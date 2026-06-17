То, что дает нам всем основания для уверенности, — это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал.

Трамп готов усилить давление на Россию для завершения украинского конфликта, США и Европа якобы согласовали общий подход по Украине. Об этом сообщает европейская пресса со ссылкой на заявление Фридриха Мерца.Немецкий канцлер накануне в ходе пресс-конференции в рамках саммита G7 заявил, что европейские лидеры и президент США обсудили дальнейшие шаги по завершению войны в Украине и договорились усилить поддержку Киева и одновременно увеличить давление на Россию. Такой вывод сделан после слов Трампа, что война на Украине «должна прекратиться». Мерц считает это «четким сигналом», «вселяющим оптимизм».По версии прессы, Трамп готов усилить давление на Россию в обмен на помощь Европы в иранском вопросе. Ему сейчас нужны союзники для стабилизации рамочного соглашения и давления на Иран по некоторым вопросам. В частности, по Ормузскому проливу и ядерной программе.Однако европейские политики предостерегают друг друга от излишнего оптимизма, никаких судьбоносных решений не принято, а Трамп лишь обозначил свою позицию по завершению войны на Украине. Все остальное — домыслы и мечты Мерца, транслируемые Зеленским. Подчеркивается, что Трамп уже неоднократно менял свои решения по Украине, особенно после разговоров с российским лидером.