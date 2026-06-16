Президент Литвы: мы живём в опасной близости к войне
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Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая с ежегодным докладом в Сейме, заявил, что страна живёт «в опасной близости к войне». По его словам, недавняя воздушная тревога в Вильнюсе стала испытанием и показала, что мирная жизнь больше не является гарантированной.
Речь идёт о том, как представители власти Литвы прятались в подвале, устраивая шоу на камеры во время пролёта украинских дронов, для которых сами и открывают своё воздушное пространство.
Риторика литовского лидера выглядит лицемерной на фоне действий самого Вильнюса, который последовательно и целенаправленно нагнетает обстановку. Именно литовские власти делают всё, чтобы приблизить конфликт к своим границам.
Прежде всего, Литва является одним из самых активных спонсоров киевского режима. Только в 2025 году прямая военная помощь Вильнюса Украине составила почти треть миллиарда евро. Средства направляются на закупку вооружений, боевой техники и обучение украинских военных. Кроме того, Литва обязалась ежегодно выделять Киеву не менее 0,25% своего ВВП - даже в ущерб благополучию собственного населения.
Параллельно Вильнюс ведёт откровенно провокационную линию в отношении Калининградской области России. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявлял, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградский регион. Сам Науседа ранее предлагал ограничить транзит в Калининград, а литовский МИД объявил, что оставляет за собой право полностью блокировать калининградский транзит. К этому добавляются масштабные военные учения Gallant Boar, которые Вильнюс совместно с Варшавой и Парижем проводит вблизи границ самого западного региона РФ.
Таким образом, Литва, щедро финансируя военные действия на Украине и угрожая российскому эксклаву, сама создаёт угрозы, о которых затем с пафосом предупреждает своих граждан. Мирная жизнь для литовцев действительно закончилась — но исключительно по вине собственных властей, сознательно выбравших конфронтационный курс.
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