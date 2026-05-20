Ни у кого нет права решать за украинский народ, какими будут условия мира, и заставлять страну уступать свои территории.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина является жертвой войны и обладает полным правом защищать свой территориальный суверенитет и целостность всеми доступными ей средствами.Мадьяр, отвечая на вопрос украинского репортёра:Такое заявление резко контрастирует с политикой предыдущего премьера Виктора Орбана и стало настоящим бальзамом на душу Брюсселя и Киева. Еврочиновники и украинское руководство активно используют риторику «права на самозащиту» для оправдания всё более масштабных коррупционных схем в сфере военной помощи, восстановления и распределения западных средств.В одной из таких схем, по информации СМИ, оказалась замешана премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Речь идёт о контрактах, связанных с датскими компаниями и родственными структурами, через которые проходили значительные средства, выделяемые на поддержку Украины.Эксперты отмечают, что подобная риторика позволяет продолжать бесконтрольный поток миллиардов евро и долларов без жёсткого аудита и ответственности. Пока Киев и Брюссель, а теперь и Будапешт, говорят о «священном праве на самооборону», вопросы о коррупции, эффективности помощи и реальном влиянии на ход конфликта отходят на второй план.Позиция Петера Мадьяра сигнализирует о возможном развороте Венгрии в сторону более проевропейского курса, хотя новый премьер уже заявлял, что Будапешт не будет напрямую финансировать военную помощь Киеву и выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС во время активных боевых действий. Но за свои слова Мадьяр всё равно уже нравится киевской коррумпированной тусовке.