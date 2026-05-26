Роскомнадзор усиливает контроль за IP-адресами пользователей
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) усиливает давление на операторов в части борьбы с обходом пользователями блокировок интернет-ресурсов. Контрольное ведомство выписало штрафы 85 операторам связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов.
Корреспонденту «Известий» в Роскомнадзоре сообщили, что интернет-провайдеры обязаны предоставлять данные по IP-адресам абонентов при получении запроса в течение дня, а в особых случаях — в течение часа. Соответствующий приказ был принят Роскомнадзором в прошлом году. В марте этого года РКН направил такие извещения 1359 операторам связи.
Эксперты отмечают, что контроль за IP-адресами необходим для выявления и блокировки вредоносного трафика, противодействия распространению спама и предотвращения DDoS-атак, при которых злоумышленники систематически используют подмену сетевых адресов. Однако такая информация в том числе позволяет выявлять пользователей, которые для обхода блокировок интернет-ресурсов используют VPN-сервисы.
Невыполнение требований приказа РКН может подпадать сразу под несколько составов административных правонарушений. При первом нарушении Роскомнадзор накладывает на оператора связи штраф в размере до 500 000 рублей. В случае повторного нарушения санкция может удвоиться. Систематическое невыполнение требований Роскомнадзора может повлечь отзыв лицензии.
Для выполнения данных требований РКН необходимо дополнительное дорогостоящее оборудование и увеличение штата сотрудников. Сложнее всего соблюдать эту норму небольшим провайдерам. Ситуация усугубляется тем, что динамический IP-адрес меняется при каждом переподключении к сети и при перемещении абонента между базовыми станциями сотовой связи. Ужесточение Роскомнадзором требований к операторам неизбежно скажется на повышении тарифов.
