Россия разработала свои предложения к американскому плану по Украине

Россия подготовила собственные предложения к прошлогоднему американскому плану урегулирования войны на Украине. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Россия завершила работу над предложениями к американскому плану мирного урегулирования из 27 пунктов, предложенного Трампом в прошлом году. Новые инициативы будут представлены во время следующей встречи с американскими переговорщиками, которые должны прибыть в Москву в ближайшее время. Однако никаких подробностей о предложениях Полищук не привел, сообщает РИА Новости.



После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече.

Стоит отметить, что Россия не вела переговоры с американцами по предложенному плану, хотя сам план получила. США в прошлом году пытались согласовать его с Украиной, в Киеве настаивали на сокращении пунктов плана до 20 и изъятии из него части предложений, не устраивающих Украину. Но данных о том, что США приняли предложение Киева, до сих пор нет.

Сам переговорный процесс сейчас поставлен на паузу, Москва считает, что встречаться ради встреч смысла нет. В России ждут решения Зеленского по выводу украинских войск из Донбасса, но этого не будет. Поэтому СВО продолжается.
29 комментариев
  Ропот 55
    Ропот 55
    +13
    Сегодня, 15:54
    Разговор ради разговоров продолжается,к чему все эти встречи понимают только в руководстве. Не одна из сторон не хочет идти на уступки,посредники как посредники фикальная масса, заинтересованая в победе одной из сторон ,ну и на кой??????
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      +9
      Сегодня, 16:26
      СВО, вот постоянно задумываюсь над расшифровкой этой аббревиатуры.
      Зачем было начинать это «недоразумение»? Чтобы «подготовиться» к переговорам? Что мешало это делать до этого? Решили войну начать - нужно иметь решимость в ней победить, а не готовить «предложения»! am
      Кто-то реально не понимает элементарного - в войне можно победить или быть побеждённым, ну нет альтернативы этой аксиоме request за всю историю человечества не придумали. Потому и пишут историю - Победители!
      А у нас в наличии какой-то вальс получается, шаг вперёд - шаг назад - поворот am
      Рано или поздно придётся отвечать, зачем было столько жертв с обеих сторон. Спросят жёстко и на этом свете и на том.
      ПавелКоссе
        ПавелКоссе
        +2
        Сегодня, 17:47
        Кто-то реально не понимает элементарного - в войне можно победить или быть побеждённым,
        /////
        Абсолютно согласен с Вами.
        И вот что расстраивает : вместо того, чтобы нанести мощный упреждающий удар в канун дня победы, например, исключив при этом все возможные провокации во время нашего парада, мы с маниакальным упорством объявили очередное перемирие. А после кровавого обстрела колледжа с многочисленными жертвами у кремля уже готов план с новыми условиями на мирных переговорах. Это как если бы после сожжёной Хатыни со всем населением советское правительство выступило с новым планом мирного соглашения с гитлеровским режимом. Военные преступления киевского режима заслуживают справедливого возмездия. По сему, никаких переговоров с режимом зеленского не может быть по определению. А нас до сих пор "колбасит". Оплакали детей - жертв обстрела в Старобельске. Решились, наконец-то, на серьёзный удар по вражеской столице - и тут же опять к переговорам...( . Конец этому будет?( И , хотелось бы понять, какой..((
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:06
      Ропот 55
      Сегодня, 15:54

      hi Провезти бы всех переговорщиков и дипломатов разного уровня по приграничным Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской, Херсонской и другим российским областям, чтобы они вживую поговорили с россиянами, находящимися под ежедневными ударами бандеронацистов, чтобы объективно оценивать о чём можно договариваться с нашими врагами- наглосаксами.
  g_ae
    g_ae
    +11
    Сегодня, 16:02
    Мне понравилось, как Степан Демура сравнил кремлёвских геошахматистов с шахматным клубом Васюков, к ним приезжают Витёк и зятек, как Ося и Киса. А все заканчивается фразой "Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны! " затем следует памятный бросок фигур в физиономию шахматиста (причем неизвестно уже какой по счету бросок, и сколько ещё этих бросков будет).
    alexoff
      alexoff
      +3
      Сегодня, 16:58
      Альфы - те, кто ведёт. Наши никого никуда не ведут, а просто на шару хапают деньги и живут в своё удовольствие. Формирование иерархии может быть в естественной среде, а наши просто влезли в структуру, которую большевики построили. С таким же успехом можно глистов считать альфами
      ser-pov
        ser-pov
        0
        Сегодня, 18:01
        Я смотрю все комментарии про нашу элитку модераторы с ВО поудаляли.... Интересненько..
  ZnachWest
    ZnachWest
    +4
    Сегодня, 16:04
    Было бы справедливо, если бы за каждый терракт Россия требовала бы приличный кусок территории и включала бы его в конституционный.
    Солдатов В.
      Солдатов В.
      +6
      Сегодня, 16:23
      Так было в истории России, где после угрозы и войны противника Россия расширяла свои территории и дошла и до Белого моря и до Чёрного и до Балтийского моря и до Каспия и до Тихого океана. Ничего личного только безопасность государства.
  Был Мамонт
    Был Мамонт
    +5
    Сегодня, 16:05
    "Россия подготовила собственные предложения к прошлогоднему американскому плану урегулирования войны на Украине."
    Как там со своим планом , озвученным в феврале 2022 года? Может его брать за основу, а не американский, одной из сторон войны.
  Десница ока
    Десница ока
    +6
    Сегодня, 16:06
    Какой бред... - Россия ведет переговоры с сша, о мирном плане по укре, но укры, Зеля, как неоднократно повторяли и наши самые верхи, Трампа и ко не слушают, не собираются соглашаться на невыгодные им условия и тп. Так какого же хрена мы ведем переговоры с американцами, абсурдно выставляя их притом не стороной конфликта, а нейтральными, если укры, яко бы, Трампа не слушают и он не может их ни к чему принудить? Для чего тогда и зачем наши так рьяно цепляются за эти переговоры и какие то планы по украине с Донней? Тупость, алогичная, какая то no
    Десница ока
      Десница ока
      +2
      Сегодня, 16:11
      Сокращенно... - нафиг нам вообще вести переговоры с Доней об укре , если он не имеет влияния и методов принуждения на зелю? Тогда с украими пусть на прямую наши и договариваются ( если называют его самостоятельным) , это ж логично, ну или с теми, кто реально тогда, может заставить его принять то или иное решение. Нафиг раскланиваются и уповают на Трампа ( лидера самой враждебной нам страны) тогда, пытаются ему угодить и тп.? Тьфуй.
  Василий_Островский
    Василий_Островский
    +10
    Сегодня, 16:11
    С точки зрения комментатора... а что здесь комментировать? Обществу даже о сути предыдущих "предложений" известно только то, что они есть...
    По этой же новости конкретику не объявят в ближайшее время, к бабке не ходи....

    Разумеется, всё делается под столом/под ковром, но тогда зачем об этом верещать на публику?
    Не очень комплиментарные мысли вся эта возня в эфире вызывает...
    И ещё на фоне Старобельска и "удара возмездия"...

    А слабо предъявить миру, и своему народу в первую очередь, огромную яму на месте бывшего центрального КП генштаба ВСУ или его управления разведки? Ну очень глубокую яму....
    Или "уважаемые партнеры" не поймут?
    Уверен, поймут, и ещё как быстро - вы удивитесь!
  Ирек
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:34
    До последнего хахла, по другому ничего не закончится.
    Schneeberg
      Schneeberg
      +4
      Сегодня, 16:58
      До последнего хахла
      Да уж скорее бы wink
  newtc7
    newtc7
    +3
    Сегодня, 16:34
    Они все вертели эти «наши» планы много и со вкусом. С теми кто терпит поражение никто всерьез ни о чем говорит не будет, а тем более с теми кто вообще только и делает что терпит.
    Десница ока
      Десница ока
      +2
      Сегодня, 16:45
      Абсолютно, согласна!.......
    Gorohes
      Gorohes
      0
      Сегодня, 17:56
      По этому и будут воевать до последнего соотечественника, украинцы оказались фантастическими терпилами
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:37
    А надо? recourse ..... Б............. .
    ser-pov
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 17:11
      А надо? recourse ..... Б............. .

      Это точно... Пятый год от "Давайте жить дружно" до "Мы всегда открыты для переговоров "....
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:53
    Это не что иное как как обращение к Трампе – про нас не забыли ?
  Александр_K
    Александр_K
    +2
    Сегодня, 17:20
    Духом Анкориджа потянуло, + протухшие Минские. Грустно слышать это от того, кого много раз обманывали эти товарищи. Давно гарантии что ли не получали?! Или нарушенных договоров еще не наелись? Лавров вроде же умный, но какая то неукротимая тяга к Минску-3.
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 19:18
      Тот же:

      Лавров:

      "Мы думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт.

      После того, как в Анкоридже наш Президент принял предложение американского президента.

      Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми".


      Т.е., признавая, что встреча в Анкоридже и "американские предложения" закончились ничем, руководство РФ выдвигает американцам встречные предложения. Театр абсурда продолжается, но кто-то- и, вряд ли, это будут вечно-готовые к переговорам- заплатит за это кровью.
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 17:33
    не может быть не каких американских планов по окраине , а могут быть только российские планы особенно после удара всу по общежитию старобельского техникума
  seacap
    seacap
    0
    Сегодня, 17:42
    Беспомощность и внешняя зависимость, провалы и деградация во всех без исключения вопросах жизнедеятельности страны- итоги 30 лет деятельности дряхлеющей вертикали торгашей из 90-х. Преуспевших только в создании наследуемого глубоко сословного общества с идеологией империалистического самодержавия, в создании колониальной администрации по разграблению и уничтожению славянской цивилизации прохиндеями разного калибра всего мира, обеспечивая интересы наших вековых экзистенциальных врагов.
  ПавелКоссе
    ПавелКоссе
    +2
    Сегодня, 18:04
    Объявив о новых наших условиях (предложениях) по американскому плану почему бы их не озвучить публично?
    Не говоря уже о том, что план касательно СВО у нас должен быть свой, раз уж мы это СВО начали. И требования должны выдвигать мы , а не обслуживать американские хотелки..
  СергейСмирнов3663
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 18:18
    Ситуация выглядит следующим образом:
    Украина за стол переговоров не садилась;
    Америка сказала идите лесом и вышла из переговорного процесса;
    И тут такие мы - вот вам предложения переговорному процессу.
    И тут же вопрос - они для кого?
    Похоже те люди, которые эти предложения подготовили, из кожи вон лезут, чтобы оправдать своё никчемное нахождение на никчёмной должности. Снг? Что это сегодня?
    Либо наши реальные элиты согласны на всё, ради завершения этой войны. Но тогда будет ситуация оналагичная той, которая была после 1905 года. Т. Е. Полная утрата доверия власти.
    Десница ока
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 18:23
      Эта война закончится.., притом на наших условиях, но только после того, как случится аналог "Карибского кризиса"...
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 19:21
      Наши "элиты" готовы к "компромиссу", о победе даже речь не идёт.

      МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Москва понимает, что окончательное урегулирование кризиса вокруг Украины будет плодом компромисса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для интернет-издания "Детская редакция". Текст размещен на сайте дипведомства.

      "Президент Владимир Владимирович Путин не так давно, комментируя наши переговоры с американцами по украинскому кризису, сказал, что у нас есть принципиальная позиция и мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств", - подчеркнул министр иностранных дел.]