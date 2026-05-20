В Сенате США продвинулась резолюция, обязывающая Трампа закончить войну в Иране

Резолюция, обязывающая администрацию Дональда Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить официальное одобрение Конгресса, прошла процедурное голосование в Сенате. За дальнейшее продвижение документа высказались 50 сенаторов, против – 47.



Трое сенаторов-республиканцев отсутствовали – у них предвыборная кампания. А это значит, что при их участии расклад мог бы быть иным. Окончательное одобрение резолюции, мягко говоря, маловероятно. Республиканцы до этого семь раз блокировали ее в Сенате и трижды – в Палате представителей. И пока ничего не говорит о том, что в восьмой раз они вдруг изменят свое мнение.

Документ внесли еще в марте. Сразу после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент может воевать без разрешения Конгресса всего 60 дней. Этот срок давно истек. Но Трамп нашел формальную лазейку.

1 мая он официально уведомил Конгресс о «завершении войны». Однако на деле ничего не закончилось. США продолжают блокировать иранские порты, наносят удары по иранским кораблям, а американские F/A-18 охотятся за танкерами в Ормузском проливе. Просто теперь это называется не «войной», а «операцией по принуждению к миру» или «обеспечением свободы судоходства».
  Дядя Сэм_2
Сегодня, 10:12
    Сегодня, 10:12
    Этот срок давно истек. Но Трамп нашел формальную лазейку .
    Сколько раз "неодобрение конгресса" мешало американцам начинать и вести войны? Ни разу. request
  2. Никита Че
    Сегодня, 10:14
    Ну тем не менее это лучше,чем когда холуи и лизоблюды единогласно голосуют за любой абсурд.
  Ирек
Сегодня, 10:15
    Сегодня, 10:15
    Если война закончится, где тогда еврейская семейка Лохматого будут бабло рубить?
  Gomunkul
Сегодня, 10:23
    Сегодня, 10:23
    Просто теперь это называется не «войной», а «операцией по принуждению к миру» или «обеспечением свободы судоходства».
    Автору, хотелось бы получить более развёрнутое пояснение чем "война" отличается от "операции по принуждению"?
    роман66
Сегодня, 10:30
      Сегодня, 10:30
      А война от сво чем отличается?
    commbatant
Сегодня, 10:50
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Gomunkul
      Автору, хотелось бы получить более развёрнутое пояснение чем "война" отличается от "операции по принуждению"?

      Согласно американской терминологии, блокадные действия относятся к войне низкой интенсивности, СВО средней интенсивности...
  commbatant
Сегодня, 10:52
    Сегодня, 10:52
    Чтобы "обезжирить" своих экономических конкурентов, США достаточно блокировать Ормуз...
  BrTurin
Сегодня, 11:05
    Сегодня, 11:05
    Резолюция не для одобрения, началась предвыборная гонка в конгресс и демократы не упустят любого шанса напомнить избирателям о непопулярных действиях оппонентов....