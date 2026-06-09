Все фразы о том, что произошёл переломный момент в войне и Украина теперь «добежит до Кремля» — это всё чушь. Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернёмся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму.

Никакого «переломного» момента в войне с Россией нет, запускаемый украинскими властями нарратив о якобы перехвате инициативы у российской армии и планах выйти на границы 1991 года является «полной чушью». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.В последнее время политическая верхушка Украины через подконтрольные СМИ и блогеров пытается уверить украинских граждан в якобы переходе инициативы от российской армии к ВСУ. На этом фоне появились различные слухи о том, что Киев в скором времени нанесет поражение России, а остановка боевых действий по линии фронта уже не актуальна. Некоторые «эксперты» заговорили о выходе на границы 1991 года, а кто-то уже мечтает о кофе в Москве.Однако все это чушь, считает бывший украинский министр, никакого перелома нет, а ситуация на фронте продолжает ухудшаться. Кроме того, Россия продолжает выбивать энергетику Украины, о чем власти не хотят говорить. Но придет осень и снова встанет вопрос, как пережить зиму.Ранее часть украинских околовоенных ресурсов сообщала о сложных ситуациях на нескольких направлениях, в том числе в Сумской и Харьковской областях, в Константиновке и на подступах к Славянску, а также на Гуляйпольском, где идет охват Орехова.