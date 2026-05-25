Иран восстановил все разрушенные ударами входы в подземный ракетный комплекс
Западные медиа представляют спутниковые снимки, на которых показаны входы в подземные ракетные базы и специальные лаборатории на территории Исламской Республики Иран.
По данным со спутниковых снимков от 24 мая, Иран полностью расчистил все пять входов на своей подземной ракетной базе в Ларестане (провинция Фарс) на юге страны. Тегеран оперативно задействовал тяжёлую инженерную технику для удаления завалов и повторного открытия туннелей, восстановив полный доступ к объекту.
Анализ изображений показывает, что входы в туннели не получили таких повреждений, которые могли бы оставить содержимое шахт неизвлекаемым. Работы велись интенсивно, что позволило в короткие сроки вернуть базу в оперативное состояние. Аналогичная картина восстановления наблюдается и на других иранских ракетных объектах, включая базу в Абьяке, где уже расчищено четыре из пяти входов, а пятый — частично.
Важным моментом является то, что сами подземные лаборатории, хранилища и оборудование внутри комплексов во время ударов США и Израиля практически не пострадали. Глубокое залегание и мощная защита «ракетных городов» и ядерных лабораторий позволили сохранить ключевую инфраструктуру и арсенал. Удары пришлись преимущественно по входам и внешним элементам, что ограничило ущерб.
Эксперты отмечают, что Иран использует период относительного затишья для быстрого восстановления своих стратегических возможностей. Подземные комплексы, известные как «ракетные города», изначально проектировались с учётом высокой защищенности и возможности оперативного ремонта. Расчистка завалов с помощью бульдозеров и другой техники демонстрирует высокий уровень готовности инженерных подразделений Ирана.
Восстановление доступа к базам в Ларестане и Абьяке подчеркивает устойчивость иранской ракетной программы. Несмотря на интенсивные авиаудары, Тегеран сохранил значительную часть потенциала, что может повлиять на дальнейший баланс сил в регионе.
