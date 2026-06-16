Трамп назвал ложью сообщения о том, что США заплатят Ирану 300 млн долларов
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Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новостями сообщения о том, что Вашингтон выплатит Тегерану 300 млн долларов в рамках мирного соглашения. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social:
История о том, что США платят Ирану 300 млн долларов – это фейковые новости.
При этом он не уточнил, о каких именно публикациях идёт речь.
Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что одним из пунктов сделки является план восстановления Ирана, который должен быть профинансирован США и их союзниками. В Вашингтоне эту информацию официально не подтверждали.
Идея восстановительных выплат уже вызвала сопротивление в американском Конгрессе. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X заявил, что это было бы сродни оказанию помощи Германии в рамках плана Маршалла, когда у власти всё ещё находились бы нацисты:
Любой фонд восстановления, который приносит выгоду этому террористическому режиму, не будет хорошей идеей.
Напомним, мирное соглашение между США и Ираном было заключено 15 июня при посредничестве Пакистана. Его подтвердили Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Трамп сообщил, что сначала соглашение будет подписано в электронном виде, а затем в течение недели стороны подпишут его очно «где-то в Европе».
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