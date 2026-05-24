США и Иран договорились открыть Ормуз и продлить перемирие

США и Иран продлевают перемирие, о полноценном мирном договоре речь пока не идет. Как сообщает Axios, стороны согласовывают меморандум, который может быть принят в ближайшее время.

Вашингтон и Тегеран пока далеки от мирного договора, пока обсуждается соглашение о продлении перемирия на 60 дней с возможностью дальнейшего продления. Одновременно обсуждаются уступки, на которые пойдут Иран и США. В частности, первым пунктом в меморандуме стоит открытие Ормузского пролива и его разминирование. США со своей стороны снимут блокаду с иранских портов и иранской нефти.



Кроме того, обсуждается снятие санкций с Ирана и разморозка его активов, а также прекращение войны Израиля и «Хизбаллы». А вот ядерная программа Ирана в меморандуме не упоминается, она вынесена за скобки соглашения и будет обсуждаться отдельно. В то же время Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие и остановить обогащение урана.

Дональд Трамп подтверждает подготовку соглашения с Ираном, заявляя, что оно «практически готово» и согласовано:

Соглашение в значительной степени достигнуто в ходе переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами, перечисленными выше. Отдельно я провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, который также прошел очень хорошо.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:31
    Вроде до всего договорились... good
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 15:13
      Axios - известная помойка атлантистов, цена ее заявлениям - ломаный грош и то, в базарный день)))
      1. SAG Звание
        SAG
        +2
        Сегодня, 15:26
        Даже если это не вброс, перемирие продлится до нового витка войны, уже более масштабной. Цель остаётся прежней - уничтожение Ирана как государства. Запад опять продаёт воздух, снятие ограничений, которые они снова введут когда станет удобно и пустые обещания, которые они моментом забудут. Смысл передышка для более тщательной подготовки к агрессии!
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +3
          Сегодня, 16:34
          Так передышка нужна и персам, они сейчас восстанавливают свой потенциал. А вот матрасникам (евреям) передышка тоже нужна, но уничтоженные РЛС и расстрелянные ЗУР, КР БД и прочее дорогостоящее вооружение, так быстро не восстановишь. Цикл производства, да и Китай понемногу "перекрывает кислород" по редкоземам и другим компонентам.
          1. SAG Звание
            SAG
            +1
            Сегодня, 16:57
            Так передышка нужна и персам, они сейчас восстанавливают свой потенциал

            Именно поэтому перемирие и возможно. Вот вам и "минск" И "стамбул". Схема древняя как мир. Больше интересно где те люди, которые так кричали про несгибаемость Ирана и что нам надо учиться у них. Куда принципиальность улетучилась?!
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +1
              Сегодня, 17:42
              Вопрос в том, в каком виде будет заключено перемирие? В том виде, которое хочет Иран - категорически не устраивает Трампа. То, что хочет Трамп, категорически не хочет Иран. Так что, до перемирия еще далеко и обе стороны, понемногу постреливают. Так что, все может опять начаться, в любой момент.
              1. SAG Звание
                SAG
                0
                Сегодня, 18:09
                Вы говорите, про условия мира. Перемирие возможно хоть сегодня, на условиях прекращения боевых действий. Собственно об этом и статья.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  0
                  Сегодня, 19:27
                  Так перемирие сейчас и есть. Боевые действия почти не ведутся, хотя итоговый документ не подписан. Впрочем, мирный договор, по нынешним временам, не стоит даже той бумаги, на которой написан.
                  1. SAG Звание
                    SAG
                    0
                    Сегодня, 19:37
                    Так перемирие сейчас и есть. Боевые действия почти не ведутся

                    Так что, до перемирия еще далеко и обе стороны, понемногу постреливают

      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 16:03
        Цитата: ТермиНахТер
        Axios - известная помойка атлантистов, цена ее заявлениям - ломаный грош и то, в базарный день)))
        может и так, но есть подтверждение из других источников. И пока ничего не понятно с оплатой прохода через ормуз. Там все мутно, но Иран настаивает на компенсации своих потерь оплатой прохода танкеров. США вроде как могут согласится на пару месяцев, но это не точно.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 16:30
          А что там непонятного? Если суда Китая и России проходят бесплатно, то все остальные, по факту оплаты. Если прошли уже японские танкера, значит самураи заплатили. Оно и понятно, 80 % нефти Япония получала из Залива - куда им деваться?
  2. dzvero Звание
    dzvero
    +3
    Сегодня, 14:41
    Трамп пытается соскочить сохранив фейс. И даже есть шанс подать как великую фантастическую победу. Только спросил ли разрешения у Нетаньяху? А то образуются нюансы, никакого попкорна не хватит.
  3. Mirakuru Звание
    Mirakuru
    +3
    Сегодня, 14:41
    Вопрос не в том кинут ли штаты иранцев, а в том когда это произойдет. Очевидно только одно, в штатах прекрасно понимают что их вс юса не готова участвовать в полноценном конфликте даже против Ирана. Использовать деньги, угрозы, санкции пинать противника намного более слабого в этом они впереди планеты всей, а вот когда деньги решить вопрос не могут, а противник не слабак, появляется очень много проблем.
  4. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 14:57
    Это кто говорит? Или Иран, или пиндocы вякают?
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 15:05
    обсуждается снятие санкций с Ирана и разморозка его активов,

    Иран показал всем, и властям России в том числе, что и как надо делать, чтобы Запад снял санкции и разморозил украденные активы. Примут ли путинские власти этот урок ???
    1. Епифанцев Сергей Звание
      Епифанцев Сергей
      -2
      Сегодня, 15:29
      Что он показал, чтоб мы перекрыли СМП, можно но только всем на это пофиг, а других морских путей у нас нет. Или вы за удары, только вот Иран бил по слабокам арабам, у которых и армий нормальнох нет. А у нас, Польша с 500 тысячной современной армией, Германия с мощнейшей промышленностью, Франция и Британия вообще с ядерным батоном. И эту мощь вы сравнивает с арабскими армиями? Вы серьезно? Израиль и США могли бы продолжить воздушную операцию, просто это занело бы год как минимум, а для мировой экономики потери бы составили за это время триллионы. По этому иранцам просто повезло что у них есть ормуз. Иран без сомнения красавчики, но у нас другой расклад и противник горазда сильней.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 16:07
        Цитата: Епифанцев Сергей
        Германия с мощнейшей промышленностью
        Вы серьезно? Сколько там 12 земель? даже одной лодки проекта борей хватит что бы промышленности там не осталось
        Франция и Британия вообще с ядерным батоном.
        Так то оно так, но у РФ этих батонов в 30 (ТРИДЦАТЬ) раз больше. Ну и мы видели как британцы запускали свой трайден.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:17
    Плохая новость. Для нас
  7. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 17:31
    Что к этим "боталам" на коровьей шее прислушиваться, давайте подождём, что скажет хозяин коровы- Иран.
    Что к этим "боталам" на коровьей шее прислушиваться, давайте подождём, что скажет хозяин коровы- Иран.