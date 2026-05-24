России удалось перегрузить ПВО Украины, синхронизировав удар ракетами
4 72217
России в ходе ночного удара удалось перегрузить украинскую ПВО, синхронизировав запуск ракет с разных направлений. Это и стало причиной многочисленных попаданий по объектам в Киеве, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Россия атаковала Киев с различных направлений, рассчитав атаку так, что ракеты появились над городом практически одновременно. Это позволило поставить украинскую ПВО в очень сложное положение, фактически выведя из игры. По словам Игната, особую опасность несли российские ракеты «Циркон», которыми ВС РФ били не только со стороны Крыма, но и с северного направления, в частности из Курской области, что значительно сократило время подлета.
Россия во время сегодняшнего удара синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство Украины и перегрузки систем ПВО.
Между тем некоторые украинские ресурсы сообщают о том, что Зеленский отдал приказ скрывать реальные последствия ночной атаки, поскольку прилетело очень хорошо как по Киеву, так и по Белой Церкви. Заявления Воздушных сил о якобы перехвате большинства беспилотников и ракет не соответствуют истине. По предварительным подсчетам, украинской ПВО удалось перехватить не более 50% дронов-камикадзе и порядка 30% ракет. Все остальное попало куда следует.
Подтверждает многочисленные прилеты и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов. По его словам, российских ракет было слишком много для украинской ПВО.
К сожалению, ракет было слишком много для наших ресурсов ПВО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация