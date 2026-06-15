На фоне сделки Трампа акции компаний ОПК Израиля пошли в минус, Иран - в плюсе

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На фоне сделки Трампа акции компаний ОПК Израиля пошли в минус, Иран - в плюсе

Заключение соглашения между США и Ираном вызвало негативную реакцию на израильском фондовом рынке. Инвесторы опасаются ослабления давления на Тегеран и потенциального усиления региональных угроз.

Большинство акций на Тель-Авивской бирже ушли в красную зону. Самое значительное падение продемонстрировали оборонные компании. Акции Elbit Systems (ESLT) обвалились на 6,25% — одна из самых глубоких просадок дня. Также заметно просели банковские бумаги: LUMI −2,83%, POLI −3,32%, AZRG −2,59%

Среди других заметных снижений: MZTF − 4,13%, MGDL − 4,26%.

Акции фармацевтического гиганта Teva (TEVA) тоже устремились вниз.

В целом индекс TA-125 закрылся в минусе, отражая обеспокоенность рынка возможными долгосрочными рисками для безопасности Израиля после смягчения санкций против Ирана.

Противоположная картина наблюдается на иранском рынке. После объявления о достижении сделки иранские акции активно растут. Инвесторы ожидают снятия части санкций, возвращения иностранных инвестиций и роста нефтяного экспорта. Большинство бумаг на Тегеранской фондовой бирже вырвались в зелёную зону роста, особенно в энергетическом и нефтехимическом секторах.

Аналитики отмечают, что рынок Израиля отреагировал на геополитические риски, в то время как иранские инвесторы празднуют потенциальное экономическое облегчение, а фактически - победу.

В Анкаре, как сообщалось ранее, президент Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал соглашение как важный шаг к миру в регионе. В Израиле же преобладают скептические оценки. Многие обвиняют правительство Нетаньяху в том, что в конечном итоге развязанная им война привела к негативу в первую очередь для самого Израиля. Есть и те, кто считает, что Трамп предал Израиль в его противостоянии с Ираном, получив за эту войну значительную прибыль на продаже углеводородов по сверхвысоким ценам.
7 комментариев
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Сегодня, 18:02
    Значит, Израиль придумает новую провокацию. Или даже не будет заморачиваться, а снова нападет на Иран.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:28
      Они ж сегодня бомбили Ливан. Потом ещё окажется что конгресс не даёт Трампу всё остальные пункты выполнить и окажется, что США уже никому ничего не должны request
      1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
        Донна_Роза_дАльвадорес
        0
        Сегодня, 18:59
        Несмотря на бомбёжку Ливана котировки поползли вниз. Значит, не прокатит и нужен конфликт масштабнее.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 18:58
      Или даже не будет заморачиваться, а снова нападет на Иран.

      Без поддержки пиндocтана эта затея опасна для самого Израиля в первую очередь.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:18
        Скорее американцы половину штатов развалят и Техас с молотка пустят чем оставят Израиль без поддержки, всё это игры на неискушенную публику
  2. MARGADON Звание
    MARGADON
    0
    Сегодня, 18:53
    Чтооооо? Евреев нае...ли? Чтооо? Всю страну? Ай да Трамп,ай да махинатор.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 18:59
    Не а что, они же не банановая республика,а гордая ,сильная,независимая страна ,а за это всё надо платить и жизнями и денежками.