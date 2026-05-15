Адвокат Ермака заявил, что банки отказываются брать деньги на залог подзащитного
Андрей Ермак, экс-глава Офиса президента Украины, который на днях получил подозрение в отмывании 9 млн долларов на элитных коттеджах, рискует провести выходные за решеткой. Он уже сидит в СИЗО, но суд оставил возможность выйти под залог – 140 млн гривен или около 230 млн рублей. Но есть загвоздка.
Его адвокат Игорь Фомин бьет тревогу: залог собрать не могут не из-за отсутствия денег, а из-за тотального отказа банков. Он заявил:
Это превратилось в шоу. Происходит давление на людей, которые вносят залог, обнародуются их фамилии, фото. Потом будет финмониторинг. Банки уже отказывают в проведении этих операций. Остановитесь.
Складывается впечатление, что финансовая система Украины просто блокирует возможность освобождения Ермака.
Народный депутат Ярослав Железняк добавил деталей. Оказывается, проводить платеж из-за рисков финмониторинга отказался национализированный Sense Bank. Тот самый банк, который фигурирует в скандальных «пленках Миндича». И это, как выразился Железняк, «очень кармично». Потому что именно над этим банком и пытался установить контроль сам Ермак вместе с Миндичем. Теперь банк, который они хотели подмять под себя, отказывается спасать своего несостоявшегося «хозяина».
