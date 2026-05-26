Роскомнадзор усиливает контроль за IP-адресами пользователей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) усиливает давление на операторов в части борьбы с обходом пользователями блокировок интернет-ресурсов. Контрольное ведомство выписало штрафы 85 операторам связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов.

Корреспонденту «Известий» в Роскомнадзоре сообщили, что интернет-провайдеры обязаны предоставлять данные по IP-адресам абонентов при получении запроса в течение дня, а в особых случаях — в течение часа. Соответствующий приказ был принят Роскомнадзором в прошлом году. В марте этого года РКН направил такие извещения 1359 операторам связи.



Эксперты отмечают, что контроль за IP-адресами необходим для выявления и блокировки вредоносного трафика, противодействия распространению спама и предотвращения DDoS-атак, при которых злоумышленники систематически используют подмену сетевых адресов. Однако такая информация в том числе позволяет выявлять пользователей, которые для обхода блокировок интернет-ресурсов используют VPN-сервисы.

Невыполнение требований приказа РКН может подпадать сразу под несколько составов административных правонарушений. При первом нарушении Роскомнадзор накладывает на оператора связи штраф в размере до 500 000 рублей. В случае повторного нарушения санкция может удвоиться. Систематическое невыполнение требований Роскомнадзора может повлечь отзыв лицензии.

Для выполнения данных требований РКН необходимо дополнительное дорогостоящее оборудование и увеличение штата сотрудников. Сложнее всего соблюдать эту норму небольшим провайдерам. Ситуация усугубляется тем, что динамический IP-адрес меняется при каждом переподключении к сети и при перемещении абонента между базовыми станциями сотовой связи. Ужесточение Роскомнадзором требований к операторам неизбежно скажется на повышении тарифов.
  acetophenon
Сегодня, 11:26
    acetophenon
    +35
    Сегодня, 11:26
    Полицейское государство становится всё более полицейским.
    Сарбоз
Сегодня, 11:39
      Сарбоз
      -36
      Сегодня, 11:39
      Цитата: acetophenon
      Полицейское государство становится всё более полицейским.

      То есть вы предлагаете дать полную свободу действий противнику, всем мошенническим колл-центрам, вербовщикам агентуры, которая здесь террористические акты осуществляет, троллям. Поднимаем ручки, сдаёмся?
      Государство обязано нас защитить и вправе воспользоваться любыми мерами.
      akropin
Сегодня, 11:46
        akropin
        +27
        Сегодня, 11:46
        Согласен полностью, государство должно! Посоветуйте только, что мне делать, если я в работе использую десяток программ, которые могу найти только используя впн? Это безобидный полиграфический софт.
        Сарбоз
Сегодня, 11:54
          Сарбоз
          -27
          Сегодня, 11:54
          Цитата: akropin
          Посоветуйте только, что мне делать, если я в работе использую десяток программ, которые могу найти только используя впн? Это безобидный полиграфический софт.

          Просто успокойтесь и работайте дальше. Ваше использование VPN не интересно спецслужбам. СОВСЕМ НЕ ИНТЕРЕСНО.
          Я и сам ими пользуюсь.
          Василенко Владимир
Сегодня, 12:16
            Василенко Владимир
            +11
            Сегодня, 12:16
            Цитата: Сарбоз
            Ваше использование VPN не интересно спецслужбам. СОВСЕМ НЕ ИНТЕРЕСНО.

            кто вам это сказал, вынашивают идею взимать за это плату
            Сарбоз
Сегодня, 12:28
              Сарбоз
              -17
              Сегодня, 12:28
              Цитата: Василенко Владимир
              вынашивают идею взимать за это плату

              Оплата за пользование VPN не является уголовной или административной ответственностью. Не правда ли?
              А когда VPN-сервисы с нас взимают оплату это другое?
              Василенко Владимир
Сегодня, 13:00
                Василенко Владимир
                +6
                Сегодня, 13:00
                Простите. Во первых, есть бесплатные впн
                Во вторых, за что берут деньги разработчики мне понятно, а за что собираются брать операторы?
                В тртьих, как часто вам приходится пользоваться впн?
                Сарбоз
Сегодня, 13:05
                  Сарбоз
                  -8
                  Сегодня, 13:05
                  Цитата: Василенко Владимир
                  как часто вам приходится пользоваться впн?

                  Когда как. Чаще всего не пользуюсь вообще. При написании определённых материалов очень активно. Поэтому понял, что бесплатными пользоваться тяжело.
                  Василенко Владимир
Сегодня, 13:54
                    Василенко Владимир
                    +4
                    Сегодня, 13:54
                    а вот мне по работе постоянно и не понятно почему я за это должен дополнительно платить провайдеру или еще кому
                    Сарбоз
Сегодня, 14:02
                      Сарбоз
                      -4
                      Сегодня, 14:02
                      Цитата: Василенко Владимир
                      и не понятно почему я за это должен дополнительно платить провайдеру или еще кому

                      А мне не понятно, почему, когда я в магазине продукты покупаю, я должен банкам платить мзду. Ну, кстати, это же касается и услуг в интернете. Вся деятельность осуществляется в кредит. Почему любой контракт в гособоронзаказе также финансируется не напрямую из бюджета, а через кредит банка. А если процент льготный, то бюджет ещё банкам "убытки" компенсирует.
                      Василенко Владимир
Сегодня, 14:19
                        Василенко Владимир
                        +3
                        Сегодня, 14:19
                        у вас об экономике и транзакциях такое же понятие как и о впн
      Юрась_Беларусь
Сегодня, 11:47
        Юрась_Беларусь
        +21
        Сегодня, 11:47
        Единственное, что получилось у РКН - это научить россиян пользоваться ВПН. Видимо сейчас начнутся новые уроки по новым технологиям.
        N-W
Сегодня, 13:33
          N-W
          +5
          Сегодня, 13:33
          РКН научил русских верить в "несправедливость добра" (с). Отчуждение народа от власти растёт с каждым запретом. "Там" не понимают, что нельзя одновременно развивать высокие технологии и ограничивать доступ к информации. Здесь прокатит только что-то одно. Не знаю, как в Китае, но мы - другие.
      KCA
Сегодня, 11:50
        KCA
        0
        Сегодня, 11:50
        Так-то да, но все эти блокировки на день, утром следующего дня прям мешок обхода для всех, а уж заинтересованные лица за час справляются, блок только железом, но это объектовое, прову с миллионом клиентов не прокатит
      Леший1975
Сегодня, 11:57
        Леший1975
        +14
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Сарбоз
        Цитата: acetophenon
        Полицейское государство становится всё более полицейским.

        То есть вы предлагаете дать полную свободу действий противнику, всем мошенническим колл-центрам, вербовщикам агентуры, которая здесь террористические акты осуществляет, троллям. Поднимаем ручки, сдаёмся?
        Государство обязано нас защитить и вправе воспользоваться любыми мерами.

        Г-н охранник, ответьте тогда пожалуйста, почему симки других государств на территории РФ работают без всяких ограничений и блокировок? Какая-то странно-выборочная защита получается, нет?
        Сарбоз
Сегодня, 12:06
          Сарбоз
          -20
          Сегодня, 12:06
          Цитата: Леший1975
          Г-н охранник, ответьте тогда пожалуйста, почему симки других государств на территории РФ работают без всяких ограничений и блокировок? Какая-то странно-выборочная защита получается, нет?

          Напишите обращение в компетентные органы.
          Леший1975
Сегодня, 12:14
            Леший1975
            +9
            Сегодня, 12:14
            Цитата: Сарбоз
            Цитата: Леший1975
            Г-н охранник, ответьте тогда пожалуйста, почему симки других государств на территории РФ работают без всяких ограничений и блокировок? Какая-то странно-выборочная защита получается, нет?

            Напишите обращение в компетентные органы.

            Ну вот, а выше так замечательно объясняли про защиту со стороны государства и вдруг такой конфуз -.оказывается, государство без моего обращения до сих пор не в курсе... Я Вами, откровенно разочарован.
            Сарбоз
Сегодня, 12:23
              Сарбоз
              -15
              Сегодня, 12:23
              Цитата: Леший1975
              Я Вами, откровенно разочарован.

              А мне по фигу ваши неувязочки, как говорится в старом добром анекдоте.
        Сарбоз
Сегодня, 12:17
          Сарбоз
          -15
          Сегодня, 12:17
          Цитата: Леший1975
          Г-н охранник

          Господа с 1917 отменены. А охранителем или охранником я не могу являться, поскольку у меня нет столько времени, сколько вы проводите на этом сайте.
      Грац
Сегодня, 12:01
        Грац
        +8
        Сегодня, 12:01
        государство должно функционировать без ущемления прав и свобод граждан, а здесь на лицо именно это
      Василенко Владимир
Сегодня, 12:15
        Василенко Владимир
        +12
        Сегодня, 12:15
        Цитата: Сарбоз
        То есть вы предлагаете дать полную свободу действий противнику, всем мошенническим колл-центрам
        а вы реально считает что блокировка ютуба или торрент треккеров как то влияет на мошенников?
      Энный
Сегодня, 12:16
        Энный
        +3
        Сегодня, 12:16
        Чет с защитой у него не очень выходит
      Гардамир
Сегодня, 12:29
        Гардамир
        +3
        Сегодня, 12:29
        А вы помните, под какими лозунгами ломалиСоветский Союз? Говорили, что сплошной тоталиризЬм, государство все контролирует. Что в стране нечем дышать?
        И вот капитализЬм на дворе, где же обещанные демократия, права. свобода?
        Нас нормально защищало советское государство. А вы будете с восторгом через две недели отмечать день уничтожения Государства.
        Сарбоз
Сегодня, 12:34
          Сарбоз
          -3
          Сегодня, 12:34
          Цитата: Гардамир
          А вы будете с восторгом через две недели отмечать день уничтожения Государства.

          Нет не буду. На выборах за КПРФ голосую.
          andranick
Сегодня, 13:31
            andranick
            +2
            Сегодня, 13:31
            Цитата: Сарбоз
            за КПРФ голосую

            Да за кого хочешь голосуй, не голосуй - все равно получишь хрен.
      AdAstra
Сегодня, 13:07
        AdAstra
        +5
        Сегодня, 13:07
        У нас, вроде как, презумпция невиновности есть, если верить одной книжке под названием конституция. И во главу угла в этом случаем ставятся судебные акты. Хотя о чем это я - конституция в этой стране? Нет не знаем.
        Сарбоз
Сегодня, 13:48
          Сарбоз
          -5
          Сегодня, 13:48
          Цитата: AdAstra
          И во главу угла в этом случаем ставятся судебные акты.

          Верно говорите, товарищ!!!
          Есть хоть один пострадавший за использование VPN, без суда и следствия попавший в застенки Лубянки? Примеры в студию!
    topol717
Сегодня, 11:45
      topol717
      +4
      Сегодня, 11:45
      Цитата: acetophenon
      Полицейское государство становится всё более полицейским.
      это вообще во всем мире так. Я очень удивлен что некоторые операторы не могут предоставить ip пользователей. Все логи кто когда и куда ходил у операторов есть. Там скорее роскомпозор хочет унифицировать и заставить операторов в едином виде предоставлять инфу.
    Виктор Сергеев
Сегодня, 11:58
      Виктор Сергеев
      -9
      Сегодня, 11:58
      А где то иное? Это не полицейское, а обычное великое государство 21 века. Если государство не осуществляет контроль, оно уже не государство.
      N-W
Сегодня, 13:41
        N-W
        +1
        Сегодня, 13:41
        Это не полицейское, а обычное великое государство 21 века

        Не, давай так: либо обычное, либо великое и уже потому необычное. А пока да, получается что-то неказистое. У меня дочь в IT - подумывает свалить. Ругаемся, но не помогает.
    Амиго.
Сегодня, 12:13
      Амиго.
      0
      Сегодня, 12:13
      Бездельники, там где нужно их нет, где они когда с экранов ТВ льются помои и русофобия в открытом виде
    AK-1945
Сегодня, 12:21
      AK-1945
      +2
      Сегодня, 12:21
      Это уже не просто полицейское государство, это уже концлагерь
    paul3390
Сегодня, 12:22
      paul3390
      +4
      Сегодня, 12:22
      У нас уже похоже не полицейское, а теократическое государство. Вместо РПЦ - РКН. Который творит всё что захочет ради преследования цифровых еретиков, а его указы - непогрешимы. Этак мы скоро дойдём до инквизиции и аутодафе для всех непокорных.
    ZovSailor
Сегодня, 12:29
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 12:29
      hi К родственнику- бюджетнику обратились из ОК с просьбой найти двух честных наивных с регистрацией на мос.ру или гос. услугах, чтобы внести в список на электронное голосование в сентябре 2026 г.
      Подобная ситуёвина по всей стране.
    кредо
Сегодня, 13:16
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:16
      Полицейское государство становится всё более полицейским.

      О каком государстве речь, любезный?

      Давайте вспомним о Дурове и Франции:
      "Чуть более года назад, в августе 2024 года, Дуров был задержан французскими правоохранителями в связи с обвинениями в якобы распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях.
      -------------------------------------------
      Власти страны связывают возрастающую угрозу в сфере борьбы с наркоторговлей, отмыванием денег, преступлениями против детей и другими правонарушениями с отсутствием модерации в Telegram. «Ввиду неисчислимого количества проступков и преступлений, в отношении которых он ничего не делает, чтобы модерировать или сотрудничать», — сообщил TF1 в прямом эфире, говоря о предпосылках к задержанию. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником множества преступлений. Тогда сообщалось, что Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
      -----------------------------------------------
      Как основатель «свободного» мессенджера был был вынужден сотрудничать со следствием

      На вопросы суда о каналах в Telegram, где, по версии следствия, распространяются наркотики, похищенные банковские реквизиты, материалы с педофильским содержанием и предлагается услуга найма киллера, Дуров заявил о намерении улучшить модерацию на платформе. По словам предпринимателя, Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов аккаунтов за нарушения закона.
      «За последние шесть месяцев в рамках сотрудничества Telegram с правоохранителями 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру», — отметил Дуров. Franceinfo также сообщает, что с момента задержания Дурова в августе к концу сентября платформа ответила на около ста запросов Французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN)...."


      Можно ещё вспомнить про претензии США к Цукербергу или требования ЕС к крупным американским технологическим компаниям, а также Китай, который старается следить за информацией в интернете и ограничивать его если он не вписывается в общую картину китайского мира о хорошем.

      Вам перечисленные страны кажутся полицейскими или там полная свободна и бесконтрольность по отношению к местным пользователям интернета и его поставщикам?
      советник 2 уровня
Сегодня, 13:50
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 13:50
        Цитата: кредо
        Вам перечисленные страны кажутся полицейскими или там полная свободна и бесконтрольность по отношению к местным пользователям интернета и его поставщикам?

        а причем тут вопросы к конкретным личностям и тотальным ограничениям для всех? они где еще есть в мире? в рейтинге свободы Интернет-ниже нас только КНДР, в которой его фактически нет... а в Китае том же, такого как у нас-нет, да, через ВПН сидят на многих сайтах, но таким жестким душением всего подряд не занимаются.. каждый запрет- понятен почему, а не все подряд заблочить кроме китайского...
      Сарбоз
Сегодня, 14:07
        Сарбоз
        -3
        Сегодня, 14:07
        Цитата: кредо
        О каком государстве речь, любезный?

        Давайте вспомним о Дурове и Франции:

        Ну что вы, это же ДРУГОЕ!
    N-W
Сегодня, 13:22
      N-W
      +2
      Сегодня, 13:22
      Полицейское государство становится всё более полицейским
      И всё более слабым. Потому как надвигающийся чебурнет сделает Россию ещё менее привлекательной для тех, кто по ту сторону - сопротивление только возрастёт.. Если есть "мягкая сила", то это "мягкая импотенция". Поле идеологической войны остаётся за противником.
  Vinnibuh
Сегодня, 11:28
    Vinnibuh
    +6
    Сегодня, 11:28
    Пойду покупать дисковый телефон. Или сразу голубей. А нее,голубей тоже запретить могут,они данные не могут о себе предоставлять. laughing
  BonchB
Сегодня, 11:36
    BonchB
    +18
    Сегодня, 11:36
    Наши небожители решили, что сейчас перекроют везде кислород и в дамках, вроде как все на мази. Да, народ не бунтует открыто, но людей с фигой в кармане с каждым днем всё больше. Они так просто дождутся того, что в случае реального шухера с тем же не дай Бог НАТО… тфу, тфу, тфу. Вместо патриотического порыва получат массовый коллаборационизм молодёжи, сбегание за кардон, в деревни и леса от мобилизации.
  bk0010
Сегодня, 11:38
    bk0010
    +13
    Сегодня, 11:38
    Обнаглели, сволочи. Почему они вообще могут что-то указывать посторонним организациям? Никто не обязан работать за них. В конце-концов, пусть сами платят за свои хотелки из фонда оплаты труда.
    Aken
Сегодня, 11:47
      Aken
      0
      Сегодня, 11:47
      Они всерьёз опасаются за свою жизнь.
      Мини Мокик
Сегодня, 11:50
        Мини Мокик
        -6
        Сегодня, 11:50
        Ну тогда и все страны Европы тоже. Тут тоже все под запретом и под колпаком. Но народ не бухтит 😑
        Aken
Сегодня, 12:22
          Aken
          0
          Сегодня, 12:22
          Мигранты не под колпаком.
        советник 2 уровня
Сегодня, 12:51
          советник 2 уровня
          +4
          Сегодня, 12:51
          Цитата: Мини Мокик
          Ну тогда и все страны Европы тоже. Тут тоже все под запретом и под колпаком. Но народ не бухтит 😑

          и близко там таких ограничений и запретов нет.. чисто юридически- есть, но в том у тебя банка воды или 3х тонная цистерна- есть большая разница, хотя формально речь про наличие воды..
      alex007i
Сегодня, 12:04
        alex007i
        +2
        Сегодня, 12:04
        Они всерьёз опасаются за свою жизнь.
        Не за нашу точно.
    Сарбоз
Сегодня, 11:51
      Сарбоз
      -12
      Сегодня, 11:51
      Цитата: bk0010
      Обнаглели, сволочи. Почему они вообще могут что-то указывать посторонним организациям? Никто не обязан работать за них. В конце-концов, пусть сами платят за свои хотелки из фонда оплаты труда.

      Не смешите, прибыль ведущих провайдеров и сотовых операторов исчисляется суммами от 500 млрд. до триллиона рублей. Вот наши враги, обирающие всё население. Самые главные враги - это безусловно банки. Не обеднеют и установят нужное оборудование.
      Vinnibuh
Сегодня, 11:57
        Vinnibuh
        +7
        Сегодня, 11:57
        Вы же прекрасно знаете,что эти "хотелки" будут оплачивать из нашего кармана,путем повышения тарифов,а не "изыскивая" внутренние резервы. Пример: "Честный знак", qr-код, до них акцизные марки,затея благая,но увы,это отразилось на ценах (вроде там чутка,здесь чутка,а в итоге норм сумма). Да и все эти начинания обходят. Не все,но...
        Сарбоз
Сегодня, 12:02
          Сарбоз
          -13
          Сегодня, 12:02
          Цитата: Vinnibuh
          затея благая,но увы,это отразилось на ценах (вроде там чутка,здесь чутка,а в итоге норм сумма).

          Наши цены определяются враждебной кредитно-денежной политикой Центробанка РФ во главе с гражданкой набиуллиной. А уже далее вся банковская система грабит население с её подачи. Вот с кем нужно бороться на самом деле. А не с РКН.
          Vinnibuh
Сегодня, 12:14
            Vinnibuh
            +6
            Сегодня, 12:14
            А гражданка Набиулина сама по себе? РКН тоже? По вашему у нас какой то средневековый феодализм, князьки творят что хотят,а царь с приближенными ничего сделать не могут. Хотя......,мб так и есть.
            Сарбоз
Сегодня, 12:30
              Сарбоз
              -9
              Сегодня, 12:30
              Цитата: Vinnibuh
              А гражданка Набиулина сама по себе?

              Я всегда на выборах голосую за КПРФ. А вы за кого голосуете, то и получаете.
              Vinnibuh
Сегодня, 13:06
                Vinnibuh
                +3
                Сегодня, 13:06
                Ладно,вы голосуете за КПРФ,и? Результат есть? Кс,они и в Думе сидят,тоже законы пишут и "одобрямс " с " линией главпартии" высказывают.
                Сарбоз
Сегодня, 13:46
                  Сарбоз
                  -5
                  Сегодня, 13:46
                  Цитата: Vinnibuh
                  тоже законы пишут и "одобрямс " с " линией главпартии" высказывают.

                  Те законопроекты, что КПРФ пишет, не пропускает большинство. А "одобрямс" подмахивают ваши "оппозиционЭры".
                  Vinnibuh
Сегодня, 13:51
                    Vinnibuh
                    +1
                    Сегодня, 13:51
                    Ладно,а наши оппозиционЭры- это хто? Лично я стал давно аполитичен,тк голосовать за "шутовские" и "прикормленные" партии просто глупо. Про доедимроссию вообще молчу. К сожалению политическое поле тщательно прополото.
                    Сарбоз
Сегодня, 13:55
                      Сарбоз
                      -5
                      Сегодня, 13:55
                      Цитата: Vinnibuh
                      Лично я стал давно аполитичен,тк голосовать за "шутовские" и "прикормленные" партии просто глупо.

                      То есть вы не голосуете? Ну тогда конечно. Теперь то понятно, что ваша позиция безупречна.
                      Vinnibuh
Сегодня, 13:58
                        Vinnibuh
                        +2
                        Сегодня, 13:58
                        Я не навязываю никому свою точку зрения,но если вы верите в "честные выборы", "независимые" партии, "хорошего царя" и "плохих" бояр ,то я рад за вас,но увы,логика упрямая вещь.
                      Сарбоз
Сегодня, 14:12
                        Сарбоз
                        -4
                        Сегодня, 14:12
                        Цитата: Vinnibuh
                        увы,логика упрямая вещь.

                        Вас не в чем упрекнуть. Просто перестаньте кидаться Навальнятскими штампами. На детишек производит неизгладимое впечатление.
                      Vinnibuh
Сегодня, 14:18
                        Vinnibuh
                        +2
                        Сегодня, 14:18
                        Кс,всегда было интересно,если человек просто рассуждает логически и умеет анализировать информацию (сравнивая ее из разных источников),то ему приклеивают ярлык "Навальненка". Ну а если еще иногда высказывает свое мнение,то еще и ярлык "ципсошника" до кучи докидывают.
  Oldi
Сегодня, 11:52
    Oldi
    +5
    Сегодня, 11:52
    Мда, ошалели от безнаказанной возможности запрещать и ограничивать всё, на что скудного ума хватает, т.к. на созидание и прогресс точно работать нет способности. Всё сплошь в негатив и ограничения, это есть философия нашей нынешней номенклатуры? Похоже на то, как через фильтр набирают, завидная запретоспособность.
    Статья 10 Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную
    - пора запретительную и ограничительную добавить.
  Аскер
Сегодня, 11:56
    Аскер
    +3
    Сегодня, 11:56
    Чем душить интернет, лучше испытывать высокоточные ракеты по кАлл -центрам рейха.
    Причина - следствие, разве не так ? Уничтожение даже нескольких таких центров дало бы нужный эффект, без негатива от ,,электората,,.
  tatra
Сегодня, 12:02
    tatra
    +2
    Сегодня, 12:02
    Враги СССР при данной им Горбачевым "свободе слова ", доказали ,что все они злобные тоталитаристы ,люто ненавидящие инакомыслящих ,хотя своих "мыслей ", кроме злобы и ненависти ко всему и ко всем у них нет .
    Кроме этого они доказали ,что они люто ненавидят правду ,особенно ,о себя ,о том ,что они сотворили ,и они ради своей выгоды сфальсифицировали и дореволюционный период , который у них начинается и кончается правлением последнего российского монарха ,и советский период , и свой 40-летний антисоветский период с их Перестройки
  cast iron
Сегодня, 12:14
    cast iron
    +5
    Сегодня, 12:14
    Единственное, что получилось у РКН - освоить миллиарды бюджетных средств налогоплательщиков для фейковой блокировки сайтов и менеджеров. Контора для отмыва народных денег.
    Лудоман
Сегодня, 12:50
      Лудоман
      +4
      Сегодня, 12:50
      Цитата: cast iron
      Единственное, что получилось у РКН - освоить миллиарды бюджетных средств налогоплательщиков для фейковой блокировки сайтов и менеджеров. Контора для отмыва народных денег.

      Так ничего не добились, что мобильный интернет вообще уже не работает нормально. До вас похоже не дойдёт что РКН это реальная проблема пока вам и оптоволокно не сломают.
  Энный
Сегодня, 12:15
    Энный
    +4
    Сегодня, 12:15
    Все что связано с роснадзорами в любой сфере не вызывает никакого доверия. Надо давануть кого-то - найдёт бактерию или еще что. Не надо - дорогие россияне и так съедят. Сами себе доверие подрывают
  roosei
Сегодня, 12:21
    roosei
    +3
    Сегодня, 12:21
    Ужесточение Роскомнадзором требований к операторам неизбежно скажется на повышении тарифов
    Вот этим все сказано! И не надо ничего лишнего
  Александр_K
Сегодня, 12:32
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 12:32
    В СССР была вредная организация: Госплан. Сейчас РКН. Сильно сомневаюсь, что стали больше преступников и наркоманов ловить из-за этих ограничений. Тем кому надо инкогнито, те используют десятки способов шифрования, которые прекрасно работают с любыми ограничениями. А вот всем остальным свинью подложили хорошую. Ломать - не строить.
  МятныйПряник
Сегодня, 12:57
    МятныйПряник
    +7
    Сегодня, 12:57
    Надо ещё ввести уголовную ответственность для физ.лиц, и принудить каждого гражданина, при заключении договора с провайдером, ставить у себя на жилплощади спец.оборудование за свой счёт.
    По факту, устраняют мелких провайдеров с рынка и продвигают свои продукты для полной монополии.
    Что ни день то "запретить...", "ограничить...", "повысить...", "заблокировать...". good
  AdAstra
Сегодня, 13:05
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 13:05
    А так думаю в случае чего их сожгут одними из первых и столбы они украсят в такой же очередности, кто не успеет добежать до бизнес-джета.
  К_4
Сегодня, 13:09
    К_4
    +5
    Сегодня, 13:09
    Народ слишком много болтает лишнего. Выражает недовольство. Запретить!
    alanery
Сегодня, 14:38
      alanery
      +1
      Сегодня, 14:38
      слишком много болтаешь тут... за тобой уже выехали! :-)
      К_4
Сегодня, 14:41
        К_4
        0
        Сегодня, 14:41
        Ага, приехали. Чай пьем. Жалуются на то что МАКС читать не успевают. laughing
  Konnick
Сегодня, 14:24
    Konnick
    +3
    Сегодня, 14:24
    Я сейчас отдыхаю в Белоруссии и отдыхаю от российского РКН . Здесь у Григорыча работают и Ютуб с Телеграмом, и Ватсап....
  alanery
Сегодня, 14:37
    alanery
    +1
    Сегодня, 14:37
    для телеги штампуют прокси по десять новых в час. Замучаются отлавливать... :-)