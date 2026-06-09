Кулеба назвал «полной чушью» заявления Киева о якобы переходе инициативы к ВСУ

3 747 15
Кулеба назвал «полной чушью» заявления Киева о якобы переходе инициативы к ВСУ

Никакого «переломного» момента в войне с Россией нет, запускаемый украинскими властями нарратив о якобы перехвате инициативы у российской армии и планах выйти на границы 1991 года является «полной чушью». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В последнее время политическая верхушка Украины через подконтрольные СМИ и блогеров пытается уверить украинских граждан в якобы переходе инициативы от российской армии к ВСУ. На этом фоне появились различные слухи о том, что Киев в скором времени нанесет поражение России, а остановка боевых действий по линии фронта уже не актуальна. Некоторые «эксперты» заговорили о выходе на границы 1991 года, а кто-то уже мечтает о кофе в Москве.



Однако все это чушь, считает бывший украинский министр, никакого перелома нет, а ситуация на фронте продолжает ухудшаться. Кроме того, Россия продолжает выбивать энергетику Украины, о чем власти не хотят говорить. Но придет осень и снова встанет вопрос, как пережить зиму.

Все фразы о том, что произошёл переломный момент в войне и Украина теперь «добежит до Кремля» — это всё чушь. Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернёмся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму.

Ранее часть украинских околовоенных ресурсов сообщала о сложных ситуациях на нескольких направлениях, в том числе в Сумской и Харьковской областях, в Константиновке и на подступах к Славянску, а также на Гуляйпольском, где идет охват Орехова.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 07:27
    Как же погрузить всю Незалежную в блэкаут? 4 года выносим с ноги инфраструктуру и чо-то не получается.
    1. Stalingrad2010 Звание
      Stalingrad2010
      0
      Сегодня, 07:48
      Нужна системная работа по уничтожению энергетики. Но не только энергетики. Там многое надо уничтожить; главарей, мосты, Бескидский тоннель, порты, ЖД узлы и т.д.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 08:02
        И топить корабли, идущие в Одессу и иже.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 08:02
      у пукров есть аэс, поэтому полного блокаута не получиться
      ну и так ползимы пукры сидели без света и отполения
      1. tatarin1972 Звание
        tatarin1972
        0
        Сегодня, 08:27
        По АЭС бить не нужно, но вот трансформаторы 12 кВт нужно разносить, тогда сами АЭС глушить придется.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 08:30
          пукры те еще идиоты, могут заглушить как в чернобыле, плохо будет всем
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Артур Грудинин
      Как же погрузить всю Незалежную в блэкаут? 4 года выносим с ноги инфраструктуру и чо-то не получается.

      Если бы хотели вынести, вынесли бы, а так просто имитируют вынос.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 08:31
        пока есть действующие аэс, это не возможно
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:40
      hi Этот типчик временами выползает полаять и заработать на хлебушек от тех, кто его ещё помнит.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:28
    Так нужно поддерживать надежды укро-лохов в скорой пэрэмоге.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 07:40
    Не слушаем никого и ничего...смотрим внимательно что происходит на фронте.
    Там куется Победа нашими бойцами и командирами...главное чтобы им не мешали всякие переговорщики. what
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:07
    Кулеба назвал.......
    . Ентот не за правду, фэйс пытается строить политическую карьеру...
    А так, за все остальное... все жёстко, сложно и не скоро, судя по всему.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:27
    Еще один "экс". У ВО к эксам особое отношение, любимый источник.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 08:32
      ну так эксы и говорят правду, а те кто на должности говорят то что приятно зеле, чтобы не слететь с должности
  6. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:30
    Россия продолжает выбивать энергетику Украины, о чем власти не хотят говорить. Но придет осень и снова встанет вопрос, как пережить зиму.

    Тем не менее мобильный интернет есть практически на всей территории Украины, а в центре Москвы - нет. Про целые регионы, я уж не говорю