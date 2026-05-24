Чиновник Белого дома: Иран принципиально готов утилизировать обогащённый уран

Иран в принципе одобрил утилизацию своего высокообогащённого урана в рамках продолжающихся переговоров с США, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Конечная сделка ещё не подписана, но администрация Дональда Трампа считает, что нынешнее руководство Ирана поддержало рамочные условия будущего соглашения.



Чиновники по-прежнему ведут переговоры о том, как именно будет утилизирован уран. При этом Вашингтон официально отверг предложение Тегерана передать обогащённый уран России. Россия, напомним, ранее указывала на принципиальную готовность принять иранское ядерное топливо. Американская сторона настаивает на альтернативных механизмах утилизации, которые, по мнению Белого дома, исключают риски распространения ядерных материалов.

Детали возможной схемы пока не раскрываются. Эксперты отмечают, что отказ от передачи урана Москве может осложнить достижение компромисса, так как российская сторона ранее выступала в качестве посредника. Тем не менее в Белом доме выражают осторожный оптимизм и рассчитывают завершить согласование всех технических деталей в ближайшие недели.

При этом всё идёт к тому, что либо соглашение по Ирану будет достигнуто в ближайшее время, либо на Ближнем Востоке возобновятся боевые действия с непрогнозируемыми последствиями не только для их непосредственных участников, но и для мировой экономики.

В то же время Иран прекрасно понимает, что если для его противников полностью исчезнет ядерная угроза, то новая война - лишь вопрос времени.
    Михаил-Иванов
    Сегодня, 19:16
    Ага, как же, отдали персы свой атом Рыжему клоуну...
    bambr731
    Сегодня, 19:52
    Рыжий Донни любитель впереди паровоза бежать и объявлять о том, чего не было. Вы сначала подпишите, а потом на весь мир заявления делайте.
    Самый вежливый
    Сегодня, 20:10
    Вряд ли придут к мирному соглашению , во всяком случае быстрому.
    То что устраивает Иран , не нравится США.
    То что устраивает США категорически не нравится Израилю.
    Недавно состоялся телефонный разговор между Доней и Беней и как сообщают американские СМИ он был очень даже жёсткий и скандальный.
    Такой редкий шанс , когда столько авианосцев и прочего вооружения согнали в этот регион Израиль хочет использовать по полной .Типа старший брат сейчас всех накажет.
    Вот только Трамп упёрся , ему это уже не надо , рейтинги то падают.