Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Москву в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.Ранее возможность нового визита Уиткоффа (а также, вероятно, и зятя Трампа Джареда Кушнера) в российскую столицу допустил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, постоянные контакты с американскими коллегами продолжаются.Это станет одним из очередных визитов Уиткоффа в Москву в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Однако все предыдущие прилёты Уиткоффа и Кушнера не привели к ощутимым результатам в плане мирного урегулирования. Несмотря на продолжительные переговоры в Кремле, а также в Женеве и Абу-Даби, прорывов достичь не удалось.Киев традиционно торпедирует любые предложения по урегулированию, выдвигая максималистские требования и отказываясь от компромиссов. В Москве подчёркивают, что именно позиция украинской стороны остаётся главным препятствием на пути к миру.В Кремле рассчитывают, что новый визит позволит продолжить диалог с администрацией Дональда Трампа и найти точки соприкосновения для деэскалации конфликта. Подробности программы визита Уиткоффа пока не раскрываются. При этом термин «дух Анкориджа» используется всё реже. Хотя часть санкций против российских энергоносители Вашингтон снял. Вот только это с визитами Уиткоффа вряд ли как-либо связано. Причина послабления санкций состоит в том, что самим США не выгоден дальнейший рост цен на нефть, ведь уже сейчас цифры на американских заправках болезненно сказываются на внутреннем рейтинге Трампа.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru