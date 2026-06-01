Администрация Трампа резко сократила финансирование расследований якобы совершенных Россией военных преступлений. Об этом сообщает Reuters.Ранее поддерживающие любые расследования и трибуналы по «громким» делам США вдруг охладели к ним и прекратили финансирование. Особенно это ударило по всяким «международным организациям», созданным по просьбе Украины для расследования якобы совершенных Россией «преступлений». И что самое главное, больше всего денег по этой программе получал как раз Киев.По данным британского издания, сэкономленные на фейковых «расследованиях» средства Белый дом перенаправил на программу «Америка прежде всего».Сейчас киевский режим вынужден сокращать штат созданных для «расследований» организаций, закрывать некие программы и даже прекращать обучение специальных судей, которые должны были «выносить приговоры», обвиняя Россию. Как оказалось, всё держалось исключительно на американских деньгах, которые Трамп решил вернуть в США и пристроить к делу. Впрочем, сейчас вся Украина держится исключительно на западной финансовой помощи.