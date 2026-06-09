Зеленский хочет наложить лапу на средства Абрамовича от продажи ФК «Челси»
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Зеленский замахнулся на средства Абрамовича, полученные им от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом «нелегитимный» рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.
Власти Великобритании заставили Абрамовича в 2022 году продать «Челси», а деньги от продажи направить «пострадавшим на Украине». Однако сделать этого не удалось из-за противодействия самого Абрамовича, потребовавшего снять с него санкции и прекратить расследование. На данный момент деньги заморожены на специальном счету.
Вот их и хочет получить Зеленский, чтобы закупить зенитные системы в США. Он даже обсудил этот вопрос со Стармером, но, видимо, ничего кроме очередных обещаний не получил.
Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент. Нам нужно больше безопасности, и мы пытаемся через программу PURL купить противоракетные системы в США. Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь.
Также Зеленский подтвердил, что выпрашивал у Британии, Франции и Германии дополнительные системы ПВО, чтобы «закрыть небо» от российских ракет. Что пообещали ему Стармер, Макрон и Мерц, не уточняется.
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