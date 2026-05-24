Минобороны подтвердило применение «Орешника», да ещё и не одного
Российское Минобороны подтвердило удар по целям на Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник», да и, судя по заявлению, не одной. Но количество задействованных в ударе комплексов военные не назвали.
Минобороны подтвердило удар «Орешником», в заявлении говорится, что в ответ на террористические атаки был нанесен удар ракетами «Орешник», а также другими ракетами воздушного, морского и наземного базирования и дронами-камикадзе. Удары наносились по объектам военного управления, аэродромам и предприятиям украинского ВПК. Как подчеркивается, все назначенные цели были поражены.
Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
По данным противника, «Орешник» ударил по Белоцерковскому району Киевской области, где находится один из крупнейших логистических хабов. Но подробностей враг не приводит.
Также, по данным врага, в течение ночи цели на Украине атаковали порядка 600 ударных БПЛА, среди которых «Герань», «Гербера», «Италмас», барражирующие боеприпасы «Бандероль», дроны-имитаторы типа «Пародия».
