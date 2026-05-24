СМИ: в Пакистане поезд с военными протаранил автомобиль, начинённый взрывчаткой

3 234 4
СМИ: в Пакистане поезд с военными протаранил автомобиль, начинённый взрывчаткой


Вблизи города Кветта в пакистанской провинции Белуджистан погибли не менее 16 человек и еще несколько, включая женщин и детей, получили ранения. Это произошло в результате взрыва поезда.

Об этом сообщает агентство Associated Press of Pakistan (APP).

СМИ отмечает:

16 человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва на железнодорожных путях в районе города Кветта.

Вскоре поступило сообщение, что число жертв увеличилось до 23.

В поезде находились люди, которые ехали домой отметить мусульманский праздник Курбан-Байрам. Раненых и тела погибших доставили в Гражданскую больницу.

Помимо этого, припаркованные вблизи железнодорожных путей автомобили были повреждены.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, оцепили территорию и начали расследование инцидента.

Согласно утверждению источника информагентства РИА Новости, целью теракта были военнослужащие пакистанской армии. Как сообщил собеседник СМИ, в Пакистане поезд с военными протаранил автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Он рассказал следующее:

Поезд следовал из района Кветты, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем.

В момент совершения диверсии состав остановился, чтобы присоединить дополнительные вагоны для членов семей военнослужащих, которые возвращались домой для празднования. Сами военные выезжали с места несения службы к своим родным, чтобы вместе отметить Курбан-Байрам.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:27
    Белуджи - это проблема для всех - и Иран, и Пакистан, и Афганистан. Хорошо только тому, кто бензин в огонь подливает.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 17:00
      Белуджи - это проблема для всех - и Иран, и Пакистан
      Самое занятное это то, что Пакистан подкармливает иранских белуджей, а Иран пакистанских wink
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 17:45
        Сильно сомневаюсь, что паки будут подкармливать иранских белуджей и наоборот. Для них это общая и очень давняя проблема. Сегодня белудж в Иране, завтра он может быть в Пакистане или Афганистане. Подкармливают белуджей ребята из Вашингтона и Тель - Авива.
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 16:30
    Вот есть же хорошие новости... Для индусов yes