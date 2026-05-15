Сенатор США: чего же всё-таки удалось добиться в войне против Ирана?
Сенатор-демократ от штата Иллинойс «прошлась» по словам и делам Дональда Трампа. Во время слушаний в сенатском комитете по вооружённым Тэмми Дакворт, задавая вопросы командующему Центральный командованием США адмиралу Брэду Куперу, поинтересовалась, так чего же всё-таки удалось добиться в ходе войны против Ирана.
Тэмми Дакворт:
Президент Трамп выдвинул несколько самых разных конечных целей всего за два месяца. Сначала он говорил о цели в виде безоговорочной капитуляции и смене режима в Иране. Но ни одна из этих целей не была реализована.
Затем, как отметила сенатор, Трамп сказал, что война закончится, если будут ликвидированы иранские ядерные объекты, а обогащённый уран вывезен.
Тэмми Дакворт:
Ничего из этого тоже не произошло. Теперь президент Трамп заявляет, что основная цель – разблокировка Ормузского пролива, прекрасно зная, что пролив бы открыт до начала развязанной им войны. Так какая же всё-таки цель у войны против Ирана?.
По словам сенатора от Демпартии, «хотелось бы знать, ради чего США сражаются в Иране, иначе можно долго сражаться – не зная, за что именно мы ведём бой».
Дакворт также подчеркнула, что, по оценкам американской разведки, Иран сохраняет большинство своих ракетных возможностей и теперь имеет ещё большее влияние на Ормузский пролив и мировую экономику, чем до начала конфликта.
