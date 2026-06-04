В Киеве опровергли заявления Зеленского о «технологическом прорыве» Украины

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В Киеве опровергли заявления Зеленского о «технологическом прорыве» Украины

Никакого «технологического прорыва», о котором каждый раз с упоением рассказывает Зеленский, на Украине нет. Умение собирать беспилотники из иностранных комплектующих не говорит о том, что Киев технологически обошел Москву. Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

Никакого технологического прорыва на Украине нет, за него власти пытаются выдать обыкновенную сборку беспилотников из иностранных комплектующих. Единственное, в чем преуспела Украина, это в быстрой сборке дронов, но в этом ничего сложного нет. Кроме того, украинские военные научились адаптировать беспилотники к изменяемой ситуации на поле боя.



Если мы посмотрим на то, что мы называем украинским технологическим чудом, то там технологий украинских как бы нет. Украинский дрон, если мы говорим про FPV, это 10-15 деталей, которые мы купили и собираем.

Самое главное то, что Украина не производит собственных комплектующих для беспилотников, потому что для этого нет сырья. Из-за этого все приходится закупать за границей, завозить и собирать, заявляя о появлении очередного «украинского» дрона.

Ранее глава офиса Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) заявил, что Украина утратила возможность производства по причине потери технологий и компетенций. На сегодняшний день лишь малая часть вооружений производится на Украине.
13 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Вчера, 21:36
    На сегодняшний день лишь малая часть вооружений производится на Украине.

    С этим почти все согласны ибо заграница им помогает, а не тот промышленный потенциал который был после отделения от СССР и распиленный олигархами. Ну ещё и СВО подсобило с промышленностью.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 21:51
      Цитата: Irokez
      с этим почти все согласны ибо заграница им помогает
      нам от этого не легче
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Вчера, 21:48
    Умение собирать беспилотники из иностранных комплектующих не говорит о том, что Киев технологически обошел Москву. Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.
    в войне победит не тот у какого вундервафля круче, а тот кто сможет быстрее и больше вводить в строй средненькое оружие
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Вчера, 22:03
      Цитата: Василенко Владимир
      в войне победит не тот у какого вундервафля круче, а тот кто сможет быстрее и больше вводить в строй средненькое оружие

      Нам это труднее.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 22:06
        Цитата: Irokez
        Нам это труднее.

        почему?
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -1
          Вчера, 22:15
          Цитата: Василенко Владимир
          почему?

          Потому, что нам не легче чем всему западу с их промышленность..
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +2
            Вчера, 22:22
            что труднее?!
            еще раз не нужна вундервафля, нужно то что можно сделать на коленке дешево и быстро
            1. Irokez Звание
              Irokez
              0
              Вчера, 22:40
              У нас есть всё от калаша до вундервафли и что, от этого мы всех рвём в клочья. Нет. Война это не только оружие, а и экономика, и потенциал противостояния, и люди в армии и многое другое. Поэтому если у нас численность населения уступает в разы, то и устойчивость уже не та даже с самыми большими красными кнопками (вундервафлями).
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +1
                Вчера, 23:01
                Цитата: Irokez
                У нас есть всё от калаша до вундервафли

                только вот как только кто-то с ЛБС едет в отпуск то приходится все закупать самому
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Вчера, 21:49
    " украинский военный эксперт Тарас Чмут."

    Теперь можно больше не помогать нашим? Сами справятся, т.к. украина никакого вреда не представляет?
    Месячишко и все их дронишки начнут сами собой разваливаться? У них там криворучки без мозгов же?

    Кому эта новость?
    Ура, у нас ещё много шапок есть?
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 21:53
    Единственное, в чем преуспела Украина, это в быстрой сборке дронов, но в этом ничего сложного нет.

    Ну, так если ничего сложного, то неплохо бы собирать дроны столь же быстро. Если это несложно, то есть некие причины того, что дроны в России собираются медленно. Было бы желательно озвучить их.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 21:55
    эксперт Тарас Чмут.

    Ну не могу я верить эксперту с такой фамилией, не могу wassat
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 00:29
    Америкашки привыкли пугать весь мир своими авианосцами. Но они боятся, что книбудь долбанёт ракеткой, и пойдёт на дно этот авианеосец вместе с десяткамси самолётиков, и в пшик превратится их пугашки