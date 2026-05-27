Удар по Таганрогу, ракетная опасность в Черноземье: враг снова за своё

После череды беспилотных атак со стороны противника в ряде регионов России объявлена ракетная опасность. Происходит это после того, как ряд экспертов объявил, что после массированного российского удара противник якобы утратил способность к нанесению значительных по своей мощи ударов вглубь Российской Федерации. Выясняется, что не утратил…

Режим ракетной опасности ранним утром 27 мая был введён в Курской, Воронежской и Липецкой областях. Сообщается, что было зафиксировано поднятие в воздух самолёта ВС ВСУ с ракетами класса «воздух-поверхность» на борту. По некоторым данным, взлёт был осуществлён с одного из аэродромов Полтавской области.



Режим ракетной опасности продолжался недолго. На данный момент пошли его отмены.

Известно о том, что ракетный удар противником был нанесён по Ростовской области, а именно – по Таганрогу. Местные жители сообщают о поднимающемся дыме над городом.

Также враг бьёт по Севастополю. В городе работает ПВО.

Таким образом, враг не прекращает процесс нанесения ударов по территории нашей страны, а все острастки в виде готовности наносить систематические удары по Киеву, его не особенно впечатляют. Удостоверившись в том, что пауза между ударами по своей столице начинает затягиваться, противник вновь вышел из бункеров и вернулся к тому, что делал всё последнее время.
  1. ZovSailor
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 06:07
    Время договариваться Кремля и Лаврова с остатками вна 404 будет на последнем этапе, а нынче без всяких соплежуйств громить бандеронацистов по всей территории, включая Банковую, Грушевского, Конча Заспу в куеве.
    На очереди гейропа за предоставление воздушных коридоров для ударов по РФ.
    Пусть пауки сжирают друг друга и договариваются, жизнь россиян дороже.
  2. g_ae
    g_ae
    +18
    Сегодня, 06:10
    Ну, если у американцев уже разрешение на удары кремлевские испрашивают и к "духу Анкориджа" продолжают взывать, то чему удивляться . Говорят, что Эйнштейн озвучил мысль: «Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат», но у кремлёвских свое видение, похоже. Там видимо до Крюгера-Даннинга рукой подать.
    1. Per se.
      Per se.
      +7
      Сегодня, 06:23
      Цитата: g_ae
      Ну, если у американцев уже разрешение на удары кремлевские испрашивают и к "духу Анкориджа" продолжают взывать, то чему удивляться .

      Интересно вспомнить грозную речь Гаранта к СВО, это впечатляло, особенно, уверенность быть услышанным...
      Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.

      Не услышан. Запад откровенно борзеет, но были новые грозные заявления.
      «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют»
      Они и пробуют, даже не скрывают уже, что откровенно готовятся к войне, а наши торгаши в это время потирают ручонки на продажу Индии комплексов С-400, притом, что удары по России только усиливаются. Слов нет, один мат...
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 09:07
        не будут с западом воевать, заключат договорняк
  3. alexboguslavski
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 06:12
    Утром при отражении воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета, сообщает губернатор

    После падения обломков на улице Циолковского загорелись автомобили. Информация о пострадавших уточняется.
    1. Tagan
      Tagan
      +1
      Сегодня, 06:23
      в Таганроге была уничтожена ракета, сообщает губернатор

      Видел в одном районе поднимающиеся клубы дыма после бабахов. Но длилось это несколько минут.
      1. alexboguslavski
        alexboguslavski
        +2
        Сегодня, 06:54
        В Таганроге два человека получили ранения в результате воздушной атаки, как заявила глава города.
        1. Tagan
          Tagan
          +3
          Сегодня, 07:03
          Таковы наши будни на сей момент, к сожалению.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +10
    Сегодня, 06:16
    В отличие от МИДовских чиновников, Зеленских не взывал к Трампу с мольбой вернуться к "пониманиям Анкориджа", а в отличие от Картаполова не делал исключений для объектов, подлежащих удару. Противник воюет, в то время, как "бившие первыми" ищут, как бы соскочить. Не пора ли им отойти в сторону в таком случае?
    1. Руслан М
      Руслан М
      +9
      Сегодня, 06:21
      "Наш" нацлидер же пообещал, что нас всех отправит в рай. Судя по всему он впервые планирует сдержать обещание.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2
        +5
        Сегодня, 08:09
        Но только лидер должен быть первым, а мы уж как-нибудь апосля.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 09:08
      они и отойдут заключив перемирие
  5. porebrik
    porebrik
    +13
    Сегодня, 06:16
    вчера тут в новости читал выражение "Россия включила Иран" от одного из военкоров про заявления о том что удары по Киеву будут систематическими.
    дак вот Иран разнес все американские базы в ракетной доступности, американские и французские корабли побежали, извините, роняя кал подальше, после чего количество ударов по Ирану начало стремиться к нули и закончилось вынужденным со стороны амеров перемирием.
    мы же яростно атакуем заявлениями, пока продолжают гореть наши города... за державу обидно
  6. Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 06:20
    Зачем туфту народу впаривают эти эксперты?
    За спиной бандеровцев ВПК всей Европы...подвезут им все необходимое...от ракет до подгузников.
  7. Михаил Андросов
    Михаил Андросов
    +2
    Сегодня, 06:23
    может верховной власти хватит сопли жевать? Может будем нормально воевать? Или так и будем хоронить мирных жителей в духе Анкориджа хирургическими методами-это вопрос уже к верховному и ЕР?
    1. МЮД
      МЮД
      -1
      Сегодня, 08:43
      может верховной власти хватит сопли жевать?

      А что им остается делать, если они у них одни и остались.
  8. Massimo.1
    Massimo.1
    +4
    Сегодня, 06:28
    Perché non hanno continuato con gli attacchi su kiev ? Quei maledetti terroristi capiscono solo la violenza pura e solo così si possono distruggere. La mano "leggera" non serve a niente, bisogna colpire in maniera dura e senza fare sconti di nessun tipo o avvertire prima di un attacco.
  9. Tagan
    Tagan
    -5
    Сегодня, 06:33
    Бригада "рассерженных патриотов" уже взялась за привычную рутинную работу.
    Ну понятно, Сисяна нема, куда ж ещё податься.
  10. Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 06:59
    А вроде все производство свиномордых дронов разбомбили. И даже несколько раз