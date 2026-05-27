Новый парламент Венгрии остановил выход страны из МУС
1 6945
Венгрия резко сменила курс в отношении Международного уголовного суда. Парламент нового созыва проголосовал за прекращение процедуры выхода страны из МУС, которую инициировало предыдущее правительство Виктора Орбана.
«За» – 133 депутата, «против» – 37. Еще пятеро воздержались. Решение отменяет процесс, который должен был завершиться 2 июня – ровно через год после подачи уведомления о выходе.
Премьер-министр Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» победила на выборах 12 апреля, еще в апреле заявлял, что Венгрия арестовала бы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, выполнив ордер МУС:
Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу.
И вот теперь Будапешт законодательно отказывается от курса на выход.
Орбан, напомним, запустил процедуру выхода из МУС в апреле 2025 года, когда суд выдал ордер на арест израильского премьера. Венгрия, как и многие другие страны, пыталась тогда продемонстрировать солидарность с Израилем и пренебрежение к «гаагскому диктату». Но Мадьяр решил иначе. Его аргументы просты: предсказуемость и соблюдение международных обязательств важнее политических амбиций.
Для Нетаньяху это плохие новости. Если он планировал визит в Венгрию, рассчитывая на «особые отношения», то теперь ему придется либо менять планы, либо рисковать быть задержанным.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация