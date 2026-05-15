Боец с позывным Шорох рассказал, как 8 месяцев удерживал позицию в одиночку

Восемь месяцев в одиночку. 64 сброса с украинского дрона «Баба-яга». Минус 15 килограммов веса. Так можно коротко охарактеризовать подвиг российского военного.

Боец 71-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Шорох рассказал военкору RT, как удерживал позицию у Работино. Задача была не из простых: закрепиться и вести наблюдение, чтобы враг не прошел дальше. Заступил 22 мая. Вышел только 29 января.

Посылки с припасами ему доставляли дронами, но зимой в плохую погоду приходилось по паре дней сидеть в укрытии, чтобы враг не заметил его следы на снегу. Вместо нормальной питьевой воды – дождевая. Иногда удавалось передавать сообщения жене по рации.

Шорох находится на СВО с 2022 года. Первое ранение получил от польского миномета – перебило обе ноги. Но он вернулся. В 2024-м подписал новый контракт. Служил на Авдеевском направлении, теперь – на Запорожском.

Как признается сам Шорох:

Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то моменты. В жизни, что там надо, поменял поведение. Над многим пришлось подумать. А когда по тебе работают, ты сидишь один, заняться ж нечем, вот и считаешь.

Последней фразой он прокомментировал свои подсчеты сбросов на него с украинских дронов.

Спорить с героизмом Шороха невозможно. Однако остается вопрос – кто и как вообще допустил, что боец в одиночестве удерживал позицию под огнем врага на протяжении целых 8 месяцев.
  Горыныч1976
    Горыныч1976
    +9
    Сегодня, 15:49
    ...да уж, в каждой войне есть свои герои, но и много придётся ещё переосмыслить и понять...
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +21
    Сегодня, 15:51
    "чей-то героизм - это часто чьё-то преступление"
    Глухой
      Глухой
      +4
      Сегодня, 15:59
      За которым стоит Фамилия Имя и Отчество (с) Сталин.
      Я одному майору набил едальник его. За потери. Продал нас. Обэтом писал больше 10 лет назад. Хотя истории больше 20 лет. Дневальные даже не шелохнулись. Он мне отвечал - плюя кровью. Что я за это отвечу. Нюню.
      Если факт реальный. Пацану ГР soldier
    Incvizitor
      Incvizitor
      +4
      Сегодня, 16:23
      Такой героизм это просчеты командования на местах.
  alexoff
    alexoff
    +10
    Сегодня, 15:52
    Жизнь несправедлива - герой войны прикрывал с огромным риском некомпетентность командования, которое небось медали с орденами за то получила sad
  rocket757
    rocket757
    +5
    Сегодня, 15:52
    Техника, это конечно сила, но без самоотверженных действий СОЛДАТА-ВОИНА, никакая техника не спасёт от поражения!!!
    Героям СЛАВА... павшим героям, вечная память! soldier
    1. Комментарий был удален.
    Reptiloid
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 16:50
      Приветствую Виктор hi Были подобные сообщения, но не так долго оставались те Герои в одиночестве. Ведь не должно быть такое. И появляются тревожные мысли, обо всех ли наших известно.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 15:53
    боец в одиночестве удерживал позицию под огнем врага на протяжении целых 8 месяцев.

    request Нет слов...восемь месяцев находиться на грани смерти и жизни...без элементарных условий существования.
    Это совершенно другой мир.
    Нам диванным генералам это трудно представить
    Глухой
      Глухой
      +2
      Сегодня, 16:23
      Даже стандарный экзамена снайпера. 3хдевку. 5 кг почти терял. Чисто углеводная. Батоны. Экономил вес. Выполнили. Но потом в госпитале откачивали.
      Это трындец для организма. Там не воля. Через волю пройти такое тяжело. Я уже с 2десятка лет придерживаюсь кайдзен.
      А когда на мишке бросают отделение. Порой против группы, которая тебя в 3 раза по численности. soldier Это не с д-30 стрелять.
      даэтоя
        даэтоя
        +3
        Сегодня, 17:05
        вот всегда обращаю внимание на ваши сообщения.интересно.но почему вы пишете урывками так что понять невозможно половину what
        Глухой
          Глухой
          0
          Сегодня, 17:15
          Бать. Защита. От некоторых ушлепков. В корпоративной перепискеи АКС по линкуу меня всего этого нет.
          Я уже писал - опыт общения в нете больше 30лет еще до 2-й чечни. Фидо и ирку даже застал. Как и аську и прочее. Многие нанейре сидят.Это её тупо путает. Ибо движки знаю. Она как в личной психологии и стереотипы мышления работает. Стоит выйти за границы и все.
        Evgeny64
          Evgeny64
          +1
          Сегодня, 18:50
          Судя по писанине, человек не всегда умеет контролировать количество алкоголя в крови. winked Причем очень часто.
          Командирам морду бьет, за 3 дня 5 кило веса теряет, теряя сознание... Чтобы потерять 5 кило надо иметь дикий перевес изначально laughing
          Упоминание левых методик, периодически... Там не все в порядке по ходу.
  isv000
    isv000
    +13
    Сегодня, 15:54
    И ведь не единичный уже случай... И ведь есть же конкретные должностные лица, с воинскими званиями, которые в это время сытно ели и сладко спали, и не тревожило их что в этот момент Шорох и другие герои стояли насмерть... Товарищ Верховный! Как Вы считаете, за восемь месяцев в одного боец на Героя наработал?!!
    Глухой
      Глухой
      0
      Сегодня, 17:19
      Может и заработал. Но в 2008 и недавно. Не ВВП пручал. А хотелось. После того как в 2000 он руку мне пожал вгоспитале. Занят сильно - я прощаю.
      P.S>Таймауту. Кстати писал о бэтом только в личных телегах и кто инфу не сливает. Причем года 4. И фото награжденияи прочее.
  commbatant
    commbatant
    +2
    Сегодня, 15:57
    Восемь месяцев в одиночку. 64 сброса с украинского дрона «Баба-яга». Минус 15 килограммов веса. Так можно коротко охарактеризовать подвиг российского военного.

    Надо думать с его "отцами" командирами уже работают следственные органы военной прокуратуры и дознаватели военной контрразведки, "участники военной ипотеки" вообще берега потеряли на этой войне...
  Radikal
    Radikal
    +3
    Сегодня, 15:57
    Спорить с героизмом Шороха невозможно. Однако остается вопрос – кто и как вообще допустил, что боец в одиночестве удерживал позицию под огнем врага на протяжении целых 8 месяцев.

    Кто-кто? "Отцы-командиры" - кто же ещё. sad
  Андрей Крутилин
    Андрей Крутилин
    +1
    Сегодня, 16:04
    Герой, но почему мы людьми все и всегда затыкаем.
    Почему целы стратегические мосты и Бескидский тоннель. Торгуем и платим врагу
    за транзит.
    Бизнесу помешаем. Президент делит власть с приватизаторами. Вот и не воюем.
    После объявления войны у Главнокомандующего вся и полная власть.
    Нет. Шлет публичные поздравления Семье.
    Все. Высказался. Выпустил пар. Далее бунтовать не пойду.
    Для этого и нужны эти сайты. Караван идет.
    commbatant
      commbatant
      0
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Андрей Крутилин
      платим врагу за транзит.

      За какой транзит?
    ettore
      ettore
      0
      Сегодня, 16:52
      Цитата: Андрей Крутилин
      Герой, но почему мы людьми все и всегда затыкаем

      Потому что у нас это самый дешёвый ресурс.
  Дмитрий Иванов_8
    Дмитрий Иванов_8
    +1
    Сегодня, 16:33
    "Героизм одних - обусловлен дебилизмом других" (с)
  Ате_ист
    Ате_ист
    +8
    Сегодня, 16:36
    Прочитал статью и впечатление тягостное. С одной стороны - героизм и несгибаемая воля отдельного человека, с другой - ощущение полного отсутствия за его спиной мощной страны, у которой с ним единые цели и помыслы.
    Получается, что есть отдельные герои, а единого монолитного кулака как в СССР во время ВОВ нет
    Сергей Новиков_3
      Сергей Новиков_3
      +1
      Сегодня, 17:46
      Если бы мог, 10 плюсов бы вам поставил. Такое же чувство
  Антоний
    Антоний
    +1
    Сегодня, 16:44
    1 солдат 8 месяцев удерживал позицию. Просто в голове не укладывается. Вот так и воюем. А то некоторые бредят Одессой и Харьковом what Как они это себе представляют при таком подходе к боевым действиям со стороны многозвездных погон и лампасов???
  13. Комментарий был удален.
  akropin
    akropin
    +1
    Сегодня, 17:10
    8 месяцев боец ни по большому спокойно не сходить ни по маленькому, всё время в пыли и грязи без воды... А этих за разворованные миллиарды, из оборонного бюджета, под домашним арестом держат.
  ZлоyКот
    ZлоyКот
    0
    Сегодня, 17:17
    "Спорить с героизмом Шороха невозможно"
    невозможно? чем дольше идёт эта сво, тем большим количеством легенд и мифов она обрастает. эта новость из той же серии, что и труба. изгибы фантазии поражают. это что ж за позиция такая, которую 8 месяцев удерживал 1 воен против всей всу? в чём смысл сидения его на этой позиции? кто удерживал позицию, когда он спал, ел и тп? 8 месяцев позиция не менялась, то есть вс рф 8 месяцев стояли на месте? какая рация продержится 8 месяцев без питания, и почему он связывался по ней с женой? у неё тоже была такая рация? очень интересная заметка, правда, правдой там не сильно пахнет. когда с героями напряг, придумать можно что угодно. вот и придумывают
    Антоний
      Антоний
      0
      Сегодня, 18:49
      Дронами снабжают и значительно большее количество солдат все стороны. Еда, БК, батареи к рации, и остальное. А находился там, потому что либо разведку вел, либо снайпер, либо отойти не было возможности.