами, но зимой в плохую погоду приходилось по паре дней сидеть в укрытии, чтобы враг не заметил его следы на снегу. Вместо нормальной питьевой воды – дождевая. Иногда удавалось передавать сообщения жене по рации.
Шорох находится на СВО с 2022 года. Первое ранение получил от польского миномета – перебило обе ноги. Но он вернулся. В 2024-м подписал новый контракт. Служил на Авдеевском направлении, теперь – на Запорожском.
Как признается сам Шорох:
Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то моменты. В жизни, что там надо, поменял поведение. Над многим пришлось подумать. А когда по тебе работают, ты сидишь один, заняться ж нечем, вот и считаешь.
Последней фразой он прокомментировал свои подсчеты сбросов на него с украинских дронов.
Спорить с героизмом Шороха невозможно. Однако остается вопрос – кто и как вообще допустил, что боец в одиночестве удерживал позицию под огнем врага на протяжении целых 8 месяцев.
