Каллас угрожает России усилением давления из-за применения ракет «Орешник»
После длительного молчания европейские политики наконец-то проснулись и чуть ли не хором бросились обвинять Россию в применении баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Украине. Глава евродипломатии Кая Каллас вообще пригрозила Москве «усилением давления».
Брюссель собирает на следующем совещании глав МИД стран Евросоюза, будут обсуждать удары России по Украине и решать, как им усилить международное давление на Москву. Об этом сегодня заявила Кая Каллас, комментируя ночную массированную атаку. Что примечательно, все заявления европейских политиков начали появляться только после обеда, видимо, не знали, как реагировать, и вели консультации, созваниваясь между собой.
Сообщается, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник» — системы, предназначенные для несения ядерных боеголовок. Это политическая тактика запугивания и безрассудная ядерная игра на грани. На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию.
Вслед за Каллас высказался Макрон, он тоже осудил применение «Орешника» по Украине, да и вообще ракетные удары. Потом Макрон созвонился с Лукашенко и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, ну и заодно отношения Франции и Белоруссии.
Не обошлось без главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала российскую атаку «неуважением к переговорам». Осталось только понять, каким именно переговорам? Москва сейчас не ведет никаких переговоров с Киевом, а Брюссель вообще никакого отношения к ним не имеет.
