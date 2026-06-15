ГУР МО Украины сообщает о первом применении Россией новой ракеты «Бандероль»
5 78224
Россия в ходе ночного удара по Украине впервые применила новейшую дрон-ракету «Бандероль», утверждает украинская пресса со ссылкой на данные военной разведки Украины.
Российские ресурсы еще в прошлом году сообщали о разработке «легкой» крылатой ракеты под названием «Бандероль», которая займет нишу между крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. В мае этого года ГУР МО Украины сообщало, что «Бандероль» успешно завершила испытания и уже пошла в серию. Предполагалось, что в ближайшее время ВС РФ опробуют ее уже при ударах по Украине.
В начале мая харьковская прокуратура уверяла, что ВС РФ ударили «Бандеролью» по некоему объекту в Безлюдовке. В России официальных сообщений об этом не было. Возможно, что наши действительно применяли новую дрон-ракету в рамках проводимых испытаний.
Теперь об ударе «Бандеролью» заявляет военная разведка Украины. При этом никаких подробностей нет, кроме очередного нытья о том, что в конструкции ракеты обнаружены компоненты иностранного производства.
Тактико-технических характеристик новой ракеты тоже нет, противник опирался на данные из открытых источников, утверждая, что длина ракеты составляет примерно 5 метров, вес – порядка 500-600 кг, масса боевой части – 150 кг. Дальность полета – свыше 500 км, скорость крейсерская – больше 500 км/час, при подходе к цели – 650 км/час.
Как заявляют украинские эксперты, такие ТТХ позволят «Бандероли» прорывать украинскую ПВО, поскольку дронами-перехватчиками и мобильными группами ее не перехватить. Однако в Киеве надеются, что Россия не сможет развернуть массового производства новой дроно-ракеты, так как она явно дороже тех же дронов-камикадзе типа «Герань». Однако она гораздо дешевле крылатых ракет, например «Калибра».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация