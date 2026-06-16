Медведев: Чтобы обеспечить суверенитет РФ, надо уничтожать торговый флот Украины

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Медведев: Чтобы обеспечить суверенитет РФ, надо уничтожать торговый флот Украины


Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что необходимо полностью уничтожить флот Украины, в том числе торговые суда, перевозящие военные грузы для ВСУ. При этом надо исходить из предположения, что этим занимаются все связанные с Украиной суда.



Комментируя решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по делу о правах России на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море, Медведев отмечает, что это, безусловно, хорошо с точки зрения долгосрочных интересов РФ, поскольку, по сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в ее новых границах. Однако, несмотря на то, что это имеет большое значение для будущего, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда не имеет абсолютно никакого значения.

Медведев:
Бандеровская «Украина» плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы.

Исходя из этого, решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание только в случае, если будет полностью уничтожен постоянно обновляемый европейцами украинский флот, включая морские БЭК. Кроме того, необходимо и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, где они находятся. Медведев резюмировал, что только в этом случае восторжествует принцип «Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam» («Кто в своём праве, тот не нарушает ничьего права»).
53 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +17
    16 июня 2026 11:48
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Медведев: Чтобы обеспечить суверенитет РФ, надо уничтожать торговый флот Украины

    когда начнем? хотелось бы быстрее , чтоб потом не забыть про сей призыв .
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +6
      16 июня 2026 11:58
      когда начнем? хотелось бы быстрее

      Не только побыстрее, но и пораньше. ТОлько на забыть бы потом, что уже начали...
      А то всякое бывает в России, даже то, что никогда не бывает...
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Вчера, 06:47
      Да вы пока старые почитайте. За четыре года)
    3. Prometey Звание
      Prometey
      +1
      Вчера, 13:29
      Ну подождём до 2030 года, когда обнуленный скипетр передаст.
  3. helilelik Звание
    helilelik
    +13
    16 июня 2026 11:51
    Так созывай Совбез и алга. Надо,надо,надо. И спать пошел.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +6
    16 июня 2026 11:51
    Ему хорошо, на его должности можно самому себе придумывать планы и верить в них.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +4
      16 июня 2026 14:02
      Цитата: Копчёный
      Ему хорошо, на его должности можно самому себе придумывать планы и верить в них.

      С чего вы решили что он сам в свои слова верит, он просто собирает лайки, говорит то, что народ ждет и хочет. Хотели бы, уже давно сделали бы.
      1. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        +1
        16 июня 2026 15:12
        Готовит народ к очередной рокировке? А вдруг, прокатит?
  5. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +8
    16 июня 2026 11:52
    Одни слова! Дела когда начнутся?
  6. кредо Звание
    кредо
    +3
    16 июня 2026 11:53
    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что необходимо полностью уничтожить флот Украины, в том числе торговые суда, перевозящие военные грузы для ВСУ. При этом надо исходить из предположения, что этим занимаются все связанные с Украиной суда.

    Военные грузы могут перевозить (и делают это сейчас) суда под флагами других стран, так что Дмитрию Анатольевичу следует учитывать данный факт при реализации по уничтожению судов снабжающих ВСУ. soldier
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      16 июня 2026 11:55
      Кстати да. Было бы забавнее если он выдал в стиле "надо уничтожить теневой флот Украины...." ))))
      1. tehnix Звание
        tehnix
        +3
        16 июня 2026 12:27
        А что мешает?
        Издается закон, что флот, направляющийся в сторону Украины или оттуда, признается теневым военным флотом Украины на том основании, что возит оружие и боеприпасы туда. Все, что нам не дадут досмотреть или имеет на борту оружие считается теневым военным флотом и подлежит аресту или уничтожению. Ну, или можно просто уничтожать. А теперь представьте реакцию западников на принятие такого закона! ... тут нет такого смайлика... laughing Ихним же салом.... им же по сусалам. А уж какой там флаг... дело десятое! Заплыл - сам виноват - предупреждали!
    2. helilelik Звание
      helilelik
      +2
      16 июня 2026 12:36
      Были новости,атакуют Геранями под любыми флагами.
    3. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      +3
      16 июня 2026 13:09
      Флаг не защита. Захваченные танкеры с русской нефтью подтвердят
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    16 июня 2026 11:57
    А он есть, торговый флот бандерлянда?))) все давным давно разворовано. А когда-то Одесское морское пароходство входило в тройку самых больших и богатых в СССР.
    1. tehnix Звание
      tehnix
      0
      16 июня 2026 12:29
      Щас все держат свой флот под чужими флагами. Я читал , что есть суда под несколькими флагами.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        16 июня 2026 13:01
        Переводить суда под "удобный флаг" начали еще в прошлом веке. Мы же говорим о тех судах, которые принадлежат бандеровским судовладельцам, если таковые имеются.
        1. tehnix Звание
          tehnix
          +1
          16 июня 2026 14:58
          Ага! Пойми кто из них кто.... Заплыл за буйки - сам виноват!
  8. usr01 Звание
    usr01
    +3
    16 июня 2026 11:58
    Медведев: Чтобы обеспечить...

    Он что? больной? Да его (торгового флота) давно нет! Продан без него!!!
    Крупнейшая в мире судоходная компания (ЧМП) продана на металлолом в 90х!
    А это вот фсё - под дешевыми флагами творится.....
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +4
      16 июня 2026 12:09
      Цитата: usr01
      Он что? больной?

      Он был нашим президентом laughing
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        0
        16 июня 2026 13:06
        в 2008, когда на доклад о нападении на наших миротворцев в Цхинвале, просто ответил: "Отслеживайте ситуацию" и положил трубку телефона.
    2. tehnix Звание
      tehnix
      +1
      16 июня 2026 12:30
      А это вот фсё - под дешевыми флагами творится.....

      Нам то какая разница?
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    16 июня 2026 12:00
    «Qui suo utĭtur, nemĭni facit injuriam» («Кто в своём праве, тот не нарушает ничьего права»)

    Вот с этим принципом трудно не согласиться. Но его следует применять не только к государству 404, но и ко всем его помощникам. А таких слишкОм, уж, набралось... Но мы то, в своем праве! Осталось это право теперь только подтвердить!!! А вот с этим, могут быть бООООльшие проблемы...
    Или кто-то думает иначе?!
    1. tehnix Звание
      tehnix
      +2
      16 июня 2026 12:39
      Например Ирану они как-то не помешали размотать НПЗ и прочие заводы арабов, акционерами которых были американцы... Как я понял - весь вопрос в том правильно ли оценены силы свои и противника. В плане европеидов, например, меня пугает их безбашенность - их руководство уверено, что в ядерной войне можно выжить. А по их фильмам - так просто ждут апокалипсиса...
    2. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +2
      16 июня 2026 18:49
      Цитата: Правдодел
      Но мы то, в своем праве!

      Не-а ... Мы в "международном морском праве" на которое все шавки из коалиции же"Лающих клали болт, арестовывая по своему усмотрению яко бы "суда теневого российского флота". А по сути -- перевозчиков, зафрактованных для перевалки нашей нефти... Это -- раз.
      Во-вторых, шароварные уже ставили мины на подходах к Одессе и Херсону... Мы только сопли утерли. А нужно тихохонько, скрытно, с ПЛ(!) поставить МЗМ на ФВК и подходах к портам: одесскому, Херсона, Ильичевска и т.п. И при первом же подрыве "нейтралов" с вооружением на борту для ВСУ организовать мощную РА-акцию по изобличению "кровавого киевского режима" -- И пусть отмываются!!! Они же с СП-2 рванули... И даже польский премьер поздравил "самоходного деда" с этим терактом!
      Спашивается: -- а мы то чем хуже!?
      Ах, да! Совсем забыл... Мы же ведь "Еще и не начинали"(с). А уже пора "заканчивать"! Во, блин, незадача то вышла... recourse
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Вчера, 11:04
        нужно тихохонько, скрытно, с ПЛ(!) поставить МЗМ на ФВК и подходах к портам: одесскому, Херсона, Ильичевска и т.п.... при ...подрыве "нейтралов" ... организовать мощную РА-акцию по изобличению "кровавого киевского режима"

        Прекрасный подход. Такое не смогла бы придумать даже англичанка - МИ-6.
        Но, к сожалению, подход англичанки к таким делам для нас - не проход...
        Вот и жуем сопли по поводу снабжения государства 404 уже который год...
  10. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +7
    16 июня 2026 12:03
    Медведев:

    Бандеровская «Украина» плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы.



    Все заявления Медведева сейчас на западе воспринимают как лай маленькой лупоглазой собаки на огромных псов через прозрачную дверь.

    На Западе видят, что раз мы столько возимся с Украиной, теряя пехоту в лобовых атаках не взяв ни одного областного центра, потеряв кучу техники, то коллективный запад нас разорвёт в клочья.

    Надо не языком трепать, а все усилия страны сосредоточить для достижения победы в СВО!!!

    - нам нужна связь, свой Старлинк и свои штатные рации на каждую двойку выполняющую б/з;

    - нам нужны дроны, разные и много;

    - нам нужен транспорт, пикапы, броневики и тяжёлые БМП и БТРы;

    - нам нужны люди в резерве, много, бригады, дивизии и корпуса, чтобы прорывать фронт и окружать группировки противника, а не бодаться с противником за каждое бабка-село, теряя людей;

    - нам нужна мобильная и дальнобойная артиллерия, наш аналог Богдана с высокоточными боеприпасами в достаточном количестве;

    - на море нам нужны наши БЭКи, БЭКи-ПВО, БЭКи-сторожевики, БЭКи-камикадзе.

    Вот, что нам нужно делать, а не писать пустые угрозы в сети.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +1
      16 июня 2026 12:34
      Увы. Но нынешняя власть умеет хорошо делать только счета в офшорах да бизнес покупать и развивать в странах НАТО с оформлением на родственников иль доверенных человеков.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      -2
      16 июня 2026 16:54
      Нужно. А так же на всё это нужно деньги, много денег. Народ будет крайне недоволен, если эти деньги брать с него. А хуже того мобилизовать насильно под украинские дроны. Те, кто готовы чем-то жертвовать ради победы уже либо на фронте, либо помогают как-то ещё. Остальные считают, что должно только правительство, но они тут вообще ни при чем. До выборов вряд-ли будут какие-то непопулярные решения.
  11. Иши Звание
    Иши
    -1
    16 июня 2026 12:07
    МЫ СОГЛАСНЫ!
    Когда начнёте?
  12. Oldi Звание
    Oldi
    +5
    16 июня 2026 12:18
    Бандеровская «Украина» плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы.
    Да что вы говорите на 5 году войны?! lol Неожиданное прозрение! Ну дай Бог).
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    -2
    16 июня 2026 12:19
    Можно конечно "хлопать в ладоши" и поддерживать решение суда в Гааге, но как бы потом не пришлось пожизненно платить разным "юкасам и шьюкасам"...
  14. bamsik Звание
    bamsik
    +4
    16 июня 2026 12:21
    не проще лишить Хохляндию статуса причерноморского государства?
  15. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    16 июня 2026 12:22
    Как же велико еврейское олигархическое давление на Пу что он не слушает буквально ни кого кроме них. Это уже даже как то странно... или тут дело в чем то типа острова Эпштейна?
  16. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    16 июня 2026 12:23
    И что? Медведем страдает пустословием. Рогозин номер два. Много слов- мало дел. А должно быть наоборот.
  17. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +6
    16 июня 2026 12:25
    Что бы обеспечить суверенитет России необходимо всех власть имущих лишить двойного гражданства гражданства, недвижимости и активов в стане противника, вернуть домой всех ближайших родственников. Но это, к сожалению, из области фантастики. Все остальное бла-бла-бла. А пока мы имеем саботаж и откровенное предательство интересов России.
  18. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    16 июня 2026 13:02
    Щас те подписанты и владельцы "зернового коридора" заткнут. Как заткнули посмевших посягнуть на днепровские мосты.
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    16 июня 2026 13:28
    Украинский флот под Украинским флагом ?Видел две рыболовных лайбы на маринтрафике под Украинским Флагом в Пуэрто Аренас ( Аргентина). wassat Экипаж явно из ухилянтов . drinks
    1. agond Звание
      agond
      +4
      16 июня 2026 14:04
      Суда с военное помощью Украине ходят безопасным путем , вдоль берегов Румынии , Болгарии , Турции , логичней было бы подумать как затруднить им заход в порт Одессы и к самим причалкам
      1. VovaVVS Звание
        VovaVVS
        0
        Сегодня, 09:42
        Элементарно,Ватсон! Взять пример с Ирана и обьявить эти воды зоной войны, используемые противником, начав их минирование и патрулирование БЭКами
  20. koksalek Звание
    koksalek
    +1
    16 июня 2026 14:31
    а это он кому сказал? я еще прежние его высказывания не забыл
  21. Комментарий был удален.
  22. Дембельнутый Звание
    Дембельнутый
    +1
    16 июня 2026 17:22
    К сожалению от Новороссийска корабли далеко не отплывают. Иногда даже в порт прилетает. Так что выполнять пожелание некому
  23. born007 Звание
    born007
    +1
    16 июня 2026 18:02
    Чтобы обеспечить суверенитет РФ надо провести крупномасштабную чистку во многих управляющих рядах
  24. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +2
    16 июня 2026 18:19
    И авиацию и мосты и тунели и гниду !Для полного удовлетворения Димы
  25. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    16 июня 2026 19:50
    торговый флот Украины


    А как ДАМ собрался отличать суда торгового флота Украины от других судоа других флотов?
    Если бы ДАМ предложил заминировать все подходы к портам Окраины- это было бы дельное предложение. А еще лучше исполнение.
  26. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    16 июня 2026 23:29
    Надеемся, что это правда. Украине нельзя разрешать экспортировать зерно. Ее портовую инфраструктуру нужно уничтожить, как и энергетическую систему.
  27. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Вчера, 13:38
    Медведев председатель правящей партии. Пусть ставит вопрос уничтожения бандеровцев и их наркофюрера на заседании госдумы и принимает обязательное для правительства решение. А если не будут исполнять - то правительство в отставку, а президенту импичмент. А бесполезно *(болтать) в соц.сетях может любой, даже я.
  28. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 06:50
    Если надо, так уничтожайте, сколько уже можно об этом болтать, или что, опять, мы не такие и это не наши методы???
    1. Gans1234 Звание
      Gans1234
      0
      Сегодня, 11:13
      Балаболистика - наши методы)
  29. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 09:07
    Медведев: Чтобы обеспечить суверенитет РФ, надо уничтожать торговый флот Украины

    Что бы сохранить суверенитет России, нужно сменить военно-политическое руководство России, естественно "демократическим законным" путём.
  30. MakStVik Звание
    MakStVik
    0
    Сегодня, 11:11
    Да блин, неужели?! Дошло, что-ли?
  31. Gans1234 Звание
    Gans1234
    0
    Сегодня, 11:13
    Дата начала сего действа медведев не озвучил?
    То, что надо и как следует делать на заборе как бы тож написано..
  32. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 11:18
    Любой бред, лишь бы идеологически близких бандеровцев не трогать. Надо убить зеленского и вешать всех захваченных идейных бандеровцев. Всё остальное: военные действия, бомбёжки, - лишь средство для уничтожения госаппарата Украины.
    наши же начальники забыли конечную цель и имитируют работу по достижении целей промежуточных. Однако, неверные цели приводят к неудаче всегда.