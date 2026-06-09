Зеленский хочет наложить лапу на средства Абрамовича от продажи ФК «Челси»

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Зеленский хочет наложить лапу на средства Абрамовича от продажи ФК «Челси»

Зеленский замахнулся на средства Абрамовича, полученные им от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом «нелегитимный» рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Власти Великобритании заставили Абрамовича в 2022 году продать «Челси», а деньги от продажи направить «пострадавшим на Украине». Однако сделать этого не удалось из-за противодействия самого Абрамовича, потребовавшего снять с него санкции и прекратить расследование. На данный момент деньги заморожены на специальном счету.



Вот их и хочет получить Зеленский, чтобы закупить зенитные системы в США. Он даже обсудил этот вопрос со Стармером, но, видимо, ничего кроме очередных обещаний не получил.

Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент. Нам нужно больше безопасности, и мы пытаемся через программу PURL купить противоракетные системы в США. Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь.

Также Зеленский подтвердил, что выпрашивал у Британии, Франции и Германии дополнительные системы ПВО, чтобы «закрыть небо» от российских ракет. Что пообещали ему Стармер, Макрон и Мерц, не уточняется.
14 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 11:18
    Смачно аброшу мордой в каку ткнули. Почаще в куев ездить надо. Глядишь, вообще хлопнут рано или поздно, когда перестанет пользу приносить. Причем пользу для куева в первую очередь.
    1. belost79 Звание
      belost79
      +1
      Сегодня, 11:24
      В свое время этим избранным еврейским мальчикам соплеменники из Нью-йорка органзовали получения огромных кусков собственности бывшего СССР. Сейчас им напоминают, что они им не ровня и должны отрабатывать эти дары, воздействуя на власти РФ.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:27
      al3x
      Сегодня, 11:18

      hi Там уже очередь выстроилась, чтобы поквитаться с жыдонаркофюрером за кидалово, начиная с Бэни Коломойского, Пинчука, Фиала и других, последние могут не успеть решить вопрос относительно мирно.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 11:18
    Зеленский замахнулся на средства Абрамовича, полученные им от продажи футбольного клуба «Челси».

    Еврей хочет налюбить другого еврея! laughing
    Ничего святого! lol
    1. belost79 Звание
      belost79
      +4
      Сегодня, 11:20
      "-Молодой человек! Мы, гусские, не обманываем друг друга!"
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +4
    Сегодня, 11:20
    Мог ли 20 лет назад, молодой начинающий комик, представить что будет бабки у Абрамовича отжимать... wassat
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:24
    Шо ж они так с "миротворцем"?
    Как некрасиво кидать братана!
  5. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 11:24
    -направить «пострадавшим на Украине».
    Видимо у Зеленского такая справка уже есть.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 11:32
      "Пострадавшие" --‐ это зелебоб и его жена, наверно recourse
  6. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 11:24
    Заберут и у этого вора бабло . Хуже что эти деньги сворованные у Русского народа будут работать на его же уничтожение . Впрочем как и деньги которые подарили силуановынабибулины . Хотя в принципе последние 35 лет сворованно и выведено за бугор триллионы и триллионы . Вопрос а кто создал и гарантирует эту систему мегаограбления РУССКИХ людей?
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 11:26
    Там, где Абраша учился воровать, зелепоца даже на порог бы не пустили, по причине слабоумия)))
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 11:31
      Вот что белый порошок животворящий делает lol wassat сарказм
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:30
    Шарфик для Ромы уже,похоже,связали.....а он пока не понял.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:32
    классический случай жабо-гадюкинга)
    когда болеешь против обоих