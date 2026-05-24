Россия разработала свои предложения к американскому плану по Украине
Россия подготовила собственные предложения к прошлогоднему американскому плану урегулирования войны на Украине. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Россия завершила работу над предложениями к американскому плану мирного урегулирования из 27 пунктов, предложенного Трампом в прошлом году. Новые инициативы будут представлены во время следующей встречи с американскими переговорщиками, которые должны прибыть в Москву в ближайшее время. Однако никаких подробностей о предложениях Полищук не привел, сообщает РИА Новости.
После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече.
Стоит отметить, что Россия не вела переговоры с американцами по предложенному плану, хотя сам план получила. США в прошлом году пытались согласовать его с Украиной, в Киеве настаивали на сокращении пунктов плана до 20 и изъятии из него части предложений, не устраивающих Украину. Но данных о том, что США приняли предложение Киева, до сих пор нет.
Сам переговорный процесс сейчас поставлен на паузу, Москва считает, что встречаться ради встреч смысла нет. В России ждут решения Зеленского по выводу украинских войск из Донбасса, но этого не будет. Поэтому СВО продолжается.
