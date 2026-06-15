ГУР МО Украины сообщает о первом применении Россией новой ракеты «Бандероль»

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ГУР МО Украины сообщает о первом применении Россией новой ракеты «Бандероль»

Россия в ходе ночного удара по Украине впервые применила новейшую дрон-ракету «Бандероль», утверждает украинская пресса со ссылкой на данные военной разведки Украины.

Российские ресурсы еще в прошлом году сообщали о разработке «легкой» крылатой ракеты под названием «Бандероль», которая займет нишу между крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. В мае этого года ГУР МО Украины сообщало, что «Бандероль» успешно завершила испытания и уже пошла в серию. Предполагалось, что в ближайшее время ВС РФ опробуют ее уже при ударах по Украине.



В начале мая харьковская прокуратура уверяла, что ВС РФ ударили «Бандеролью» по некоему объекту в Безлюдовке. В России официальных сообщений об этом не было. Возможно, что наши действительно применяли новую дрон-ракету в рамках проводимых испытаний.



Теперь об ударе «Бандеролью» заявляет военная разведка Украины. При этом никаких подробностей нет, кроме очередного нытья о том, что в конструкции ракеты обнаружены компоненты иностранного производства.

Тактико-технических характеристик новой ракеты тоже нет, противник опирался на данные из открытых источников, утверждая, что длина ракеты составляет примерно 5 метров, вес – порядка 500-600 кг, масса боевой части – 150 кг. Дальность полета – свыше 500 км, скорость крейсерская – больше 500 км/час, при подходе к цели – 650 км/час.

Как заявляют украинские эксперты, такие ТТХ позволят «Бандероли» прорывать украинскую ПВО, поскольку дронами-перехватчиками и мобильными группами ее не перехватить. Однако в Киеве надеются, что Россия не сможет развернуть массового производства новой дроно-ракеты, так как она явно дороже тех же дронов-камикадзе типа «Герань». Однако она гораздо дешевле крылатых ракет, например «Калибра».
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Scaffold Звание
    Scaffold
    +2
    Сегодня, 17:45
    "Бандеролями", надо полагать, били по "Новой почте"?
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 17:52
      ❝ "Бандеролями", надо полагать, били по "Новой почте"? ❞ —

      — От нашей «почты» вашей ...
  2. Валерий Мамай Звание
    Валерий Мамай
    -19
    Сегодня, 17:47
    И конечно, этой ракете нет аналогов в Мире. Трепещи Фантомас!
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 19:02
      А вот и ципса ! Кастрюля, скройся ....
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 17:47
    побольше им таких "посылок" отправлять...
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 17:47
    В мае этого года ГУР МО Украины сообщало, что «Бандероль» успешно завершила испытания и уже пошла в серию.

    Просто стало интересно.
    Кто сливает хо хлам такую информацию? Ведь такого рода информация должна быть секретной!
    Или я что-то путаю?
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +2
      Сегодня, 17:50
      Любая секретная информация зависит от цены вопроса
      1. Абзац Звание
        Абзац
        -1
        Сегодня, 17:56
        Или петельки на шее. Скажешь мы не применяем? А зря, пора уже.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 17:59
      Ничего не путаете. Испытаниями занимаются живые люди, у них есть семьи, друзья, знакомые, а у них доступ к цифровым технологиям, от смартфона до Алисы к которым в свою очередь есть доступ у кого надо. Вроде как есть пример системы "Эшелон", который даёт примерное понимание как жить в 21 веке, но видимо раз было давно то история.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 18:17
        Цитата: Копчёный
        Испытаниями занимаются живые люди,

        Только нет жестких, или даже жестоких законов за разглашение!
        Но у нас же все добренькие, начиная от гд, и заканчивая самим верхом! Нельзя принимать законы, под которые можешь попасть и сам.
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 18:22
      Цитата: ваш вср 66-67
      Кто сливает хо хлам такую информацию

      А откуда известно, что это информация?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:18
        Цитата: nik-mazur
        А откуда известно, что это информация?

        Инфа от агенства ОБС, как всегда.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:33
      Помню очень давно начал получать нормальную зарплату и к тому же получил её на три месяца вперёд. Зачислил на счёт в сбере и на следующий день мне начали звонить всякие люди с предложением инвестировать во всякие форексы и рынки акций. А уж похоронные агенты возникают на пороге когда человек ещё дышит request
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:56
    а за "бандероль" получатель расписался?!!!
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 18:08
      Это прошлый век - расписываться. Всё фиксируется электронными средствами.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 18:35
        Цитата: Andy_nsk
        Всё фиксируется электронными средствами.

        ни фига, тогда СМСка должна придти, или штрихкод для получения
        1. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          0
          Сегодня, 18:43
          Вот смс и приходит - сообщение о воздушной тревоге. А потом уже расписываться не надо!
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 18:06
    Ой, як же так?

    Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем, — в МИД РФ

    РФ победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, также потерпели крах попытки оспорить суверенитет РФ над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами.
  7. PN Звание
    PN
    -3
    Сегодня, 18:23
    Там на картинке указана скорость 500км/год. Ох уж эти девочки дизайнеры...
    1. qqqq Звание
      qqqq
      +1
      Сегодня, 18:28
      Цитата: PN
      Там на картинке указана скорость 500км/год. Ох уж эти девочки дизайнеры...

      Там приведена картинка из украины, соответственно на украинском языке. Година-час по русски.
      1. PN Звание
        PN
        0
        Сегодня, 19:10
        Ну спасибо, разъяснил.
  8. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 18:24
    Зачем она, если есть Калибры? В чем отличие? Про Калибры, кстати, что-то давно не слышно…….
  9. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 18:46
    Все эти Бандероли, Герани, Орешники, Искандеры и ещё десятки моделей ударных ракет и дронов, гиперзвуковые Кинжалы, Цирконы не способны изменить ситуацию на ЛБС, и в целом в войне. Что-то не так? Либо их применение должно быть таким массовым каждый день, или через день. Либо их надо оснащать специальным зарядом. Ничего не будет, ни первого ни второго. Пока русский солдат, максимально защищённый от тактических дронов, не очистит всю территорию от врага - толк от этих дальнобоев сравнительно не велик. Эта перестрелка будет долго продолжаться, и естественно, придётся менять существующее начальство, ибо нам этот террор долго терпеть будет невозможно. Победа в Великой Отечественной войне далась нашему народу большими жертвами на фронте и в тылу: одна на всех - мы за ценой не постоим. Вот и сейчас надо принимать непопулярные решения: выстраивать мобилизационную экономику для того, чтобы оснастить миллионы отмобилизованных и обученных бойцов. Только так: 2,5-3 миллиона хорошо вооружённых и защищённых бойцов могут смести эту вооружённую банду, терроризирующую наш народ. Сопли и призывы про дружбу Деопольдыча надо выкинуть на свалку историю, вместе с ним самим. Либо применить специальное оружие, которое у нас есть. Какие варианты друзья?
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 18:49
    И все то они знают. Как будто при пуске чувствовали.