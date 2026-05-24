В Киеве нашли виновных в плохой работе украинской ПВО
Пока Генштаб ВСУ докладывает об «отраженной» ночной массированной атаке России, украинская пресса критикует военных, заявляя, что «отбились очень плохо», большая часть ракет поразила назначенные цели. Причем уже найдены виновные в плохой работе украинской ПВО.
Украинская ПВО сработала «хорошо» только на бумаге. Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, в течение ночи было перехвачено практически всё, что летело на Киев и Киевскую область. Однако украинская пресса считает, что это не так, большинство ракет прорвалось через ПВО и поразило цели. Причем во всех бедах украинской ПВО, как оказалось, виноваты западные союзники, не желающие поставлять Украине ракеты-перехватчики.
Глянул сводку по последствиям ночного обстрела. Вывод: отбились сегодня очень плохо. Пока партнёры не перестанут тянуть с ключевыми для нас ракетами (которые они обещали) для защиты — лучше не будет.
Между тем европейские страны всё менее охотно выделяют средства на закупку оружия для Киева. Широко разрекламированная программа PURL, в рамках которой Зеленский планировал получать ежемесячно по миллиарду долларов, фактически не работает. К тому же у американцев сейчас нет «лишних» зенитных ракет, они были потрачены во время конфликта с Ираном. Как заявил недавно начальник управления коммуникациями Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, приходится практически побираться, выпрашивая у союзников по одной-две ракеты.
