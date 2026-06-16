Трамп назвал ложью сообщения о том, что США заплатят Ирану 300 млн долларов

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Трамп назвал ложью сообщения о том, что США заплатят Ирану 300 млн долларов


Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новостями сообщения о том, что Вашингтон выплатит Тегерану 300 млн долларов в рамках мирного соглашения. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social:



История о том, что США платят Ирану 300 млн долларов – это фейковые новости.

При этом он не уточнил, о каких именно публикациях идёт речь.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что одним из пунктов сделки является план восстановления Ирана, который должен быть профинансирован США и их союзниками. В Вашингтоне эту информацию официально не подтверждали.

Идея восстановительных выплат уже вызвала сопротивление в американском Конгрессе. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X заявил, что это было бы сродни оказанию помощи Германии в рамках плана Маршалла, когда у власти всё ещё находились бы нацисты:

Любой фонд восстановления, который приносит выгоду этому террористическому режиму, не будет хорошей идеей.

Напомним, мирное соглашение между США и Ираном было заключено 15 июня при посредничестве Пакистана. Его подтвердили Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Трамп сообщил, что сначала соглашение будет подписано в электронном виде, а затем в течение недели стороны подпишут его очно «где-то в Европе».
10 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    16 июня 2026 11:29
    Где соглашение ? Где его можно прочесть .? Пока только одни заявления ,при том они все противоположные по смыслу. Если у Ирана они хоть не много реалистичные ,то у США они всегда просто фантастические
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      16 июня 2026 17:15
      APASUS
      Сегодня, 11:29

      hi А Кремль до сих пор горит желанием к встрече с сионистами-лохотронщиками зятькоффым-витькоффым, забывая о кидалове военного преступника и педофила из Фашингтона.
      Никак этот самый гнилой дух прошлого года не даёт покоя.
  2. К-50 Звание
    К-50
    +1
    16 июня 2026 11:33
    Трамп назвал ложью сообщения о том, что США заплатят Ирану 300 млн долларов

    Справедливости ради, там счёт не на миллионы идти должен, а на миллиарды.
    Так что пин дос сия много с этой войной убытков потерпела. Но зато перед евреями прогнулись. fellow wassat
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      16 июня 2026 11:44
      Справедливости ради, там счёт не на миллионы идти должен, а на миллиарды.

      так персы и говорили о репарациях в 300 лярдов...
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    16 июня 2026 11:35
    Сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X заявил, что это было бы сродни оказанию помощи Германии в рамках плана Маршалла, когда у власти всё ещё находились бы нацисты:..

    Видно этот Грэм плохо знает историю, потому что Германия (т.е. её часть - ФРГ), в рамках плана Маршала, даже после окончания Второй мировой войны находилась под контролем нацистов и США это нисколько не смущало. yes
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    0
    16 июня 2026 11:42
    Ложь , это всё то что треплет этот рыжий типчик . А если Персы надавят на яйца жидков то заплатят как миленькие .
  5. Дембельнутый Звание
    Дембельнутый
    0
    16 июня 2026 13:20
    Все цели военной операции достигнуты. Трамп и его окружение нехило заработали на нефти. А ракетная программа Ирана и обогащенный уран - то такое , не важно
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    16 июня 2026 14:45
    Янки в своём репертуаре. 300 ярдов превратились в 300 лямов а, теперь, и вовсе стали фейком. Не успели договорится о намерениях как ковбойцы кидают персов по всем вопросам. Ещё немного помылят глаза и окажется что они победуны в этой войне...
    1. D16 Звание
      D16
      0
      16 июня 2026 16:07
      No money - no hamburger(c) lol .
      Иран не откроет пролив для союзников США, а с остальных продолжит собирать деньги за проход. Впрочем благодаря усилиям Биби он его и так не откроет. Бомбить Иран бесполезно, у него в заложниках Саудия, Кувейт, Катар, ОАЭ. Там еще много жирных целей. Да и по Израилю прилетит.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Вчера, 08:34
    "Трамп назвал ложью сообщения о том, что США заплатят Ирану 300 млн долларов..."(с) Да?! Неужели не 300, 500 лимонов?!