России удалось перегрузить ПВО Украины, синхронизировав удар ракетами

4 722 17
России удалось перегрузить ПВО Украины, синхронизировав удар ракетами

России в ходе ночного удара удалось перегрузить украинскую ПВО, синхронизировав запуск ракет с разных направлений. Это и стало причиной многочисленных попаданий по объектам в Киеве, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия атаковала Киев с различных направлений, рассчитав атаку так, что ракеты появились над городом практически одновременно. Это позволило поставить украинскую ПВО в очень сложное положение, фактически выведя из игры. По словам Игната, особую опасность несли российские ракеты «Циркон», которыми ВС РФ били не только со стороны Крыма, но и с северного направления, в частности из Курской области, что значительно сократило время подлета.



Россия во время сегодняшнего удара синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство Украины и перегрузки систем ПВО.

Между тем некоторые украинские ресурсы сообщают о том, что Зеленский отдал приказ скрывать реальные последствия ночной атаки, поскольку прилетело очень хорошо как по Киеву, так и по Белой Церкви. Заявления Воздушных сил о якобы перехвате большинства беспилотников и ракет не соответствуют истине. По предварительным подсчетам, украинской ПВО удалось перехватить не более 50% дронов-камикадзе и порядка 30% ракет. Все остальное попало куда следует.

Подтверждает многочисленные прилеты и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов. По его словам, российских ракет было слишком много для украинской ПВО.

К сожалению, ракет было слишком много для наших ресурсов ПВО.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:52
    А я вот что подумала...) Все же, эта ущербная тактика ( какая то неправильная,, когда мы бьем максимально возможно по укре, тогда, когда они ожидают этого удара.., в ответ. Готовятся....
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      +2
      Сегодня, 19:00
      «когда они ожидают этого удара» - ошибаетесь, они этого удара ожидают постоянно. Война, однако.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 19:10
        Такого, как сегодняшний "удар возмездия", они в обычном рутинном форваторе, ныняшней войны, не ожидают... Этот же, ожидали.
  2. Chersky Звание
    Chersky
    +6
    Сегодня, 18:52
    Одно непонятно, неужели надо ждать Старобельска, чтобы лупить так регулярно?
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 19:10
      Цитата: Chersky
      Одно непонятно, неужели надо ждать Старобельска, чтобы лупить так регулярно?
      а вы играя в карты всегда козыря в первую очередь расчехляете?
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        0
        Сегодня, 19:51
        Цитата: topol717
        а вы играя в карты всегда козыря в первую очередь расчехляете?

        Нет, на пятый год игры только. Да и то самые младшие.
    2. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 19:11
      Думаю, у нас не так много возможностей, мягко говоря, наносить подобные удары, регулярно... Таки - не волшебники.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:53
    Скажем так... главные исполнители замыслов забугорных хозяев попрятались по норам, поглубже...
    Увы, они уцелели, а мелкую швшеру, прямых исполнителей им не жалко ВОВСЕ... про люмпена, кастрюлеголовых и скакуасов и разговора нет, для них это РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ! soldier
  4. Нуманумайе Звание
    Нуманумайе
    +3
    Сегодня, 18:57
    Не плохо влупили, теперь мосты все уничтожить да тоннели бы разом, а потом чтобы чтобы народ обрадовался влупить по складам Нато в Польше, чтоб обделались и показали что 5 статья опиум для народа. Надеюсь, что так и будет, пока просто ракеты копят. Если же не так готовьтесь к смене власти в России.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Нуманумайе
      чтоб обделались и показали что 5 статья опиум для народа.
      На Это они пойти не смогут, Иран уже показал арабам чего стоит зонтик США, вы думаете матрасы еще и Европу сольют?
  5. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +1
    Сегодня, 18:59
    Очень интересно, а какими средствами были перехвачены противником ракеты: «Орешник», «Циркон» и «Кинжал»?
    Надеюсь не «банками с огурцами»? wassat
  6. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 19:00
    рассчитав атаку так, что ракеты появились над городом практически одновременно.

    Офицеры оперативных отделов частей хорошо и слаженно поработали, молодцы.
    украинской ПВО удалось перехватить не более 50% дронов-камикадзе и порядка 30% ракет.

    Если так, то это очень много. Представляю, сколько ракет-перехватчиков улетело в небо.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +2
      Сегодня, 19:06
      Если так, то это очень много. Представляю, сколько ракет-перехватчиков улетело в небо.

      Кому вы верите? Все что они пишут, примерно надо делить на 10.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 19:14
      Цитата: frruc
      Офицеры оперативных отделов частей хорошо и слаженно поработали, молодцы.

      Те офицеры исполняли приказы. Атака планировалась в Москве. На местах просто надо было вовремя произвести залп. А еще доставить все к месту пуска, заложить верные маршруты и цели.
  7. Шмель_3 Звание
    Шмель_3
    0
    Сегодня, 19:03
    России удалось перегрузить ПВО Украины, синхронизировав удар ракетами
    Понятно, это оказалось, сложнее, чем доказать теорему Ферма!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:29
    Цитата: Sergey39
    Очень интересно, а какими средствами были перехвачены противником ракеты: «Орешник», «Циркон» и «Кинжал»?
    Надеюсь не «банками с огурцами»? wassat

    "Всеношним " моленьем в Украинской раскольнической церкви поражались наши средства ударов . hi
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:38
    По словам Игната, особую опасность несли российские ракеты «Циркон», которыми ВС РФ били не только со стороны Крыма, но и с северного направления, в частности из Курской области, что значительно сократило время подлета.


    Врёт Юра. Цирконы прилетели из Брянской области, из Курской - Искандеры. Впрочем, какая разница, от перемены месть слагаемых сумма не меняется. smile