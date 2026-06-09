В CNN посчитали количество обещаний Трампа «заключить сделку» с Ираном

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В CNN посчитали количество обещаний Трампа «заключить сделку» с Ираном

Дональд Трамп снова обещает заключить сделку с Ираном, заявив, что первые результаты переговоров должны появиться через «пару дней». Однако в США уже начали скептически относиться к прогнозам американского лидера. Ведь это обещание «заключить сделку» далеко не первое, да и не последнее.

В CNN решили подсчитать, сколько же раз за два месяца Дональд Трамп обещал «заключить сделку» с Ираном или говорил, что она «уже заключена». Как оказалось, 37 раз, включая сегодняшний. А поскольку останавливаться Трамп и не думает, то количество обещаний скоро разменяет пятый десяток.



В течение двух месяцев Трамп продолжал уверять общественность, что сделка вот-вот будет заключена. Если учитывать и период до объявления перемирия, то как минимум 37 раз — в соцсетях, публичных выступлениях и телефонных интервью журналистам.

При этом подчеркивается, нет никаких доказательств того, что ситуация близка к разрешению или стала ближе к соглашению по сравнению с тем же апрелем. В то же время Иран не подтверждает готовности подписать какое-либо соглашение, заявляя, что говорить об этом еще рано. По-видимому, сделка существует только в голове Трампа.

Трамп продолжает повторять эти заявления — возможно, потому что сам в них верит, пытается успокоить финансовые рынки или надеется, что постоянное повторение поможет воплотить желаемое в реальность.
4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:48
    ❝ В CNN посчитали количество обещаний Трампа «заключить сделку» с Ираном ❞ —

    — Ещё не раз пересчитывать придётся ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:53
      интересно количество обещаний по Ирану превысило количество обещаний по Украине?
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 13:51
    Есть два вида оплаты труда : повремённая и сдельная. Так чему же удивляться?
    Больше сделал - больше получил lol
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:58
    В месяце мае Трамп на 4,7 % больше обещал заключить сделку с Ираном чем в месяце апреле.Аналитики Blumber считают,что количество обещаний Трампа о заключения сделки с Ираном в Июле может возрасти аж на 1,5-1,7% . . .Что-ж поживём увидем. . . hi