ВС РФ отработали доставку ядерных боеприпасов и развёртывание пусковых установок

Российские ВС отработали доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад в рамках учений ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения ядерных сил ВС России перешли к практической части, в рамках которой отработано приведение соединений и воинских частей в высшую степень готовности применения ядерного оружия, включая доставку ядерных боеприпасов на полевые пункты хранения. После чего личный состав ракетных бригад получил специальные боеприпасы для ОТРК «Искандер-М», провел мероприятия по снаряжению ими ракет и скрытно выдвинулся в район проведения ракетных пусков.



Личным составом выполняются задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Кроме того, в рамках учений отрабатывается применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. К учениям привлечены части и подразделения белорусской армии.

По данным российского Минобороны, общее количество участников учений ядерных сил — более 64 тысяч человек. Также к учениям привлечено свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, включая более 200 пусковых ракетных установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 субмарин, из которых 8 являются подводными ракетными крейсерами стратегического назначения.
  Диванный генерал
    Сегодня, 10:43
    Это жу-жу-жу, не просто так, а дружеское похлопывание по мечтательной европейской морде миролюбивым кулаком в районе Калининградского анклава. Очнитесь, мол - не вывезете столько счастья сразу...
    Михаил Драбкин
      Сегодня, 11:41
      И??? это что наш ответ дронам в Зауралье??
  Zoldat_A
    Сегодня, 10:49
    Этот, который из Трибалтики... Который намедни брякнул, что им взять Калининград как два пальца об асфальт...
    Ну, не хочет он смотреть на оперативные карты. Не хочет считать численность армии и её техническое оснащение. про международные дела и "Америка навалится всей мощью" вобще даже думать не хочет - телевизор выкинул в окно с криком "Мы Россию уже почти победили!"

    Хоть бы, ради развлечения, ВО почитал, что ли... А потом уж собирпался Калининград воевать...
    Uncle Lee
      Сегодня, 11:25
      Учения ядерных сил ВС России перешли к практической части
      Эээх ! И никто валенок на пульт не бросил ! feel
    Goya
      Сегодня, 12:02
      "..Ну, не хочет он смотреть на оперативные карты. Не хочет считать численность армии и её техническое оснащение." и это "... как два пальца об асфальт..".
      Чё то напоминает. Не?
  HAM
    Сегодня, 10:59
    Трудно понять деятелей из прибалтики:при любой заварухе,даже без ЯО,им достанется первым и никто не вспомнит где были отчаянные лилипуты.
    А эти учения явно не для демонстрации лимитрофам....есть "рыба" и покрупнее с уже "гниющей" головой.
    Начнётся-"Россия бряцает ядерной дубиной!А мы такие невинные..."всё как обычно-с ног на голову....
  Zyablicev43
    Сегодня, 11:14
    Во времена моей службы в войсках ПВО страны на ЗРК "Двина" ракеты с ядерными Б/Г находились в "изделие7"(такова была формулировочка)в сотне метров от боевой позиции на полуприцепах. Минуты через 3 они вполне могли быть заряжены на ПУ. Все 6 шт.
    Копчёный
      Сегодня, 11:21
      А теперь, очень может быть, что в сотне метров от позиции в чаще лесной, загаженный птицами и муравьями, ждёт дрон, который в час ха, стартанёт и не даст. Привёз его туда не турист-интурист как в советском кино, а свой гражданин, ценитель лавандового рафа.
      Монтесума
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Копчёный
        что в сотне метров от позиции в чаще лесной, загаженный птицами и муравьями, ждёт дрон, который в час ха, стартанёт

        Игру воображения оценил good Но автор забыл уточнить, что дрон обязательно должен быть замаскирован под муравейник или медвежью берлогу, а как же иначе, вдруг кто-то наткнётся и спалит закладку? И ещё осталось понять, как дрон может летать в условиях лесной чащи? Но и тут есть выход - от дрона, в направлении позиции злоумышленник тайно вырубает просеку, ведь охраны никакой нет, никто и не спохватится, что за лесоруб такой в охранной зоне трудится. lol
        Ждём-с продолжения увлекательных историй. hi
        Копчёный
          Сегодня, 12:43
          Не не не, это уже Ваша фантазия про маскировку как в кино про шпионов. Я просто написал про загаженость помётом и ещё как в ожидании.
          Монтесума
            Сегодня, 12:48
            Цитата: Копчёный
            Не не не, это уже Ваша фантазия про маскировку как в кино про шпионов.

            Просто скромное дополнение, для полноты картины. hi
    alexboguslavski
      Сегодня, 12:49
      И команду на применение ЯО мог дать командир дивизии ПВО страны, не дожидаясь приказа сверху, если того потребовала воздушная обстановка.
  Симаргл
    Сегодня, 11:38
    Это, если что, про тактическое ЯО.
    Там уровень принятия решения - не высшее руководство (которое только общее разрешение выдаст).
  леонидыч
    Сегодня, 11:54
    Лучше бы отработали всем что есть не ядерным по хохлам, может что то и сдвинулось бы с места.
  Wildcat
    Сегодня, 12:21
    Всем любителям "метания ядрен батонов", у кого в памяти хоть что-то из учебников осталось, предлагаю ответить на вопросы:

    1. Какие виды оружия массового поражения, кроме ЯО, вы знаете?
    2. Сколько дней займет получение "одной несуществующей страной" и/или лимитрофом рабочих образцов ОМП (по видам)?
    3. Сколько дней вы сидели ну хотя бы на карантине, ну хотя бы по Ковиду?
    4. На какую дальность, предположим, может доехать, предположим, автофура и сколько она везет?

    Отсюда вывод: не кажется ли вам, что власти все делают правильно (а они делают все правильно в этой части), не применяя "ядрен батон" и не выводя конфликты на уровень "а теперь и с ОМП"?
    request
    Aleksandr21
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Wildcat
      не кажется ли вам, что власти все делают правильно


      Что затягивают конфликт ? И ждут пока Европа перевооружится к 2030м годам ?

      Я вообще думаю что время не на нашей стороне (не беря в расчет рассуждения про ЯО), т.к. Запад по совокупности технологии и промышленных мощностей превосходит Россию. Сейчас то что мы называем Искусственным интеллектом (ИИ) проходит только первые свои шаги, и безусловный лидер в разработках, это США. Уже сейчас наверняка идёт разработка военных моделей ИИ (в США/Китае) которые будут получать всю информацию о поле боя и вести сетецентрическую войну... управлять тысячами дронов в режиме реального времени... вопрос в мощностях и дата центрах под эти ИИ, которые построят в США, Европе и возможно на Украине.

      Тогда необходимость в людских ресурсах сведётся к минимуму, и то преимущество что имеет Россия на данный момент, вообще будет утрачено. Единственный козырь у России это наличие ЯО... но изменит ли ТЯО при такой сценарии картину боя ? Или будет уже поздно ? Останется только СЯО как последний аргумент но не факт, что мы его вообще применим.

      Поэтому большие сомнения, в правильности нынешней тактики у руководства... не говоря уже о наших потерях, и замещение раб. силы мигрантами.