«Циркон» из Курской области сократил подлетное время до Киева
Чтобы существенно сократить подлетное время до целей, ВС РФ впервые ударили по Киеву как минимум одной гиперзвуковой ракетой 3М22 «Циркон» из Курской области. Расстояние от точки запуска до украинской столицы составило примерно 400 километров.
Об этом сообщают мониторинговые ресурсы Украины.
В среднем скорость такой ракеты составляет 5,7 Маха. Это означает, что она достигла цели примерно за 3,5 минуты.
Факт удара «Цирконами» по украинской столице признает и пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Согласно их данным, в общей сложности российские военные запустили по объектам три такие гиперзвуковые ракеты. В отчете сказано:
Всего было запущено три ракеты «Циркон», ни одна из них не была сбита.
Украинские СМИ с тревогой сообщают о пусках «Цирконов» с территории Курской области. Они отмечают, что ранее такие ракеты запускались по Киеву из Крыма, причем достигали цели они за три с половиной минуты. Вероятно, журналисты рассчитывали время не по средней скорости, а по максимальной, которая может доходить до 9 Махов. А так как дистанция от Крыма до Киева по прямой составляет около 650 километров (от Симферополя – 667 км), то сотрудники СМИ Украины посчитали, что теперь российские гиперзвуковые ракеты, запускаемые из Курской области, способны долетать до украинской столицы почти вдвое быстрее.
Судя по данным из различных источников, в Киев из России прилетали не только «Цирконы». Согласно информации NASA, после сегодняшней ночной российской атаки в городе и его окрестностях вспыхнули масштабные пожары, что свидетельствует о поражении значительного количества объектов. То же самое подтверждают и кадры из Киева.
