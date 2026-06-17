Мерц утверждает, что США и Европа согласовали общую позицию по Украине

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Мерц утверждает, что США и Европа согласовали общую позицию по Украине

Трамп готов усилить давление на Россию для завершения украинского конфликта, США и Европа якобы согласовали общий подход по Украине. Об этом сообщает европейская пресса со ссылкой на заявление Фридриха Мерца.

Немецкий канцлер накануне в ходе пресс-конференции в рамках саммита G7 заявил, что европейские лидеры и президент США обсудили дальнейшие шаги по завершению войны в Украине и договорились усилить поддержку Киева и одновременно увеличить давление на Россию. Такой вывод сделан после слов Трампа, что война на Украине «должна прекратиться». Мерц считает это «четким сигналом», «вселяющим оптимизм».



То, что дает нам всем основания для уверенности, — это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал.

По версии прессы, Трамп готов усилить давление на Россию в обмен на помощь Европы в иранском вопросе. Ему сейчас нужны союзники для стабилизации рамочного соглашения и давления на Иран по некоторым вопросам. В частности, по Ормузскому проливу и ядерной программе.

Однако европейские политики предостерегают друг друга от излишнего оптимизма, никаких судьбоносных решений не принято, а Трамп лишь обозначил свою позицию по завершению войны на Украине. Все остальное — домыслы и мечты Мерца, транслируемые Зеленским. Подчеркивается, что Трамп уже неоднократно менял свои решения по Украине, особенно после разговоров с российским лидером.
14 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +4
    Сегодня, 07:57
    То, что дает нам всем основания для уверенности, — это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал.

    Мне вот интересно, кому вдруг Россия успела задолжать? Рыжему балаболу?
    Ну а то, что «считает» Мерц - вообще никого не волнует, пусть счётные палочки осваивает. am
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:26
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Ну а то, что «считает» Мерц - вообще никого не волнует, пусть счётные палочки осваивает.

      Для Лобка и Местечкового, Россия всегда была врагом.
  2. Titsen Звание
    Titsen
    +1
    Сегодня, 07:58
    Нужно ударить по произвдствам в Гейропе, которые изготавливают дроны для Окраины - тогда всё сразу измениться
    1. Жнец Звание
      Жнец
      +1
      Сегодня, 08:02
      Нужно ударить по произвдствам в Гейропе, которые изготавливают дроны для Окраины - тогда всё сразу измениться

      А они ударят по нам из всех своих огневых систем! Тогда у нас что- то изменится?
      1. Трус Звание
        Трус
        0
        Сегодня, 08:07
        Ну так то, он прав, действительно, всё изменится. Но вот далеко не факт, что изменится так, как он себе представляет.
      2. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        0
        Сегодня, 08:09
        Ну ударили они по Ирану, и что?
        Иран ударил в ответ и Трамп сразу буксанул.
        Там США без Европы, тут будет Европа без США...
      3. PN Звание
        PN
        0
        Сегодня, 08:18
        Они по Ирану то зассали ударить, и это «чёткий сигнал» о их храбрости.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:00
      Да хотя бы по транспортировке.
  3. sak1969 Звание
    sak1969
    -1
    Сегодня, 08:44
    То, что дает нам всем основания для уверенности, — это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал.
    Путин намекнул что он не против участие Европы в переговорном процессе. Украине спешить некуда Европа её завалит оружием. Дроны можно собирать и в подвале. Под отвёрточную сборку ракет места есть. Да и изготавливать и ремонтировать простую бронетехнику Украина вполне способна. Людских ресурсов тоже хватит. А у РФ дела откровенно плохи. Все эти мини наступления это улучшения позиций перед переговорами. Ели война продолжится РФ ждёт гиперинфляция. Или мобилизация после выборов. Что выберет Вова мобилизацию или сепаратный мир.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      Сегодня, 09:11
      Ели война продолжится РФ ждёт гиперинфляция

      Точно? Мат модель в студию!
      Или мобилизация после выборов

      Назачем?
      Европа её завалит оружием

      У европы его, этого самого оружия, нет

      С Уважением
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 08:46
    . война на Украине «должна прекратиться». Мерц считает это «четким сигналом», «вселяющим оптимизм».

    Ох, как же им тяжко. Думали, сейчас мы Россию "нагнем" и "раздерибаним", а вышло наоборот. Вся Европа загибается, им нужен мир, любой ценой, хоть на время.
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 08:52
    Полюбому США проще договариваться с Еэсом нежели с РФ.
  6. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 09:09
    Трамп готов усилить давление на Россию в обмен на помощь Европы в иранском вопросе

    Трамп делец. Он четко понимает свою выгоду и никогда не позволит "пересадить обезьяну себе на плечо". Европейцам он сказал:
    Я заключил супер - пупер сделку для вас! Нефть больше всего нужна вам! Так идите и разминируйте!

    С Уважением
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 09:13
    Трамп готов усилить давление на Россию в обмен на помощь Европы в иранском вопросе
    А Европа поможет Трампу своим давлением. Круговорот давления в природе.