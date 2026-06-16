Медведев: Чтобы обеспечить суверенитет РФ, надо уничтожать торговый флот Украины
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что необходимо полностью уничтожить флот Украины, в том числе торговые суда, перевозящие военные грузы для ВСУ. При этом надо исходить из предположения, что этим занимаются все связанные с Украиной суда.
Комментируя решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по делу о правах России на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море, Медведев отмечает, что это, безусловно, хорошо с точки зрения долгосрочных интересов РФ, поскольку, по сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в ее новых границах. Однако, несмотря на то, что это имеет большое значение для будущего, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда не имеет абсолютно никакого значения.
Медведев:
Бандеровская «Украина» плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы.
Исходя из этого, решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание только в случае, если будет полностью уничтожен постоянно обновляемый европейцами украинский флот, включая морские БЭК. Кроме того, необходимо и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, где они находятся. Медведев резюмировал, что только в этом случае восторжествует принцип «Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam» («Кто в своём праве, тот не нарушает ничьего права»).
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