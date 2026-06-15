Танки переходят в разряд эрзац-САУ: ВСУ получат Leopard 1 с новой башней

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Танки переходят в разряд эрзац-САУ: ВСУ получат Leopard 1 с новой башней

На Украине по крайней мере с мая 2025 года на фронте проходили испытания глубоко модернизированной версии танка Leopard 1, получившей безэкипажную башню C3105 от бельгийской компании John Cockerill. По их итогам, как утверждается в западной прессе, неизвестный заказчик, по неподтверждённой информации, закупил для ВСУ 30 таких башен, первые 5 из которых будут переданы в июне 2027 года.

По словам производителя, главным преимуществом Leopard 1 с башней C3105 является возможность ведения эффективного огня с закрытых позиций. При этом отмечается, что такого функционала нет ни у одного другого западного танка. Это достигается за счёт подъёма пушки до 42° (что позволяет поражать цели на обратных склонах холмов), в то время как у других западных машин данный угол обычно ограничен 15–20°.





Башня включает нарезную 105-мм пушку Cockerill HP («высокого давления»), которая способна вести огонь стандартными снарядами НАТО и управляемыми ПТУР (например, Falarick 105 с лазерным наведением); автомат заряжания на 12–16 боеприпасов, расположенный в кормовой нише; цифровую СУО с панорамными прицелами, которые позволяют реализовать функцию «охотник-убийца» (hunter-killer). Дальность обнаружения целей днём составляет до 18 км, ночью или в тепловизор – до 15 км.

Корпус выполнен из сварного баллистического алюминия и способен выдержать обстрел 25-мм подкалиберными снарядами. Предусмотрена установка дополнительных композитных экранов.

Украинские военные, эксплуатирующие обычную версию Leopard 1A5, заявили, что ожидают модификации с новой башней, так как она увеличит дальность стрельбы с закрытых позиций до 18 км. Таким образом, установка C3105 окончательно переведёт танк Leopard 1 в разряд эрзац-САУ.

13 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    -6
    Сегодня, 16:55
    Старые башни кончились придется нашим долбить по новым, ну да ладно, нам не привыкать у гансовских кошаков башни отрывать.... request
    1. andranick Звание
      andranick
      +4
      Сегодня, 17:15
      Тащмайор Юрик, ты, главное, воблой в монитор не кидайся, когда будешь
      у гансовских кошаков башни отрывать
  2. lwxx Звание
    lwxx
    0
    Сегодня, 16:59
    Может уже пора новость по ту 22 запустить? Даже МО уже отчиталось.
  3. hohol95 Звание
    hohol95
    +2
    Сегодня, 17:01
    Не маловато 12 - 16 "выстрелов"?
    За ними будут постоянно машины с БК кататься?
    Или это для стрельбы "в ту степь"?
    Раздобыли разведданные.
    По их координатам выскачили, отпуляли весь барабан ОФС без поправок и обратно в тыл на всех парах.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 17:10
      Да норм. Во-первых, 6-7 лямов за башню, шасси Лео-1 много, бюджет пилится. Во-вторых, вся техника сейчас долго не живёт, все всё просматривают на десятки км и сразу накрывают, поэтому норм 16 выстрелов.
    2. Melior Звание
      Melior
      +1
      Сегодня, 17:40
      Там 12-16 только в автомате заряжания, а в корпусе предполагается еще 60, как в базовой модели.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 17:02
    Вполне логичное решение
  5. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 17:23
    Хорош танчик,хороший конкурент нашим 72 двойкам,всегда нужно не недооценивать противника,что бы потом не было грустно,12 - 16 выстрелов ,так он будет засадный то норм
    1. Грац Звание
      Грац
      -1
      Сегодня, 18:05
      какой конкурент, по факту это стеклянная пушка, недосау недотанк, его на штурм не пошлешь. только работа из застройки из засад или как сау, но с меньшей эффективностью и по мощи калибра и по дальности выстрела
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Грац
        его на штурм не пошлешь. только работа из застройки из засад или как сау,

        А как сейчас Т-72 применяют на СВО ? В штурм идут ? Судя по видео, стрельба или из укрытий или залп и сразу назад.
  6. ettore Звание
    ettore
    -3
    Сегодня, 17:50
    Дальность обнаружения целей днём составляет до 18 км, ночью или в тепловизор – до 15 км.

    Башня летает?
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 18:38
    Дальность обнаружения тепловой цели 15 км. какая-то опечатка, или новая технологическая реальность?
  8. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 18:53
    Немцы в заключительный период 2 МВ изо всех сил пыжились создать вундерваффе, которое позволило бы переломить ход войны. Все это делалось в спешке, техника получалась трудоемкой, капризной, ненадежной и сложной в использовании, не соответствующей уровню подготовки личного состава и наличию имеющихся ресурсов. Данное изделие в той же теме.