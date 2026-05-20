Премьер Венгрии: Украина - жертва войны и имеет полное право защищать себя

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина является жертвой войны и обладает полным правом защищать свой территориальный суверенитет и целостность всеми доступными ей средствами.

Мадьяр, отвечая на вопрос украинского репортёра:



Ни у кого нет права решать за украинский народ, какими будут условия мира, и заставлять страну уступать свои территории.

Такое заявление резко контрастирует с политикой предыдущего премьера Виктора Орбана и стало настоящим бальзамом на душу Брюсселя и Киева. Еврочиновники и украинское руководство активно используют риторику «права на самозащиту» для оправдания всё более масштабных коррупционных схем в сфере военной помощи, восстановления и распределения западных средств.

В одной из таких схем, по информации СМИ, оказалась замешана премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Речь идёт о контрактах, связанных с датскими компаниями и родственными структурами, через которые проходили значительные средства, выделяемые на поддержку Украины.

Эксперты отмечают, что подобная риторика позволяет продолжать бесконтрольный поток миллиардов евро и долларов без жёсткого аудита и ответственности. Пока Киев и Брюссель, а теперь и Будапешт, говорят о «священном праве на самооборону», вопросы о коррупции, эффективности помощи и реальном влиянии на ход конфликта отходят на второй план.

Позиция Петера Мадьяра сигнализирует о возможном развороте Венгрии в сторону более проевропейского курса, хотя новый премьер уже заявлял, что Будапешт не будет напрямую финансировать военную помощь Киеву и выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС во время активных боевых действий. Но за свои слова Мадьяр всё равно уже нравится киевской коррумпированной тусовке.
  1. Schneeberg Звание
    +10
    Сегодня, 15:24
    Позиция Петера Мадьяра сигнализирует о возможном развороте Венгрии в сторону более проевропейского курса
    А это означает, что Венгрия будет содержать Украину за счёт венгерского народа. Все как и говорил Орбан
    1. commbatant Звание
      -2
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Schneeberg
      А это означает, что Венгрия будет содержать Украину за счёт венгерского народа.

      ...а куколды из МИД способствуют процветанию венгерской экономики, соответственно в ущерб российскому народу...
      1. alex-defensor Звание
        +6
        Сегодня, 15:37
        Премьер Венгрии: Украина - жертва войны и имеет полное право защищать себя

        Украина и правда пала жертвой войны... войны Запада против России. Вот только Украина в этой войне "погибла", причем ещё в 2014 году, поэтому защитить себя не может. А вот территорию бывшей Украины надо освобождать от прозападного нацистского элемента... без этого ни о какой победе России говорить будет нельзя.

        Цитата: commbatant
        ...а куколды из МИД способствуют процветанию венгерской экономики, соответственно в ущерб российскому народу...

        Это не в компетенции МИД...
        1. commbatant Звание
          -2
          Сегодня, 15:51
          Цитата: alex-defensor
          Это не в компетенции МИД...

          Т.е. внешняя политика РФ никак не влияет на взаимоотношения венгрии и РФ, а также венгрии и врагов РФ?
          Или внешняя политика РФ никак не может повлиять на внешнеэкономические связи венгрии и украины?
    2. Седов Звание
      +5
      Сегодня, 15:37
      А это означает, что Венгрия будет содержать Украину за счёт венгерского народа. Все как и говорил Орбан
      А означает ли это, что Венгрия и далее будет закупать российский газ по льготным ценам, или после таких жёстких заявлений Мадьяра им будет предложен более европейский ценник?
  2. кредо Звание
    +8
    Сегодня, 15:25
    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина является жертвой войны и обладает полным правом защищать свой территориальный суверенитет и целостность всеми доступными ей средствами.
    Такое заявление резко контрастирует с политикой предыдущего премьера Виктора Орбана и стало настоящим бальзамом на душу Брюсселя и Киева.

    По большому счёту Орбан тоже не препятствовал поставкам вооружения и горючего на Украину - чужого, прямиком транзитом через Венгрию и своего прямо через границу - а транши ЕС тормозил лишь потому, что у него с Европарламентом были разногласия по некоторым вопросам, которые СВО не касались.
    Так что существенных различий между Орбаном и Мадьяром пока не прослеживается. hi
    1. multicaat Звание
      +1
      Сегодня, 15:37
      Цитата: кредо
      существенных различий между Орбаном и Мадьяром пока не прослеживается

      а по-моему они есть, Орбан пытался не забывать об интересах своей страны, а потому помощь Украине была по минимуму. Мадьяр же сразу лег полностью под решения ЕС.
      1. кредо Звание
        0
        Сегодня, 15:48
        а по-моему они есть, Орбан пытался не забывать об интересах своей страны, а потому помощь Украине была по минимуму. Мадьяр же сразу лег полностью под решения ЕС.

        Как раз наоборот, Мадьяр сразу же увязал согласие на разблокирование 90 миллиардов для Украины с возобновлением транша ЕС для Венгрии.
        Просто Орбан противился некоторым требованиям ЕС по отношению к Венгрии, а Мадьяр их посчитал их несущественными, но оба они работают на благо Венгрии только Мадьяр выглядит либералом, а Орбан консерватором. Вот в этом и различия. hi
        1. multicaat Звание
          0
          Сегодня, 15:51
          вы называете взятие кредитов позицией защиты интересов своей страны?
          по-моему это чистой воды авантюрный ситуативный популизм, который не имеет к защите гос. интересов никакого отношения.
          1. кредо Звание
            +1
            Сегодня, 16:01
            вы называете взятие кредитов позицией защиты интересов своей страны?
            по-моему это чистой воды авантюрный ситуативный популизм, который не имеет к защите гос. интересов никакого отношения.

            Орбан занимался тем же самым и с умным видом заявлял своим избирателям о том, что он защищает интересы простых венгров.
            Если хотите удостоверится в этом, то просто забейте вопрос о дотациях для Венгрии в ЕС и окажется что она одна из самых крупных получателей при том, что в бюджет ЕС перечисляет неизмеримо меньше. hi
            1. multicaat Звание
              0
              Сегодня, 16:03
              могу только поздравить венгров с тем, что они от ЕС получают хоть какую-то пользу. В первые годы вступления у них все было очень грустно.
  3. Ропот 55 Звание
    +4
    Сегодня, 15:28
    Эвона как,то есть в 2014 кучка выгодных Западу людишек и отбитых неонаци решили за весь народ Украины как им жить и как им умирать и ничего прошло,а теперь видете ли никто не может решать за народ Украины,какой однако "умный" Крендель.
  4. multicaat Звание
    +3
    Сегодня, 15:36
    у меня вопрос - а донбасс, являясь жертвой войны со стороны Украины, и русский народ не имеет право защищать себя всеми доступными средствами? Начала-то это украина.
    И второй вопрос - почему Мадьяр не сказал "всеми доступными средствами, поступившими за счет народа Венгрии". Думаю, его избирали бы очень обрадовались.
  5. Репортёр Звание
    0
    Сегодня, 15:39
    для оправдания всё более масштабных коррупционных схем в сфере военной помощи

    Дак, для нас это выгодно получается??? Или лучше бы они всё до последней копейки тратили на вооружение??
    Пусть воруют на здоровье, че автор переживает
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    +3
    Сегодня, 15:44
    За всю историю НАТО она 8 раз расширялась на восток.
    Теперь смотрим на карту и делаем выводы...как дорого нам обошлась горбачевская и ельцинская эпоха правления.
    Осталось только две страны на пути НАТО к очередному походу на Россию.
    Война неизбежна.
    1. multicaat Звание
      0
      Сегодня, 15:53
      важно уточнить, что сейчас положение выглядит сильно хуже, чем перед вторжением Гитлера в 41 году.
  7. Евгений Попов_3 Звание
    +2
    Сегодня, 15:53
    А Россия имеет право себя защищать ? Или, раз наша власть в начале СВО так ударила в грязь лицом, то теперь можно бить баллистикой по Оренбургу и Рязани ?
  8. Zaurbek Звание
    +1
    Сегодня, 15:53
    Ни кто не спорит. Она имеет право. Но страны , которые вооружают 404 должны страдать
  9. Mouse Звание
    0
    Сегодня, 15:56
    Шпаргалку на зубок зазубрил.... От зубов отскакивает... yes
  10. Cartograf Звание
    +2
    Сегодня, 15:59
    "Надо жестко ответить венграм- залить их Венгрию дешёвой нефтью по макушку,пусть утонут"- российские поставщики нефти.
  11. Cartograf Звание
    +2
    Сегодня, 16:01
    Цитата: Евгений Попов_3
    А Россия имеет право себя защищать ? Или, раз наша власть в начале СВО так ударила в грязь лицом, то теперь можно бить баллистикой по Оренбургу и Рязани ?

    То ли ещё будет. Скоро начнут нашу ядерную триаду вместе радарами загоризонтного обнаружения уничтожать. У Путина и МО СВО идёт и они не такие.
  12. Аскер Звание
    +2
    Сегодня, 16:34
    Поддержание никому не нужного имиджа надёжного поставщика ресурсов ( на что всем давно плевать ) лишает Россию даже минимального шанса повлиять на Венгров. То что многолетние, льготные, БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ поставки газа в ФРГ нам никак НЕ помогли, похоже никто в руководстве страны учитывать не хочет. И зачем этот имидж, если это ни в коем случае не рычаг влияния?
    Надеюсь всё изменится с постройкой второй линии в КНР.
  13. ТермиНахТер Звание
    +1
    Сегодня, 16:42
    Мальчик хочет выслужиться перед Брюсселем))) наивный мадьярский юноша)))