Зеленский «скоординировал позиции» США и Украины на личной встрече с Трампом

6 048 31
Зеленский «скоординировал позиции» США и Украины на личной встрече с Трампом

Дональд Трамп провел личную встречу с Зеленским на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Прошла она отдельно от общей встречи. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление «нелегитимного».

Трамп и Зеленский провели личную встречу после почти четырехмесячного перерыва, хотя ранее президент США не планировал такой формат общения с киевским клоуном. По имеющимся данным, продлилась она недолго, начавшись сразу после прибытия Трампа и Зеленского в зал заседаний, где проходит основная рабочая сессия стран G7. Разговор велся в присутствии госсекретаря США Марко Рубио и главы СНБО Украины Рустема Умерова.



Тему беседы ни Трамп, ни Зеленский не раскрывают, но «нелегитимный» заявил, что на встрече он «скоординировал позиции» США и Украины по некоторым вопросам, подписав опубликованные фотографии со встречи фразой: «Всегда важно координировать позиции».



Трамп в свою очередь назвал встречу с Зеленским «очень хорошей», заявив, что на сегодня общение с ним еще не закончено, впереди еще одна встреча, которая состоится позднее, после того как президент США завершит запланированные заранее.

Ранее сообщалось, что Зеленского на саммит «Большой семерки» затащили специально для встречи с Трампом, он должен убедить президента США, что дружить с Украиной и Европой гораздо выгодней, чем с Путиным и Россией.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 13:55
    Трамп, сказочник, врёт западу, что давит не Россию, а России врет, что давит на европу и Зеленского.
    А европейские и наши политики постоянно от его сказок возбуждаются на дискуссии, как прикорм для рыбаков.
    1. ученый Звание
      ученый
      +3
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Теренин
      Трамп, сказочник

      Трам прежде всего олигарх, о мыслит о выгоде что бы он не говорил или не делал. Ну и ослабление демократов в США, это так, приятный для него бонус, но не главный. Сейчас он пытается занять выгодную позицию посредника между ЕС и Россией. Ведь посредник при любом исходе остается с прибылью.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 14:12
        Цитата: ученый
        Цитата: Теренин
        Трамп, сказочник

        Трам прежде всего олигарх, о мыслит о выгоде что бы он не говорил или не делал. Ну и ослабление демократов в США, это так, приятный для него бонус, но не главный. Сейчас он пытается занять выгодную позицию посредника между ЕС и Россией. Ведь посредник при любом исходе остается с прибылью.

        request Так и я об этом ... любые действия ради выгоды
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 14:41
        занять выгодную позицию посредника... В для того чтобы она была еще выгоднее в начале июня
        Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и оказании дополнительной помощи Украине. За инициативу голоса отдали 226 человек, 195 конгрессменов высказались против.... В качестве меры наказания предусматривается введение дополнительных санкций против российских официальных лиц, финансовых организаций, нефтегазового сектора, угольной и добывающей промышленности, а также повышение таможенных пошлин на российские товары и услуги до по меньшей мере 500%. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27657457.
        И принимать решения о введении тех или иных санкций по этому законопроекту H.R. 2548 предоставлено Трампу... Слишком много этот "посредник" наговорил с свое время о обещании урегулировать это все, так что просто так не отмахнешься...
      3. красноярск Звание
        красноярск
        -2
        Сегодня, 14:41
        Цитата: ученый
        Трам прежде всего олигарх,

        А я то думаю, что это он то в одну крайность прыгает, то в другую.
        А оказывается вон оно что.
        А если Путин не олигарх, то он выгоды для России не ищет, а так себе, говорит и делает, лишь бы говорить и делать нечто, а там - куда кривая вывезет? Так, что ли? Кстати, и Лукашенко не олигарх, и прочие другие президенты, премьеры тоже не олигархи. Значит и они не ищут выгоды для своих стран? Только Доня стоит особняком, единственный, кто добивается выгоды для США.
        М-м-м-м-да. Кто-то ляпнул не подумавши, а Вы подхватили.... wassat
        1. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +2
          Сегодня, 17:40
          Для США? laughing Сколько его друзья срубили миллиардов, на его прыганьях "то туда, то сюда". Они только на акциях заработали больше, чем все предыдущие презы. Маск вообще стал первым триллионером.
          Все орут, что США просрали Ирану войну... смИшно lol Они заработали на этом денег больше, чем весь остальной мир за десятилетие. Ему наплевать на все, он нормальный коммерс, из всего делает бабло, остальное неважно. Главное, чтобы биржи работали, а ставить на понижение или повышение, неважно.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:56
      все в интересах рынка и продажи американской нефти с газом "уважаемым " европейским партнерам
  2. sub307 Звание
    sub307
    +2
    Сегодня, 13:57
    "Зеленский «скоординировал позиции» США и Украины на личной встрече с Трампом". Понятно...- СВО продлится неопределённое продолжительное время... winked
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:11
      Цитата: sub307
      "Зеленский «скоординировал позиции» США и Украины
      Читать следует как - "Получил порцию индульгенции", а после встречи Г7, "Мне дадут новые ЦУ, ОЦУ и ЕБЦУ" (Ценные Указания, Очень Ценные Указания и Еще Более Ценные Указания)
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 15:20
        Ну ,это,как говорится - "по умолчанию" понятно.... yes
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 14:50
      Цитата: sub307
      "Зеленский «скоординировал позиции» США и Украины на личной встрече с Трампом". Понятно...- СВО продлится неопределённое продолжительное время... winked

      Мои предположения - освободим полностью Донецкую обл, Запорожскую и, возможно, Херсонскую без Херсона. И на том остановимся - подпишем мирное соглашение. Надеюсь по линии фронта на тот момент. Есть вариант обмена - г. Херсон на какой либо город, или даже два в Сумской и (или) Харьковской обл. Подчеркну, это не мои желания. Мои желания далеко за левобережьем Днепра.
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Сегодня, 15:29
        Ну...,если о "желаниях"...,то у меня они совсем нескромные - даёшь Мыс Рока (Мыс Рока (Кабо да Рока) в Португалии — самая западная точка материковой Европы.))) fellow
        1. красноярск Звание
          красноярск
          -1
          Сегодня, 16:00
          Цитата: sub307
          Ну...,если о "желаниях"...,то у меня они совсем нескромные - даёшь Мыс Рока (Мыс Рока (Кабо да Рока) в Португалии — самая западная точка материковой Европы.))) fellow

          Ну, как Вам сказать? Есть фантастика - т.е. научно-допустимое, а есть фэнтэзи. Т.е недопустимое ни при каких обстоятельствах. hi
      2. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Сегодня, 16:40
        Цитата: красноярск
        Мои предположения - освободим полностью Донецкую обл, Запорожскую и, возможно, Херсонскую без Херсона. И на том остановимся - подпишем мирное соглашение.

        Это не предположения,это Маниловские фантазии. Вы же разумный человек....
        1. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 18:12
          Цитата: Велизарий
          Цитата: красноярск
          Мои предположения - освободим полностью Донецкую обл, Запорожскую и, возможно, Херсонскую без Херсона. И на том остановимся - подпишем мирное соглашение.

          Это не предположения,это Маниловские фантазии. Вы же разумный человек....

          Да правы Вы, правы. Но где-то там, в глубине души..., тлеет огонек надежды...
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 14:05
    он должен убедить президента США, что дружить с Украиной и Европой гораздо выгодней, чем с Путиным и Россией.

    Если украины не будет, а разоренная европа будет выть о помощи, то дружить с ними американцам будет себе дороже.
    1. smel Звание
      smel
      +1
      Сегодня, 14:13
      Если украины не будет, а разоренная европа будет выть о помощи, то дружить с ними американцам будет себе дороже.
      Чтобы такое случилось должна быть жёсткая политическая воля у нашего лидера
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 14:58
      Если украины не будет, а разоренная европа будет выть о помощи, то дружить с ними американцам будет себе дороже.

      Почему американцам дружить с разорённой Европой себе дороже? Напротив будут всё впаривать европейцам по конской цене, а те будут покупать от безысходности и не жужжать, потому как всё своё производство в борьбе за "энергонезависимость" позакрывали из-за нерентабельности. Янки профи на чужой беде деньги делать и им независимая Европа нафик не нужна. Под американским каблуком должна свегда быть, под полным контролем.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        -1
        Сегодня, 16:03
        Цитата: bambr731
        потому как всё своё производство в борьбе за "энергонезависимость" позакрывали из-за нерентабельности.

        Это наше СМИ шное преувеличение. Все несколько не так. Во всяком случае не так трагично.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 14:07
    Ну, если для Рубио даже стула не нашлось, то вряд ли беседа длилась долго. надо понимать, что президента США опять поймали по дороге из туалета в зал заседаний)))
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:24
      ТермиНахТер
      Сегодня, 14:07
      Ну, если для Рубио даже стула не нашлось, то вряд ли беседа длилась долго. надо понимать, что президента США опять поймали по дороге из туалета в зал заседаний)))

      hi Тогда непонятно, кто кого координировал, если оба входили или выходили из кабинета?
      Здесь вспоминается интервью одной прошлой козы в бытность пресс- секретаря у жыдонаркофюрера Такеру Карлсону, когда по её словам жыдонаркофюрер выходил из заведения сверхэнергичным.
      Неужели в эту игру загнал и военного преступника и педофила из Фашингтона?
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 14:10
    Трамп уже сказал что Россия должна пойти на договорнячок. Взамен он готов получить Нобелевскую премию
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:16
    Цитата: ТермиНахТер
    Ну, если для Рубио даже стула не нашлось, то вряд ли беседа длилась долго. надо понимать, что президента США опять поймали по дороге из туалета в зал заседаний)))

    Николай ,добрый день .зеленский даже баннер с " горящей Москвой " бросил в коридоре в попыхах, так торопился .
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 18:57
      Добрый, Андрей. Судя по истерике в гейропе, дела не ахти, так что включили "перемогу")))
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:20
    Цитата: smel
    Чтобы такое случилось должна быть жёсткая политическая воля у нашего лидера
    Вот с этим-то и проблемы wink
  8. Владимир60 Звание
    Владимир60
    -1
    Сегодня, 14:23
    США всегда наживались на войнах. Во время ВО войны лен лиз. Из штатов шли конвои с техникой в Мурманск, а обратно эти конвои шли гружёные золотом. За так называемую "помощь" амеры брали с СССР золотом!
    1. tjeck91 Звание
      tjeck91
      +1
      Сегодня, 15:01
      Золотом платили не за ленд-лиз, а за отдельные поставки вне программы лэнд-лиза.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 14:28
    Зегнида выловил Лохматого возле тубзика.
    1. rubator Звание
      rubator
      0
      Сегодня, 16:05
      что этот прыщ вообще там делает? давно ли украина входит в г7?
  10. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 14:30
    Клоун, не совсем клоун, но он добивается своего. Сначало он полз и умолял, теперь ему в руки суют все необходимое. Ему просто нужно воеват с Россией. А Рубио - плохой знак.
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +1
      Сегодня, 14:50
      А Рубио - плохой знак
      Это как пытаться сидеть на двух стульях одновременно... Джей Ди Вэнс и Рубио..Трамп играет на стороне глобалистов. Его ждет не лучшая участь, чем Виктора Орбана, Нетаньяху, Мадуро и Асада.
  11. Комментарий был удален.