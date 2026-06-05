Ближневосточные источники: в ОАЭ горит терминал сжиженного природного газа

Ближневосточные источники и спутниковые данные NASA FIRMS фиксируют мощный пожар на острове Дас. Это один из главных центров экспорта сжиженного природного газа ОАЭ.Тепловое излучение превысило 300 МВт, характерно для горения резервуаров хранения. На сопутствующих объектах ADNOC наблюдается интенсивное выделение тепла, что может свидетельствовать о том, что пламя распространилось на несколько резервуаров.Остров расположенный в 160 км от Абу-Даби, играет стратегическую роль в производстве СПГ. Мощность терминала составляет внушительные 6-6,5 млн тонн год.Инцидент происходит на фоне продолжающейся напряжённости в регионе и предыдущих атак на энергоинфраструктуру Залива в марте–мае 2026 года.Аналитики не исключают целенаправленного удара по терминалу, однако официального подтверждения от властей ОАЭ или ADNOC на момент публикации нет.Ранее подобные инциденты приводили к временному снижению загрузки завода и проблемам с экспортом через Ормузский пролив. Пожар может усугубить глобальную волатильность цен на энергоносители и вызвать очередную волну дефицита энергоносителей в странах ЕС и Юго-Восточной Азии, которые являются основным импортёрами СПГ из Объединённых Арабских Эмиратов.

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