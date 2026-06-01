В Румынии установили «российское происхождение» упавшего в Галаце дрона

Беспилотник, упавший на крышу многоэтажного дома в городе Галац, оказался российским дроном-камикадзе «Герань-2». Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

Румынские специалисты, обследовавшие обломки беспилотника, пришли к выводу, что это российская «Герань-2». Соответствующая надпись кириллицей была обнаружена на одном из фрагментов, а электронные компоненты и другие элементы аналогичны ранее найденным на территории Румынии фрагментам других беспилотников. Теперь эти данные будут доведены до союзников по НАТО.



Результаты этого расследования будут доведены до наших союзников и компетентных структур НАТО и ЕС. Румыния продолжит действовать вместе со своими партнерами для укрепления безопасности на восточном фланге Альянса и защиты своих граждан.

По логике румынских властей, кириллицей пишут исключительно в России, нигде больше...

Ранее Дан заявил, что падение беспилотника в Галаце стало результатом работы ПВО Украины, которая изменила траекторию полета дрона. Также он призвал Россию бить по Украине таким образом, чтобы не задеть Румынию.



Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому, когда россияне бьют по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут повреждений румынским гражданам.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 06:52
    А хто-бы сомневаться, из шальвар выпрыгивали нас обвиняя.
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +6
    Сегодня, 06:53
    НАТО пошлёт четкий и недвусмысленный сигнал, а надпись на кириллице "на Берлин" будет попадаться чаще.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 06:54
    ...именно так мы и пишем ГЕРАН 2 без мягкого знака (как на фото). yes
    а так же там наверно нашли другие надписи на "русском" - типа АНФКЪМШЫ и город изготовления Кракожия Масковской Облости.... lol
    на запчастях надписи ТУЧА Санкт-Питербухского раёона (с) из какого-то амерского кино.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 07:02
      Цитата: Nexcom
      ...именно так мы и пишем ГЕРАН 2 без мягкого знака (как на фото). yes
      а так же там наверно нашли другие надписи на "русском" - типа АНФКЪМШЫ и город изготовления Кракожия Масковской Облости.... lol
      на запчастях надписи ТУЧА Санкт-Питербухского раёона (с) из какого-то амерского кино.

      laughing good
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Сегодня, 07:41
        Можно ли надеяться на непредвзятость структуры данную "экспертизу" проводившую, и к которой мы допущены конечно же не были? Там этих обломков Гераней по всей Украине можно пару составов насобирать. У руководителя данной комиссии наверное только один глупый вопрос был: "Кого топить будем, Сэр?" Дмитрий, Привет) hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:44
          Привет, Денис. hi

          да там вообще не о чём говорить - липа же....
    2. Русич Звание
      Русич
      +12
      Сегодня, 07:02
      Цитата: Nexcom
      именно так мы и пишем ГЕРАН 2 без мягкого знака (как на фото).

      Ну, на фото с мягким знаком. присмотритесь. А вот, что название изделия пишется-это для меня откровение. Для обозначения изделий ВПК используются буквенно-цифровые обозначения
      1. Комментарий был удален.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 07:18
        Для обозначения изделий ВПК используются буквенно-цифровые обозначения

        вероятно ЫЫ 12345 ЙЪ ? laughing

        ну липа же и причём дешёвая липа, низкопробная.
        хоть бы реального русскоговорящего запрягли и подсмотрели маркировки настоящие....
        а так - дешёвка наскоряк сбацанная.
      3. sedoj Звание
        sedoj
        +1
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Русич
        А вот, что название изделия пишется-это для меня откровение.

        Это маркетинговый ход. Если клиенту изделие понравилось, то для следующего заказа название уже присутствует. laughing
    3. Светлан Звание
      Светлан
      +3
      Сегодня, 08:00
      ГЕРАНЬ2 на фотке написано.
      С мягким знаком и без пробела. Не нужно ничего подтасовывать.
      ..
      Суть в другом: откуда фотка, что за фотка неизвестно. На территории Украины осколков гераней сегодня миллион с хвостиком. И если Российские представители в этом румынском расследовании не учавствовали, то Россия его может и не будет принимать во внимание ибо завезти их с Украины это раз плюнуть.
    4. solar Звание
      solar
      +2
      Сегодня, 08:12
      .именно так мы и пишем ГЕРАН 2 без мягкого знака (как на фото).

      На фото надпись на корпусе выполнена с мягким знаком. (Без мягкого- не на корпусе, а в сноске).
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:17
        Надпись как будто полустёрта на элементе корпуса (корпуса ли ?)
        Посмотрите фото наших СМИ - где там на корпусе надписи Герань 2 ?
        Я лично ни одной такой фото не видел. Особенно в исполнении корпус тёмного цвета.
        В лучшем случае на концевых стабилизаторах крыльев - буква и номер.
        Что там проглядывается последней буквой перед полустёртой цифрой 2 - догадываться мне не особо интересно. Мягкий ли это знак или ещё что? В сноске - действительно вообще без мягкого знака.

        и ещё - на первом фото явно наклейка с какими то фантазиями типа НОЛ и прочае.
        первый раз вижу чтобы военную технику маркировали наклейками. никогда такого не было.
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 08:38
      Цитата: Nexcom
      именно так мы и пишем ГЕРАН 2 без мягкого знака (как на фото).

      Дмитрий, hi тут ещё один момент интересен, чисто политический. Румынский президент, фактически, дал понять - русские, бейте и дальше по объектам на Украине, только чтобы по нам не прилетало. Интересно, как отреагируют в Киеве? smile
      Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому, когда россияне бьют по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут повреждений румынским гражданам.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:43
        Александр hi

        в моём понимании - это очередная провокация против нас чтобы оправдать то что творят какельские нацисты. чтобы оправдать их поддержку. под эту лавочку явно подкинут опять вооружений или пришлют контингент. без сомнений.

        сами же румыны стопудово оправдают вкладывание средств в "оборону" Румынии от "Российской угрозы" (с).

        зы а потом какелы опять лупанут по школе или ещё куда - и заявят типа в отместку за Румынию......
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 08:59
          Цитата: Nexcom
          в моём понимании - это очередная провокация против нас чтобы оправдать то что творят какельские нацисты. чтобы оправдать их поддержку. под эту лавочку явно подкинут опять вооружений

          Не в первый раз, уже в Польше проходили эти прилёты "русских беспилотников". Насчёт остального - укронацистам не нужен реальный предлог, они постоянно отправляют свои беспилотники, куда им захочется, зная, что "партнёры" всегда прикроют и оправдают любое их преступление. И оружие будут давать до тех пор, пока Зе и К* способны вести боевые действия. Румынский инцидент, по-моему, скорей рассчитан на подогрев русофобии в ЕС - чтобы ещё раз напугать российской угрозой.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 09:02
            ....но при этом когда какелы засадили по польскому трактору - поляки сделали вид что ничего страшного не произошло. lol
            а "русский" дрон уместился аккуратно на крышу коробки крольчатника даже не повредившись.... laughing потрясающая точность и аккуратность посадки - там крыша то была почти с размер дрона. неиначе самолётный дрон вертикально приземлялся с нулевой курсовой скоростью laughing
    6. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -2
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Nexcom
      именно так мы и пишем ГЕРАН 2 без мягкого знака (как на фото).

      На фото в пунктирной рамочке правильно написано. Я чуть увеличил и параллельно написал для сравнения yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:23
        по длине надписи - попадает, это вижу.

        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 10:31
          Если у фото добавить контрастности, теней и убрать насыщенность цвета, то лучше видно. yes Не убедил? wink
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 10:55
            Убедили что надпись теперь вижу. Но именно это и есть доказательство того что дрон - наш?

            Извините, но задам вопрос - на кого стараетесь так? laughing
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:18
    Румынские специалисты, обследовавшие обломки беспилотника, пришли к выводу, что это российская «Герань-2»

    В Румынии есть только специалисты по мамалыге и Фетяске. Так что доверия им нет wassat
  5. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 07:18
    Быть может, дрон в Галац прилетел прямиком из Глайвица в ходе операции Консервы-2.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:24
      Консервы чётко разрабатывались - не чета этой низкопробной дешёвке. Там нашли этнических поляков продажных, одели и вооружили (польское обмундирование и оружие) из которого был застрелен персонал радиостанции, вышли в эфир на настоящем польском. Само собой "доблестный немецкий парашютный десант" (с) уничтожил "поляков-захватчиков".... Тела поляков в форме и оружие демонстрировались.
      всё "красиво" сбацали - формально не прикапаться.... Нацисты умели тогда работать по провокациям - не чета нынешним халтурщикам.

      В фильме Противостояние (советском) - этот эпизод был обыгран но только с Кротовым и формой и оружием наших бойцов...
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:32
    А еще там была подпись Путина и надпись: на Бухарест. Плевать чей беспилотник, Румыния перевалочный пункт для поставок оружия на Украину, значит участник конфликта и получает свою дозу удовольствия от этого.
  7. papas-57 Звание
    papas-57
    +1
    Сегодня, 07:55
    "Также он призвал Россию бить по Украине". Нашему командованию надо выполнить это пожелание президента Румынии.
  8. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 08:01
    Да блин, запустите им уже туда с десяток ракет и пару сотен дронов по цыганским миницентрам принятия решений, чтобы уж точно ни у кого сомнений не возникло и разницу ощутили.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:29
    А где глубокая озабоченность румына о ударах России по Украине ? Бейте по ней сколько хотите ,только нас не трогайте ,пожалуйста! Очень просим !!! bully
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:01
    Что то мне говорит ,что перенести куски Герани ,из Рени (через реку) вообще ничего не стоит .
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:11
    Я бы вообще не оправдывался и ничего не комментировал.
    Прилетело раз, прилетит и два. И три и четыре. Рано или поздно. Закон больших чисел и статистки. Когда число ежедневных дронов с обеих сторон перевалило за тысячу, то что их падает по одному и не каждый день в всяких там румыниях-латвиях-польшах, так это только пока.
    На месте нашего МИДа единственный уместный комментарий, что мы ПОКА специально ни по кому не бьем. И еще раз медленно добавить: ПОКА.
    И ничего больше не рассусоливать, про международное право не втирать, всякое "журналисткое" г не взбалтывать.
    Путь сами додумывают. И Жители Галаца, обслуживающие перевалку грузов в Рени тоже путь задумаются.