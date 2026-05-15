Сенатор США: чего же всё-таки удалось добиться в войне против Ирана?

Сенатор-демократ от штата Иллинойс «прошлась» по словам и делам Дональда Трампа. Во время слушаний в сенатском комитете по вооружённым Тэмми Дакворт, задавая вопросы командующему Центральный командованием США адмиралу Брэду Куперу, поинтересовалась, так чего же всё-таки удалось добиться в ходе войны против Ирана.

Тэмми Дакворт:

Президент Трамп выдвинул несколько самых разных конечных целей всего за два месяца. Сначала он говорил о цели в виде безоговорочной капитуляции и смене режима в Иране. Но ни одна из этих целей не была реализована.

Затем, как отметила сенатор, Трамп сказал, что война закончится, если будут ликвидированы иранские ядерные объекты, а обогащённый уран вывезен.

Тэмми Дакворт:

Ничего из этого тоже не произошло. Теперь президент Трамп заявляет, что основная цель – разблокировка Ормузского пролива, прекрасно зная, что пролив бы открыт до начала развязанной им войны. Так какая же всё-таки цель у войны против Ирана?.

По словам сенатора от Демпартии, «хотелось бы знать, ради чего США сражаются в Иране, иначе можно долго сражаться – не зная, за что именно мы ведём бой».

Дакворт также подчеркнула, что, по оценкам американской разведки, Иран сохраняет большинство своих ракетных возможностей и теперь имеет ещё большее влияние на Ормузский пролив и мировую экономику, чем до начала конфликта.
  1. михаилл
    михаилл
    +1
    Вчера, 22:28
    "Говори! Говори, говорю! Я кому говорю: «Говори, говорю!»"(КВН)
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A
    +10
    Вчера, 22:49
    Чего она вопросы глупые задаёт?
    Америка всегда и везде воюет за одно и то же - "защищает свободу и демократию во всём мире".
    А кто этого не понимает - тот агент Путина и немножко товарища Си.
    1. carpenter
      carpenter
      +3
      Вчера, 23:00
      Цитата: Zoldat_A
      Сейчас так называется международный терроризм.
      Слов нет и даже запятых.
      1. gsev
        gsev
        +1
        Сегодня, 02:05
        Цитата: carpenter
        Более модный слоган "Банда педофилов Эпштейна".
    2. gsev
      gsev
      0
      Сегодня, 02:03
      Цитата: Zoldat_A
      Она рекламирует себя и свою партию Кроме того в США помнят войну в Индокитае и Афганистане. В случае если Трамп продолжит войну в Иране и проиграет ее или сильно в ней увязнет, его соперники на ближайших выборах скажут, что они предвидели и предупреждали, что Трамп вел США в пропасть.
  3. al3x
    al3x
    0
    Вчера, 23:12
    Поигрался рыжий пару месяцев, дозволенные их законами, подзаработал несколько миллиардов, пора и меру знать. Всё дальнейшее развитие событий зависит от решения конгресса.
  4. poquello
    poquello
    0
    Вчера, 23:26
    "хотелось бы знать, ради чего США сражаются в Иране"
    от тупые, не ради чего, а ради кого
  5. vvnab
    vvnab
    0
    Вчера, 23:27
    А это не важно! Сенатор должна знать одно, заявленные цели будут достигнуты! (Ну или уже достигнуты, если Президент так сказал)
  6. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy
    +1
    Вчера, 23:40
    Глобализм — это больно!
    Пожалуй, именно понимания этого добились США в войне с Ираном.
  7. faterdom
    faterdom
    0
    Вчера, 23:56
    Сообразительная, по фотке сразу видать... за 2,5 месяцев заподозрила что что-то пошло так, или не туда, а может просто ей секретный план неизвестен.
  8. Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:09
    «хотелось бы знать, ради чего США сражаются в Иране
    Ради Израиля. Натаньяху попросил wink