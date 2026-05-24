СМИ: в Пакистане поезд с военными протаранил автомобиль, начинённый взрывчаткой
3 2344
Вблизи города Кветта в пакистанской провинции Белуджистан погибли не менее 16 человек и еще несколько, включая женщин и детей, получили ранения. Это произошло в результате взрыва поезда.
Об этом сообщает агентство Associated Press of Pakistan (APP).
СМИ отмечает:
16 человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва на железнодорожных путях в районе города Кветта.
Вскоре поступило сообщение, что число жертв увеличилось до 23.
В поезде находились люди, которые ехали домой отметить мусульманский праздник Курбан-Байрам. Раненых и тела погибших доставили в Гражданскую больницу.
Помимо этого, припаркованные вблизи железнодорожных путей автомобили были повреждены.
Правоохранители, прибыв на место происшествия, оцепили территорию и начали расследование инцидента.
Согласно утверждению источника информагентства РИА Новости, целью теракта были военнослужащие пакистанской армии. Как сообщил собеседник СМИ, в Пакистане поезд с военными протаранил автомобиль, начиненный взрывчаткой.
Он рассказал следующее:
Поезд следовал из района Кветты, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем.
В момент совершения диверсии состав остановился, чтобы присоединить дополнительные вагоны для членов семей военнослужащих, которые возвращались домой для празднования. Сами военные выезжали с места несения службы к своим родным, чтобы вместе отметить Курбан-Байрам.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация