Глава МИД Ирана: Тегеран обсудил с Москвой вопрос вывоза обогащённого урана в РФ

5 323 11
Глава МИД Ирана: Тегеран обсудил с Москвой вопрос вывоза обогащённого урана в РФ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, говоря о предположительном вывозе иранских запасов обогащенного урана в Россию, рассказал, что он недавно побывал в Петербурге, где обсудил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Аракчи подчеркнул, что иранская сторона благодарна России за это предложение и за намерение помочь Тегерану в решении этой проблемы.

Аракчи называет вопрос вывоза иранских запасов обогащенного урана очень сложным и отмечает, что решать его необходимо в ходе переговоров. В настоящее время после встреч иранской делегации с американцами стороны фактически зашли в тупик по этому конкретному вопросу. Исходя из этого, Аракчи предлагает отложить этот вопрос на более поздние этапы переговоров. Глава иранского МИД также подчеркнул, что Тегеран пытается сохранить режим прекращения огня с США, чтобы продолжить попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем.



Затрагивая тему судоходства в Ормузском проливе, Аракчи констатировал, что за последние дни при содействии ВМС Ирана через Ормузский пролив прошло много судов. Как только США и Израиль прекратят агрессию против Ирана, ситуация в Ормузском проливе полностью нормализуется. Поскольку в Ормузском проливе действительно находятся мины, очевидно, что суда, желающие пройти через пролив, должны координироваться с иранскими военными.

Между тем Трамп утверждает, что США уже на 70-75% завершили операцию в Иране, поэтому намерены возобновить боевые действия и «все закончить». Трамп убежден, что армия США в состоянии «за два дня» полностью уничтожить критическую инфраструктуру Ирана.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Вчера, 19:55
    Это фактически признание, что обогащали продукт.
    Неужели не было возможности это не говорить?
    Или уже на столе Дона была реальная "пробирка"?
    Думается, что Ирану не стоило так открыто говорить, куда вывезут "продукт".
    Теперь агрессоры будут использовать это для морального "оправдание" своих преступлений против Ирана.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Вчера, 20:07
      Цитата: NICK111
      Это фактически признание, что обогащали продукт.

      САР как-то отдала свое ХО при посредничестве РФ и где теперь САР?
      1. Наган Звание
        Наган
        +4
        Вчера, 20:23
        Цитата: commbatant
        где теперь САР?
        То ли в Ростове, то ли на даче под Москвой.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Вчера, 20:38
        Цитата: commbatant
        САР как-то отдала свое ХО при посредничестве РФ, и где теперь САР?

        Неужели только РФ посредничала? А точно развал САР произошёл из-за избавления от хим. оружия?
        27 декабря 2013 года в Москве эксперты из России, США, Китая, Сирии, Норвегии, Дании и ООН обсудили, как организовать безопасный вывоз химоружия.
        4 января 2016 года ОЗХО заявила о полном уничтожении химического оружия Сирии. Работы проводились на предприятиях США, Финляндии, Великобритании и Германии.

        Как вообще можно сравнивать уничтожение действующего хим.оружия с передачей на хранение обогащённого урана? request
    2. Lako Звание
      Lako
      +3
      Вчера, 20:23
      А вы считаете, что США, нужны моральные оправдания, того что они делают? То что Иран занимался обогащением урана, знал весь мир, в том числе и МАГАТЭ. Да они и сами этого не скрывали. Все упиралось, в количество обогащенного урана и степени его обогащения.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +5
        Вчера, 21:29
        Всегда нужно держать в голове: почему Израиль может иметь ЯО, а Иран нет.
    3. matwey Звание
      matwey
      +3
      Вчера, 20:24
      Это фактически признание, что обогащали продукт.
      Так вроде это и не было секретом.
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Вчера, 20:01
    Между тем Трамп утверждает, что США уже на 70-75% завершили операцию в Иране, поэтому намерены возобновить боевые действия и «все закончить». Трамп убежден, что армия США в состоянии «за два дня» полностью уничтожить критическую инфраструктуру Ирана.

    Зеля моря лопатой копает, а Трамп всех победил и всё разрулил на 10 лет вперёд. Гегемон и пуп земли
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      Вчера, 20:10
      Иран, в первой фазе военных действий, еще не в полной мере раскрыл свой ударный потенциал: хорошо досталось военным базам США в регионе и еще лучше Саудитам и Эмиратам, тогда как флоту США перепало немного (правда им сразу не понравилось и этого хватило чтобы уйти на очень почтительное расстояние, что даже авиацией особенно ничего решать не могли без дозаправок в воздухе), да и Израилю немного нервы попортили и купол снесли. Если наметится второй раунд - Иран может показать, что такое "Эпическая ярость" и тогда Трампу или Израилю останется только на крайние меры идти..
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 20:31
    Ну что ж, это ещё один способ для нас зажать мозолистой пролетарской рукой ближневосточные Фаберже. В будущем пригодится,аргумент серьёзнейший. laughing
  4. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -1
    Вчера, 21:41
    Эти (буржуинские) не отдадут взятое.., дух Анкориджа не позволит, а так же Мишне и Гемаре..
    Советский союз взял бы обогащённый на 60%, а вернул бы на 95% (оружейный). По урану-235. Так сказать, с процентами..