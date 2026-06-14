Путин поздравил Трампа с днём рождения, заодно обсудив Украину

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, российский президент поздравил американского с днем рождения и не только. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.Очередной телефонный разговор российского и американского лидеров состоялся практически после полуторамесячного перерыва, последний раз Путин и Трамп общались в конце апреля этого года. Как подчеркнули в Кремле, беседа носила откровенный и дружественный характер, российский президент поздравил американского с 80-летием. По словам Ушакова, общение прошло без каких-либо формальностей, в шутливой форме и с долей юмора.Разговор был проведен по инициативе российской стороны и продлился 55 минут. Кроме поздравлений, поднималась тема Украины. Как отметил Ушаков, Путин заявил Трампу, что никакие удары Киева по инфраструктуре России не меняют ситуацию на поле боя, российская армия продолжает идти вперед. Кроме того, Путин подчеркнул, что если Зеленский так уж хочет встретиться с ним, то пусть приезжает в Москву. Россия к переговорам готова. Трамп, в свою очередь, пообещал надавить на Зеленского и его союзников в ходе саммита G7. Другими словами, Путин сделал очень важный ход прямо перед встречей американского лидера с европейскими союзниками Киева.Отметим, что разговор Путина и Трампа состоялся накануне саммита «Большой семерки» во Франции, где европейские страны намерены убедить Трампа отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей в пользу Украины.

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