Новый парламент Венгрии остановил выход страны из МУС

Венгрия резко сменила курс в отношении Международного уголовного суда. Парламент нового созыва проголосовал за прекращение процедуры выхода страны из МУС, которую инициировало предыдущее правительство Виктора Орбана.

«За» – 133 депутата, «против» – 37. Еще пятеро воздержались. Решение отменяет процесс, который должен был завершиться 2 июня – ровно через год после подачи уведомления о выходе.

Премьер-министр Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» победила на выборах 12 апреля, еще в апреле заявлял, что Венгрия арестовала бы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, выполнив ордер МУС:

Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу.

И вот теперь Будапешт законодательно отказывается от курса на выход.

Орбан, напомним, запустил процедуру выхода из МУС в апреле 2025 года, когда суд выдал ордер на арест израильского премьера. Венгрия, как и многие другие страны, пыталась тогда продемонстрировать солидарность с Израилем и пренебрежение к «гаагскому диктату». Но Мадьяр решил иначе. Его аргументы просты: предсказуемость и соблюдение международных обязательств важнее политических амбиций.

Для Нетаньяху это плохие новости. Если он планировал визит в Венгрию, рассчитывая на «особые отношения», то теперь ему придется либо менять планы, либо рисковать быть задержанным.
  1. Appraiser Звание
    Сегодня, 13:22
    Венгрия арестовала бы премьера Израиля Б. Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, выполнив ордер МУС.... Это очередная фантазия на тему: «Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения» В. Путин....
  2. Светлан Звание
    Сегодня, 13:28
    А почему о Нетаньяху пример? А не о нашем Президенте? В Венгрии они равны и теоретически могут оказаться в соседних камерах.

    Но при том, при всем, при нужде, венгерские правители поедут в Израиль или в Россию.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      Сегодня, 14:18
      Автор о нашем президенте скромно умолчал.. laughing
  3. gx200gx Звание
    Сегодня, 13:40
    Похоже на пиар вновь избранного .По факту на них рявкнут и на этом все закончиться.
    1. НИКНН Звание
      Сегодня, 14:21
      Так похоже на них и рявкнули, вот и пошли на попятную.
  4. Комментарий был удален.