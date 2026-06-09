❝ В CNN посчитали количество обещаний Трампа «заключить сделку» с Ираном ❞

В течение двух месяцев Трамп продолжал уверять общественность, что сделка вот-вот будет заключена. Если учитывать и период до объявления перемирия, то как минимум 37 раз — в соцсетях, публичных выступлениях и телефонных интервью журналистам.

Трамп продолжает повторять эти заявления — возможно, потому что сам в них верит, пытается успокоить финансовые рынки или надеется, что постоянное повторение поможет воплотить желаемое в реальность.

Дональд Трамп снова обещает заключить сделку с Ираном, заявив, что первые результаты переговоров должны появиться через «пару дней». Однако в США уже начали скептически относиться к прогнозам американского лидера. Ведь это обещание «заключить сделку» далеко не первое, да и не последнее.В CNN решили подсчитать, сколько же раз за два месяца Дональд Трамп обещал «заключить сделку» с Ираном или говорил, что она «уже заключена». Как оказалось, 37 раз, включая сегодняшний. А поскольку останавливаться Трамп и не думает, то количество обещаний скоро разменяет пятый десяток.При этом подчеркивается, нет никаких доказательств того, что ситуация близка к разрешению или стала ближе к соглашению по сравнению с тем же апрелем. В то же время Иран не подтверждает готовности подписать какое-либо соглашение, заявляя, что говорить об этом еще рано. По-видимому, сделка существует только в голове Трампа.