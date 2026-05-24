Панорама ударов: какие объекты поразила российская армия в Киеве

В ночь на 24 мая 2026 года Вооруженные силы России нанесли один из самых масштабных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Атака стала ответом на теракт ВСУ в общежитии колледжа в Старобельске, где погибли десятки подростков. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены по Киеву и Белой Церкви, целями стали командование Сухопутных войск ВСУ, заводы «Артем», «Аналитприбор», склады и транспортные узлы снабжения.

В ходе операции применялись современные ракетные комплексы, в том числе «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». По информации российских военных корреспондентов, каждая боеголовка имела символическое значение — это имена погибших в результате украинских обстрелов. В Киеве и Белой Церкви зафиксированы сильные возгорания, пострадали объекты оборонной промышленности и военной логистики.



Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Киев стал основной целью ночного удара и призвал Запад усилить поддержку. В свою очередь, российские официальные лица подчеркнули: удары были направлены на то, чтобы заставить Киев прекратить обстрелы мирных жителей и вернуться к переговорам.


Эксперты отмечают, что применение гиперзвукового и баллистического оружия демонстрирует решимость России защищать свои интересы и граждан. Атака вызвала широкий резонанс в мире, а российское общество поддержало действия армии как справедливое возмездие за гибель мирных людей.

Западные медиа тем временем публикуют панораму ударов по Киеву минувшей ночью.

  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +58
    Сегодня, 14:27
    Опять это словосочетание «удар возмездия»… бесит. Так войны «в обраточку» Не Выигрываются!!!
    Когда уже придет понимание, победить можно двумя способами:
    1. Уничтожив врага.
    2. Довести его до такого состояния, что кроме капитуляции - другого выхода НЕТ!
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +13
      Сегодня, 14:32
      Согласен!
      Видать подзабыли большие военноначальники заветы Ильича:
      «Наш лозунг должен быть один — учиться военному делу настоящим образом». negative
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +6
        Сегодня, 15:03
        Цитата: Fachmann
        Согласен!
        Видать подзабыли большие военноначальники заветы Ильича:
        «Наш лозунг должен быть один — учиться военному делу настоящим образом». negative

        У наших военноначальников учёба другая - осваивать деньги, а не воевать.
        Это мне доказал мой племяш, который по контракту отслужил 2 года на передовой с контузией.
      2. guest Звание
        guest
        +4
        Сегодня, 16:43
        Цитата: Fachmann
        Видать подзабыли большие военноначальники заветы Ильича

        Ну так не для этого они мавзолей драпируют, что бы заветы его какие то вспоминать. laughing hi
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          -1
          Сегодня, 18:51
          Западные медиа тем временем публикуют панораму ударов по Киеву

          Хорошее видео, но не думаю, что это ответ за Старобельск. За погибших невинных детей ответ должен быть значительно жестче.
          Кстати, почему-то на схеме маршрутов ракет, нет трасс Калибров от Новоросса. Две партии сегодня отослали скакуасам в 01-45, разбудили.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +16
      Сегодня, 14:35
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Опять это словосочетание

      Атака стала ответом на теракт ВСУ в общежитии колледжа в Старобельске, где погибли десятки подростков.

      Вот почему ответом?
      Почему не упреждением? Если мы будем бить хотя бы так, как ночью ( но желательно днем) и не в ответ, а просто систематически, то может и Свойна быстрее закончится!
      1. al3x Звание
        al3x
        +6
        Сегодня, 14:55
        Быстрее экономика окончательно закончится, чем сво, если бить ежедневно вот так, как сегодня. Поэтому подобные масштабные атаки крайне редки и имеют статус "ударов возмездия".
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +2
          Сегодня, 15:22
          Цитата: al3x
          Быстрее экономика окончательно закончится, чем сво, если бить ежедневно вот так, как сегодня.

          А если враг продолжит нам выносить инфраструктуру, она не закончится?
          Цель оправдывает средства, а цель сегодня у нас должна быть одна - разгром врага.
          Думаю, у России хватает сил и средств многократно повторять подобные удары ежедневно в течении нескольких недель, было бы желание и воля у верховного.
          Бить так, чтобы враг даже голову не смел поднять и во благо нашим парням на передовой. Глядишь и фронт с места сдвинется и мирные люди России наконец поверят в свою защиту.
        2. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +19
          Сегодня, 15:29
          Если не бить по стратегическим мостам, тоннелям, кораблям , везущих боевую технику на Украину (что практикуется именно сейчас, в течении четырёх с лишним лет), то экономика закончится, так как снабжение Украины осуществляется более 50-ю десятью странами и против их объединённого ВПК (для работы которого мы всеми правдами и неправдами поставляем нефть и газ) то, да, экономика наша не потянет.
          А теперь гляньте на картах, куда мы очередной раз ударили.
        3. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          -1
          Сегодня, 16:56
          все правильно , бить надо с умом , по критической инфраструктуре , а не по надувным самолетам на уже казалось бы уничтоженных аэродромах
      2. Седов Звание
        Седов
        +3
        Сегодня, 15:50
        Вот почему ответом?
        Какая-то "война возмездия" получается. Война от обороны.
    3. Правдодел Звание
      Правдодел
      +4
      Сегодня, 15:40
      «удар возмездия»

      Если бы во время ВОВ вели войну по принципу войны на Украине и наносили бы удары по фашистам только в режиме «удара возмездия», то можно представить, чтобы тогда было...
      До тех пор, пока не будем наносить удары по центрам управления, по военно-политической верхушке государства 404 победы нам не видать, или эта победа будет все дальше и дальше отодвигаться за горизонт..
      И вот вопрос: до каких пор будем не воевать и не уничтожать гадов и главарей укробандеровской хунты, а только наносить «удары возмездия»!?????
      Кто бы дал ответ на этот вопрос?!!!
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        -3
        Сегодня, 16:41
        Цитата: Правдодел
        победа будет все дальше и дальше отодвигаться за горизонт..

        Двигать сроки вправо всегда и везде - только на это и способна буржуинская антинародная российская власть. В сентябре все на выборы, чтобы сменить эту власть.
    4. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 16:30
      Эта фраза для ушей внешнего мира, и польза в ней есть. Это вовсе не руководство к действию военных. Не стоит наивно воспринимать буквально.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 14:28
    удары были направлены на то, чтобы заставить Киев прекратить обстрелы мирных жителей и вернуться к переговорам.
    Зеля не заставился, а помчался плакаться к своим кураторам am
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +15
    Сегодня, 14:29
    Применение оскоплёного "Орешника" расписывается уже как победа над ВСУ.
    Чему радуемся? Тому что смогли запустить то, о чём даже здесь на ВО народ просит на протяжении второго года?
    Стыдно за телодвижения некогда великой державы.
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +11
      Сегодня, 14:41
      Ну да. Вроде и все цели поражены. А цели СВО как были недостигнутыми, так ими и остаются...
    2. freddyk Звание
      freddyk
      +4
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Аркадий007
      Применение оскоплёного "Орешника" расписывается уже как победа над ВСУ.
      Чему радуемся? Тому что смогли запустить то, о чём даже здесь на ВО народ просит на протяжении второго года?
      Стыдно за телодвижения некогда великой державы.

      А когда Российская Федерация успела стать великой державой? Всю свою недолгую историю только пытается встать с колен.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +4
        Сегодня, 15:51
        Это в истории России только СССР была великой державой!

        И тогда не было олигаров и ворующих высокопоставленных военных и не было вонючего либерализма!!!
  4. tabex Звание
    tabex
    +13
    Сегодня, 14:32
    А не лучше ли дать распоряжение нашим спецслужбам заняться устранением верхушки? За месяц вылетает в трубу не один десяток миллиардов 💲, за эти деньги можно руководство всех ведомств перебить
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +6
      Сегодня, 14:40
      Верхушка это западные промышленники развязавшие это в 2014 через марионеток фашистской хунты и имеющие бабло с этой войны устранять надо их.
    2. БМП-2 Звание
      БМП-2
      -4
      Сегодня, 14:42
      Видимо это экономически невыгодно laughing
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 14:53
      А не лучше ли дать распоряжение нашим спецслужбам заняться устранением верхушки?
      А Вы уверены, что это возможно? Как Вы предлагаете это сделать? Отстреливать на улицах? Когда там и полиция, и ТЦК, постоянно ищут "уклонистов"? Да ни один агент не сможет просто так подобраться поближе. Тем более - с оружием. Это я еще не упомянул про охрану, а она наверняка есть. Там тоже не пальцем деланные, и СБУ - враг умный. Штирлица, к сожалению, там нет. И Йогана Вайса тоже. Петрова с Башировым вспоминать не надо, их первый же встречный в лицо узнает, возьмет автограф, и сдаст.
      Да и сильно я сомневаюсь, что у нас вообще остались ликвидаторы. За годы перестройки вместе с правлением ЕБНа слишком многое утрачено.
      Критикуешь - предлагай. Изложите свои мысли, как следует действовать.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 15:46
        "За годы перестройки вместе с правлением ЕБНа слишком многое утрачено...У меня ощущение, все началось намного раньше....с "отепелью" и враньем am кровавого Хрущева, потом продолжали это дело предатель Горбачев и алкаш Ельцин....А "дух", конкретнее вон Ельцина до сих пор отрявляет воздух
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 17:44
          У меня ощущение, все началось намного раньше....с "отепелью" и враньем am кровавого Хрущева, потом продолжали это дело предатель Горбачев и алкаш Ельцин....
          О Хрущеве спорить не стану. Но Леонид Ильич ситуацию немного выправил. Во всяком случае, во время правления Брежнева, армия была сильной. Да и спецслужбы работали не хуже западных.
      2. tabex Звание
        tabex
        0
        Сегодня, 16:23
        А вот так по миллиарду 💲за ночь по квартирам это эффективно очень 👍
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 17:49
          А вот так по миллиарду 💲за ночь по квартирам это эффективно очень
          Эффективно все, что приносит результат. Во время войны основная задача - нанести противнику урон, а не считать, во сколько обойдется один удар. Деньги тоже важны, но Победа важнее денег.
          Тем более, Трамп нам очень неплохо помог, затеяв маленькую, и абсолютно провальную войну с Ираном. Цены на нефть подскочили, бюджет выровнялся. Думаю, майор Трамп скоро получит очередное звание. smile
    4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 15:48
      Не смешите мои тапочки!!!!
      Таких людей как Судоплатов нету в нынешней России!!
    5. Hagen Звание
      Hagen
      -4
      Сегодня, 15:58
      Цитата: tabex
      А не лучше ли дать распоряжение нашим спецслужбам заняться устранением верхушки?

      Предлагаете совершить переворот в стране? Вы там с Зелей вместе нюхаете, что ли?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 17:50
        Предлагаете совершить переворот в стране? Вы там с Зелей вместе нюхаете, что ли?
        Насколько понимаю, Вы невнимательно читали товарища. Переворот там совершить практически невозможно. Он предлагал отстреливать верхушку хунты.
  5. agk1982 Звание
    agk1982
    +1
    Сегодня, 14:33
    Плановый забой славян семитами....
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: agk1982
      Плановый забой славян семитами....

      К сожалению, именно так.
  6. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -3
    Сегодня, 14:35
    Из просмотренного видео делаю вывод, что эффективное применение имеем только от использование ракет, по Гераням есть вопросы.
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 14:36
    Призываем фашистов прекратить убивать наших мирных и вернуться к переговорам
    прекратить обстрелы мирных жителей и вернуться к переговорам
    laughing
    российское общество поддержало действия армии как справедливое возмездие за гибель мирных людей.
    good
  8. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    +3
    Сегодня, 14:41
    Чё там опять разрушенный ангар разрушили? Или сельский туалет?


    Фамилии наказанных? Объекты? За каждого ребёнка по сотне бандеровцев
  9. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +8
    Сегодня, 14:42
    Забыли дописать. В результате ударов ни одно животное Зеленского не пострадало.
  10. Лудоман Звание
    Лудоман
    +5
    Сегодня, 14:45
    Удар возмездия, который ничем не отличающийся от сотен таких же ударов наносимых до этого. Власть демонстративно и нагло продолжают врать даже не пытаясь это враньё замаскировать. Убожество.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +2
      Сегодня, 15:39
      ..и из-за такого враньё Е.Пригожин и его сораткники пошлу на Москву...но увы...не до конца!
      И ВВП знал, почему дал приказ убить Пригожина...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:47
    Что то подозрительно ,жалоба зеленского в английское лото в одну харю скромно стоит в новостях ( Гардиан ) после новости акула сожрала очередного отдыхающего на Большом Барьерном Рифе .А это такие подвалы в газете .Что то они переваривают долго .
  12. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +4
    Сегодня, 14:52
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Так войны «в обраточку» Не Выигрываются!!!

    В последнее время складывается впечатление, что Путин и К° и не собираются выигрывать. Вот "замутить" какой-нибудь "договорнячок" - только об этом и мечтают.
    Ответ за Старобельск - вынужденный шаг этой К° - просто попытка успокоить народ.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 15:37
      У меня такое впечатление уже давно...к сожалению... Вон Ельцина везде слышен! am
  13. Vladlous Звание
    Vladlous
    +10
    Сегодня, 14:53
    Словосочетание "удар возмездия" - позорное сочетание. Это как кость, которую кидают народу, словно бы говоря, что вот - мы отвечаем на удар. Но так не выигрываются войны. Более того, так они проигрываются, ведь ты всё время плетёшься в хвосте свогео протвника.

    А себе таким образом можно привести лишь предреволюционную ситуацию. Что уже и сделано. К сожалению.

    Многие люди не понимают ради чего всё это топтание на месте. Да, сейчас многие поддержали этот удар, но в первую очередь из чувства справедливости, а также потому что, ожидают более решительных действий в дальнейшем. Но будут ли они?

    Ясно, что эта война будет выиграна не очередными взятыми сёлами, ничуть не умоляя великий подвиг наших солдат. Но она будет выиграна только уничтожением ключевых фигур и обьектов противника, его деморализацией, его надломом.

    Так зачем же топтаться на месте и мямлить в ООН, выть устами Лавроа "Бог терпел и нам велел", продолжать рассуждать о многополярном мире.

    Наши армии и флот достаочно сильны, а спецслужбы достаточно профессиональны, чтобы вырезать эту бандеровскую плесень до последней раковой клекти. Просто не надо им мешать.

    Не надо всюду лезть со своими советами и политическими коньюктурами. "Сюда не бей, это не трогай, то не поражай...".

    Граждане политики разных видов и рангов - просто не путайтесь под ногами.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +7
      Сегодня, 15:35
      спецслужбы достаточно профессиональны....как раз они хреново работали, это показали первые недели СВО с попыткой удара в Киевском направлении....никто не встречал русскую армию хлебом и солью....30 лет залежности от запада сделаи свое....а ВВП и его окружение еще болтали о "братском народе", который на 95% стал русофобским и с бандеровским мышлением! ( я это сама видела в 2005-2008гг. в Чернигове среди школьных "товарищей" и родни мужа!)
  14. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    +3
    Сегодня, 14:56
    Хочу прочитать то, о чём в заголовке. Какие объекты поражены в Киеве?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: домохозяйка
      Хочу прочитать то, о чём в заголовке. Какие объекты поражены в Киеве?

      24.05.2026 13:26
      Российская армия поразила ударом возмездия по Киеву пункты управления командования сухопутных войск и Главного управления разведки Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
  15. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +10
    Сегодня, 14:58
    Возмездие предполагает наказание виновных. То есть, в данном случае, речь не должна идти о заводах ВПК (это постоянная цель, и должна уничтожаться систематически при любой политической погоде), подразделениях линии фронта (в данном случае они и не были целью, что правильно).
    Возмездие предполагает, что уничтожению или тотальному разрушению подлежат высшие военные и разведывательные центры - штабы центрального уровня сухопутных войск, войск беспилотных систем, все до единой разведываетльные органы управления центрального уровня.
    Туда же - места военного планирования и законодательного обеспечения - здания верховных органов планирования, вне зависимости, ночь/выходной или рабочий день.
    Такая картина ударов возмездия точно вмещается и в народное ожидание от руководства страны и ГШ...
    То, что подается как удар возмездия сейчас - на такое определение не тянет даже по меркам текущей спецоперации, со всеми её ограничениями....
    Осталось ощущение какой-то недоговоренности власти своему народу...
  16. sauvage Звание
    sauvage
    0
    Сегодня, 15:00
    Тост: молодой имеет желание, но не имеет возможности, старый имеет возможности, но не имеет желание. Так выпьем же за то чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями.
  17. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 15:04
    Вношу предложение. Как только бсндерлоги выйдут на марш в честь своего подонки-кумира, ударить кассетными боеприпасами поэтим шествиям. Пусть сотни трупов будут.
    Хватит уже в долбаный "мынетакизм" играть. Перед кем расшаркиваемся? И ради чего?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 15:26
      ...да это шевствие фашистскиое будет только опять 1 января следующего года!!!
  18. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 15:12
    В свою очередь, российские официальные лица подчеркнули: удары были направлены на то, чтобы заставить Киев прекратить обстрелы мирных жителей и вернуться к переговорам


    Другими словами, российские официальные лица готовы хоть завтра усесться за переговоры с теми, кто организовал убийство в Старобельске.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +4
      Сегодня, 15:19
      Да. Они про это толдычат пятый год. Рвутся на переговоры как голый в баню. Ну, сядут с ними за стол переговоров и опять деда обманут. Они этого хотят?
    2. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      -1
      Сегодня, 16:23
      Так они уселись за переговоры ещё в 2022 году. В Стамбуле! Уже тогда готовили договорняк. Бориска Джонсон всё обломил. Как говорится "англичанка гадит".
  19. Дво Звание
    Дво
    +9
    Сегодня, 15:12
    Я всё понимаю, но бить орешником по зданию там должна быть мощная боеголовка, как минимум он должен снести правительственный квартал .А так уничтожили здание и что , цена орешника и этого здания мы в минусе.Если посчитать стоимость выпущенных ракет и стоимость поражённых зданий как видно из видео удар был ночью , военных в зданиях поражённых нашими ракета исходя из логики не было они дома спали. Мы в минусе серьёзных потерь врагу не нанесли. Удары надо наносить днём когда персонал на работе.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 15:24
      Именно днём и ежедневно и еще по правительскому кварталу!!!!!!!!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:45
      Мы не такие, в пятницу отдали на камеру распоряжение, в ночь с субботы на воскресенье полетело. По каким-то зданиям. Так как западные посольства не эвакуировались - им видимо обрисовали куда бить будут. А в кремле зятя Трампа ждут, обострять нельзя
  20. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 15:18
    Необходимо повторить немедленно, правда сказать по видео сбитых ракет немало, а это ведь может быть непораженная цель - поэтому повторить
  21. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 15:18
    Объясните мне кто шарит в теме, зачем бить ночью? Мне кажется, лучше бить днем. Можно убить больше военных и тех, кто работает в впк.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 17:31
      Мы бы все сами хотели бы объяснений что такое вообще происходит под названием СВО? И почему? Но, к сожалению, ответов нет. Есть догадки и предположения, часто противоречивые. А вот объяснений от ВПР России - нет.
  22. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    Сегодня, 15:21
    Очень хорошая воскресная новость!
    По больше, желательно ежедвневно таких!!!!
    Не надо бысть скупым на счет тахих подарков проклятому Бандеростану!!!
  23. ettore Звание
    ettore
    +3
    Сегодня, 15:24
    На видео не видно результатов ударов по энергетике, перебоев с энергией нет, улицы сияют.
  24. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 15:28
    На видео можно заметить большое количество строительных кранов в Киеве. Это говорит о том, что там никто всерьёз путина с его красными фломастерами не воспринимает.
  25. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    Сегодня, 15:29
    Цитата: Михаил Нашарашев
    Объясните мне кто шарит в теме, зачем бить ночью?

    Это чтобы никто не пострадал. Все в это время дома.
  26. tralmaster Звание
    tralmaster
    +2
    Сегодня, 15:35
    Эти объекты надо было уже давно уничтожить. А не как возмездие. Покуда возмездие не произошло . Никто из ответственных хо преступление не уничтожен.
  27. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 15:54
    Так какие объекты поражены? Может дождемся пресс-релиза ГШ ВС РФ для общества? Какова эффективность применения сил и средств? Каков размах и глубина планируемой операции? Уверен, ответа не будет! В силу закрытости информации, но опять таки может хотя быть с "ретушью"? Термины про "удары возмездия" - это стиль геббельсовской пропаганды. Руководству давно пора это понять и перестать(запретить) пользоваться пораженческими определениями. Кроме негативной реакции в обществе подобные термины ничего не вызывают. Где реальные специалисты по пропаганде? Ну и крайний вопрос общественного экзаменационного билета - это разовая акция или можно рассчитывать на продолжение начатой операции?
    1. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      0
      Сегодня, 16:30
      А чего им бояться негативной реакции общества? Трагедию в Старобельске забудут через неделю, плюс перебьют её другими новостями и событиями. Общество сидит на попе ровно. Никто на протесты не выходит, федеральные трассы не перекрывают. Выборы в Госдуму объявят состоявшимися с полной победой Единой России. Всё хорошо. В Кремле все спокойны. Власти ничего не угрожает.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        -1
        Сегодня, 17:43
        Любая негативная реакция общества будет быстро и кардинально купирована. Такой ошибки как на Манежной площади больше не будет, да и там никакого эффекта от многомиллионного митинга не было. Протесты, перекрытия федеральной трассы - даже при удачном раскладе ничего не дадут. Росгвардия быстро урегулирует вопрос. Но вероятнее всего, активисты и организаторы акции будут тихо исчезать еще на стадии подготовки. Про выборы - не надейтесь. Еще товарищ Сталин говорил: неважно как проголосуют, главное - как посчитают. Поэтому, можно хоть вообще никому на выборы не приходить, нужные проценты уже распределены. Да и народ у нас аполитичный, легко поддается на манипуляции. Посмотрите фильм День выборов.
  28. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +4
    Сегодня, 15:54
    Много слов и никакой конкретики. Сколько и чего было уничтожено? На сколько сократили военное производство противника? Хотя бы оценочно, если нет возможности дать точные данные.
  29. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 16:31
    Полумеры полувласти.
    Давно пора объявить войну бандеровской Украине и воевать, а не платить
    за транзит.
  30. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 16:44
    Вдумайтесь в это...
    По информации российских военных корреспондентов, каждая боеголовка имела символическое значение — это имена погибших в результате украинских обстрелов.
    А можно просто без пафоса, посреди белого дня, в несколько волн направить всё то, что мы запустили именно таким образом чтобы жертв было больше.
    Например рабочий с завода выпускающего военную продукцию - это военная цель.
    Удар по нашей территории был днём, так и бейте днём.
    Без всяких там указаний, поручений и всякого телевизионного пафоса. Этот медийный популизм бесит.
    Днём, молча, по всем интересующих нас объектам, не считаясь с побочным уроном гражданских объектов.
    И пусть там гадают возмездие это или что-то другое.
    А то сидеть столько лет с умным лицом и раздавать поручения ... уже никого не впечатсяет.
    1. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      +2
      Сегодня, 17:03
      Вот поэтому многие люди уже называют СВО не Специальной, а Странной Военной Операцией. Вопросы идут чуть не с 25 февраля 2022 года. Ответы никто не даёт. Потому что власть не боится вопросов от общества....
  31. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +1
    Сегодня, 16:59
    Цитата: Борис Сергеев
    В свою очередь, российские официальные лица подчеркнули: удары были направлены на то, чтобы заставить Киев прекратить обстрелы мирных жителей и вернуться к переговорам


    Другими словами, российские официальные лица готовы хоть завтра усесться за переговоры с теми, кто организовал убийство в Старобельске.

    Да они на все готовы, только бы их допустили опять в "цветущий сад" имени Борреля.
  32. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 17:02
    Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
    ...да это шевствие фашистскиое будет только опять 1 января следующего года!!!

    И вы мните, что уже победа будет достигнута? Оптимизм у вас, однако.
    Вангую, если мадам Захаровой задать вопрос в таком ключе, то она будет верещать как потерпевшая про наш гуманизьм, про наш мынетакизм.
  33. Мурзик Звание
    Мурзик
    -1
    Сегодня, 17:23
    Отомстили этим кранам, рынкам и одному убогому заводу, все как всегда за 5 лет
  34. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 17:33
    Выглядит мощно, но почему свет в окнах горит?
    1. СергейСмирнов3663 Звание
      СергейСмирнов3663
      0
      Сегодня, 18:10
      Потому что там нас никто не боится.
      Делают что хотят и не боятся.
  35. выползень:Ъ Звание
    выползень:Ъ
    +1
    Сегодня, 17:45
    На 3.21 Российский флаг в небе над Киевом:)
  36. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    0
    Сегодня, 18:40
    Хорошо, но как-то слабовато. Сравните как американцы бомбили Тегеран или Мосул.
  37. orlandoche Звание
    orlandoche
    -1
    Сегодня, 19:26
    Атака стала ответом на теракт ВСУ

    Бить нужно не в ответ а на упреждение ...
    Где там ,, если драка неизбежна , нужно бить первым,, ?
  38. Умптек Звание
    Умптек
    -1
    Сегодня, 19:39
    За подло забранные ночью жизни детей, девчушек, не строения по кирпичам разбирают с предварительным предупреждением, а мочат в сортире бандеровских главарей, скопом, за раз, публично, как ликвидировали фашистских гауляйтеров и генерал-губернаторов во время Великой Отечественной. И не надо боятся превращения их после ликвидации в героев посмертно. О них забудут через пару недель. Невозможно выиграть военную операцию оставаясь чистоплюями. Это нонсенс. Дистанционно русские земли вернуть нельзя, только реальным присутствием своих солдат на освобождённой земле. Чем быстрее это сделать, жестко, решительно, безапелляционно, может и безжалостно, нарушая установившиеся традиции - грызть малыми группами, а неожиданно внезапно собранным мощнейшим кулаком, возможно внезапно из тыла, как из-за спины, то тем меньше будет общий итог твоих суммарных утрат действуя малыми силами, нудно и долго.
  39. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 19:53
    Это удар не возмездия а безвозмездный удар, таковым он по сути и является.