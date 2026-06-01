Украинские специалисты научат литовцев бороться с украинскими дронами

В Литву прибывают украинские специалисты по противовоздушной обороне для проведения консультаций с литовскими военными по беспилотной авиации. Об этом сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.

Украинские специалисты научат литовских военных бороться с украинскими дронами, в планах Минобороны Литвы получить курс консультаций по противодроновой защите после последних событий с падающими и сбитыми над территорией Прибалтики запущенных Киевом БПЛА. В то же время литовцы встречают союзников тоже не с пустыми руками, они уже разработали план по борьбе с дронами, но хотели бы, чтобы его оценили украинцы.



Прибывают украинские специалисты по противовоздушной обороне. Они помогут оценить разработанный нами план и поделятся своим мнением, видением и опытом.

При этом литовский министр обороны Каунас оказался намного адекватнее главы МИД Украины Сибиги, выразив сомнение, что в появлении украинских дронов над Прибалтикой виновата Россия. Тогда как украинский министр только это и твердит. По мнению литовца, Россия использует средства РЭБ для борьбы с украинскими БПЛА, но она не направляет их целенаправленно на Литву, Латвию или Эстонию.

Есть сомнения в том, способны ли русские делать это целенаправленно. Если бы они могли делать это целенаправленно, то, вероятно, не один или два беспилотника, а сотни были бы направлены в сторону стран Балтии.
  Nexcom
    Nexcom
    Сегодня, 18:50
    сами запускают, сами научат бороться.....гениально.