Мерц утверждает, что США и Европа согласовали общую позицию по Украине
3 04214
Трамп готов усилить давление на Россию для завершения украинского конфликта, США и Европа якобы согласовали общий подход по Украине. Об этом сообщает европейская пресса со ссылкой на заявление Фридриха Мерца.
Немецкий канцлер накануне в ходе пресс-конференции в рамках саммита G7 заявил, что европейские лидеры и президент США обсудили дальнейшие шаги по завершению войны в Украине и договорились усилить поддержку Киева и одновременно увеличить давление на Россию. Такой вывод сделан после слов Трампа, что война на Украине «должна прекратиться». Мерц считает это «четким сигналом», «вселяющим оптимизм».
То, что дает нам всем основания для уверенности, — это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал.
По версии прессы, Трамп готов усилить давление на Россию в обмен на помощь Европы в иранском вопросе. Ему сейчас нужны союзники для стабилизации рамочного соглашения и давления на Иран по некоторым вопросам. В частности, по Ормузскому проливу и ядерной программе.
Однако европейские политики предостерегают друг друга от излишнего оптимизма, никаких судьбоносных решений не принято, а Трамп лишь обозначил свою позицию по завершению войны на Украине. Все остальное — домыслы и мечты Мерца, транслируемые Зеленским. Подчеркивается, что Трамп уже неоднократно менял свои решения по Украине, особенно после разговоров с российским лидером.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация