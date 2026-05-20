ВС РФ отработали доставку ядерных боеприпасов и развёртывание пусковых установок
Российские ВС отработали доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад в рамках учений ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Учения ядерных сил ВС России перешли к практической части, в рамках которой отработано приведение соединений и воинских частей в высшую степень готовности применения ядерного оружия, включая доставку ядерных боеприпасов на полевые пункты хранения. После чего личный состав ракетных бригад получил специальные боеприпасы для ОТРК «Искандер-М», провел мероприятия по снаряжению ими ракет и скрытно выдвинулся в район проведения ракетных пусков.
Личным составом выполняются задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
Кроме того, в рамках учений отрабатывается применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. К учениям привлечены части и подразделения белорусской армии.
По данным российского Минобороны, общее количество участников учений ядерных сил — более 64 тысяч человек. Также к учениям привлечено свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, включая более 200 пусковых ракетных установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 субмарин, из которых 8 являются подводными ракетными крейсерами стратегического назначения.
