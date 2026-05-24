Минобороны подтвердило применение «Орешника», да ещё и не одного

21 248 99
Российское Минобороны подтвердило удар по целям на Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник», да и, судя по заявлению, не одной. Но количество задействованных в ударе комплексов военные не назвали.

Минобороны подтвердило удар «Орешником», в заявлении говорится, что в ответ на террористические атаки был нанесен удар ракетами «Орешник», а также другими ракетами воздушного, морского и наземного базирования и дронами-камикадзе. Удары наносились по объектам военного управления, аэродромам и предприятиям украинского ВПК. Как подчеркивается, все назначенные цели были поражены.



Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

По данным противника, «Орешник» ударил по Белоцерковскому району Киевской области, где находится один из крупнейших логистических хабов. Но подробностей враг не приводит.

Также, по данным врага, в течение ночи цели на Украине атаковали порядка 600 ударных БПЛА, среди которых «Герань», «Гербера», «Италмас», барражирующие боеприпасы «Бандероль», дроны-имитаторы типа «Пародия».
  1. Jovanni Звание
    Jovanni
    +18
    Сегодня, 12:34
    Как подчеркивается, все назначенные цели были поражены.

    Лучше бы было: " все назначенные цели УНИЧТОЖЕНЫ"...
    1. кредо Звание
      кредо
      +17
      Сегодня, 12:48
      В сводке очень мало или почти ничего не говориться о поражении объектов на Западной Украине.
      Почему жалеют этот гадюшник, непонятно? request
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +15
        Сегодня, 12:54
        Могу помочь, если есть желание:

        Хроника ударов по территории Украины 23 мая - 24 мая 2026 года.


        Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Киеву и Киевской области (Орешник, Цирконы, Искандер-М, Калибры, Искандер-К, Х-101, Герани/Герберы), Староконстантинове Хмельницкой области (Кинжалы), Кировограде (Калибры, Герани/Герберы) Полтавской области (крылатые ракеты, Герани/Герберы), Черкассах и Черкасской области, Чернигове и Черниговской области, Николаеве и Николаевской области (Герани/Герберы).

        23 мая 2026 года.

        • 08:25 Запорожье - взрыв. Герань/Гербера.
        • 09:25 Запорожская область и Донбасс - взрывы. УМПК.
        • 09:40-09:50 Маяки Одесской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 10:15 Донбасс и Запорожская область - взрывы. УМПК.
        • 11:05 Сумская область - взрывы. УМПК. Глухов.
        • 11:05 Запорожская область - взрывы. УМПК. Беленькое.
        • 11:40 Харьковская область - взрывы. УМПК. Окрестности Казачьей Лопани.
        • 11:50 Балаклея Харьковской области - взрывы. Реактивные цели.
        • 12:15 Запорожская область - взрывы. УМПК.
        • 12:45 Харьковская область - взрывы. УМПК. Окрестности Купянска.
        • 13:15 Донбасс и Запорожская область - взрывы. УМПК. Омельник.
        • 14:05 Чугуев Харьковской области - взрыв. БПЛА.
        • 15:10 Донбасс - взрывы. УМПК.
        • 15:50 Балаклея Харьковской области снова взрывы. Герани/Герберы.
        • 17:25 Окрестности Кривого Рога - взрыв. Герань/Гербера.
        • 20:17 Маяки Одесской области - взрыв. Искандер-М.
        • 20:50 Бурынь Сумской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 21:15 Киев - взрыв. Герань/Гербера.
        • 21:25 Окрестности Броваров Киевской области - взрыв. Герань/Гербера.
        • 22:10 окрестности Киева - взрывы. Герани/Герберы.
        • 22:20 Киев - взрывы. Герани/Герберы.
        • 22:30 Донбасс и Запорожская область - взрывы. УМПК.
        • 22:35 Лозовая Харьковской области и окрестности Новомосковска Днепропетровской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 22:40 Чугуев Харьковской области - взрыв. Герань/Гербера.
        • 23:00 Шостка Сумской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 23:10 Донбасс и Запорожская область - взрывы. УМПК.
        • 23:20 Черниговская и Полтавская области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 23:20 Окрестности Кременчуга Полтавской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 23:50 Чернобай Черкасской области и Лозовая Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.

        24 мая 2026 года.

        • 00:00 Золотоноша Черкасской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 00: 05 Окрестности Николаева и Лозовая Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 00:38 Староконстантинов Хмельницкой области - взрывы. Кинжалы.
        • 01:00 Киев - взрывы. Искандер-М.
        • 01:00 Шостка Сумской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 01:02 Краматорск - взрывы.
        • 01:05 Шостка Сумской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 01:15 Харьков - взрывы. Герани/Герберы.
        • 01:17-01:20 Киев - взрывы. Искандер-М.
        • 01:25 Киев и окрестности Киева - взрывы. Орешник.
        • 01:53 Староконстантинов Хмельницкой области - взрывы. Кинжалы.
        • 01:55 Киев - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:00 Черкассы, Киев и Обухов Киевской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:15 Белая Церковь Киевской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:25 Николаев - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:32 Кировоград - взрывы. Калибры.
        • 02:35 Кировоград, Канев Черкасской и Шостка Сумской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:40 Киев, Черкассы и Смела Черкасской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:45 Вышгород и Бровары Киевской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:50 Черкассы и Киев - взрывы. Герани/Герберы.
        • 02:53 Киев - взрывы. Крылатые ракеты.
        • 02:55-02:56 Киев - взрывы. Искандер-М и крылатые ракеты.
        • 03:00 Киев - взрывы. Цирконы.
        • 03:00 Черкассы и Кировоград - взрывы. Герани/Герберы.
        • 03:03 Киев и Кировоград - еще серия взрывов. Крылатые ракеты и Герани/Герберы.
        • 03:10 Кировоград - взрывы. Герани/Герберы.
        • 03:20 Киев - взрывы. Искандер-М.
        • 03:30 Кировоград - взрывы. Герани/Герберы.
        • 03:36 Миргород Полтавской области - взрывы. Герани/Герберы.
        • 03:46 Днепропетровск - мощный взрыв. Вероятно Циркон..
        • 03:47-03:54 Киев - взрывы. Х-101.
        • 04:05 Донбасс - взрывы. УМПК.
        • 04:08 Киев - взрывы. Крылатые ракеты.
        • 04:40 Донбасс и Харьковская область - взрывы. УМПК.
        • 04:54 Киев - взрывы. Крылатые ракеты.
        • 05:20 Донбасс - взрывы. УМПК.
        • 05:30 Полтавская область - взрывы. Крылатые ракеты.
        • 05:50 Донбасс - взрывы. УМПК.
        • 06:00 Запорожская область - взрывы. УМПК.
        1. старпом Лом Звание
          старпом Лом
          +6
          Сегодня, 13:14
          Цитата: alexboguslavski
          Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям

          Хотелось бы услышать конкретные фамилии уничтоженных террористов. Пораженные ( надюсь что уничтоженные) обьекты это конечно прекрасно , но уже понятно , что :
          а) восстанавливать будут не на свои и не сами
          б) снабжение террористов и мобилизованных ими хатаскрайников с каждым днем все больше идет прямо из Европы , а блокада отсутствует напрочь.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +4
            Сегодня, 13:29
            Цитата: старпом Лом
            Хотелось бы услышать конкретные фамилии уничтоженных террористов. Пораженные ( надюсь что уничтоженные) обьекты это конечно прекрасно

            гонятся за каждым тараканом не имеет смысла тут либо нужно накрывать всюю верхушку разом в преддверии (не более суток) глобального наступления, либо уничтожать планомерно всю логистику
            1. старпом Лом Звание
              старпом Лом
              +1
              Сегодня, 15:39
              Цитата: Василенко Владимир
              гонятся за каждым тараканом не имеет смысла тут либо нужно накрывать всюю верхушку разом в преддверии (не более суток) глобального наступления, либо уничтожать планомерно всю логистику

              Не тараканом, а людьми, чьи имена являются символом бандеровского терроризма. Если считаете , что символы не важны - это другое дело....
              Всю логистику уничтожить ракет не хватит , а приграничную , через которую идут поставки - и сейчас системной работы не замечаю , наверно копят ракеты , чтобы ,как вы и предлагаете, "всю разом". Только вот помню самую неудачную с моей точки зрения комедию Гайдая "На Дерибасовской отличная погода...." : еще рано ,еще рано,еще рано - уже поздно....
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                -3
                Сегодня, 15:49
                Цитата: старпом Лом
                чьи имена являются символом бандеровского терроризма.

                ну сделайте из них мучеников, еще раз это имеет смысл только в том случае если стоит задача дезорганизации руководства и действовать это буде крайне ограниченный срок, думаю максимум сутки, двое
                1. старпом Лом Звание
                  старпом Лом
                  +1
                  Сегодня, 16:20
                  Цитата: Василенко Владимир
                  ну сделайте из них мучеников,

                  Смерть нацистских преступников мучеников из них не сделала. Ни от повешения , ни от рук диверсантов. Вообще подобные заявления из той же оперы, что и про бессмысленность борьбы с преступностью. И уж точно смерть Зеленского и Со не вдохновит на борьбу новых террористов - их вороватые рожи на мучеников не потянут.
        2. g_ae Звание
          g_ae
          +2
          Сегодня, 13:25
          Ниачем. А что поразили хоть, какой объект? Может сортир в поле, тоже взрыв будет. Вот когда укры провели операцию "Паутина", все было ясно-понятно. И эффект какой был и моральный и материальный. А тут - "взрывы". Ну, взрывы, и что? КПД хотелось бы узнать. А то на "отвяжись", вот надо запустить куда-то туда, а там на кого бог пошлет, главное что взрывы.
          1. guest Звание
            guest
            -2
            Сегодня, 13:31
            Цитата: g_ae
            Может сортир в поле

            Ну верховный же говорил, что террористов в сортире мочить надо. laughing lol hi
            1. g_ae Звание
              g_ae
              0
              Сегодня, 13:37
              Охотно верю. А фамилию террориста можно узнать? Или это великая военная тайна? Я подозреваю, что никакого террориста внутри и не было, если уровень российской разведки как и все, за что взялись "эффективные менеджеры" Владимира Владимировича.
              1. guest Звание
                guest
                -1
                Сегодня, 14:09
                Цитата: g_ae
                Или это великая военная тайна?

                Конечно же тайна. laughing hi
                1. g_ae Звание
                  g_ae
                  -2
                  Сегодня, 14:14
                  Понятно. Позориться никто не хочет, проще сделать загадочное лицо и глазами на потолок показать.
        3. sdivt Звание
          sdivt
          +2
          Сегодня, 14:20
          Цитата: alexboguslavski
          ... ВКС и ракетные войска наносили удары по целям ...

          да, удары нанесены, да, цели поражены
          и, возможно даже, частично уничтожены
          но, даже все цели, вместе взятые, не вернут ни одного погибшего ребёнка
          как, впрочем, и взрослого
          нет, не будет, и, в принципе, невозможно, в такой ситуации, хоть какое-то удовлетворение
          только эскалация взаимной ненависти
          мы ненавидим их, они ненавидят нас
          и никакими атаками это не изменить
          по крайней мере, в обозримом будущем
          нет выхода из этого тупика
        4. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          -1
          Сегодня, 14:25
          Если бы выдали подобные цифры ударов ВСУ по объектам России, думаю это было бы равносильно цунами в СМИ.
        5. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          0
          Сегодня, 16:16
          а вот и ответ на вопрос , а где там западная окраина с логистикой запад- восток , как прекрасно работала , так и работает все эти года , вопрос , это лично путин отдал приказ "не стреляйте белых лебедей" или кто другой у нас государством правит?
        6. Ptt Звание
          Ptt
          +1
          Сегодня, 17:03
          Цитата: alexboguslavski
          Могу помочь, если есть желание:

          Ваша помощь очень похожа на перечисление успехов без видимых результатов. А результат - уменьшение количества налетов противника на Россию.

          Теперь посмотрите на реальную обстановку, прозу жизни вне первого канала ТВ, в Херсонской и Донецких областях.
          И это не сводка, а реальность сейчас (ТГ Баранчик)......

          Дорога на Крым, трассы Донецк - Новоазовск и Донецк - Мариуполь, окружная Донецка, и т.д. - все дороги в ДНР теперь ежедневно под массированными ударами БПЛА Hornet, он же Марсианин-2. Которые удары ежедневно нарастают. На самом деле, потенциально под поражением данным аппаратом может оказаться любая точка в Республике. Противник применяет Хорнеты для поиска и уничтожения военного и гражданского автотранспорта, начиная от грузовиков, заканчивая гражданскими легковыми машинами. Особенно "любят" бензовозы. Случаев эффективного противодействия данному аппарату силами РЭБ мне не известно. Охоты на них мобильными группами ПВО также не видел. Хорнеты беспрепятственно барражируют над трассами ДНР, выбирая и уничтожая цели - то ли согласно полётному заданию, то ли на вкус оператора, который бьёт любую машину или здание, когда батарея БПЛА садится. Сейчас, когда всу снова готовят вторжение в направлении Брянской и Белгородской областей, их БПЛА способны нарушить маневр наших сил в нашем тылу.
          Применяют Хорнеты в том числе силы беспилотных систем запрещённого Азова, которых жестом доброй воли отпустили мудрые правители, рассчитывающие выиграть войну перемириями и переговорами. Применяют, зная, что Россия не ответит непропорционально. Их приучили к тому, что нет никаких красных линий, никто не ударит ТЯО, максимум прилетит Орешник с болванкой по промзоне. Постоянно получающий фору на протяжении 12 лет противник, которого в 2014 году можно было победить без особого труда - в 2026-ом побеждает на нашей территории. Понятие "тыла" нивелировано силами БПЛА фашистов, которые взяли под контроль малое небо над ДНР. О чем предупреждали ещё 2 года назад. Теперь в глубоких тылах любая цель достижима. Пока что это привело к необходимости срочно пересаживаться с военных автомобилей, пикапов и внедорожников на неприметный транспорт. Ситуация будет усугубляться по примеру Энергодара, где БПЛА фрицев уничтожили весь автотранспорт, в том числе автобусы, частные автомобили, технику коммунальных служб и т.д. В скором времени, не позднее полугода, по мере развития техники, такой сценарий ожидает более глубокие тылы, в частности Ростовскую область. Также, уничтожая колонны фур, противник "запечатает" Крымский перешеек, тем самым реализует топливную и транспортную блокаду полуострова. Элементарно выход из дома становится не безопасным. То, что случилось в Старобельске, может произойти где угодно, когда угодно.
          Чем чаще противник получает жесты доброй воли, переговоры и иные отсрочки, тем более он будет наглеть, контратаковать, тем сильнее будет становиться. Пострадает не только военный, но в первую очередь гражданский сектор России. Такова цена перемирий, широких жестов и доверчивости.
          Продолжаю наблюдение.
          Через пол года максимум "матки" самолётного типа будут сбрасывать над городом сотни fpv - с полётным заданиями, с ИИ распознанием, какие угодно - fpv залетят даже в форточку к НГШ или, не дай Бог, Пушилину. Мы к этому как готовимся? Вопрос без ответа.
      2. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 12:54
        Цитата: кредо
        Почему жалеют этот гадюшник, непонятно?
        Ну так предоставьте информацию, по каким координатам и какой объект находится. Потом желательно еще как то подтвердить что там не пункт приема стеклотары. После этого туда обязательно прилетит подарок.
        1. Kreta25 Звание
          Kreta25
          +4
          Сегодня, 13:09
          Разведка? Не, не слышали.
          Остались же люди, которые пишут, как будто вчера родились.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            -2
            Сегодня, 13:31
            и что вы этим хотел сказать?!!!
            вообще то в наш век показ последствий ударов по реальным объектам вполне себе хороший медийный ход
        2. кредо Звание
          кредо
          +3
          Сегодня, 13:22
          Ну так предоставьте информацию, по каким координатам и какой объект находится. Потом желательно еще как то подтвердить что там не пункт приема стеклотары. После этого туда обязательно прилетит подарок.

          В разведсообществе России и без меня достаточно высококлассных специалистов, которые набросают сотни и тысячи адресов военных объектов и объектов ВПК, расположенных на территории Западной Украины.
          От себя же могу добавить, что пресловутый военно-снабженческий путь из польского Жешува, с территории Венгрии и Словакии идёт именно через погранпереходы, тоннели, мосты, вдоль железнодорожных депо, нефтебаз и прочей инфраструктуры двойного назначения расположенных всё на той же Западной Украине.
          Откройте подробную карту Украины и всё там найдёте из без моей подсказки. soldier
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 13:32
            так интересуют не мосты которые ведут, а мосты которые уничтожены
      3. Vasia Звание
        Vasia
        +2
        Сегодня, 13:36
        Цитата: кредо
        Почему жалеют этот гадюшник, непонятно?

        Какая разница, куда бьют, местные все равно скажут, что все ерунда, по сортирам отстрелялись.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +4
      Сегодня, 12:57
      Цитата: Jovanni
      Лучше бы было: " все назначенные цели УНИЧТОЖЕНЫ"...

      Да. Но для этого начинка посылок должна была быть другой. Острей. Ядрёней.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Васян1971
        Но для этого начинка посылок должна была быть другой. Острей. Ядрёней.
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Сегодня, 16:08
          - Рано.
          - Рано.
          - Рано.
          ..................
          - Поздно.©
      2. NAF-NAF Звание
        NAF-NAF
        0
        Сегодня, 16:04
        можно уточняющий вопрос? а по какой конкретно цели Вам бы хотелось "ядрёней"?
        (можно несколько точек назвать...)
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Сегодня, 16:16
          Цитата: NAF-NAF
          можно уточняющий вопрос?

          Можно.
          Однако, к добру ли, к худу - назначением целей должны заниматься специально обученные люди. request
          А я, чисто на эмоциях в ответ на
          Цитата: Jovanni
          Лучше бы было: " все назначенные цели УНИЧТОЖЕНЫ"...

          И, кстати, с какой целью интересуетесь? Можете реально отреагировать или просто, как местное большинство, потрындеть?
          1. NAF-NAF Звание
            NAF-NAF
            -1
            Сегодня, 17:02
            стоп стоп стоп... не надо съезжать с темы, отвечать вопросом на вопрос и т.д. Я ж ничего сложного не спросил: куда бы, по-вашему, д.быть удар "ядрёный"?
            (П.С.:все мы тут - потрындеть и не более, не переживайте)
            1. Васян1971 Звание
              Васян1971
              -1
              Сегодня, 18:28
              Цитата: NAF-NAF
              , отвечать вопросом на вопрос

              Где? Ответ был же:
              Цитата: Васян1971
              Однако, к добру ли, к худу - назначением целей должны заниматься специально обученные люди.
              А я, чисто на эмоциях в ответ на

              Так что учитывая
              Цитата: NAF-NAF
              все мы тут - потрындеть и не более, не переживайте

              почему вы удивляетесь и игнорируете половину моего ответа? Успокойтесь.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 13:13
      Jovanni
      Сегодня, 12:34
      Лучше бы было: " все назначенные цели УНИЧТОЖЕНЫ"

      hi В войне с бандеронацистами цели не должны быть ответными, а ежедневными плановыми к уничтожению.
      am
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: ZovSailor
        В войне с бандеронацистами цели не должны быть ответными

        цели в любой войне не должны быть ответными, ну если это только не контрбатарейной борьба
        любой удар должен иметь как тактический так и стратегический смысл, если оного нет то это перевод средств
    4. NAF-NAF Звание
      NAF-NAF
      -1
      Сегодня, 16:03
      Лучше бы было: " все назначенные цели УНИЧТОЖЕНЫ"...

      лучше бы цели назначались такие, поражение которых ведёт к победе. Однако этого почему-то не наблюдается...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +8
    Сегодня, 12:35
    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон»
    И так каждый день ! angry
  3. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +5
    Сегодня, 12:38
    Что то воя с той стороны не слышно. А жаль
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +6
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Dizel200
      Что то воя с той стороны не слышно. А жаль


      А с чего им выть?И в прошлый раз Орешник применяли только это применение разве что то поменяло,разве что то изменило?Тут только ТЯО уже что то может поменять в нынешней стадии конфликта,только на это никто не пойдёт,а значит ничего не изменилось по сути и не изменится судя по всему.Нет на то политической воли,нет решимости как у того же Ирана.А при помощи Орешника по средством пиара его применения можно сказать ну вот же вы ждали ответа вот мы и ответили.Но а что это поменяло?Ничего.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Orange-Bigg
        А при помощи Орешника по средством пиара его применения можно сказать ну вот же вы ждали ответа вот мы и ответили.

        Мдя.. приходится констатировать, Что "Орешник" превратился из просто оружия, в оружие "политическое". "Вам нужен "решительный ответ"? Так вот вам "Орешником"".
        Цитата: Orange-Bigg
        Но а что это поменяло?Ничего.

        А вот тут Вы наверно не правы, похоже поменялось. По аналогии с "красными линиями", "Орешник" в роли "политического оружия", в необычном исполнении (без обычной для него ЯБЧ), перестал "впечатлять" оппонентов.
      2. Vasia Звание
        Vasia
        +5
        Сегодня, 13:56
        Цитата: Orange-Bigg
        Тут только ТЯО уже что то может поменять в нынешней стадии конфликта,только на это никто не пойдёт,а значит ничего не изменилось по сути и не изменится судя по всему.Нет на то политической воли,нет решимости как у того же Ирана.

        Иран уже ТЯО применил? what
        Ну а сами-то пульнули бы ядрёну ракетку по Киеву? Население около 3 млн., пусть 2,5 на сегодня осталось, т.к. куча мужиков уже не вернется. По статистике приблизительно 20% - дети и подростки от 0 до 17 лет (500 тыс.). Приблизительно 20% пожилые от 60 лет (500 тыс.). Принесете этот миллион в жертву с надеждой на окончание войны? И как думаете, с Россией вообще кто-то в мире после этого будет общаться, даже из относительно близкого поддерживающего нас Глобального Юга. Судя по вашему комментарию, вы готовы, если конечно это не демагогия.
        1. Lako Звание
          Lako
          -1
          Сегодня, 14:18
          Согласен со всеми вашими доводами, уже надоело читать этот бред о применении ТЯО. Любое применение ЯО, это удар последней надежды, когда на кону стоит существование независимой России. Сегодня говорить об этом не приходится. У России есть все возможности победить на Украине, обычными вооружениями, для этого нужна только политическая воля её руководства.
          1. Vasia Звание
            Vasia
            +2
            Сегодня, 14:28
            Цитата: Lako
            Согласен со всеми вашими доводами, уже надоело читать этот бред о применении ТЯО. Любое применение ЯО, это удар последней надежды, когда на кону стоит существование независимой России.

            Дак мне ни один из тех, кто здесь лозунгами пишет, критикует и грезит о каких-то мифических супер-мега ударах возмездия, не ответили на конкретные вопросы, какие конкретно они удары нанесли бы сами, и чего бы ими добились. Максимум на Банковую хватило ума. Балабольство сплошное, выходит hi
            1. Lako Звание
              Lako
              -1
              Сегодня, 17:45
              Вообще то на Банковую и у меня, хватило ума. Я тоже считаю, что все центры управления на Украине являются целью номер один. Как и сдания СБУ, МО, Рады. Быдет там, кто из руководства или нет. Это символы государственной власти Украины. И удары по ним, это не только деморализующий акт, но ещё и свидетельство решимости военно-политического руководства России идти до Победы. И странно, что на четвёртый год войны, после волны террора, в отношении российских граждан они ещё стоят нетронутыми.
            2. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              0
              Сегодня, 17:58
              Цитата: Vasia
              кто здесь лозунгами пишет, критикует и грезит о каких-то мифических супер-мега ударах возмездия

              А это, кстати, почему-то очень популярное здесь мнение – что существуют некие волшебные средства, после которых противник оцепенеет от ужаса, заплачет, ляжет и растопчется.
              Я давно уже это наблюдаю и не могу понять, на чём основана уверенность в том, что такое возможно, потому как в истории подобных примеров практически нет. Зато в истории огромное количество примеров обратного, когда попытки напугать противника приводили к ожесточению и решимости сражаться до конца, каким бы он ни был.
              Ещё одна разновидность веры в чудеса – волшебный удар по неким критическим целям (мостам, электростанциям, руководству, канализации, etc.) после которого армия противника не сможет воевать, ляжет и растопчется.
              1. котик-русич Звание
                котик-русич
                0
                Сегодня, 18:52
                Цитата: nik-mazur

                А это, кстати, почему-то очень популярное здесь мнение – что существуют некие волшебные средства, после которых противник оцепенеет от ужаса, заплачет, ляжет и растопчется.
                Я давно уже это наблюдаю и не могу понять, на чём основана уверенность в том, что такое возможно, потому как в истории подобных примеров практически нет. .
                Хиросима и Нагасаки...
                До этих ударов руководство Японии готово было воевать до последнего японца...
                А после как-то резко передумало...
          2. NAF-NAF Звание
            NAF-NAF
            0
            Сегодня, 16:10
            У России есть все возможности победить на Украине, обычными вооружениями, для этого нужна только политическая воля её руководства.

            хе, так человеческий фактор в руководстве - это и есть самое главное условие победы. А с технической точки зрения - есть и было всё, чтобы СВО закончить ещё в 22 году...
        2. isv000 Звание
          isv000
          -1
          Сегодня, 17:15
          Цитата: Vasia
          И как думаете, с Россией вообще кто-то в мире после этого будет общаться, даже из относительно близкого поддерживающего нас Глобального Юга.

          Весь "цивилизованный" мир уже готовится "пообщаться" с Россией, но в формате "Четвёртый рейх & Варвары с Востока". Что до глобального Юга так эти парнишки терпеливо ждут, пока большие дядьки определятся с полярностью мира. Всегда лучше когда есть выбор, какого папика себе выбрать, кто вкуснее кормить будет...
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 12:55
      Dizel200
      Что то воя с той стороны не слышно. А жаль

      Подождем обращения и выступления представителя украины г-на Мельника в ООН. Что эти свиньи хрюкать будут.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 17:24
        Цитата: frruc
        Подождем обращения и выступления представителя украины г-на Мельника в ООН. Что эти свиньи хрюкать будут.

        Тут, как говорят в Гидрометцентре, будет дождь но, с некоторой вероятностью будет светить тёплое солнышко, без осадков. Так и со свынями - пока не переварят, не смастырят методички для СМИ, все будут молчать. И ещё - что-то мне подсказывает что завтрашнее утро понедельника для х.охлов будет тяжелее предыдущих, ибо наступит горькое похмелье. Хочется попросить нашего Верховного не останавливаться на достигнутом, увеличить кратность и мощность а в "Орешник" всё таки натолкать тротила под завязку, чтоб посмотрели еэсэсовцы какая бывает разница между кинетикой, тротилом и поморщат лоб на тему если орешек прилетит к ним с ЯБЧ...
    3. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:43
      Что то воя с той стороны не слышно. А жаль

      Судя по тому как киевляне спокойно снимали результаты наших попаданий по объектам в Киеве, при наличии света в окнах жилых домов и скорей всего остальных систем жизнедеятельности, наши результаты не особо повлияли на их образ жизни в худшую сторону.
      Тут же вспоминаются блокады Киевом Донбасса и Крыма в снабжении водой и электричеством, получении пенсии. Тогда Киев не жалел как бы своих граждан, а мы по отношению к чужим проявляем завидное милоредие. recourse
  4. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 12:40
    А как же вы думали?! fool Только так! negative hi
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +17
    Сегодня, 12:41
    "...в заявлении говорится, что в ответ на террористические атаки был нанесен удар ракетами «Орешник», а также другими ракетами..."
    Опять, двадцать пять...
    Если бы детей не убили и не покалечили, этого бы удара не было?
    Ничего не понимаю. request
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 12:45
      Ойген , нам не понять тех , кто принимает решения .
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 12:49
        Peter hi , einverstanden............
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 12:52
      Видимо иначе по Киеву ничего не летит. Видимо если те прекратят кошмарить российское население в Кремле вообще в спячку уйдут. Будто без терактов украинские предприятия ВПК и аэродромы им не интересны fool
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +4
        Сегодня, 12:56
        Самое ужасное, что не прекратят.
        Поэтому нужно подобные удары, как этой ночью, на конвейер поставить - 24/7 !!! am
        1. Техник_Харлан Звание
          Техник_Харлан
          +3
          Сегодня, 13:30
          Запасы ракет и прочего не безграничны. Работать уже особо некому, нет людей, а каждая ракета и беспилотник требует ресурсов и времени. И так во всем. Сам уже по 12 часов работаю вместо 8-ми.
    3. ettore Звание
      ettore
      -2
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Fachmann
      Если бы детей не убили и не покалечили, этого бы удара не было?
      Ничего не понимаю.

      Лавров же сказал, для них нацисты братский народ.
  6. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 12:43
    Удары наносились по объектам военного управления, аэродромам и предприятиям украинского ВПК

    Т.е. никакого ответа террористам за студентов колледжа не последовало.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 12:45
    За каждый терракт укронацики должны расплачиваться жизнями своих вождей многократно.
    Надеюсь удары Орешниками достигли своих целей.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 13:17
      Надеюсь удары Орешниками достигли своих целей.
      Если Зеленский и К° чего-то там кукарекают, то считайте что не достигли
  8. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 12:45
    Как всегда скромно освещается,народ явно хочет большего,а военные цели это рутина.....надо чтобы хунта даже слова "сортир" боялась,было ведь однажды обещано!?
    1. жучок120560 Звание
      жучок120560
      +7
      Сегодня, 12:56
      Игорь Николаевич, когда-то М. Задорнов в одном из своих интервью дал короткую но достаточно емкую характеристику В. В. Путину: "Человек слов, а не слова". Этим по сути сказано все.
      1. Техник_Харлан Звание
        Техник_Харлан
        -2
        Сегодня, 13:27
        Он Человек, а не Господь Бог и возможности его тоже имеют предел. Ну думаю, что если Вы были бы на его месте что-то сильно поменялось.
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          -1
          Сегодня, 14:33
          Как Вы думаете,если в Кремле был человек типа Сталина война на русских территориях вообще могла быть?
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 18:03
            Цитата: Essex62
            если в Кремле был человек типа Сталина война на русских территориях вообще могла быть

            Зачем предполагать, если как раз при Сталине немцы до Москвы дошли?
        2. жучок120560 Звание
          жучок120560
          -1
          Сегодня, 17:51
          Техник_Харлан в соответствии с ч.2 ст. 80 Конституции РФ: "Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти". Так что не надо быть Господом Богом, надо просто честно служить Отечеству которому присягал, а не отдельным персонажам из русского списка Forbes.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 12:51
    Цитата: Dizel200
    Что то воя с той стороны не слышно. А жаль

    Как не слышно ,Европа уже негодует ,усуждает и требует прекратить удары по Украине .Иначе они нас накажут - вызовут наших послов в свои МИДы. bully
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: tralflot1832
      Как не слышно ,Европа уже негодует ,усуждает и требует прекратить удары по Украине .Иначе они нас накажут - вызовут наших послов в свои МИДы.

      Я так считаю: ЕС это один Союз, а посольств ихних у нас аж 27! Выбрать старую общагу у черта на куличках, на краю Новой Москвы, и отдать под представительство ЕС. Пусть не благодарят. Остальное - свернуть. Наши дипмиссии отозвать, связь - через Минск. Пусть звонят а Батька переключит, если сочтёт нужным. А то хрень какая то получается - нам в открытую говорят что готовят "великий" поход на Россию, а мы им политесы разводим...
  10. solar Звание
    solar
    +5
    Сегодня, 12:53
    Минобороны подтвердило удар «Орешником»

    Хотелось бы когда-нибудь увидеть результат, а не просто общую фразу "цели поражены". Цели поражены, даже если стекла выбило...
  11. bessonov932 Звание
    bessonov932
    +6
    Сегодня, 12:54
    А Зеленский почувствовал боль? А шлюхи все эти дания-эстония-брюсельская капуста... хотя бы немного устрашились?
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 12:59
      Зеленскому - по барабану, он же стабильно под коксом.
      А "дания-эстония-брюсельская капуста", так они давно страх потеряли...
      Грозные заявления и "ответ на террористические акции" на них не действуют.
      1. SUKRAM Звание
        SUKRAM
        +1
        Сегодня, 13:33
        Threatening statements and "response to terrorist attacks" have no effect on them.
        Eugen, it would if they were actually hit
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +1
          Сегодня, 13:52
          “I agree with you! good .........
  12. g_ae Звание
    g_ae
    +5
    Сегодня, 12:56
    Как-то слабовато для "ответа". Да и почему нужно ждать масштабной трагедии, чтобы ответить? Российские граждане и так под ударами укродронов почти каждый день гибнут и никого это не волнует особенно. Теперь что, надо следующей трагедии ждать, чтобы кремлевские почесались? Да и бандеровское пво уже наблатыкалось те же герани сбивать. По Одессе каждый день налеты, а порт как работал, так и работает. А насчёт "все цели поражены", так то же самое и по Сирии Конашенков вешал столько лет, и по Украине уже пять лет. Чёт результаты "поражения" не впечатляют и вызывают "чувство глубокого недоумения".
  13. sgrabik Звание
    sgrabik
    +2
    Сегодня, 13:03
    Хорошо но мало, этого крайне не достаточно, нужно так бить регулярно, а не только в виде исключения, в ответ на подлые удары врага по нашим гражданским объектам.
  14. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +14
    Сегодня, 13:06
    Надо определиться с терминологией.
    Удары всеми видами летально-летательного оружия по укронацистам - это не возмездеие. Это - СВО.
    Возмездеие - это когда опубликован СПИСОК всех выявленных и причастных укро-начальников-командиров к террорестическому акту, например, в Старобельске - и НАЧАТО методичное их уничтожение. Пофамильно. Лично. Каждого. В любом уголке Земного шара. С последующим оповещением в российских средствах массовой информации после ликвидации=обобнулёния причастной укро-твари пулей... Или не только пулей. И так - на ПОСТОЯННОЙ основе.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +3
      Сегодня, 13:23
      Андрей hi , Вы описали эмоции и боль НОРМАЛЬНОГО человека.
      К сожалению мы живём в ненормальном, иногда до абсурда необъяснимом мире.. request
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -2
        Сегодня, 14:36
        А почему мы должны жить в таком мире? Нам он такой зачем? Мы не хотим жить в таком мире. Он такой ведь не сам по себе,у него фамилия и должность имеются.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 14:49
          "Весь мир насилья мы разрушим
          До основанья, а затем
          Мы наш, мы новый мир построим —
          Кто был ничем, тот станет всем".
          Интернационал
      2. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -1
        Сегодня, 15:00
        Уважаемый Fachmann (Eugen Renk)!
        Да, Вы правы - мир реально сошёл с ума и сроки его умственного восстановления = не просматриваются. Единственным Ковчего его Спасения - являет собой Россия. Ещё пока... Ещё точнее - её народ, а не "элита"... Однако кормчие на этом ковчеге вызывают своим поведением всё большее и большее недоумение... Мягко говоря...
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          0
          Сегодня, 15:03
          Да, Андрей, остаётся только горестно вздохнуть.
          Революционное движение я не потяну... request
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 15:17
            Уважаемый Fachmann (Eugen Renk)!
            Дело не в революциии... Способных "потянуть" её не видно днём-с-фонарём, а именно: личностей, мыслящих государственно в ИНТЕРЕСАХ государтсва. То есть нас, народа. При отсутствии такого потенциала в управленческой и финансовой "элите", типа, "революция" превращается в бунт - бессмысленный и беспощадный. Для нас, "простых" беспощадный. Но вполне себе осмысленный на быструю смену посредством бунта персонажей у кормушки с помощью нас, "простых"...
            Если в стране официально нет идеологии, значит и противопоставить и предложить обществу контр-идеологию, способную общество консолидировать не в пользу "элит" - невозможно...
            Так что дело уже даже не в " пложительных способностях царя". Короля играет свита... Без свиты же - король голый... А "свита" сегодня... такое себе...
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:06
    Сейчас в Европе разговору будет - ждём их понос мыслей .Начнёт как обычно КАЙЯ,она сегодня умные книжки читала .
  16. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +2
    Сегодня, 13:13
    А Банковая опять стоит.
    1. Декларант Звание
      Декларант
      -1
      Сегодня, 13:54
      Там красная линия. request Но укры пишут, что в зоне поражения оказалось место проживания албанского дип корпуса. laughing
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -3
    Сегодня, 13:15
    Цитата: Dizel200
    Что то воя с той стороны не слышно. А жаль
    Выть уже некому wink
  18. WapentakeLokki Звание
    WapentakeLokki
    +4
    Сегодня, 13:16
    ну применили ну опять по мирняку из Киева и что...нет если-бы челы из ФСБ с помощью глобальной паутины выяснили какой именно подроздел ВСУ занимался запуском дронов и пофамильно и где живут их родные а потом..удар по КОНКРЕТНОМУ городу селу ПГТ и с освещением почему именно этот город под ударом..а так..ниочем..потратили дорогой ОТРК да ещё без БЧ..как там у бессмертных классиков...это какой-то позор...нет ??
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      -2
      Сегодня, 14:40
      Эти исполнители и города проживания их родных где нить в гейропах. А может вообще в Бразилии. Туда тоже пульнете? И потом,Контора она не для такой ерунды существует.
      Это не ответ был,не месть а показуха. Как ,впрочем и всегда.
  Адрей
    Сегодня, 13:18
    Адрей
    -1
    Сегодня, 13:18
    Цитата: Адрей
    Цитата: Orange-Bigg
    А при помощи Орешника по средством пиара его применения можно сказать ну вот же вы ждали ответа вот мы и ответили.

    Мдя.. приходится констатировать, Что "Орешник" превратился из просто оружия, в оружие "политическое". "Вам нужен "решительный ответ"? Так вот вам "Орешником"".
    Цитата: Orange-Bigg
    Но а что это поменяло?Ничего.

    А вот тут Вы наверно не правы, похоже поменялось. По аналогии с "красными линиями", "Орешник" в роли "политического оружия", в необычном исполнении (без обычной для него ЯБЧ), перестал "впечатлять" оппонентов.
  20. cast iron Звание
    cast iron
    +4
    Сегодня, 13:22
    Почему до сих пор жив убийца детей Зеленский и его упырьский выводок?
  21. MstislavHrabr Звание
    MstislavHrabr
    +3
    Сегодня, 13:22
    Ударьте по дато центрам. Это разрушит логистику хохлорейха, создаст проблемы в обмене инфой с хозяевами, плюс уменьшит количество ограбленных пользователей в РФ...
  22. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +1
    Сегодня, 13:29
    a big responce to the ukelele nazi attacks of late
    it would have been a even better result, if the targets hit
    had the .foreign instructors.. as the west likes to call them, in the buildings hit
  23. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 13:35
    Не мешало бы повторить, да подкрепить, к примеру, фабами 5000. Ковром покрыть.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 14:20
      А у НАТО на окраине закончилось ПВО? Что- бы ковром сколько бортов должно быть над окраиной? И таки куда сыпать,на русский мирняк?
  24. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    -2
    Сегодня, 13:38
    Почему по полякам ядеркой не бьём????????????????????????
  25. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 13:53
    Какой то мутный и очень непонятный ответик,типа по многочисленным просьбам трудящихся, мы наконец то жахнули....Теперь из каждого утюга неделю будут петь похвалы МО. Но.результаты всего этого -почти нулевые ,ни один центр принятия решений не уничтожен....Удар орешником болванками никакого впечатления не произвел.
  26. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 14:03
    Минобороны подтвердило применение «Орешника», да ещё и не одного - это внесло перелом в ход войны?
  27. Essex62 Звание
    Essex62
    +6
    Сегодня, 14:18
    Это обычные военные действия,где месть за убийство наших детей?
  28. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 16:29
    Пока у хохлобандеровцев есть свет, вода, жратва и работает канализация. Пока они пляшут в кабаках и заправляются на АЗС. Пока они не боятся выходить из дома на улицу все действия России считаю малоэффективными. ИМХО. Бросайте тапки
  29. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 18:23
    Какое же всетаки разочарование,украинцы убивают генералов,бьют все заводы и нпз.целенаправленно уничтожают детей.Весь мир ждет от России хоть какойто мощи,но нет мы не такие.Запустили 10 болванок с орешником еще и ракетами какието заводики разрушили и все типа отомстили.АБСУРД