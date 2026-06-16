Зеленский «скоординировал позиции» США и Украины на личной встрече с Трампом
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Дональд Трамп провел личную встречу с Зеленским на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Прошла она отдельно от общей встречи. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление «нелегитимного».
Трамп и Зеленский провели личную встречу после почти четырехмесячного перерыва, хотя ранее президент США не планировал такой формат общения с киевским клоуном. По имеющимся данным, продлилась она недолго, начавшись сразу после прибытия Трампа и Зеленского в зал заседаний, где проходит основная рабочая сессия стран G7. Разговор велся в присутствии госсекретаря США Марко Рубио и главы СНБО Украины Рустема Умерова.
Тему беседы ни Трамп, ни Зеленский не раскрывают, но «нелегитимный» заявил, что на встрече он «скоординировал позиции» США и Украины по некоторым вопросам, подписав опубликованные фотографии со встречи фразой: «Всегда важно координировать позиции».
Трамп в свою очередь назвал встречу с Зеленским «очень хорошей», заявив, что на сегодня общение с ним еще не закончено, впереди еще одна встреча, которая состоится позднее, после того как президент США завершит запланированные заранее.
Ранее сообщалось, что Зеленского на саммит «Большой семерки» затащили специально для встречи с Трампом, он должен убедить президента США, что дружить с Украиной и Европой гораздо выгодней, чем с Путиным и Россией.
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