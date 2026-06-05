Ближневосточные источники: в ОАЭ горит терминал сжиженного природного газа

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Ближневосточные источники: в ОАЭ горит терминал сжиженного природного газа

Ближневосточные источники и спутниковые данные NASA FIRMS фиксируют мощный пожар на острове Дас. Это один из главных центров экспорта сжиженного природного газа ОАЭ.

Тепловое излучение превысило 300 МВт, характерно для горения резервуаров хранения. На сопутствующих объектах ADNOC наблюдается интенсивное выделение тепла, что может свидетельствовать о том, что пламя распространилось на несколько резервуаров.



Остров расположенный в 160 км от Абу-Даби, играет стратегическую роль в производстве СПГ. Мощность терминала составляет внушительные 6-6,5 млн тонн год.

Инцидент происходит на фоне продолжающейся напряжённости в регионе и предыдущих атак на энергоинфраструктуру Залива в марте–мае 2026 года.

Аналитики не исключают целенаправленного удара по терминалу, однако официального подтверждения от властей ОАЭ или ADNOC на момент публикации нет.

Ранее подобные инциденты приводили к временному снижению загрузки завода и проблемам с экспортом через Ормузский пролив. Пожар может усугубить глобальную волатильность цен на энергоносители и вызвать очередную волну дефицита энергоносителей в странах ЕС и Юго-Восточной Азии, которые являются основным импортёрами СПГ из Объединённых Арабских Эмиратов.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:46
    Основные аыгодопреобретатели пожара на СПГ терминале в ОАЭ норвежцы и американцы .И немного египтяне с израильтянами.СПГ много не бывает .
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 10:56
      В деревне Виллабаджо траур: горят стога конопли. crying crying А в деревне Вилларибо праздник: ветер дует в их сторону... drinks

      Старые песни на новый лад...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 11:17
      а наш спг не радуется?..........
  2. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:49
    Как там бедный Павел? Дуров, который?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:54
    дефицита энергоносителей в странах ЕС

    В ноль еще не пришел? Теплятся еще.... wassat
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 11:00
    Цитата: tralflot1832
    Основные аыгодопреобретатели пожара на СПГ терминале в ОАЭ норвежцы и американцы .И немного египтяне с израильтянами.СПГ много не бывает .
    Вы забываете про наш газ wink
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:07
    Мой прогноз- надо покупать ,ни что так не обнуляет цену на элитную недвижимость как " эфект присутствия". drinks
  6. mad-max78 Звание
    mad-max78
    -1
    Сегодня, 11:13
    Цитата: tralflot1832
    Основные аыгодопреобретатели пожара на СПГ терминале в ОАЭ норвежцы и американцы .И немного египтяне с израильтянами.СПГ много не бывает .

    Согласен, РФ это вообще ни разу не выгодно.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:18
      это почему не выгодно?????
  7. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 11:36
    Цитата: Nastia Makarova
    это почему не выгодно?????

    Это вы вопрос задайте товарищу которого я цитировал