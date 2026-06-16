Президент России назначил дату выборов в Государственную думу РФ

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Президент России назначил дату выборов в Государственную думу РФ

Назначена дата выборов депутатов нижней палаты Федерального Собрания РФ. Голосование во всех субъектах страны пройдет 20 сентября этого года. Соответствующий указ сегодня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. С сегодняшнего дня официально стартует избирательная кампания в ГД РФ.

В этом году впервые в голосовании примут участие российские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав РФ по итогам референдумов осенью 2022 года.

В Единый день голосования (ЕДГ), помимо выборов депутатов Госдумы, в общей сложности пройдет 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня. На голосовании 20 сентября пройдут выборы глав регионов в 11 субъектах. Из них прямым голосованием будут избраны восемь губернаторов. В трех российских субъектах глав регионов выберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.

На недавнем заседании Совбеза РФ, прошедшем 11 июня, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием. В ходе совещания обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности в Единый день голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая на заседании комиссии 11 июня, отметила, что избирательная система должна учесть все возможные угрозы.

Глава избирательной комиссии заявила, что выборная кампания в этом году будет сильно отличаться от предыдущей, которая прошла осенью 2021 года. Во время ЕДГ возможны ограничения связи, но они не повлияют на работу системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подчеркнула Памфилова.
42 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. PROXOR Звание
    PROXOR
    +23
    16 июня 2026 11:39
    Все идём! ВСЕ ГОЛОСУЕМ против заворовавшегося ЕдРо. И других агитируем по максимуму. Никакого электронного голосования. Не ленимся и идём голосовать с помощью бюллетеня.
    1. кредо Звание
      кредо
      +5
      16 июня 2026 11:45
      Все идём! ВСЕ ГОЛОСУЕМ против заворовавшегося ЕдРо. И других агитируем по максимуму. Никакого электронного голосования. Не ленимся и идём голосовать с помощью бюллетеня.

      А за кого планируете голосовать, если, например, в принятии законов как правило все партии Госдумы голосуют единогласно? recourse
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        -13
        16 июня 2026 11:48
        за кого планируете голосовать


        За партию "Новые люди", старые заплыли жиром и как Картополов несут бред не имеющий никакого отношения к действительности.
        1. кредо Звание
          кредо
          +14
          16 июня 2026 11:57
          За партию "Новые люди", старые заплыли жиром и как Картополов несут бред не имеющий никакого отношения к действительности.

          Эта просто уловка, они такие же "новые" как и все остальные и к рабочим с крестьянами не имеют никакого отношения. hi
          1. АрхиФил Звание
            АрхиФил
            +6
            16 июня 2026 12:25
            рабочим с крестьянами не имеют никакого отношения.
            Да уж...кто бы мог подумать,что Серёга Шнур со своей бессмертной фразой по поводу выборов и кандидатов окажется провидцем???Голосовать действительно просто не за кого.И против всех не проголосуешь.Ситуация,однако? recourse
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              +2
              16 июня 2026 13:29
              Все это ЕдРо,голосуя за любых других. голосуешь против всех. Вот такая понимаш загогулина.
        2. даэтоя Звание
          даэтоя
          +3
          16 июня 2026 12:16
          это тоже самое только шкурку другую пытаются натянуть для вида.
          1. Mazunga Звание
            Mazunga
            0
            Вчера, 13:23
            у меня корешок работает на выборах членом))) он говорит что им из центра районного звонят и говорят нужный процент а как там проголосовали вообще до фонаря, кстати обижается что сейчас три дня начали голосование проводить раньше сутки отстоял пятнашку получил теперь те же бабки на три дня раскидывают ну и классика в пятницу с утра очередь бюджетники отмечаются с фотками на фоне комиссии и по куар коду а потом два дня хороводы води на выезда очень много запускают бабок окучивают на местах он на перефирии живет у никаких вбросов никаких каруселей просто передают нужный процент и всё))
        3. Леший1975 Звание
          Леший1975
          +6
          16 июня 2026 13:28
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          за кого планируете голосовать


          За партию "Новые люди", старые заплыли жиром и как Картополов несут бред не имеющий никакого отношения к действительности.

          Новые люди в Гос. думе проголосовали за все законопроекты, выдвигаемые властью, в т.ч. за все блокировки и тому подобное. Это действительно, как пишет Кредо, уловка с названием.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +4
        16 июня 2026 12:10
        Просто когда другие партии голосуют иначе об этом замалчивают.
      3. Konnick Звание
        Konnick
        0
        16 июня 2026 12:12
        Цитата: кредо
        А за кого планируете голосовать, если, например, в принятии законов как правило все партии Госдумы голосуют единогласно?

        Необходим бойкот выборов, так как нет графы против всех.
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          +8
          16 июня 2026 13:05
          Цитата: Konnick
          Необходим бойкот выборов, так как нет графы против всех.

          Тогда ЕдРо по электронным бюллетеням станет 100% победителем.
        2. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +8
          16 июня 2026 13:41
          Цитата: Konnick
          Необходим бойкот выборов, так как нет графы против всех.

          это просто облегчит задачу победы ЕР, считай- за них голос отдадите.. выборы ведь состоятся при любой явке..
      4. Леший1975 Звание
        Леший1975
        +16
        16 июня 2026 12:19
        Цитата: кредо
        Все идём! ВСЕ ГОЛОСУЕМ против заворовавшегося ЕдРо. И других агитируем по максимуму. Никакого электронного голосования. Не ленимся и идём голосовать с помощью бюллетеня.

        А за кого планируете голосовать, если, например, в принятии законов как правило все партии Госдумы голосуют единогласно? recourse

        К сожалению новых лиц, реальной оппозиции существующей власти в списках не появится. Не для этого избирательная система столько лет оттачивалась, что бы все, кто захочет, в этом участвовали. Из тех же, кто будет в списках, прокатить ЕР и Новых людей, это обязательная программа. За остальные партии по желанию. Если же устраивать реально протестное голосование, то нужно голосовать за какую-то одну, лучше за КПРФ. Не потому, что КПРФ такая вся оппозиционная (Зюганов всю оппозиционность давно слил), а по принципу наименьшего из зол. По крайней мере КПРФ по моему единственные, кто голосовал против блокировок и пытались выносить эти вопросы на обсуждение. Поэтому, остальным в назидание. Приведёт ли такое голосование к смене хотя бы правящей партии? Думаю, что нет
        Не для этого избирательная система столько лет оттачивалась
        . Что это даст? Голосование в этом году может действительно стать массово протестным. И возможно, внесёт дополнительную нестабильность в верха, что в свою очередь, сподвигнет отдельные группы "элиты" к переменам. Я понимаю, что многих пугают слова нестабильность, перемены. Но выбора уже не осталось, так хоть мизерный шанс на перемены к лучшему, а иначе ситуация закончится обрушением конструкции государства. Т.к. количество творящегося абсурда в управлении страной, на мой взгляд, уже достигло критической массы, а при нынешней власти шансов на исправление - ноль. Сколько ещё так протянем? Не знаю, но не думаю, что слишком долго. Ситуация в экономике не позволит, а тут ещё и СВО, идущее по плану и с опережением графика.... Сюрприз может быть в любой момент. P.S. Я много лет не ходил на выборы из-за бессмысленности этого мероприятия в РФ. И я знаком с высказываниями В.И. Ленина и М. Твена о выборах. Но, если, в свете ожидаемых мной дальнейших событий в стране, есть хоть малейший шанс... В этом году наверное пойду. hi
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +6
          16 июня 2026 13:20
          Цитата: Леший1975
          Я много лет не ходил на выборы из-за бессмысленности этого мероприятия в РФ

          Тоже пойду на выборы!
        2. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +2
          Сегодня, 01:55
          Но Грудинина то они испугались в своё время)
      5. PROXOR Звание
        PROXOR
        -10
        16 июня 2026 13:04
        Новые или ЛДПР. Пока не определился. Все остальные это 100% подпевалы.
        1. Был Мамонт Звание
          Был Мамонт
          +6
          16 июня 2026 14:57
          Цитата: PROXOR
          Новые или ЛДПР. Пока не определился. Все остальные это 100% подпевалы.

          Вам стоит зайти на сайт Думы и посмотреть результаты голосования или бойкота его всех партий. может задумаетесь.
      6. 9PA Звание
        9PA
        +4
        16 июня 2026 14:11
        И Ленин такой молодой, и Красный Октябрь впереди
    2. NICK111 Звание
      NICK111
      +5
      16 июня 2026 11:50
      Против Едра, а за кого? Пожалуйста не считайте меня адептом этой партии. У Гроссмейстера и его секундантов все варианты уже подсчитаны и ходы наперед тоже записаны. Здесь ошибок и промахов, как в СВО, не будет. Ручная оопозиция остается и только. Остальных буйных и несогласных отстранят от "участия в автопробеге" под любыми предлогами. Технология отработана до мелочей. А голосовать реальными бумажными бюллетенями очень здравая мысль! Я всю жизнь голосую только на участке, а не новомодно с гаджета.
      1. Fast_mutant Звание
        Fast_mutant
        +8
        16 июня 2026 12:05
        Цитата: NICK111
        А голосовать реальными бумажными бюллетенями очень здравая мысль! Я всю жизнь голосую только на участке, а не новомодно с гаджета.

        Любое голосование сейчас фикция! Единственно правильное голосование это ОТКРЫТОЕ, ПОИМЕННОЕ. Чтоб я всегда мог проверить (ну, например, на тех же Госуслугах) после оглашения результатов, как записан мой голос. И если подтасовка - подать в суд за подлог моего голоса! Но ктож такое разрешит? ))
        "Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать." (С) Марк Твен.
        P.S. Тоже голосую уже лет 20 только "по бумажке".
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +5
        16 июня 2026 12:14
        Не думайте за кого голосовать, главное голосуя за любую партию вы голосуете против Едра.
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +1
          16 июня 2026 12:49
          Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь пожалуйста на линии....
          laughing

          Да результаты уже давно утверждены.
          У Едра походу процентов 65.....
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +4
            16 июня 2026 13:26
            Не попробуем не узнаем.
        2. bk316 Звание
          bk316
          +1
          Вчера, 13:21
          Не думайте за кого голосовать, главное голосуя за любую партию вы голосуете против Едра.

          Негодная тактика.
          Вероятно у вас совсем плохо с арифметикой.
          Именно такое случайное голосование ЗАВЕДОМО приведет ЕдРо к победе.
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +2
            Вчера, 14:59
            Одни говорят идя голосовать, вы пмогаете едру. Другие не ходите голосовать помогаете едру. Таким образом арифметика не работает.
    3. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +1
      16 июня 2026 13:43
      Иногда изменение результатов голосования ничего не решает. Видите ли, украинский народ голосовал за Порошенко в 2014 году и не голосовал за него в 2019 году. Некоторое время ситуация была иной, но в итоге это ничего не изменило. Люди не получили ничего, кроме временного шока.
    4. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Вчера, 13:20
      ВСЕ ГОЛОСУЕМ против заворовавшегося ЕдРо.

      Так в бюллетене нет места, куда можно поставить галочку "против".
      Так что ваш крик очень похож на заявления депутатов ЕдРа : не имеет никакого отношения к действительности.
    5. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 02:02
      Скоро тарифы на ЖКХ рухнут. А всё потому что о России думают депутаты Пронин и Мамонов.
  2. Курильщик Звание
    Курильщик
    +1
    16 июня 2026 12:15
    в общей сложности пройдет 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня. На голосовании 20 сентября пройдут выборы глав регионов в 11 субъектах. Из них прямым голосованием будут избраны восемь губернаторов. В трех российских субъектах глав регионов выберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.

    Вы только вдумайтесь, сколько всяких выборов, а выбора все равно нет!!! Зачем эти выборы, если все знают результат заранее? Деньги выброшены будут на ветер... Пройдут выборы 20 сентября, а 1октября принесут платежку за ЖКХ с надбавкой (в каждом регионе своей) !!!! wassat tongue Интересно, к этому моменту на сколько подорожает топливо, продукты и прочее... А то боролись с инфляцией в 25 году так сильно, что экономика легла в стране, а инфляция нет... (здесь должны быть два слова Лаврова)
    Собственно, о чем это я - Верхушка живет в своем мире, а народ в своем...
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      -1
      16 июня 2026 14:02
      https://rutube.ru/video/8660db358698af13bcf53f09f0533d80/?r=wd
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    16 июня 2026 12:16
    Цитата: PROXOR
    Не ленимся и идём голосовать с помощью бюллетеня.

    Система всеобщего избирательного права порочна...как можно выбрать нормальных, если у меня один голос, у которого стаж работы 45 лет и я всегда платил налоги и такой же голос у 18-летнего бездельника.
    Вспоминается разгон учредительного собрания...представляете кого бы выбрала полуграмотная страна...
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      16 июня 2026 13:44
      Цитата: Konnick
      Система всеобщего избирательного права порочна...как можно выбрать нормальных, если у меня один голос, у которого стаж работы 45 лет и я всегда платил налоги и такой же голос у 18-летнего бездельника.

      логика немного спорна.. ему же жить после пенсионеров в стране, почему ктото за него должен решать его будущее...
    2. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Вчера, 13:29
      Система всеобщего избирательного права порочна.

      Идея цензов очень привлекательна, НО.
      Давайте распределять голоса граждан по принципу кто сколько налогов заплатил ко дню голосования.
      Только боюсь вам достанется сильно меньше, чем моему 35 летнему сыну. Он за 15 лет думаю заплатил больше чем вы за 45.

      Или можно еще образовательный ценз.
      Опят же вы проиграете куче народа с тремя высшими образованиями, ну типа Набиулиной. laughing

      Еще можно отнять голоса у неслуживших, да еще много чего....

      Вот только всегда найдется куча недовольных.
      Поэтому любая система голосования порочна.
  4. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    16 июня 2026 12:22
    Думаю, что призёр состязания тоже уже назначен... winked
  5. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +3
    16 июня 2026 14:32
    Невольно вспоминается песня Шнура из фильма "День выборов".
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      16 июня 2026 15:08
      Децл и Легалайз ещё более раньше всё это же сформулировали в конце 90х
      Надежда на завтра -песня вроде называется
  6. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    +3
    16 июня 2026 15:51
    "А где старуха Данко?!" (с) Я бы с удовольствием прочитал бы коментарии уважаемой Татры, глядишь, да и прислушался бы к её мнению! А так... Если получится, то проголосую за КПРФ!
  7. Горий Звание
    Горий
    +3
    16 июня 2026 20:08
    Электронные бюллетени надо запретить ... Голосовать только на пунктах... Я только за коммунистов!
  8. asher Звание
    asher
    0
    Вчера, 07:56
    Почему в последнее время от этих выборов полное впечатление, что предлагают ковыряться в куче фекалий, выбирая менее вонючую какашку? Или предлагают выбрать среди кучки вороватых лиц, у которых все на этих лицах написано, более смазливого на вид и говорливого.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Вчера, 13:24
      В этом суть демократии, которую нам продали как лучшее государственное устройство.
      Коллективная безответственность и лицедейство.
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 08:19
    [quoteПрезидент России назначил дату выборов в Государственную думу РФ][/quote]
    Где то 20 лет назад смотрел канал Евроньюс, там показывали сюжет из Страсбурга о проведении съезда оппозиционных партий Европы, где корреспондент задаёт вопрос учредителю съезда, почему не приглашены оппозиционные партии из России. Ответ почти дословно: "У нас не цирк, клоуны нам не нужны". Честно признаюсь мне было сначала обидно, но на протяжении прошедших лет, наблюдая за ГД стало понятно, что данный господин был на все сто прав.