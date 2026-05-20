Песков: Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград граничит с безумием

Прибалтийские лимитрофы никак не могут угомониться в оголтелой антироссийской враждебной риторике. Сами они в военном плане не представляют ровным счетом ничего, но рассчитывают в случае чего на защиту других стран НАТО. Не факт, конечно, что за них захотят воевать члены альянса, даже соседи, но эстонцы, латыши и литовцы об этом, видимо, даже не думают.

Вчера с очередными угрозами в адрес России выступил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Чиновник, которого дипломатом сложно назвать, призвал Североатлантический альянс напасть на Калининградскую область. Тем самым, считает Будрис, НАТО «продемонстрирует русским», что силы альянса способны в кратчайшие сроки нейтрализовать военные объекты, включая базы ПВО и ракетные комплексы, в российском эксклаве.

На провокационные заявления литовского министра уже ответили в МИД России, не остался в стороне и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сравнивший прибалтов со злобными, но не более того, собачками породы чихуахуа. Заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев предупредил, что ответ России в случае агрессии в отношении Калининграда будет решительным и разрушительным.

Свой комментарий о призывах главы литовского МИД к НАТО напасть на Калининградскую область дал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, находящийся в составе российской делегации в Пекине. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, спикер Кремля заявил, что высказывания Будриса о нападении НАТО на Калининград «граничат с безумием». Песков добавил, что такие оголтелые политики «вряд ли способны на какие-то продуманные изощренные действия».

Что примечательно, аналогичные комментарии дают не только в России. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего канала высказался, что заявление главы МИД Литвы об атаке НАТО на Калининград говорит о его безумии. Он напомнил, что министр призывает напасть на ядерную державу, что явно указывает на проблемы с адекватностью.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +15
    Сегодня, 11:00
    Напишу в десятый раз ,а почему же эти безумцы страх потеряли и уверовали в собственную безнаказанность???? Может есть причины.
    1. Netl Звание
      Netl
      -1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Ропот 55
      Может есть причины

      Несомненно. У нас крайне медленно внедряются в армии и ВПК новршества по результатам СВО, что сказывается на эффективности боевых действий и, сооветсвенно, степени наглости врагов России.

      У укро-нацистов армией уже фактически руководят айтишники и трудно игнорировать их рост по части применения дронов и военных информационных систем. request
    2. Kamarada Звание
      Kamarada
      +5
      Сегодня, 11:18
      Эти вымираты и остальные потеряли страх и уважение к России и Русскому народу потому что власть и элиты Россиянские им это позволяют . И тут надо задать вопрос самим себе ,по бзежинскому ... а точно эти людишки работают на благо России ?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Kamarada
        Эти вымираты и остальные потеряли страх и уважение к России и Русскому народу

        Мы старания утроим, построение устроим
        И пройдем железным строем накануне перед боем.
        Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто,
        Мы — отважные герои очень маленького роста,
        Мы — отважные герои очень маленького роста.
        А враги гора-горою мимо нас глядят устало,
        Они вовсе не герои, но огромные, как скалы,
        И холодные, как льдины, не воюют, а скучают.
        Мы бы всех их победили, только нас не замечают.
        Только нас не замечают из-за разницы в размерах,
        И поэтому прощают, очень маленьких, но смелых.
        1. lshka Звание
          lshka
          +1
          Сегодня, 11:44
          откуда это? =) прям стало интерестно, что за произведение
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 12:14
          К сожалению назвать автора нельзя. так как он теперь иноагент. Но тогда в 1984 году можно было посмотреть мультфильм с этой песней. в мультсборнике веселая карусель
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 12:59
            Цитата: Гардамир
            К сожалению назвать автора нельзя

            hi Неужто мы такие старые, что помним это ?
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 11:26
      а почему же эти безумцы страх потеряли и уверовали в собственную безнаказанность?

      Во-первых, потому что безумцы.
      Во-вторых, безумцы если что-то и воспринимают, то через попаболь. А так, будут вонять, пока окончательно не выпросят.
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 11:03
    Песков: Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград граничит с безумием

    Нет, уважаемый!!! Он носит весьма обдуманный характер только потому, что никаких ответных шагов эта кодла даже представить не может...Она забыла, что такое массированный ракетно-бомбовый удар по стране, чья площадь измеряется площадями стадионов, а армия может только сдаться на милость нападающего...
    Кто же вдолбил в головы подобных политиков, что за свои слова отвечать не придётся?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 11:35
      За слова отвечать точно не придётся. А для действий у них нет силёнок. Да они и не собираются ничего делать. Ну, может запустят какой-нибудь дрон с камерой, а если наши его не собьют, то покажут на экране результаты храброго полёта. Показуха для этих деятелей - верх всего.
  3. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 11:04
    Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград

    Призыв этого типа, конкретно Кястутиса Будриса ничего не стоит. В ЕС таких за дураков держат, говорящих голов без мозгов и не более. Но ответить, конечно, необходимо. Лучше с размещением соответствующего вооружения близ их границ, чтобы думали, что в следующий раз пукнуть.
    1. Хорон Звание
      Хорон
      +3
      Сегодня, 11:48
      Лучше с размещением соответствующего вооружения близ их границ

      Всё там есть, но это их не,
      впечатляет. Для начала в таких случаях отзывают посла, понижают уровень дип.отношений. блокируют финансовые и торговые потоки, вводят ограничения для людей на пересечение границы, усиливают уровень контроля границы вплоть до появления минных полей и противотанковых заграждений. Если этого не делать, то вывод один - можно продолжать.
  4. Million Звание
    Million
    +10
    Сегодня, 11:05
    Безумие- не отвечать на эти угрозы,а рисовать красные линии.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 11:22
      Цитата: Million
      Безумие- не отвечать на эти угрозы,а рисовать красные линии.

      Литва уже ограничивала ЖД транзит грузов в 2022 году. По-сути, блокада. И ничего. С рук сошло!
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Million
      Безумие- не отвечать на эти угрозы,а рисовать красные линии.

      Ваши предложения- чем отвечать в данном случае? Вводом оккупационного корпуса в Лимитрофы? Ударом ЯО? Бомбежкой столиц?
      Чем конкретно вы предлагаете ответить в данном случае?
      1. Million Звание
        Million
        -1
        Сегодня, 11:47
        Вы с какой целью интересуетесь?
        Можете в Кремль мои предложения передать на рассмотрение?
        Или "синдром вахтера" покоя не дает?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 12:16
          Цитата: Million
          Вы с какой целью интересуетесь?

          Просто интересно ваше мнение по данному вопросу.
          Я вот например способа дать в зубы чтоб хотя бы шепелявили - без применения военной силы и/ или без последствий для себя - не вижу.
          1. Million Звание
            Million
            0
            Сегодня, 12:31
            Можно и в зубы дать,а можно экономические или какие то другие рычаги воздействия найти для властей Прибалтики.
            Личный страх он посильнее будет,чем если какой нибудь завод разнести.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 13:01
              Цитата: Million
              можно экономические или какие то другие рычаги воздействия найти для властей Прибалтики.

              Экономические - те которые мы могли применять без последствий для себя- кончились давным- давно.

              Цитата: Million
              Личный страх он посильнее будет,чем если какой нибудь завод разнести.

              Предлагаете начать террористическую деятельность? Ну так напомню вам что ее запретили ещё при Сталине - в силу бессмысленности ее.
              Приемник Гитлера нашелся тут же - а уж куда страшнее чем в Рейхе 29 апреля 1945...
              У Ирана военных уже по 3 комплекта убили и 2 - политиков, остановило это Иран? Ага...
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +3
    Сегодня, 11:11
    Справедливости ради хотел бы выступить в защиту этого несчасного прид-урка
    "Надо показать русским СПОСОБНОСТЬ прорваться в Калининград ! ": изрёк этот воитель
    То есть он собирается показать свои способности, а мы по его разумению должны окаменеть от страха
    Как то не хочется это даже комментировать ,а хочется поинтересоваться у руководства ЕС
    Они точно считают что им не нужны здравомыслящие чиновники, а полезны слабоумные и -диоты ?
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 11:14
    Там уже привыкли, ляпать языком без ума. Складывается впечатление, что чем тупее политик, тем выше его шансы занять какую-нибудь должность подоходнее)))
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:16
    Говорить можно всякое....подозреваю,что это делается отнюдь не для реальных действий,а для того чтобы этих деятелей заметили в структурах ЕС,Кая Кака ведь именно на этом и сделала карьеру..только таким путём, им кажется, можно попасть в "европейское правительство",чужой успех застит глаза.Больные на всю голову.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:18
    призвал Североатлантический альянс напасть на Калининградскую область

    Интересно, это его собственная дeбильнaя импровизация или надоумил кто?
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:19
    По мне, безумие это террористические действия чужой разведки на своей территории, взрывы трубопроводов или вот как недавно было, убийство переговорщиков и главы государства. А призывы, блин это так мелко в сравнении с.
  10. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 11:25
    зеля представил план ударов по России на июнь месяц, а Песков в ответ на это озаботился непродуктивностью для мирных переговоров сего факта. Ппц какой- то творится! Значит нас будут продолжать убивать, рушить наши дома и инфраструктуру, а для наших властей это непродуктивность налаживания отношений и антипольза для соседского сосуществования!
    Зачем только начали эту заварушку...
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 11:30
    расскажу историю из своего детства
    это был пятый класс, по дороге в школу мне каждый ден встречался мой ровесник из другого двора, каждый раз когда я шел в школу он шел мне на встречу(учился он в другой школе, школы были рядом) и каждый раз он задевал меня плечом, не нравился я ему, так продолжалось пару месяце, один раз мне это надоело и я тупо дал ему по морде, до 10 класса мы так же встречались, но он обходил меня стороной
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Василенко Владимир
      один раз мне это надоело и я тупо дал ему по морде, до 10 класса мы так же встречались, но он обходил меня стороной
      Совершенно правильный и адекватный ход.
      Я всю свою жизнь так живу. Меня отец научил, а я своего сына. Ещё немного подрастёт - и внука научу.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:38
      В пятом классе перешёл в другую школу, мой новый сосед по парте меня начал задалбывать, прямо перед учителем на первой парте меня пальцем в глаз ткнул например. Потом в коридоре решил меня шугануть, замахнулся, ну а я ему сразу в челюсть снизу пробил. После стал ко мне в друзья напрашиваться laughing
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    +2
    Сегодня, 11:35
    То что они безумцы это понятно, но не избавляет нас от их возможной выходки! Обычно говорят, что пора проучить наглецов, но будем ждать когда они ударят! Правильно ли это?
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 11:39
    Песков: Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград граничит с безумием

    Обратите внимание, что в последнее время российское руководство своей геополитической силой считает комментарии господина Пескова
  14. Хорон Звание
    Хорон
    +6
    Сегодня, 11:39
    Песков: Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград граничит с безумием

    Безумие - это рисовать "красные линии" не имея чёткого плана реагирования на их пересечение и не претворять его в жизнь сразу по факту нарушения. Безумие - это пустые разговоры и заигрывание с врагом, это медведев в словах, анкоридж с стамбулами в делах. Врагом, который не скрываясь говорит о своих целях по уничтожению твоего государства и каждым своим новым действием делающий шаг к этой цели. Безумие - это не способность организовать устойчивую систему управления находясь в её главе, но при этом устраивать шоу для демонстрации своей значимости и незаменимости. Безумие оставлять на должностях тех, кто ничего не добился из заявленного. А то что даже мелкие государства вытерли ноги о нашу государственность, это не безумие, это пренебрежение вызванное слабостью наших позиций и отсутсвие реальных дел по усилению этих самых позиций и материализации наших угроз. Безумие начинать противостояние не подготовившись.
  15. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 12:18
    А что песков сделает в таком случае ? Превратит красную линию в коричневую ? Или что ? Сидел бы уже в кремлях своих да не отсвечивал . Молчал бы лучше ей Богу . Херсон сначала верни , умиротворенный вы наш
  16. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +2
    Сегодня, 12:33
    Если удары беспилотников со стороны Прибалтики по Санкт-Петербургу не нападение, то что тогда является "безумным" нападением по мнению Пескова даже спрашивать не хочу что бы не услышать очередную кремлевскую сказку с коричневыми линиями.