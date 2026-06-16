В Индии «временно» заблокировали Телеграм

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В Индии «временно» заблокировали Телеграм

Власти Индии заблокировали мессенджер Telegram по всей стране. Утверждается, что мера носит временный характер и распространяется на период до 22 июня 2026 года. Блокировка введена по рекомендации Национального агентства по тестированию (NTA) перед пересдачей вступительного экзамена.

Официальное сообщение агентства:



Эта мера принята в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы мошенниками для обмана абитуриентов.

Первоначальный экзамен, прошедший в мае, был полностью отменён из-за крупного скандала с утечкой материалов. Несмотря на предыдущие усилия по удалению мошеннических каналов, поддельные ответы и обещания «слитых» билетов продолжали распространяться. Правительство прибегло к блокировке на уровне платформы только после того, как другие меры оказались неэффективными. Также до 30 июня отключена функция редактирования сообщений.

В России в это же время продолжается ужесточение ограничений против Telegram. С февраля 2026 года Роскомнадзор последовательно замедляет работу мессенджера, блокирует мессенджер, а уровень успешных запросов к серверам Telegram в отдельных регионах упал до 0-5%. Официальная причина - отказ компании выполнять требования по блокировке «экстремистского» контента и сотрудничеству с властями. Эти блокировки влияют на работу многих других сервисов, что, мягко говоря, не вызывает восторга у многих граждан России.
21 комментарий
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  1. topol717 Звание
    topol717
    +5
    16 июня 2026 11:02
    Официальная причина - отказ компании выполнять требования по блокировке «экстремистского» контента и сотрудничеству с властями
    Вообще вроде как версия немного другая, это отказ исполнять закон РФ о размещении серверов и так далее. Телеграмм вроде как не отказывался блокировать экстремистский контент, и заявлял что делает это ежедненвно.
    1. Aken Звание
      Aken
      -1
      16 июня 2026 11:07
      Зато отказывается сливать информацию товарищу майору.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +7
        16 июня 2026 11:10
        Зато НЕ отказывается сливать информацию французским спец.службам.
        1. Witsapiens
          Witsapiens
          -2
          16 июня 2026 11:20
          Дуров французские спецслужбы и Макрона жестко критикует, если что.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            +9
            16 июня 2026 11:26
            Цитата: Witsapiens
            Дуров французские спецслужбы и Макрона жестко критикует, если что.

            И это не мешает ему сотрудничать со спецслужбами .По этому к стати он еще и не сел
          2. Tagan Звание
            Tagan
            +6
            16 июня 2026 11:36
            Дуров французские спецслужбы и Макрона жестко критикует, если что.

            Жёсткая критика с мягким прогибанием придаёт этому действу особый шарм.
        2. Aken Звание
          Aken
          -4
          16 июня 2026 13:52
          Зато НЕ отказывается....
          Во-первых это слухи.
          Во-вторых мне нет никакого дела до французских служб.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +5
        16 июня 2026 11:39
        Цитата: Aken
        Зато отказывается сливать информацию товарищу майору.

        Товарищу майору может и отказывается, а вот месье майору - завсегода рад!
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          -2
          16 июня 2026 11:47
          на месье майора мне глубоко пофиг, пока я не в его юрисдикции.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            16 июня 2026 13:56
            А давайте как обсудим что вы такого интересного скрываете от тов. Майора?
            1. Inженегр Звание
              Inженегр
              0
              16 июня 2026 16:31
              А от товарища майора даже скрывать ничего не надо. Достаточно уже того факта, что он хочет стать подполковником.
      3. Юра Звание
        Юра
        0
        16 июня 2026 11:44
        Цитата: Aken
        Зато отказывается сливать информацию товарищу майору.

        Товарищу майору, надо напрячь свою команду, чтобы она сделала так, чтобы всё, что доступно администрации Телеграмма было доступно и ему. Я не думаю, что он сидит на месте ровно, он работает, но во всем этом есть одна фишка - информация полученная незаконным путём не может использоваться в делах, рассмотрении в судах как доказательство. Может я не прав? И потом, доступ к информации на рессурсах с помощью его администрации ускоряет выяление преступника и его допустим арест, что может помочь не только задержать-арестовать преступника, но и предотвратить преспупление, а это не только ураденые денги, но и жизни людей некоторые из которых может быть никогда не узнают об опасности которая им грозила. Законно подтверждённый факт о преступнике, позволяет запрашивать его экстрадицию из иностранных государств, это только один из примеров.
        1. Aken Звание
          Aken
          -2
          16 июня 2026 13:54
          Вообще-то в теме с Телеграмом речь идёт о МЫСЛЕПРЕСТУПЛЕНИЯХ, о невосторженном образе мысли. Уголовщина - это прикрытие.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    16 июня 2026 11:23
    Скорей всего власти Индии закрыли "Телеграм" до второго пришествия Ханумана. . .а может даже и до Кришна Рамы . . . hi
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      16 июня 2026 11:50
      У меня тоже тормозит даже сейчас (мск). Даже с впн. am
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    16 июня 2026 11:35
    Э... Ладно индия. Там хоть причину правдоподобную привели.....

    У меня Телеграмм намертво стоял с 19 апреля 3 месяца.... а блатные "експерды" все строчили, строчили, строчили (по СМИ).....
    Писали , и военным близ ЛБ разрешили официально пользоваться...

    Сейчас глянул у себя - ослабили запрет с неделю назад , последние сообщения 10-11 июня, только текст....

    Не удаляю ради памяти....
  4. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    16 июня 2026 11:43
    Если на недельку, то ладно, можно потерпеть, опять таки ВПН есть если кому приспичит.

    P.S. Какие 5% успешных? Постоянно пользуюсь Телегой, друзья тоже laughing , РКН обделались жидким, как обычно tongue
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      16 июня 2026 13:59
      Цитата: Архивариус Вася
      РКН обделались жидким, как обычно
      Блажен тот кто верует.
    2. Harry.km Звание
      Harry.km
      0
      16 июня 2026 15:18
      Цитата: Архивариус Вася
      Постоянно пользуюсь Телегой, друзья тоже laughing , РКН обделались жидким, как обычно tongue

      Уважаемый, Вы бы попридержали пыл и ознакомились с матчастью. "Теlеgа" не блокируется вообще, это мессенджер похожий на "Telegram", только внешне, он имеет свои сервера в РФ. Надеюсь понимаете почему Вам и друзьям, РКН разрешил пользоваться "Телегой".
      1. Архивариус Вася Звание
        Архивариус Вася
        0
        16 июня 2026 16:53
        Ну рассмешили laughing
        Так называемая "Теlеgа" - приложение которым никто не пользуется, похожее на Телеграм, но в народе как раз таки "Telegram" часто называют именно "Телегой", вы как то далеко от народа раз не в курсе... или вы что всё так буквально воспринимаете?))
        VPN (три заветные буквы) посылают РКН в пешое путешествие понятно куда, так что и Телеграм, и Ютуб всё работает. Это если пользовать платный ВПН, он более устойчив к блокировкам, замедление есть, но не критичное.
  5. bbb Звание
    bbb
    +1
    16 июня 2026 15:03
    Как у нас наверное, с ВПН работает.