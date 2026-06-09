Кулеба назвал «полной чушью» заявления Киева о якобы переходе инициативы к ВСУ
3 74715
Никакого «переломного» момента в войне с Россией нет, запускаемый украинскими властями нарратив о якобы перехвате инициативы у российской армии и планах выйти на границы 1991 года является «полной чушью». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В последнее время политическая верхушка Украины через подконтрольные СМИ и блогеров пытается уверить украинских граждан в якобы переходе инициативы от российской армии к ВСУ. На этом фоне появились различные слухи о том, что Киев в скором времени нанесет поражение России, а остановка боевых действий по линии фронта уже не актуальна. Некоторые «эксперты» заговорили о выходе на границы 1991 года, а кто-то уже мечтает о кофе в Москве.
Однако все это чушь, считает бывший украинский министр, никакого перелома нет, а ситуация на фронте продолжает ухудшаться. Кроме того, Россия продолжает выбивать энергетику Украины, о чем власти не хотят говорить. Но придет осень и снова встанет вопрос, как пережить зиму.
Все фразы о том, что произошёл переломный момент в войне и Украина теперь «добежит до Кремля» — это всё чушь. Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернёмся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму.
Ранее часть украинских околовоенных ресурсов сообщала о сложных ситуациях на нескольких направлениях, в том числе в Сумской и Харьковской областях, в Константиновке и на подступах к Славянску, а также на Гуляйпольском, где идет охват Орехова.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация