Украинские специалисты научат литовцев бороться с украинскими дронами
В Литву прибывают украинские специалисты по противовоздушной обороне для проведения консультаций с литовскими военными по беспилотной авиации. Об этом сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.
Украинские специалисты научат литовских военных бороться с украинскими дронами, в планах Минобороны Литвы получить курс консультаций по противодроновой защите после последних событий с падающими и сбитыми над территорией Прибалтики запущенных Киевом БПЛА. В то же время литовцы встречают союзников тоже не с пустыми руками, они уже разработали план по борьбе с дронами, но хотели бы, чтобы его оценили украинцы.
Прибывают украинские специалисты по противовоздушной обороне. Они помогут оценить разработанный нами план и поделятся своим мнением, видением и опытом.
При этом литовский министр обороны Каунас оказался намного адекватнее главы МИД Украины Сибиги, выразив сомнение, что в появлении украинских дронов над Прибалтикой виновата Россия. Тогда как украинский министр только это и твердит. По мнению литовца, Россия использует средства РЭБ для борьбы с украинскими БПЛА, но она не направляет их целенаправленно на Литву, Латвию или Эстонию.
Есть сомнения в том, способны ли русские делать это целенаправленно. Если бы они могли делать это целенаправленно, то, вероятно, не один или два беспилотника, а сотни были бы направлены в сторону стран Балтии.
