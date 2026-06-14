Путин поздравил Трампа с днём рождения, заодно обсудив Украину

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Путин поздравил Трампа с днём рождения, заодно обсудив Украину

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, российский президент поздравил американского с днем рождения и не только. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Очередной телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся практически после полуторамесячного перерыва, последний раз Путин и Трамп общались в конце апреля этого года. Как подчеркнули в Кремле, беседа носила откровенный и дружественный характер, российский президент поздравил американского с 80-летием. По словам Ушакова, общение прошло без каких-либо формальностей, в шутливой форме и с долей юмора.



Общение проходило неформально, я бы сказал, не без доли юмора.

Разговор был проведен по инициативе российской стороны и продлился 55 минут. Кроме поздравлений, поднималась тема Украины. Как отметил Ушаков, Путин заявил Трампу, что никакие удары Киева по инфраструктуре России не меняют ситуацию на поле боя, российская армия продолжает идти вперед. Кроме того, Путин подчеркнул, что если Зеленский так уж хочет встретиться с ним, то пусть приезжает в Москву. Россия к переговорам готова. Трамп, в свою очередь, пообещал надавить на Зеленского и его союзников в ходе саммита G7. Другими словами, Путин сделал очень важный ход прямо перед встречей американского лидера с европейскими союзниками Киева.

Отметим, что разговор Путина и Трампа состоялся накануне саммита «Большой семерки» во Франции, где европейские страны намерены убедить Трампа отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей в пользу Украины.
72 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 19:29
    Просочились слухи что только Путин поздравил Трампа с 80 ти летием . bully
    1. ИгУ Звание
      ИгУ
      +2
      Вчера, 19:33
      Оба оригинальны и не предсказуемы!
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Вчера, 20:48
        Ну поздравить с таким почтенным возрастом, это хорошо. 80 лет не каждому дано. Я таких мало знаю, выживших 🙄
        1. УАЗ 452 Звание
          УАЗ 452
          +5
          Вчера, 21:05
          А доживших до этого возраста и не впавших в маразм - и того меньше. Впрочем, в 70+ деменция тоже нередко уже подкралась. Автомобилем в этом возрасте лучше уже не управлять, а вот государством - можно.
        2. gsev Звание
          gsev
          +3
          Сегодня, 00:53
          Цитата: Мини Мокик
          Ну поздравить с таким почтенным возрастом, это хорошо. 80 лет не каждому дано. Я таких мало знаю, выживших 🙄

          Путин сделал глупость позвонив Трампу. Звонить надо было в Иран. США воспримут это как слабость Путина и готовность сдать своих друзей и Иран, и КНДР, и КНР.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Вчера, 21:18
      tralflot1832
      Сегодня, 19:29
      Просочились слухи что только Путин поздравил Трампа с 80 ти летием . bully

      hi Наверно, опять по просьбе крупных российских бизнесменов с типично русской фамилией Абрамович, Ротенберг и Ко.
      Гарант не мог отказать в мир-дружба-жвачка, только российский народ против духа Анкориджа и ненавидит военного преступника из Фашингтона.
      am
  2. ian Звание
    ian
    +11
    Вчера, 19:30
    Не сдержались и тоже лизнули рыженького.
    По дружески.... feel
    1. Комментарий был удален.
      1. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        +19
        Вчера, 19:51
        Интересно Сталин поздравлял бесноватого гитлера с днём рождения и предлагал ему тоннель копать ?
        1. Кмет Звание
          Кмет
          +13
          Вчера, 20:11
          Да уж.. Вот к чему приводят "рыночные отношения". Мне интересна другая сторона медали: ведь Трамп ни разу не поздравлял Путина с ДР... Никогда. Как все это смотрится....нелепо..
          1. Руслан М Звание
            Руслан М
            +23
            Вчера, 20:16
            Холоп всегда должен поздравлять своего барина, а вот чтоб барин холопа поздравлял, это уже какая то дикость.
          2. Русич Звание
            Русич
            0
            Сегодня, 07:00
            Цитата: Кмет
            Да уж.. Вот к чему приводят "рыночные отношения". Мне интересна другая сторона медали: ведь Трамп ни разу не поздравлял Путина с ДР... Никогда. Как все это смотрится....нелепо..

            Никогда не говорите - "Никогда"
            На небоскребе «Башня Трампа» в американском городе Нью-Йорке появилась поздравительная открытка в честь 66-го дня рождения президента России Владимира Путина
            "Минус" Вам!
        2. Комментарий был удален.
      2. awdrgy Звание
        awdrgy
        -2
        Вчера, 21:49
        Да да да.Наверное стесняются дать нам увидеть и услышать больше?
        Берегут нашу нервную систему,радеют так сказать о стаде. wassat
        Мы ж в мире розовых пони и кисельных берегов живём.
        Слабо, логики ноль..
      3. SSR Звание
        SSR
        -1
        Вчера, 23:13
        Цитата: major071
        Запомните, то, что пишет пресса, это только маленькая часть того, что происходит в политике. Это то, что нам разрешили услышать и увидеть.

        Ничего с этим не поделать.
        Бздунов всегда больше.)))
      4. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +1
        Сегодня, 02:39
        По словам Ушакова, общение прошло без каких-либо формальностей, в шутливой форме и с долей юмора.

        Сколько погибло российских солдат и мирных жителей от американского оружия?
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Вчера, 19:48
      Если следовать вашей логике ,то кто первый лизнул ,если Путин поблагодарил Трампа "за тёплое поздравительное послание с Днём России,,в котором выражено уважение к российскому народу.Какоето у вас странное понятие ,уважение это лизать друг - друга . wassat
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -3
        Вчера, 19:54
        Чтобы не было кривотолков Ушаков сразу всё слил в СМИ.Ни Мерц ,ни Стармер ,ни Макрон не имеют смелости позвонить Путину . wassat Кстати между Францией и Швейцарией баррикадируют пограничные переходы.В Швейцарии собрались около 50 000 человек с лозунгом " Нет саммиту G7" в Франции- саммит на границе Швейцарии и Франции .Может будет весело . laughing
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +14
          Вчера, 20:34
          Мне кажется статью скорее можно назвать " Путин нашёл повод позвонить Трампу, чтоб напомнить про Анкоридж". Я не могу понять о чём можно говорить с человеком который не препятствует поставкам новейших дронов тех же Hornet, передаче разведданных, предоставления услуг спутниковой связи и прямого доступа к спутниковой разведке. Я не очень то понимаю кого принуждают к миру зее или ВВП. Кто то говорит, что это дипломатия, в которой мы ничего не понимаем и нам не всё говорят. С этим тезисом я согласен, но только в том ключе, что это какая то попытка слива, всех тех целей которые были поставлены на СВО. Ведь зее никогда не пойдет, на устранение бандеровцев, да и нет на окраине такой силы, которая может устранить бандерлогов, скорее они кого хочешь устранят. И деньжат им подбросят. Так что при освобождении Донбаса, и остановке военных действий, провокации не прекратятся, а силы НАТО завтра же окажутся на окраине. И вот тут будет полный оп, на границе провокации, дроны летят через границу по нашим городам, а там с той стороны войска НАТО. И ведь так будет какие бы договоренности не происходили, мало ли их было, особенно с Американцами. Проиграет Трамп ближайшие выборы в конгресс и чего бы он не гарантировал, демократическое большинство будет гнуть свою линию, и кидать на окраину в сё больше, как в топку паровоза. [quoteПутин подчеркнул, что если Зеленский так уж хочет встретиться с ним, то пусть приезжает в Москву. Россия к переговорам готова][/quote] Но ведь на ПЭФ он заявил что зеля никто, а Трампу, что готов с ним к переговорам. Какой то СЮР. И что с эти делать я сказать не могу. Но делать, что то надо, хотя бы потому что Россияне продолжают гибнуть и получать увечья и в тылу и на фронте.
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            -1
            Вчера, 21:47
            Это точно, поздравления поздравлениями, а американские дроны терроризируют юг Запорожья. И как тут быть. А к саммиту G7 лучше всего бы кинуть ядерный заряд помощнее, например, на Староконстантиновский аэродром. Вот им и будет тема для разговора.
            1. vetlan19 Звание
              vetlan19
              -2
              Вчера, 22:14
              Провокатор, недалёкий умом. Удар ЯО сразу делает РФ изгоем в мире - насильником, убийцей и террористом. К РФ не посмеют подойти те страны, которые хоть как-то ориентируются на Россию. Обрываются любые политические , экономические связи с внешним миром. Ну, и до кучи, преимущественные ветры с запада принесут всю радиацию в РФ, т.е., обратно. Это - пиррова победа. А Алексей Лантух иdiotнедалёкий.
              1. Алексей Кошкаров Звание
                Алексей Кошкаров
                0
                Сегодня, 06:00
                Удар Ядерным оружием америки , как не крути , не сделал её изгоем
      2. SSR Звание
        SSR
        0
        Вчера, 23:16
        Цитата: tralflot1832
        если Путин поблагодарил Трампа "за тёплое поздравительное послание с Днём России,

        🤝
      3. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -1
        Сегодня, 02:38
        Путин поблагодарил Трампа "за тёплое поздравительное послание с Днём России"


        Сколько погибло российских солдат и мирных жителей от американского оружия?
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +6
      Вчера, 20:17
      А вот Трамп 7 октября 2025 года никого с днюхой не поздравлял что-то. Зато через неделю грозил дать зеле томагавки
    4. vladimirvn Звание
      vladimirvn
      +2
      Вчера, 21:19
      Прям как дети малые. Не так уж мы сильны и самодосточны чтобы выпендриваться. Уверен и Путин не в восторге от этого. Да вариантов нет. Дорожки с Европой разошлись. А проблему надо как-то заканчивать.
      1. TerraSandera Звание
        TerraSandera
        0
        Сегодня, 01:09
        Как то? т.е 5 лет войны, чтобы "как то" закончить? А жертвы? Про все остальное вообще молчу... Ну ладно. Как по вашему поздравление врага, а иначе всех западных покровителей войны обозвать и смысла нет, поможет в этом?
        "В дружеской атмосфере"
  3. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    -8
    Вчера, 19:40
    Не, ну это на самом деле нормально. Привет- привет с днём рождения! Спасибо... Глава не последнего страны на планете поздравляют .вот меня ни. Путин, ни Трамп никогда не поздравят. Люто завидую...
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +11
    Вчера, 19:41
    Путин поздравил Трампа с днем рождения

    А рыжий наверное никогда и не знал когда у нашего верховного днюха.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +6
      Вчера, 19:51
      Цитата: kventinasd
      А рыжий наверное никогда и не знал когда у нашего верховного днюха

      почти уверен, и Путин не знал, когда там, и у кого день рождения, или юбилей, или ещё какой сабантуй
      да и никто из этих самых, власть держащих
      зачем держать в голове всякие мелочи?
      есть штат специально обученных людей, которые вовремя напомнят-подскажут, они за это деньги получают
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Вчера, 22:12
        Цитата: sdivt
        есть штат специально обученных людей, которые вовремя напомнят-подскажут

        То есть, вы хотите сказать, что у Путина есть штат, который может подсказать что Трампа день рождение... А у трампа этого штата нет! Ведь так выходит по вашим словам? Иначе бы Трамп обязательно поздравил Путина!
        К чему вы клоните?
        1. TerraSandera Звание
          TerraSandera
          +2
          Сегодня, 01:11
          У Трампа не то что штат, у него их 50 и не один не напомнил!
  5. AlexXXX Звание
    AlexXXX
    +21
    Вчера, 19:41
    Конкретный СЮР.
    Сначала зеля - «нелегитимный наркоман», а сейчас «велком ту москоу».
    Сначала США это гегемон, который качает врага орудием и убивает наших людей, а сейчас «диалог прошел не без юмора».
    Смешно всем, кроме рядовых россиян, у которых расходы растут, доходы падают, а перспектива мирного неба настолько туманна, что даже планы строить на жизни не имеет смысла..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Вчера, 20:33
      Цитата: AlexXXX
      Конкретный СЮР.
      Сначала зеля - «нелегитимный наркоман», а сейчас «велком ту москоу».
      Сначала США это гегемон, который качает врага орудием и убивает наших людей, а сейчас «диалог прошел не без юмора».
      Смешно всем, кроме рядовых россиян, у которых расходы растут, доходы падают, а перспектива мирного неба настолько туманна, что даже планы строить на жизни не имеет смысла..

      Планы нужно всегда строить.
      По заявлениям европейских политиков, Европа планирует войну с Россией к 2030 году. Поэтому и планы надо строить с учётом этих заявлений. Стрелковая подготовка вряд ли понадобится, а физподготовка по-любому нужна.
  6. PVV66 Звание
    PVV66
    +18
    Вчера, 19:48
    Общение проходило неформально, я бы сказал, не без доли юмора.
    У нас тут солдаты гибнут, мирное население погибает, а наш генераллисимус лидера вражеского государства поздравляет... Интересно,Сталин во время войны гитлера поздравлял?!
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -2
      Вчера, 20:07
      Цитата: PVV66
      У нас тут солдаты гибнут, мирное население погибает, а наш генераллисимус лидера вражеского государства поздравляет... Интересно,Сталин во время войны гитлера поздравлял?!

      все просто.. по мнению ВВП - США не вражеское государство.. видите какое простое объяснение? справедливости ради, при этом, пример Сталина не уместен- мы не воюем с США... а торгуем.. многие насмотревшись ТВ- вышеописанного мною- похоже просто не понимают...
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +7
        Вчера, 20:33
        Цитата: советник 2 уровня
        мы не воюем с США... а торгуем..

        Пока Зеленский не перекрыл транзит нефти и газа по трубопроводу, Кремль до 1 января 2025 года торговал и с Украиной. В условиях, когда и в политике и в войне нет ни чего личного - просто бизнес, торговля и война друг друга не исключают, скорее наоборот.
    2. TerraSandera Звание
      TerraSandera
      0
      Сегодня, 01:24
      Генералиссимусов в нашей истории было всего 5, из них 2 заслуженных , остальных оставим на суд истории. И никто из них Трампу не звонил и уж тем более не звонил врагу
  7. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Вчера, 19:52
    Трамп, в свою очередь, пообещал надавить на Зеленского и его союзников в ходе саммита G7

    Опять обещания. /то просто пустозвонье, вот если бы пообещал Старлинк обесточить, то может и есть надежда. А так наверно был разговор как разделить ЕС и "ничего личного чисто политика".
  8. N-W Звание
    N-W
    +11
    Вчера, 19:58
    Не, ну "дружеский" характер - это по-любому перебор. Хотя, конечно, с днюхой поздравляют именно друзей. Всё равно что-то не складывается. Гарант снова перехитрит сам себя.
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Вчера, 20:06
    В ближайшее время состоится визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя, зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом 14 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
  10. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Вчера, 20:06
    а Вован и Лексус поздравили юбиляра? 🤣
    1. solar Звание
      solar
      +2
      Вчера, 22:27
      Нет, им инстинкт самосохранения помешал...
  11. даэтоя Звание
    даэтоя
    +10
    Вчера, 20:06
    рыжего поздравил а вот сегодня еще два человека мирных погибло от беспилотников и много еще покалечило и не без помощи полосатых.их родственникам соболезнования выразить и извиниться позвонить гордыня не позволяет?или это мелочи?
  12. 123_123 Звание
    123_123
    -4
    Вчера, 20:08
    А что нужно было сделать, промолчать? Хоть что-то сделал, это возможности, которые могут перерасти в преимущнство, если верно все делать. Так и с украиной - лучше делать, чем нет в плане достижения целей и лучше говорить, чем молчать, если это может принести пользу.
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Сегодня, 00:45
      Ну уж поздравление с днем рождения никаким образом в преимущество не перерастет, а вот в репутационные издержки-запросто. Какая то странная стратегия получения выгод)))
  13. Al Asad Звание
    Al Asad
    +7
    Вчера, 20:08
    Обсудил,наверное,достаточно ли американским оружием убито русских солдат.
    Да?
  14. Грац Звание
    Грац
    +14
    Вчера, 20:11
    Путин всё больше разочаровывает, всё же похоже пора ему на пенсию, не вывозит он и давненько
    1. al3x Звание
      al3x
      +12
      Вчера, 20:18
      В интересах определенного круга лиц он прекрасно всё вывозит, которые тоже, кстати говоря, усиленно вывозят в прямом и переносном смыслах, пока возможность есть recourse аж целый тоннель на Аляску хотят строить, чтобы вывозить ещё больше am
  15. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 20:12
    "Пролетая над гнездом кукушки". Звучит знакомо?
  16. tabex Звание
    tabex
    +1
    Вчера, 20:24
    Два дедка, не пользующихся современными технологиями/ смартфонами
  17. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -9
    Вчера, 20:27
    Многие путают дзюдо и дзю после. Дзюдо это когда встреча проходит в кимано,а дзю после это когда встреча проходит без кимано и не на татами и даже по телефону . И в первом и во втором случае Владимир Владимирович несомненно мастер таких встреч. А Дональд в гольф любит играть. . .Так что,как поётся в песне- Дельфин и русалка,они если честно, не пара,не пара,не пара. . . hi
  18. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Вчера, 20:34
    Вот! Трампа поздравил. Лично.
    Немного косвенного.
    А чего добились в жизни Вы? Вкалывая до пенсии на благо России? или бойцов ,героев России поздравлял? Поздравил?
    Не разу не встречал в СМИ. (вот Вип персон да поздравлял. Нибибулину, Жириновского, и т.д)
  19. Служу_отечеству Звание
    Служу_отечеству
    0
    Вчера, 20:35
    Провести бы по красной площади, под колокол и слова позор! Позор! Позор! Да голышом!
  20. greencon Звание
    greencon
    0
    Вчера, 20:39
    Я прочитал комментарии, которые либо поддерживают, либо преуменьшают значение телефонного звонка. В любом случае, это просто маневр инициатора. Если Путин одерживает верх, он никогда не звонит партнеру. Все ясно как божий день, он однажды сказал, что Россия защищает свои интересы в украинском конфликте против всего коллективного Запада.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Вчера, 22:21
      Цитата: greencon
      В любом случае, это просто маневр инициатора.

      Опять хитрый план?
  21. Radikal Звание
    Radikal
    +7
    Вчера, 20:40
    Цитата: major071
    Интересно, когда это международная политка государства опустилась до уровня "лизнул"? Меня всегда убивают высказывания "экспертов", которые не только ничего не понимают в политике, но и льют воду на мельницу Украины, пытаясь всячески унизить наши власти. В том числе путем заявлений о не существующих договоренностях. Запомните, то, что пишет пресса, это только маленькая часть того, что происходит в политике. Это то, что нам разрешили услышать и увидеть.Не нужно судить о том, чего незнаешь, тем более на основе заявлений противника. А на сайте украинского дерьма полно, просто оно маскируется под патриотическое российское. Ну, кроме Михана. Тот хоть и балбес, но все-таки свой. hi

    Любезный, вся-то и беда в том, что не приходится быть экспертом видя, какая эта "внешняя" политика, как вытирают ноги об эту "внешнюю политику"., как постоянно делают книксены, и реверансы перед Западом даже после вполне обоснованных ударов, добавляя при этом, что они в ответ. Спрашивается, почему в ответ? Правда, было однажды такое в нашей истории " в ответ" - с 1941 года по 1945-й. И "разрешения" не спрашивали, просто в начале Сталин сказал - "враг будет разбит, победа будет за нами!" Вот и все, как говорится "извинения" в ответ. bully
  22. Розмари Звание
    Розмари
    +2
    Вчера, 20:41
    Лучше бы Путин обсудил с Трампом Украину, заодно поздравив его с днем рождения
  23. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +1
    Вчера, 20:44
    Ну предложил еще раз Анкоридж, ничего плохого в этом нет. Внести ясность.
  24. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Вчера, 20:50
    общение прошло ... в шутливой форме

    Это как Сталин в шутливой форме поздравил бы Гитлера с ДР ? Невозможно представить. Но для нашего геошахматиста ничего невозможного нет.
    1. solar Звание
      solar
      +3
      Вчера, 22:36
      Гитлер Сталина поздравлял с днем рождения в 1939 году- у Сталина был юбилей, 60 лет. Мерс, пишут, подарил. Сталин поздравлял Гитлера со взятием Парижа. С Новым годом друг друга поздравляли. А вот чтобы Сталин поздравлял Гитлера с днем рождения- такого мне не встречалось.
  25. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +3
    Вчера, 20:50
    А вот Сталин Гитлера не поздравлял , он с ним воевал .
  26. Fangaro Звание
    Fangaro
    -2
    Вчера, 21:41
    Цитата: УАЗ 452
    А доживших до этого возраста и не впавших в маразм - и того меньше. Впрочем, в 70+ деменция тоже нередко уже подкралась. Автомобилем в этом возрасте лучше уже не управлять, а вот государством - можно.


    Автомобилем управлять уже опасно, а государством ешё можно.
    И правильно!
    Если за рулем, то могут погибнуть несколько живых человек.
    А если принимаешь решения, никаких нескольких живых человек не погибнет. Или всем хорошо, или всем всё равно.
  27. Динич Звание
    Динич
    +2
    Вчера, 21:43
    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия поддерживает санкции против нас», — сказал Дмитрий Песков

    А США, по всему видать, дружественная России страна и не поддерживает свои же санкции против неё. Как и лично президент США Дональд Трамп, рекордсмен по вводу санкций против России, чем немало гордится.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Вчера, 21:57
      Об этом скромно умалчивают либо вскользь упоминают бегущей строкой изредка. Ибо эффект забвения, вызванный духом Анкориджа, всё ещё штырит причастных. Зачем кайф обламывать? А между тем, в США обсуждают очередную порцию возможных санкций против России.
  28. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +4
    Вчера, 21:53
    И чего пишут аж с придыханием от радости... Наверное, за "Хорнеты" благодарил и ждем "Томагавки"-Фламинго. Лучше бы взяли пример с иранского "поздравления"..
  29. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Вчера, 22:15
    Как подчеркнули в Кремле, беседа носила откровенный и дружественный характер, российский президент поздравил американского с 80-летием.

    Дружбан поставляет оружие Украине и наводит ракеты по территориям России...
    По словам Ушакова, общение прошло без каких-либо формальностей, в шутливой форме и с долей юмора.

    Как раз время юморить...
    Ну ладно поздравил, но можно же было обойтись без заявлений "о дружбе и шуточках".
    Зачем гражданин Ушаков выставляет Путина "в не лучшем свете"?
  30. Wratch Звание
    Wratch
    +3
    Вчера, 22:47
    Плохо проветривают кабинет ГВК,плохо! Вонь Анкориджа не выветрилась,а может посетители забегают и пованивают? Надо бы тщательно пересмотреть круг допущенных лиц.
    Важно! Придурка с лопатой не пускать! Пусть начинает копать или тоннель,а лучше себе могилу.
  31. Вася_2 Звание
    Вася_2
    +1
    Вчера, 23:10
    значит жив ещё чертяка (перечеркиваю) этот самый... - дух Анкориджа.
  32. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +1
    Сегодня, 00:21
    Трамп, в свою очередь, пообещал
    Трамп пообещал, это уже напрягает
  33. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +4
    Сегодня, 02:04
    Цитата: VovaVVS
    И чего пишут аж с придыханием от радости... Наверное, за "Хорнеты" благодарил и ждем "Томагавки"-Фламинго. Лучше бы взяли пример с иранского "поздравления"..

    Журнафлухи же сказали народу, что Иран, это совсем другое дело!
    Ну нет там у чиновников и генералов внучек с израильским гражданством! Иранские чиновники не бегут в ТельАвив, как некоторые, из более чем десятка сбежавших " россиянских" вице-премьеров.
    @понимать надо.
  34. tTшка Звание
    tTшка
    +3
    Сегодня, 02:40
    Он бы уже в сшы жить перебрался, на старости лет.....
  35. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 02:57
    Путин поздравил Трампа с днём рождения, заодно обсудив Украину

    А так наверно и было прежде:
    «Уважаемый Адольф Алоизович! Поздравляем Вас с Днём рождения! Крепкого вам здоровья, а заодно и предупреждаем: широко шагаешь - штаны порвёшь!
    Иосиф Сталин.»
  36. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 03:17
    Такие у нас политики с времён меченого что носил карту Америки на лысине.
    Поздравления врагу и убийце нашего народа, так глядишь и туннель заставят копать за бесплатно.