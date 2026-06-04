В Киеве опровергли заявления Зеленского о «технологическом прорыве» Украины
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Никакого «технологического прорыва», о котором каждый раз с упоением рассказывает Зеленский, на Украине нет. Умение собирать беспилотники из иностранных комплектующих не говорит о том, что Киев технологически обошел Москву. Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.
Никакого технологического прорыва на Украине нет, за него власти пытаются выдать обыкновенную сборку беспилотников из иностранных комплектующих. Единственное, в чем преуспела Украина, это в быстрой сборке дронов, но в этом ничего сложного нет. Кроме того, украинские военные научились адаптировать беспилотники к изменяемой ситуации на поле боя.
Если мы посмотрим на то, что мы называем украинским технологическим чудом, то там технологий украинских как бы нет. Украинский дрон, если мы говорим про FPV, это 10-15 деталей, которые мы купили и собираем.
Самое главное то, что Украина не производит собственных комплектующих для беспилотников, потому что для этого нет сырья. Из-за этого все приходится закупать за границей, завозить и собирать, заявляя о появлении очередного «украинского» дрона.
Ранее глава офиса Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) заявил, что Украина утратила возможность производства по причине потери технологий и компетенций. На сегодняшний день лишь малая часть вооружений производится на Украине.
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