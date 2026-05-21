Лавров объяснил, почему ВС РФ не применяют разрушительные вооружения в зоне СВО

6 799 57
Лавров объяснил, почему ВС РФ не применяют разрушительные вооружения в зоне СВО

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему ВС РФ не применяют некоторые разрушительные вооружения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По словам Лаврова, причина в нежелании наносить чрезмерный ущерб территориям.

В ходе пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства отметил, что на подконтрольных киевскому режиму территориях живет немало, по большому счету, наших людей, поэтому удары наносятся исключительно по военным объектам и инфраструктуре, связанной с украинской армией. При этом наши военные, как правило, избегают целей, расположенных в густонаселенных районах, чтобы, по возможности, минимизировать жертвы среди мирного населения.

Ранее в интервью Шанхайской медиагруппе (SMG) Лавров подчеркнул, что Россия последовательно решает задачи специальной военной операции. При этом, по словам главы МИД, Москва всегда открыта к переговорам по урегулированию украинского кризиса и сохраняет каналы связи с Вашингтоном. Если американская сторона на каком-то этапе будет готова возобновить прямой диалог, будет интересно послушать, как они рассматривают сложившуюся после встречи в Анкоридже ситуацию.

Лавров подчеркнул, что российская сторона полагала, что вопрос, касающийся путей мирного урегулирования конфликта на Украине, был закрыт в Анкоридже, однако, как оказалось впоследствии, он отнюдь не закрыт. Спустя почти год после саммита на Аляске не наблюдается никакого прогресса или сдвигов в поведении Зеленского и европейцев — наоборот, они становятся все более агрессивными и наглыми.
57 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +25
    Сегодня, 12:28
    Какая чушь!!!
    Какие там в Бандеростане "наши люди"????
    Чтоб этих укропов пощадить, погибают русские солдаты!
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +5
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      Какие там в Бандеростане "наши люди"????

      Ну например:
      https://topwar.ru/215122-sbu-arestovala-za-publikacii-v-socsetjah-veduschego-konstruktora-aviapredprijatija-antonov.html?ysclid=mpfalqajd828159349
      Сообщается, что задержанный публиковал на своей странице в запрещенной на Украине социальной сети "Вконтакте" сообщения: "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" и другие, а также видеозаписи с выступлениями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в которых тот призывал к возврату в состав России территорий, в настоящее время подконтрольных киевскому режиму.

      Несмотря на агрессивную тоталитарную пропаганду в стране, подобные случаи не редкость на Украине, причем даже в самых, на первый взгляд, "бандеровских" регионах. Так, в Ивано-Франковской области осуждена на пять с половиной лет лишения свободы жительница города Калуш, на своей странице в соцсетях предлагавшая выдать России политическое и военное руководство Украины для того, чтобы прекратились боевые действия и наступил мир.

      Другое дело, что озвученные лавровым причины- действительно полная враль. Достаточно посмотреть на Мариуполь или Волчанск, что бы посмотреть, что ни о ком никто там не беспокоится.
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +5
        Сегодня, 13:24
        Если Шойгу начудил в боеспособности, то этот прошлепал всю нашу внешнюю политику до состояния позорища.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 14:15
          Цитата: хрыч
          этот прошлепал всю нашу внешнюю политику до состояния позорища.

          Там уже было прошлёпано и до него.
      2. Вик_Вик Звание
        Вик_Вик
        0
        Сегодня, 13:36
        Таких людей на укропии единцы. В Германии тоже были антифашисты. Так, что её тоже надо было брать точечными ударами?
        В первую очередь надо МАКСИМАЛЬНО беречь наших ребят, а уже потом беречь ихних гражданских, если это не увеличивает наши потери.
    2. Венд Звание
      Венд
      +9
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      Какая чушь!!!
      Какие там в Бандеростане "наши люди"????
      Чтоб этих укропов пощадить, погибают русские солдаты!

      Там не только наши люди, там еще и наша территория.
      1. Вик_Вик Звание
        Вик_Вик
        -1
        Сегодня, 13:38
        Сохраним своих парней, территории восстановим. А наших людей там единицы.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 13:02
      Лиза Кернер-Тимошенко
      Сегодня, 12:28
      Какая чушь!!!

      hi С такими откровениями можно дойти до Минск- 1,2 и Стамбулов немеряных с обменом Абрамовичем упоротых азовцев, которых по недосмотру выпустил султан, а они нынче опять на войне.
      Ну, жахнули бы тогда по территориям за селёдочной Атлантической лужей, а прежде за проливами, где наших людей нет ( имеется в виду, обычных россиян, а не воров в законе).
    4. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 13:37
      В вас походу сидит юношеский максимализм. Когда он пройдет, вы поймете что Лавров прав
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +22
    Сегодня, 12:29
    В ходе пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства отметил, что на подконтрольных киевскому режиму территориях живет немало, по большому счету, наших людей,
    Дааа, уж. За 34 там выросли и воспитались совершенно другой народ,Люди для которых мы враги. И о любви к России они начинают говорить только когда попадают в плен.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      -5
      Сегодня, 12:36
      Цитата: Fitter65
      Дааа, уж. За 34 там выросли и воспитались совершенно другой народ,Люди для которых мы враги.

      Глупости!
      https://topwar.ru/215122-sbu-arestovala-za-publikacii-v-socsetjah-veduschego-konstruktora-aviapredprijatija-antonov.html?ysclid=mpfalqajd828159349
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    +9
    Сегодня, 12:31
    Лавров подчеркнул, что российская сторона полагала, что вопрос, касающийся путей мирного урегулирования конфликта на Украине, был закрыт в Анкоридже, однако

    Опять обманули?
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Stas157
      Опять обманули?

      К вопросу опять обманули:
      Пусть лучше расскажет Лавров - подписали в Китае Силу сибири 2 или нет...
      обещали прямо череду подписанных контрактов на млрд. долларов, а в телеке, что то молчат, ни кто чепчики не подбрасывает...
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +5
        Сегодня, 12:54
        Я Вам без Лаврова это скажу - нет, не подписали. yes
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          +9
          Сегодня, 12:59
          Цитата: AdAstra
          Я Вам без Лаврова это скажу - нет, не подписали. yes

          опять красивые вывески за большие деньги!!! чуть ли все правительство там было - и только протоколы и намерения....потому как не чего предложить Китаю, кроме как нефть и газ! А Китаю это нужно дозировано - так нас(точнее правителей России) и держат за лакеев, что бы подносили во время !!
          1. Русич Звание
            Русич
            +3
            Сегодня, 13:40
            Цитата: Курильщик
            потому как не чего предложить Китаю, кроме как нефть и газ!

            Ну как же? А крабы? А мёд?
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              0
              Сегодня, 13:56
              Таким образом, мы можем рассчитать среднюю стоимость тысячи кубометров поставляемого в Китай газа. Для этого 6,4 млрд долларов делим на 22,7 млрд кубометров и получаем примерно 282 доллара за 1000 кубометров. Это соответствует моим расчетам, приведенным в статье выше, где я утверждал, что цена точно ниже 300 долларов.

              Для сравнения, средняя цена поставок газа в Турцию и Европу на 2024 год запланирована на уровне 501 и 482 доллара за 1000 кубометров, соответственно. То есть, в 1,7-1,8 раза больше, чем по поставкам в Китай.
      2. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Курильщик
        обещали прямо череду подписанных контрактов на млрд. долларов, а в телеке, что то молчат, ни кто чепчики не подбрасывает...

        +++ абсолютно верно. По приезду Трампа изо всех утюгов неслось что встречают Трампа не очень, вот Путин приедет и Си его у самолета встретит. Абсолютно одинаково встретили. Единственно Трампу станцевали 168 девочек по числу убитых в Иране, нашему девочек не считали.
    2. Комментарий был удален.
  4. helmi8 Звание
    helmi8
    +13
    Сегодня, 12:33
    По словам Лаврова, причина в нежелании наносить чрезмерный ущерб территориям.

    По мне, так гуманно нужно относиться к своему народу, а не к "гипотетическим братьям".
    1. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 12:34
      Может, у него там братья, а не тут.
  5. Jovanni Звание
    Jovanni
    +10
    Сегодня, 12:33
    Сергей Лавров объяснил, почему ВС РФ не применяют некоторые разрушительные вооружения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По словам Лаврова, причина в нежелании наносить чрезмерный ущерб территориям.

    Ага, а чрезмерный ущерб людям нашим, которые кровь проливают, это как?
  6. Aken Звание
    Aken
    +11
    Сегодня, 12:34
    Чужих жалко. Своих не жалко. Узбекские бабы новых нарожают.
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +9
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Aken
      Чужих жалко. Своих не жалко.

      Такое отношение было всегда,и при царях,и при коммунистах,так что нынешний гуманизм нашей власти по отношению к врагам ничем новым не является.
  7. Седов Звание
    Седов
    +12
    Сегодня, 12:34
    По словам Лаврова, причина в нежелании наносить чрезмерный ущерб территориям.
    Уж в чём-чем, а в политкорректных формулировках Сергей Викторович превзошёл Усы. Должность обязывает. Война - это война. Тут не до деликатности и белых перчаток. Своих парней мы на ЛБС теряем, и экономику теряем, каждый день привыкая к новым потерям от всё дальше, глубже и многочисленней прилётов укровских дронов. Такая "легкая" сказка для людей, что "всё идёт по плану". Скажите прямо, Сергей Викторович: "Нас всё устраивает, и мы не хотим форсирования событий. Ибо это нанесёт реальный ущерб нашему государству (читай Элитам) и приведёт..."
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 12:54
      Цитата: Седов
      Скажите прямо, Сергей Викторович: "Нас всё устраивает, и мы не хотим форсирования событий. Ибо это нанесёт реальный ущерб нашему государству (читай Элитам) и приведёт..

      Вот уж удивится народ подписанию мира с Украиной, когда это произойдет!!! Пшик...и ведь правильные слова найдут и обоснуют, что так все и должно было быть, так задумывалось..
    2. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 13:42
      Прямо сказать надо иметь стальные яйца и не иметь интересов "там".Это не про российское руководство.
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 12:34
    Он не очень умный человек или действительно верит в это.Хотя и в том и в другом случае он точно не очень умный человек.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 12:45
      Цитата: taiga2018
      Он не очень умный человек или действительно верит в это.Хотя и в том и в другом случае он точно не очень умный человек.

      Сергей Викторович очень умный человек.
      Просто у него работа такая... А "Родину защищать" - ну, не всем так с профессией повезло...
      1. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 12:54
        А когда-то мы им гордились, цитировали.... Так проходит мирская слава.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 12:35
    Жалостливые мы... и этого у нас не отнять... Только вот наше добро завсегда боком выходит....
  10. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 12:36
    Лавров подчеркнул, что российская сторона полагала, что вопрос, касающийся путей мирного урегулирования конфликта на Украине, был закрыт в Анкоридже, однако, как оказалось впоследствии, он отнюдь не закрыт...

    В Анкоридже наш Президент встречался с Президентом страны, которая изначально стояла за развалом СССР и отрывом Украины от России.
    Трудно представить о том, что могло сподвигнуть США на отступление от своей цели - ну разве только если бы Россия подняла руки вверх и сдала свою территорию полностью под контроль США - при том, что условием продвижения договорённостей было именно окончание конфликта на Украине. Только это США было совершенно ни к чему ни тогда ни сейчас.
    Ясно одно, СВО будет продолжаться, а отечественным министрам и высокопоставленным чиновникам нужно работать засучив рукава чтобы поднять экономику страны, а не бегать по миру с протянутой рукой и переплачивать втридорого имитируя импортозамещение. soldier
    1. DBR Звание
      DBR
      0
      Сегодня, 13:35
      Цитата: кредо
      втридорого имитируя импортозамещение.


      Вот именно , имитируя импорто замещение . Один скандал за другим с переклеиванием шильдиков на китайских изделиях ..
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 14:14
      Цитата: кредо
      СВО будет продолжаться, а отечественным министрам и высокопоставленным чиновникам нужно работать засучив рукава чтобы поднять экономику страны, а не бегать по миру с протянутой рукой и переплачивать втридорого имитируя импортозамещение

      Путин декларативно анонсировал революцию в кадровой политике - использовании ИИ, непрерывность обучения... . Все это чушь, без жесткой дисциплины, контроля, уголовной (расстрельной) ответственности толку не будет. Какое обучение если чиновник только о личном думает? он должен думать о самосохранении через достижение прогресса в поставленных целях.
  11. Trapper7 Звание
    Trapper7
    +9
    Сегодня, 12:36
    Проблема только в том, что щадя одних, страдают другие. И вот другие лично мне ближе чем те, которых щадят, как бы это не выглядело кровожадно.
    Да и сама история СВО показывает, что может быть с самого начала стоило применить нечто такое, что заставило бы противника капитулировать?
    Хотя, обратно уже не отмотать конечно.
  12. ism_ek Звание
    ism_ek
    +2
    Сегодня, 12:36
    Бандеровцев меньшинство, но они лучше организованы и агрессивны. Собственно так и при Богдане Хмельницком было.
  13. tur-tur Звание
    tur-tur
    +1
    Сегодня, 12:37
    На территории России проживает очень большое количество этнических украинцев и беженцев с украины, но киев это абсолютно не интересует попадут - не попадут, по уху.
  14. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +9
    Сегодня, 12:37
    т.е. своих солдат и граждан можно гробить (только в мае погибли 31 гражданин РФ, в т.ч. 2 детей), а чужих онижебратья одиннарот нельзя? Он в своем уме? я не знаю как жить с такими "руководителями"
  15. Комментарий был удален.
  16. g_ae Звание
    g_ae
    +11
    Сегодня, 12:38
    Иногда лучше жевать, чем говорить. Сергей Викторович когда-то сказал журналистам крылатую фразу. Теперь он может это смело в зеркало повторять.
  17. Аскер Звание
    Аскер
    +5
    Сегодня, 12:39
    Это в офисе рейхсфюрера,мин обороне или сбу укропии?? Под мостами и тоннелями?? Не ожидал от Лаврова, никто же не призывает к ковровым бомбардировкам жилых кварталов.
  18. Гарист Павел Звание
    Гарист Павел
    +8
    Сегодня, 12:39
    Да да. Покровский, Бахмут да ещё кучу населенных пунктов-в труху, мелкий щебень. А в Киеве на банковой-свои, все правильно. Лучше бы он ничего не говорил.
    1. жучок120560 Звание
      жучок120560
      +3
      Сегодня, 13:04
      Гарист Павел, у него должность такая - говорить потому что молчать нельзя. Только вот сказать публично правду он не может, ибо тогда придется публично объяснять "почему" и "в чьих интересах", вот и приходится выкручиваться.
  19. Ivan F Звание
    Ivan F
    +6
    Сегодня, 12:53
    Слова Лаврова, выглядят - попыткой оправдания собственной немощности. Когда "быстро уходили" из Харькова, о "наших людях" и что там с ними станет, тоже думали или нет? А о своих людях которые в России живут, "на верху" так же думают, или больше думают о тех кто "там"?
    Вообще думать, это конечно хорошо, но ещё бы и надо делать. А то одними думами "сыт не будешь".
  20. Alex66 Звание
    Alex66
    +4
    Сегодня, 12:54
    По словам Лаврова, причина в нежелании наносить чрезмерный ущерб территориям.
    А Зеленского, Аввакова, Турчинова мы то же бережем из гуманности, почему то кажется, что мы не хотим быстрой победы. С самого начала когда армии ДНР и ЛНР кошмарили в котлах ВСУ мы подписывали минские соглашения.
  21. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 12:56
    Судя по тому, что на Банковую за четыре года не упало ни единой ракеты и ни единого дрона, все "их люди" находятся именно там.
  22. Иши Звание
    Иши
    +3
    Сегодня, 12:56
    1. Если вы. Сейчас. Не нанесёте:
    ЧУДОВИЩНЫЙ. РЕЗКИЙ. СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар, его по вам нанесёт НАТО.
    Пока вы их можете остановить применив ЯО по Украине.
    В ином случае они нанесут его по России.
    ВЫБИРАЙТЕ.
    2. "Наши люди" - в России. Их защищайте;
  23. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 12:57
    Да, дела! То есть "...сдесь играем, а здесь не играем, а тут рыбу заворачивали...". А, кровушка наших бойцов, что- водичка? Тяжело такое слышать от руководящих лиц такого ранга. А, когда бросили наших людей в ходе " принятия тяжёлых решений"? Пустобрехи
  24. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 12:59
    Все наши за нас воюют, вся эта фауна не стоит жизни не одного русского солдата и когда на одной чаше весов жизнь нашего воина на другой сотни тысяч хатаскрайников я предпочту первое.
  25. Evgenuy Звание
    Evgenuy
    0
    Сегодня, 13:01
    Какие там вооружения не применяются, по-моему на сво уже все применяли, кроме ядерного оружия???
  26. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +5
    Сегодня, 13:05
    Все эти утверждения , какое то зазеркалье.
    За мкадом другое государство!
  27. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 13:12
    был закрыт в Анкоридже, однако, как оказалось впоследствии, он отнюдь не закрыт.

    Очередной повод опять кричать - нас опять обманули!?
  28. Иши Звание
    Иши
    +1
    Сегодня, 13:14
    Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.

    Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

    Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

    Из этого следует, что пора кончать отступление.

    Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
  29. Александр_K Звание
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 13:21
    Кроме "наших" людей о которых так печется Лавров, есть мосты, тоннели, жд пути и депо, морской порт в Одессе, военные аэродромы, которые каждый день поражают но никак поразить не могут. Хотя все назначенные цели поражены. Вот такую ахинею как Лавров объяснит? Почему не делаем зеркальные поставки Цирконов и Ониксов Ирану? На авианосцах тоже наши люди?
  30. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 13:29
    нежелании наносить чрезмерный ущерб территориям.
    однако фото и видео с каждого освобожденного населенного пункта, показывают только развалиеы и кучи щебня.
    Ещё вопрос, Лавров, что подрабатывает пресс-секретарем в министерстве обороны.?
  31. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:33
    Всему нынешнему "Политбюро" давно пора на пенсию.
    Заработались уже,пора отдыхать.Денег то на 10 поколений хватит.
  32. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:37
    Россия последовательно решает задачи специальной военной операции
    Свиномордые атаки дронов на Белгород, Курскую область и другие регионы, это тоже последовательные решения задачи СВО?
  33. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 13:50
    Наш Президент ясно сказал, что мы и украинцы единый народ. Обшибка.
    Едины мы с малороссами, а не с украинцами-западенцами-галичанами.
    На Западенщине нам ничего не восстанавливать. Отделять и пусть там вечно
    воюют бандеровцы с польскими националистами. Дружественная Малороссия
    со столицей в Киеве. Новороссия домой.
    Пока мечты. Война идет на исторических русских землях. Это больно.
  34. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 13:56
    На Украине сегодня торжественно захоронили прах второго главы ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии, доставленные из Люксембурга.

    Следом хотят привезти и прах главного противника Мельника из ОУН – Степана Бандеры. А также останки еще одного деятеля УПА – Коновальца