Дональд Трамп провел личную встречу с Зеленским на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Прошла она отдельно от общей встречи. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление «нелегитимного».Трамп и Зеленский провели личную встречу после почти четырехмесячного перерыва, хотя ранее президент США не планировал такой формат общения с киевским клоуном. По имеющимся данным, продлилась она недолго, начавшись сразу после прибытия Трампа и Зеленского в зал заседаний, где проходит основная рабочая сессия стран G7. Разговор велся в присутствии госсекретаря США Марко Рубио и главы СНБО Украины Рустема Умерова.Тему беседы ни Трамп, ни Зеленский не раскрывают, но «нелегитимный» заявил, что на встрече он «скоординировал позиции» США и Украины по некоторым вопросам, подписав опубликованные фотографии со встречи фразой: «Всегда важно координировать позиции».Трамп в свою очередь назвал встречу с Зеленским «очень хорошей», заявив, что на сегодня общение с ним еще не закончено, впереди еще одна встреча, которая состоится позднее, после того как президент США завершит запланированные заранее.Ранее сообщалось, что Зеленского на саммит «Большой семерки» затащили специально для встречи с Трампом, он должен убедить президента США, что дружить с Украиной и Европой гораздо выгодней, чем с Путиным и Россией.

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