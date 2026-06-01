В Румынии установили «российское происхождение» упавшего в Галаце дрона
Беспилотник, упавший на крышу многоэтажного дома в городе Галац, оказался российским дроном-камикадзе «Герань-2». Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.
Румынские специалисты, обследовавшие обломки беспилотника, пришли к выводу, что это российская «Герань-2». Соответствующая надпись кириллицей была обнаружена на одном из фрагментов, а электронные компоненты и другие элементы аналогичны ранее найденным на территории Румынии фрагментам других беспилотников. Теперь эти данные будут доведены до союзников по НАТО.
Результаты этого расследования будут доведены до наших союзников и компетентных структур НАТО и ЕС. Румыния продолжит действовать вместе со своими партнерами для укрепления безопасности на восточном фланге Альянса и защиты своих граждан.
По логике румынских властей, кириллицей пишут исключительно в России, нигде больше...
Ранее Дан заявил, что падение беспилотника в Галаце стало результатом работы ПВО Украины, которая изменила траекторию полета дрона. Также он призвал Россию бить по Украине таким образом, чтобы не задеть Румынию.
Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому, когда россияне бьют по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут повреждений румынским гражданам.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
