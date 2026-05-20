Стив Уиткофф вновь засобирался в Москву

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Москву в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Ранее возможность нового визита Уиткоффа (а также, вероятно, и зятя Трампа Джареда Кушнера) в российскую столицу допустил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, постоянные контакты с американскими коллегами продолжаются.

Это станет одним из очередных визитов Уиткоффа в Москву в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Однако все предыдущие прилёты Уиткоффа и Кушнера не привели к ощутимым результатам в плане мирного урегулирования. Несмотря на продолжительные переговоры в Кремле, а также в Женеве и Абу-Даби, прорывов достичь не удалось.

Киев традиционно торпедирует любые предложения по урегулированию, выдвигая максималистские требования и отказываясь от компромиссов. В Москве подчёркивают, что именно позиция украинской стороны остаётся главным препятствием на пути к миру.

В Кремле рассчитывают, что новый визит позволит продолжить диалог с администрацией Дональда Трампа и найти точки соприкосновения для деэскалации конфликта. Подробности программы визита Уиткоффа пока не раскрываются. При этом термин «дух Анкориджа» используется всё реже. Хотя часть санкций против российских энергоносители Вашингтон снял. Вот только это с визитами Уиткоффа вряд ли как-либо связано. Причина послабления санкций состоит в том, что самим США не выгоден дальнейший рост цен на нефть, ведь уже сейчас цифры на американских заправках болезненно сказываются на внутреннем рейтинге Трампа.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:46
    ❝ При этом термин «дух Анкориджа» используется всё реже ❞ —

    — Выветривается помаленьку ...
    marchcat
      marchcat
      +8
      Сегодня, 08:51
      Такое впечатление, что Уиткофф и Кушнер, к нам жрать прилетают. Толку от их визитов всё равно НОЛЬ.
      Nastia Makarova
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 09:04
        99% не известно о чем говорили
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ При этом термин «дух Анкориджа» используется всё реже ❞ —

      — Выветривается помаленьку ...

      Обыскать Уиткоффа ещё в аэропорту - вдруг они там, в ЦРУ, додумались "вонь Анкориджа" в баллоны закачать и тайно будут наше руководство ею опрыскивать?
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 08:56
      — Выветривается помаленьку ...
      Как-будто кто-то испортил воздух wink
    Martin Porubcan
      Martin Porubcan
      0
      Сегодня, 10:36
      Это совершенно нормальная ситуация. Призраки иногда являются людям по собственной воле, а иногда исчезают. Всё дело в вере, потому что одни верят в призраков, а другие нет. Призрак по имени Анкоридж, вероятно, станет настоящим сюрпризом, потому что он явился американским переговорщикам, которые не верят в призраков. Российским переговорщикам он явился лишь однажды, и они поверили. И наконец, есть ЕС, европейцы в принципе верят в призраков, они слышали о них, они видели их, но в призрака Анкориджа они в принципе не верят.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:52
    Как выясняется переговоры ведёт Ушаков ,а Дмитриев работает " шнырём".Уиткофф хочет узнать о чём говорили Путин и Си Цзиньпин ,но это он зря .Будут обсуждать Иран ,как США красиво отползти с иранским обагащённым ураном. Моё личное мнение .У США рычаги давления на Европу и Украину закончились .Будем решать всё военным путём .
  alexoff
    alexoff
    +2
    Сегодня, 08:53
    Видимо опять пообещает нашим самодержцам возвращение к 2021 году в обмен на отсутствие ударов по важным целям там. Наши традиционно поведутся.
    Кстати этот Уиткоф не хочет в Киев скататься и там что-нибудь потребовать? Чего он только к нам катается?
  taiga2018
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 09:03
    Ну тут как в ситуации с пытками, когда человека пытают а потом проверяют готов он говорить или нет.В США выждали пока Украина с каждым днем наращивала удары,а сейчас отправляют Уиткоффа вдруг Россия готова на уступки.
  Wratch
    Wratch
    +4
    Сегодня, 09:18
    К чему это катание? Наверное Уиткофу вместе с зятем занятся больше нечем,пристроить их некуда,вот и посылают позвиздеть ,ну и кормят хорошо опять же,сплошная экономия. Говорить,ради того что б говорить. Идиотство. Хорошо хоть Дмитриев про тоннель заткнулся.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 09:18
    Стив Уиткофф вновь засобирался в Москву...хе хе красивые слова впаривать кремлевской братии. smile
    Разводняк и лохотрон очередной.
    Под этим прикрытием продолжать поставлять ВСУ разведданные,оружие,Старлинк и так далее.
  Гипербореец62
    Гипербореец62
    +2
    Сегодня, 09:25
    Морковку собрал, грузит...и в Москву
  Антоний
    Антоний
    +2
    Сегодня, 09:26
    Цитата: tralflot1832
    У США рычаги давления на Европу и Украину закончились .

    У США этих рычагов больше чем надо в 100 раз. Достаточно отключить ВСУ интернет и наступит крах. Или например перестать продавать оружие и боеприпасы и Украина долго не продержится.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:27
    Цитата: taiga2018
    Ну тут как в ситуации с пытками, когда человека пытают а потом проверяют готов он говорить или нет.В США выждали пока Украина с каждым днем наращивала удары,а сейчас отправляют Уиткоффа вдруг Россия готова на уступки.

    Если изучить отчёт Пентагона о результативности ударов ВСУ по России ,который опубликован вчера .Ваше утверждение ложно ,до последней буквы .
  Мурзик
    Мурзик
    +3
    Сегодня, 09:28
    Почему все до сих пор реагируют на этих непонятных персон что с одной стороны что с другой?
    Они ведь вообще не имеют не какова статуса , даже иранцы отказались вести переговоры с этой сладкой парочкой, встречаться должны главы мид , военных ведомств! Эти Дмитриевы и Уиткоффы просто решают вопросы бизнеса двух пап столиц
  Васян1971
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 09:58
    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Москву в ближайшее время.

    Проголодался. По пельменям соскучился.