Чиновник Белого дома: Иран принципиально готов утилизировать обогащённый уран

Иран в принципе одобрил утилизацию своего высокообогащённого урана в рамках продолжающихся переговоров с США, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.Конечная сделка ещё не подписана, но администрация Дональда Трампа считает, что нынешнее руководство Ирана поддержало рамочные условия будущего соглашения.Чиновники по-прежнему ведут переговоры о том, как именно будет утилизирован уран. При этом Вашингтон официально отверг предложение Тегерана передать обогащённый уран России. Россия, напомним, ранее указывала на принципиальную готовность принять иранское ядерное топливо. Американская сторона настаивает на альтернативных механизмах утилизации, которые, по мнению Белого дома, исключают риски распространения ядерных материалов.Детали возможной схемы пока не раскрываются. Эксперты отмечают, что отказ от передачи урана Москве может осложнить достижение компромисса, так как российская сторона ранее выступала в качестве посредника. Тем не менее в Белом доме выражают осторожный оптимизм и рассчитывают завершить согласование всех технических деталей в ближайшие недели.При этом всё идёт к тому, что либо соглашение по Ирану будет достигнуто в ближайшее время, либо на Ближнем Востоке возобновятся боевые действия с непрогнозируемыми последствиями не только для их непосредственных участников, но и для мировой экономики.В то же время Иран прекрасно понимает, что если для его противников полностью исчезнет ядерная угроза, то новая война - лишь вопрос времени.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru