Президент Литвы: мы живём в опасной близости к войне

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Президент Литвы: мы живём в опасной близости к войне

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая с ежегодным докладом в Сейме, заявил, что страна живёт «в опасной близости к войне». По его словам, недавняя воздушная тревога в Вильнюсе стала испытанием и показала, что мирная жизнь больше не является гарантированной.

Речь идёт о том, как представители власти Литвы прятались в подвале, устраивая шоу на камеры во время пролёта украинских дронов, для которых сами и открывают своё воздушное пространство.

Риторика литовского лидера выглядит лицемерной на фоне действий самого Вильнюса, который последовательно и целенаправленно нагнетает обстановку. Именно литовские власти делают всё, чтобы приблизить конфликт к своим границам.

Прежде всего, Литва является одним из самых активных спонсоров киевского режима. Только в 2025 году прямая военная помощь Вильнюса Украине составила почти треть миллиарда евро. Средства направляются на закупку вооружений, боевой техники и обучение украинских военных. Кроме того, Литва обязалась ежегодно выделять Киеву не менее 0,25% своего ВВП - даже в ущерб благополучию собственного населения.

Параллельно Вильнюс ведёт откровенно провокационную линию в отношении Калининградской области России. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявлял, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградский регион. Сам Науседа ранее предлагал ограничить транзит в Калининград, а литовский МИД объявил, что оставляет за собой право полностью блокировать калининградский транзит. К этому добавляются масштабные военные учения Gallant Boar, которые Вильнюс совместно с Варшавой и Парижем проводит вблизи границ самого западного региона РФ.

Таким образом, Литва, щедро финансируя военные действия на Украине и угрожая российскому эксклаву, сама создаёт угрозы, о которых затем с пафосом предупреждает своих граждан. Мирная жизнь для литовцев действительно закончилась — но исключительно по вине собственных властей, сознательно выбравших конфронтационный курс.
7 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Вчера, 21:03
    Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая с ежегодным докладом в Сейме, заявил, что страна живёт «в опасной близости к войне».

    Почему до этой Непоседы и его коллег по стае "трибалтийских львов" никак не дойдёт простая мысль о том, что единственный их шанс уцелеть - это сидеть тихо-тихо и не тявкать.
    Что не имеют они военного потенциала для какой бы то ни было военной конфронтации с Россией.
    Что 5-я статья и "НАТО навалится" - такой же миф, как "снежный человек".
    Что единственное, чем они "помогут" НАТО - это одноразовый плацдарм для пуска ракет, после чего они будут просто уничтожены вместе с тем НАТО, которое с их территории не успеет сбежать.

    Никогда болонок и прочую гавкающую злобную мелочь не считал родственниками собакам.
    Неужели ЭТИ не понимают, что это единственное, на что они похожи? Пинка, грандиозный полёт с визгом и затухающий вдали визг вперемешку с тявканьем - вот их судьба...
    1. vadson Звание
      vadson
      +3
      Вчера, 21:06
      зато жись короткая, но яркая laughing laughing
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 21:19
        Цитата: vadson
        зато жись короткая, но яркая laughing laughing

        И, после пинка, какой-никакой, а полёт - не каждому полетать в жизни дано... laughing
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Вчера, 21:04
    Помнится в мультфильме "Котёнок по имени Гав" котёнок предложил щенку бояться вместе ибо вместе веселее бояться. Вот и прибалтийские вымираты втроём боятся Россию ибо им так веселее бояться. . .Ой!Ой боюсь,боюсь ,боюсь !-орут они в три горла. . . hi
  3. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 21:11
    Президент Литвы: мы живём в опасной близости к войне

    no Не-а. Вы живёте в финальной части вашей последней каденции независимости. Дальше только поганой метлой в стойло. Либо ефимки Петровские взад, с %, и с % на % но, так как у прибалтыша только буй да душа, повторяю, в стойло!
  4. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Вчера, 21:55
    СССР им построил всё , а Россия им там это всё оставила в 1991 году . Недалеко от прибалтов Санкт. Петербург , Калининград да и при современной логистике Москва тоже почти рядом . Кажись , пашите землю , пасите коров , растите свиней и всё это в Россию продавать . Дешёвая энергия , в Литве СССР построил а Россия оставила АЭС , хватило бы на всех троих ... Нет , в НАТО , что бы вместо проданных в России огурцов , лука и сметаны , натовцам продать себя как плацдарм возможного удара с их территории по России , да ещё и с наценкой за особую русофобию . И в ЕС , за временной халявой , потому что долги и кредиты так ведь придётся отдавать , притом отдавать будут даже внуки сегодняшних прибалтов . Это им не СССР , который всё дотировал и все долги списывал , мол ,как же , витрина СССР.
    Кстати , за все дотации прибалтам во время СССР в ущерб РСФСР , тоже заплатить России наследнице РСФСР , придётся . Какие у них гарантии , что НАТО и ЕС вечные . И под кого тогда лягут с такими долгами ??? Под поляков и шведов ? Ну те то три шкуры сдерут ...
  5. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Вчера, 22:03
    Не в вашем ли море жила та самая золотая рыбка?