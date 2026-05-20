Песков: Призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград граничит с безумием
Прибалтийские лимитрофы никак не могут угомониться в оголтелой антироссийской враждебной риторике. Сами они в военном плане не представляют ровным счетом ничего, но рассчитывают в случае чего на защиту других стран НАТО. Не факт, конечно, что за них захотят воевать члены альянса, даже соседи, но эстонцы, латыши и литовцы об этом, видимо, даже не думают.
Вчера с очередными угрозами в адрес России выступил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Чиновник, которого дипломатом сложно назвать, призвал Североатлантический альянс напасть на Калининградскую область. Тем самым, считает Будрис, НАТО «продемонстрирует русским», что силы альянса способны в кратчайшие сроки нейтрализовать военные объекты, включая базы ПВО и ракетные комплексы, в российском эксклаве.
На провокационные заявления литовского министра уже ответили в МИД России, не остался в стороне и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сравнивший прибалтов со злобными, но не более того, собачками породы чихуахуа. Заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев предупредил, что ответ России в случае агрессии в отношении Калининграда будет решительным и разрушительным.
Свой комментарий о призывах главы литовского МИД к НАТО напасть на Калининградскую область дал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, находящийся в составе российской делегации в Пекине. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, спикер Кремля заявил, что высказывания Будриса о нападении НАТО на Калининград «граничат с безумием». Песков добавил, что такие оголтелые политики «вряд ли способны на какие-то продуманные изощренные действия».
Что примечательно, аналогичные комментарии дают не только в России. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего канала высказался, что заявление главы МИД Литвы об атаке НАТО на Калининград говорит о его безумии. Он напомнил, что министр призывает напасть на ядерную державу, что явно указывает на проблемы с адекватностью.
