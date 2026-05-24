«Циркон» из Курской области сократил подлетное время до Киева

14 294 50
«Циркон» из Курской области сократил подлетное время до Киева

Чтобы существенно сократить подлетное время до целей, ВС РФ впервые ударили по Киеву как минимум одной гиперзвуковой ракетой 3М22 «Циркон» из Курской области. Расстояние от точки запуска до украинской столицы составило примерно 400 километров.

Об этом сообщают мониторинговые ресурсы Украины.



В среднем скорость такой ракеты составляет 5,7 Маха. Это означает, что она достигла цели примерно за 3,5 минуты.

Факт удара «Цирконами» по украинской столице признает и пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Согласно их данным, в общей сложности российские военные запустили по объектам три такие гиперзвуковые ракеты. В отчете сказано:

Всего было запущено три ракеты «Циркон», ни одна из них не была сбита.

Украинские СМИ с тревогой сообщают о пусках «Цирконов» с территории Курской области. Они отмечают, что ранее такие ракеты запускались по Киеву из Крыма, причем достигали цели они за три с половиной минуты. Вероятно, журналисты рассчитывали время не по средней скорости, а по максимальной, которая может доходить до 9 Махов. А так как дистанция от Крыма до Киева по прямой составляет около 650 километров (от Симферополя – 667 км), то сотрудники СМИ Украины посчитали, что теперь российские гиперзвуковые ракеты, запускаемые из Курской области, способны долетать до украинской столицы почти вдвое быстрее.

Судя по данным из различных источников, в Киев из России прилетали не только «Цирконы». Согласно информации NASA, после сегодняшней ночной российской атаки в городе и его окрестностях вспыхнули масштабные пожары, что свидетельствует о поражении значительного количества объектов. То же самое подтверждают и кадры из Киева.


50 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 13:26
    В Курске нет Курского моря ,из чего стреляли ? bully
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 13:33
      tralflot1832
      В Курске нет Курского моря

      Есть .Из акватории Курчатовского моря ( Официальное название водоема — Курское водохранилище).
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +8
      Сегодня, 13:40
      Цитата: tralflot1832
      В Курске нет Курского моря ,из чего стреляли ? bully

      С грунтовых подвижных комплексов...
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +8
      Сегодня, 13:47
      А какая разница, где стоит ПУ? На корабле или на колесах? С определенной точки зрения, наземная ПУ даже лучше. В море, если ты не под водой - не спрячешься. А лесов в Курской, Брянской областях хватает.
      1. vitaliy20091959 Звание
        vitaliy20091959
        -3
        Сегодня, 16:39
        спутниковая рлс свободно работает по лесам не только курской и брянской губерний
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 17:39
          РЛС с высоты 300 км. может определить что стоит под деревьями? Может это и не ПУ, а просто железная коробка размерами 12 Х 3 Х 3 м.? Пуляйте сколько хотите.
        2. 78bor1973 Звание
          78bor1973
          0
          Сегодня, 18:37
          А где у нас такой спутник с РЛС , в ваших фантазиях наверное ? wassat
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +8
      Сегодня, 13:55
      Цитата: tralflot1832
      В Курске нет Курского моря ,из чего стреляли ?

      Андрей, неважно, откуда и как стреляли - важно, куда прилетело.
      С наших военных ТГ-каналов информация:
      Самые мощные удары накрыли Лукьяновку (историческая местность в Киеве). Именно там сосредоточены ключевые объекты: штаб Сухопутных войск, Президентский полк и здание Государственной таможни.

      По предварительным данным, серия прилётов в этом районе была наиболее плотной. Жители сообщают о работе ПВО и взрывах.
      Информация о последствиях уточняется.

      МО РФ в своём сообщении подтверждает эту информацию:
      В результате удара Вооруженных силы РФ в Киеве и Киевской области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР МО Украины
    5. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 14:01
      Цитата: tralflot1832
      В Курске нет Курского моря ,из чего стреляли ?
      У нас есть наземные пусковые комплексы.
    6. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: tralflot1832
      В Курске нет Курского моря ,из чего стреляли ? bully

      Из бассейна на крыше торгового центра Central Park lol
    7. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 15:15
      В Курске нет Курского моря ,из чего стреляли ? bully

      Я тоже удивился... Не уже ли наши по тихому адаптировали Цирконы к грунтовым подвижным коплексам....? Это было бы здорово.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 17:07
        Цитата: ser-pov
        Не уже ли наши по тихому адаптировали Цирконы к грунтовым подвижным коплексам....?

        - 24 декабря 2019 года Владимир Путин заявил, что наземная версия ракеты «Циркон» находится в разработке.
        - В конце 2022 года было заявлено о создании мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса для ракеты «Циркон».
        - В феврале 2024 года, после удара гиперзвуковой ракетой 3M22 «Циркон» по военным объектам в Киеве, украинцы заявили, что Россия использовала адаптированную наземную версию «Циркона», запущенную с мобильного берегового ракетного комплекса «Бастион-П».
        1. ser-pov Звание
          ser-pov
          +1
          Сегодня, 17:13
          Спасибо за информацию. Как то пропустил эту новость.
    8. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 15:29
      Путин распорядился после появления Цирконов поставить их на колёса, по непроверенной информации Бастионы доработали, ПУ одинаковые с Ониксом, мозги, систему наведения доработали
    9. SAG Звание
      SAG
      -1
      Сегодня, 17:26
      Цитата: tralflot1832
      В Курске нет Курского моря ,из чего стреляли ? bully

      У нас испокон веков, струги волоком по суше перебрасывали. Поставили МРК на колёса... Делов то... 😅
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 13:26
    ❝ ВС РФ впервые ударили по Киеву гиперзвуковой ракетой «Циркон» ❞ —

    — «Лиха беда начало» © ...

    — ❝ Ты видишь, прилетает
    Звёздочкой ракета,
    А это добрая примета❞ © ...
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 13:57
      Зеленский кстати бункер сменил. Понимает гадина. Его нынешние слёзы по поводу необходимости наказания для России уже из другого места сделаны. Нытьё его.
      Важно, чтобы это не прошло без последствий для России. Необходимы решения со стороны Соединенных Штатов, Европы и других стран
      И тут интересно: может его прошлый бункер сегодня ночью всё-таки отбомбили?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 15:11
        Сильно сомневаюсь. Зелепоц обитает в "бункере Щербицкого", строилось в СССР, на случай ядерной войны. Глубина 70 м., рассчитан на прямое попадание спецБЧ.
        1. Седов Звание
          Седов
          0
          Сегодня, 15:14
          Сильно сомневаюсь. Зелепоц обитает в "бункере Щербицкого", строилось в СССР, на случай ядерной войны. Глубина 70 м., рассчитан на прямое попадание спецБЧ.
          С выходами из бункера там наверное тоже всё в порядке. Значит где-то на улице его "отловить" надо.
  3. guest Звание
    guest
    +3
    Сегодня, 13:28
    в городе и его окрестностях вспыхнули масштабные пожары

    Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
  4. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 13:29
    Это означает, что она достигла цели примерно за 3,5 минуты.

    Надо еще время сократить, чтобы с очка сортира не успевали спрыгивать.
    вспыхнули масштабные пожары, что свидетельствует о поражении значительного количества объектов.

    Покрышки жгут сведомые.
    1. Седов Звание
      Седов
      0
      Сегодня, 13:43
      Надо еще время сократить, чтобы с очка сортира не успевали спрыгивать.
      Дааа, за 3,5 минуты всё равно можно успеть смыться. Но это если сразу на низком старте стартовать.
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -14
    Сегодня, 13:29
    Ну, и? Понятно, что ракета долетела в рекордное время, а смысл? Кто-то из верхушки хунты спрятаться не успел, что ли? В противном случае это просто установка рекорда, словно речь про спортивное состязание...
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +6
      Сегодня, 13:49
      Хз чубные что то сильно расхрюкались, видимо какую то свинопадаль бахнули.
  6. ВАМ Звание
    ВАМ
    +12
    Сегодня, 13:29
    Это означает только одно мы приземлили Циркон, скорее всего на основе комплекса Бастион. Возможно и калибр. Это хорошая новость
    1. IGAR Звание
      IGAR
      +8
      Сегодня, 13:33
      С территории Крыма уже минимум год запускают "Цирконы". И флот здесь ни при чем, он весь в Новороссийске. Так что "Циркон" приземлен не вчера.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 13:36
        Да возможно, но это можно считать первым официальным признанием.
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          +2
          Сегодня, 14:48
          Цитата: ВАМ
          Да возможно, но это можно считать первым официальным признанием.

          В ноябре 2025 года провели испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в наземном исполнении по цели в Сумской области.
      2. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +5
        Сегодня, 13:37
        Жду что применят ГЗУР Гремлин с борта тактической авиации.Такую ракету сможет применять любой тактический истребитель,а не как Кинжал,который можно применять только с борта Миг-31К, которые не вечны.СВО даёт прекрасную возможность испытать ГЗУР Гремлин ,только пока что об этом ничего не слышно ,а жаль.Надеюсь, что до конца СВО успеют испытать в деле.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +4
          Сегодня, 13:48
          Цитата: Orange-Bigg
          Надеюсь, что до конца СВО успеют испытать в деле.

          Да я вообще не сторонник испытательные пуски по полигонам производить когда СВО идет. wink
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 13:29
    NASA FIRMS действительно фиксирует тепловые аномалии/очаги возгораний через спутники.
    Однако сама система NASA предупреждает, что такие сигнатуры означают лишь наличие тепла или огня и не указывают автоматически на характер объекта или масштаб разрушений.
    Хотелось бы, чтобы "что свидетельствует о поражении значительного количества объектов. так и было!
    1. Serafim Звание
      Serafim
      +1
      Сегодня, 13:44
      Ясно дело, укры шины жгут. Маскируются , прикидываются несчастными, чтобы им еврейский союз миллиарды выделил на разворовывание.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:36
    Моряки лили дезу " Циркон" летает на 1000- 1500 км .Мы окончательно вышли из договора РМСД или " прикалываемся " .
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +7
      Сегодня, 13:46
      А в чём тут деза?И с какого мы должны в одностороннем порядке соблюдать ДРСМД,если его не соблюдает больше никто?США из ДРСМД вышли,так зачем нам соблюдать в одностороннем порядке этот договор?

      .МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования имеет дальность полета до 1 500 км. Об этом в репортаже для телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1" сообщил командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" капитан первого ранга Игорь Крохмаль.


      https://tass.ru/armiya-i-opk/13889279

      до 1500 км. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил командир фрегата "Адмирал Горшков" капитан первого ранга Игорь Крохмаль.


      https://flot.com/2022/451650/

      Кстати ДРСМД касался только ракет наземного базирования.Ракеты морского и воздушного базирования договор не затрагивал.Поэтому американцы во всех конфликтах и использовали свои КР Томагавк,они не были запрещены хотя являлись ракетами средней дальности,но морского базирования.

      Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года между СССР и США генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом. Он вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.

      Соглашение предусматривало снятие с вооружения и утилизацию всех ракет меньшей (от 500 до 100 км) и средней (1000–1500 км) дальности. К июню 1991 года договор был выполнен полностью: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов на 117 объектах, США — 846 комплексов на 31 объекте.

      В 2019 году США вышли из договора, обвинив Россию в нарушениях. Москва назвала претензии бездоказательными и приостановила своё участие в соглашении. 2 августа 2019 года соглашение официально прекратило существование.

      4 августа 2025 года Россия официально отменила самоограничение на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 13:53
      Подробности ДРСМД.

      .Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в 1987 году в Вашингтоне. Стороны определили, какие из их ракет относятся к средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и обязались их уничтожить. ДРСМД касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования, ракеты воздушного и морского базирования в документе не учитывались. Россия и США также договорились не производить и не испытывать новые РСМД и согласились на взаимные инспекции.

      В 2014 году администрация Барака Обамы обвинила Россию в нарушении договора, заявив, что она проводит испытание крылатой ракеты дальностью более 500 км (речь шла о 9М729, в американской классификации — SSC-8). В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Процесс был запущен в феврале 2019 года. Вслед за этим Россия также объявила о своем выходе. 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил свое действие.


      https://www.rbc.ru/politics/05/08/2025/6891e3379a79474e0ec2ca3a
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:03
        Так что в Европе праздник ,благодаря мове украинцев- у России появился наземный комплекс Циркон .
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: tralflot1832
      Мы окончательно вышли из договора РМСД или " прикалываемся "

      Какие приколы? Пуски "Орешника" вам ни о чем не говорят? Классическая РСД
  9. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +1
    Сегодня, 13:42
    Надо выследить главарей киевского режима в бункере и затем ударить Цирконом!
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 13:48
      По бункеру, а он наверное ещё советский, надо ядеркой. И возможно не одной, а несколько в одну точку, благо современное наведение позволяет.
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 13:48
      Надо выследить главарей киевского режима в бункере и затем ударить Цирконом!
      Хорошее предложение. И как это реализовать? Как ударить - понятно, а как выследить? Не поделитесь мыслями?
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 14:33
        А что там выслеживать? Достаточно мониторить медиапространство. Вчера, наркоман посетил школу или колледж во Львове. Перед этим, даже слетал в Армению. Он особо и не прячется. А кого ему бояться? Было бы желание, давно уже его прикопали бы.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 15:05
          Было бы желание, давно уже его прикопали бы.

          Главный вопрос: а зачем его ликвидировать? Допустим, накрыли клоуна, и? Война остановится? Как бы не так. Найдется другой фюрер, только более умный. Какой-нибудь буданов, залужный... Не важно. Который не нюхает всякую дрянь. И который пойдет на переговоры, уведет своих вояк с нашей территории, даже обстрелы прикажет прекратить. И лет через 5, когда все будут думать, что всё замечательно, получит от своих английских друзей несколько ядерных зарядов. И план, как эти заряды доставить на нашу территорию. Тем временем Украину примут в НАТО, будут обучены новые бойцы, и все повторится, только с гораздо более тяжелыми последствиями для нас.
          Достаточно мониторить медиапространство. Вчера, наркоман посетил школу или колледж во Львове. Перед этим, даже слетал в Армению.

          Когда клоун находится на территории другого государства, никто по нему бить не будет. Это точно станет поводом для полномасштабной войны, и от нас отвернутся все. А бить по колледжу или школе... Мы не террористы.
          И потом. Какой смысл узнать, что клоун вчера где-то побывал?
          1. Lako Звание
            Lako
            0
            Сегодня, 17:58
            А я и не предлагал бить по колледжу или школе. Для ликвидации этого клоуна хватает других возможностей. Он ничего не боясь, даже под Купянск, был припёрся. Из этого клоуна, героя Украины и Европы, сделал всего один человек- В. В. Путин. И логика- на его место придёт другой, ущерба с той позиции, что на совести этого наркомана и его подельников теракты в России и жизни многих её граждан. В том числе и детей. Зачем ликвидировать террориста и убийцу? Ведь на его место придёт другой? А безнаказанность породила у него, чувство вседозволенности.
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              0
              Сегодня, 18:01
              Для ликвидации этого клоуна хватает других возможностей

              С этого момента поподробнее. Как Вы видите такую операцию?
              1. Lako Звание
                Lako
                0
                Сегодня, 18:17
                Во первых, для разработки операций по уничтожению террористов, в России есть или по крайней мере должны быть, соответствующие структуры и их руководство с соответствующими зарплатами. А также, Генштаб и ВКС. Как Зеленский по вашему, десятки раз, в Европу смотался, под землёй прополз? Да сел, в поезд и поехал. А про здания управления президента, Верховной Рады, где принимают дорогих гостей здесь не писал только ленивый. Или они тоже невидимые? А то, что стоит здание СБУ, в Киеве, вообще ниже моего понимания. Пора уже в Кремле отбросить иллюзии, что Зеленский пойдёт на переговоры и добровольно выведет войска с Донбасса. А после этого, Евросоюз снимет санкции, разморозит счета и наступит эра благоденствия, для избранных.
  10. sanik2020 Звание
    sanik2020
    0
    Сегодня, 13:45
    Смех-смехом,но я думаю что в первую очередь карать нужно палачей,иначе безнаказанность порождает вседозволенность.
    В общем что и имеем.
  11. Vladlous Звание
    Vladlous
    +4
    Сегодня, 14:17
    Любопытно, что изначально "Циркон" должен был заменить такие противокорабельные ракеты как "Гранит", "Оникс" и "Калибр". Собственно говоря, называя вещи своими именами, наземные цели - не совсем его профиль. Но мы наблюдаем из раза в раз, как его, а также те же "Оникс" и "Калибр" применяют против назменых целей.

    Я не ставлю под сомнение эффективность "Циркона". Но активное применение противокорабельных ракет не по их профилю, на мой взгляд, признак того, что нужно многое изменить в приоритете производства в рамках ВПК.

    Отмечу, что "Циркон" начал проходить стадию испытаний в 2016 году, а значит был спроеткирован раньше. И под другие конфликты. Как и "Оникс", как и ещё советский "Калибр".

    И тут возникает вопрос: а применяем ли мы, например, "Гранит"? Ведь это тоже противокорабельная ракета. Как и ещё вопрос насчёт того, есть ли на складах устаревшие, но достаточно мощные "Аметист" и Уран". Тоже противокорабельные ракеты ещё времён СССР.

    На голову врага, если на то пошло, надо сыпать всё, что может рвать его в клочья, особенно утсаревшие ракеты. И если на то пошло, то дорабатывать их и всё равно сыпать на головы адептов Бандеры.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Vladlous
      На голову врага, если на то пошло, надо сыпать всё, что может рвать его в клочья, особенно утсаревшие ракеты.

      К "чугунию", которого навалом на складах уже давно прикрутили УМПК
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 17:37
      Сейчас все ракеты многофункциональны,то есть могут работать одинаково эффективно и по земле, и по воде.Специализация только по надводным целям или только по наземным ушла в прошлое.За исключением семейства ракет Калибр.В семействе Калибр есть и КР Калибр-НК/Калибр-ПЛ для работы по наземным целям,то есть аналог КР Томагавк.А есть и ПКР Калибр со сверхзвуковой ступенью на конечной траектории полёта.Это разные ракеты.

      . советский "Калибр"


      Ну какой советский Калибр?Приняли на вооружение и применили его только во времена новой России.

      Разработка ракет семейства «Калибр» началась в 1983 году .

      В основе «Калибра» лежат два проекта:
      Стратегическая ядерная крылатая ракета 3М10 с боевым радиусом 2500 км, разработанная в период с 1975 по 1984 год.
      Противокорабельная ракета «Альфа» (ОКР «Бирюза»).
      Некоторые этапы создания «Калибра»:
      1980-е годы — разработка прототипов. Основное внимание обращалось на аэродинамические характеристики, систему наведения и боевую головку.
      1990-е годы — усовершенствование и испытания. Разработка ракеты затянулась в связи с распадом СССР и экономическими трудностями. В 1994 году началась активная фаза испытаний, которые подтвердили высокую точность и надёжность системы.
      2000-е годы — массовое производство и внедрение. С начала 2000-х годов ракеты «Калибр» начали поступать на вооружение российских Военно-морских сил. В 2012 году ракеты «Калибр-NK» были успешно испытаны и массово встроены на новые фрегаты и подводные лодки.
      2010-е годы и дальше — боевое применение. Первое боевое применение «Калибра» произошло в 2015 году в Сирии, где ракеты активно использовались для атак на позиции террористов.
  12. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 17:27
    Судя по данным из различных источников, в Киев из России прилетали не только «Цирконы».
    Не важно что прилетало, главное чтобы летало постоянно, и беспрерывно...