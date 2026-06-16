Президент России назначил дату выборов в Государственную думу РФ

Назначена дата выборов депутатов нижней палаты Федерального Собрания РФ. Голосование во всех субъектах страны пройдет 20 сентября этого года. Соответствующий указ сегодня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. С сегодняшнего дня официально стартует избирательная кампания в ГД РФ.В этом году впервые в голосовании примут участие российские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года.В Единый день голосования (ЕДГ), помимо выборов депутатов Госдумы, в общей сложности пройдет 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня. На голосовании 20 сентября пройдут выборы глав регионов в 11 субъектах. Из них прямым голосованием будут избраны восемь губернаторов. В трех российских субъектах глав регионов выберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.На недавнем заседании Совбеза РФ, прошедшем 11 июня, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием. В ходе совещания обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности в Единый день голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на заседании комиссии 11 июня, отметила, что избирательная система должна учесть все возможные угрозы.Глава избирательной комиссии заявила, что выборная кампания в этом году будет сильно отличаться от предыдущей, которая прошла осенью 2021 года. Во время ЕДГ возможны ограничения связи, но они не повлияют на работу системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подчеркнула Памфилова.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru