Никакого наступления украинской армии, о котором рассказывал Сырский, нет, по-прежнему вперед идут российские войска. Об этом заявил украинский военный эксперт Евгений Бектенев.Российские войска продолжают наступление, продвижение идет не быстро, но оно происходит на ключевых участках. Заявления Сырского о якобы «перехвате инициативы» не соответствуют действительности, ввод в бой штурмовых полков на том же гуляйпольском направлении ситуацию не исправил. Сейчас украинские формирования несут большие потери, пытаясь не допустить прорыва фронта.Бектенев считает, что именно большие потери штурмовых полков являются причиной, почему они не могут остановить наступление российских войск. А потери, в свою очередь, являются следствием неправильной тактики применения штурмовых полков. При этом получается замкнутый круг: для того, чтобы заткнуть дырку в обороне, применяются штурмовики, которые из-за такой тактики несут большие потери и в итоге не могут заткнуть дырку в обороне.Кроме Гуляйпольского, российские войска наступают на Славянском и Добропольском направлениях (бывшие Северское и Покровское). Причем на этих направлениях ситуация для ВСУ критическая, здесь о наступлении не думают, пытаясь удержать позиции. Так что непонятно, где у Сырского ВСУ «перешли в наступление».