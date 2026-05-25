Рубио обещает Ирану некие «выгоды» за согласие на условия США

Ирану необходимо соглашаться на предложения США по мирному плану, тогда Тегеран получит некие «выгоды». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, однако не стал объяснять, какие «выгоды» получит Иран.

На сегодняшний день основные разногласия США и Ирана приходятся на иранскую ядерную программу и Ормузский пролив. По словам Рубио, Тегерану всего лишь нужно принять три ключевых предложения США, и «всё будет хорошо». Во-первых, Иран должен открыть пролив, во-вторых, отказаться от обогащения урана и, в-третьих, отказаться от создания ядерного оружия.



Открыть проливы, провести серьезные переговоры и достичь результата, при котором у них никогда не будет ядерного оружия, при котором вопросы обогащения и вопросы высокообогащенного урана будут урегулированы. И в обмен они получат выгоды за то, что сделают это.

Между тем информация по переговорам Ирана и Вашингтона приходит противоречивая. Если американские издания утверждают, что меморандум уже согласован на 95% и осталось всего несколько пунктов, на которые уйдет максимум неделя, то иранские медиа заявляют, что меморандум на грани срыва из-за позиции США, идущих на поводу у Израиля. Нетаньяху утверждает, что Израиль не намерен останавливать боевые действия в Ливане, а это является одним из ключевых условий Ирана.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Сегодня, 07:54
    Победить не получилось, теперь обдурить хотят!
  2. старый крыс Звание
    Сегодня, 08:01
    Ох, дождутся американцы с израэлитянцами, что перепилит Иран свой уран на начинку для "грязных бомб", да и жахнет при следующим этапе бомбардировок его территории Израэля этим добром, делая её для жизни не пригодной.
    Терять им нечего.
    Если США в серьёз возьмутся, в долгую им не выстоять. Ядерка опять же...
    В Тегеране, ведь, это тоже понимают...
  3. 501Legion Звание
    Сегодня, 08:03
    Верить им себя не уважать, Иранцев они кинули и кинут в этот раз.