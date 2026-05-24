Пять стран НАТО заблокировали идею Рютте о ежегодном выделении средств Киеву

Предложение генсека НАТО Марка Рютте обязать страны альянса выделять ежегодно Украине по 0,25% ВВП не прошло, несколько стран из числа спонсоров бандеровского режима заблокировали его. Об этом сообщает The Telegraph.

Рютте перед саммитом НАТО в Анкаре попытался продвинуть свою инициативу по выделению Украине средств от каждой страны блока. Согласно его инициативе, все страны НАТО должны ежегодно наполнять кошелек Зеленского, отдавая по 0,25% от ВВП. Однако предложение не получило единогласной поддержки, а пять стран попросту заблокировали эту инициативу. Причем среди отказавшихся выделять средства и основные союзники Киева — Британия и Франция. Их поддержали Италия, Испания и Канада.



Великобритания и Франция отклонили предложение союзников по НАТО тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

За бесперебойную военную поддержку Киева выступили семь стран НАТО, уже тратящих на помощь Украине гораздо больше 0,25% ВВП. Среди них Польша, Нидерланды, прибалтийские лимитрофы и страны Северной Европы. Однако Рютте признал бесперспективность своего предложения и пообещал придумать еще что-нибудь для помощи Киеву.

Зеленского тем временем пригласили на июньский саммит НАТО в Анкаре, так что у «нелегитимного» еще будет возможность выпросить финансирование.
  tralflot1832
    Сегодня, 19:19
    Странное это НАТО, напоминает " бардак " через который проходила Россиия во время буржуазной революции - когда заправляли на фронте " солдатские комитеты " .Где единоначалие ? Как где в заднице !!!
    Монтесума
      Сегодня, 20:11
      Мне вот что интересно - за бесперебойную военную поддержку Киева выступили семь стран НАТО, и среди них трибалты. Вот откуда у них средства, если они на дотации ЕС?
  orlandoche
    Сегодня, 19:21
    Всё неймётся ему , массовик затейник .
  Fachmann
    Сегодня, 19:29
    Держи карман шииииире!......... wassat
  кот Краш
    Сегодня, 20:09
    Вот ведь чудило (на букву М). Никак не врубится, что он - просто кукла на трибуне. Ни уважения, ни влияния в ихней НАТЕ у него нисколечко. Я вот даже не верю, что он сам придумывает свои инициативы. Кто-то рангом повыше, но сидящий за ширмой, даёт указание - давай, ляпни вот то-то и то-то. Главное - чтобы треск не утихал, и вонь не выветрилась.
  Ivanhoe
    Сегодня, 20:10
    А този "хубавец" дали е извадил дори 1€ от собствения си джоб в помощ на 404?